15:53 15 мая

Малайзия может закупить 18 истребителей Rafale

Авиастроительная компания Dassault Aviation (Франции) ведет переговоры с правительством Малайзии о поставке в страну 18-ти истребителей Rafale, передает агентство RNS сообщение гендиректора компании Эрика Трапье.



Стоимость возможной сделки не разглашается, однако, по мнению экспертов, она может превысить 2 млрд. долларов.


Трапье заявил в интервью газете Sud-Oues, что данный контракт, скорее всего, будет заключен в 2018 году. Он станет четвертым на поставку самолетов Rafale за пределы Франции.

По словам гендиректора, ранее компания Dassault договорилась о поставке 36 истребителей Индии, 24-х – Катару и еще 24-х – Египту.

Он также сообщил, что представители компании в настоящее время ведут переговоры с индийской стороной о новом контракте на самолеты. Трапье подчеркнул, что потребности страны в самолетах «огромны» – только флоту на сегодняшний день нужно 57 истребителей.

Использованы фотографии: Alex Paringaux / defenseindustrydaily.com
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Комментарии 4

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  1. Горный стрелок Сегодня, 15:27
    МедведЯ уже убили? Или еще бродит? А шкуру уже делят! tongue
    Горный стрелок
    1. рич Сегодня, 15:31
      Малазия она такая - может закупить, а может и нет laughing
      рич
  2. mitrich Сегодня, 15:35
    А как же наши сушки? Малайзийцы же их эксплуатируют. request И вроде как успешно. Нафига этот разношёрстный, лоскутный компот, только гимморой с комплектующими и ремонтом.
    mitrich
  3. Atlant-1164 Сегодня, 15:50
    не понятные азиаты. любят компоты делать из своих армий.. всего понемножку..но от всех.!! нет никакой работы по оптимизиции летного и сухопутного состава.
    Atlant-1164
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