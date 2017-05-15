Малайзия может закупить 18 истребителей Rafale
Авиастроительная компания Dassault Aviation (Франции) ведет переговоры с правительством Малайзии о поставке в страну 18-ти истребителей Rafale, передает агентство RNS сообщение гендиректора компании Эрика Трапье.
Стоимость возможной сделки не разглашается, однако, по мнению экспертов, она может превысить 2 млрд. долларов.
Трапье заявил в интервью газете Sud-Oues, что данный контракт, скорее всего, будет заключен в 2018 году. Он станет четвертым на поставку самолетов Rafale за пределы Франции.
По словам гендиректора, ранее компания Dassault договорилась о поставке 36 истребителей Индии, 24-х – Катару и еще 24-х – Египту.
Он также сообщил, что представители компании в настоящее время ведут переговоры с индийской стороной о новом контракте на самолеты. Трапье подчеркнул, что потребности страны в самолетах «огромны» – только флоту на сегодняшний день нужно 57 истребителей.
Стоимость возможной сделки не разглашается, однако, по мнению экспертов, она может превысить 2 млрд. долларов.
Трапье заявил в интервью газете Sud-Oues, что данный контракт, скорее всего, будет заключен в 2018 году. Он станет четвертым на поставку самолетов Rafale за пределы Франции.
По словам гендиректора, ранее компания Dassault договорилась о поставке 36 истребителей Индии, 24-х – Катару и еще 24-х – Египту.
Он также сообщил, что представители компании в настоящее время ведут переговоры с индийской стороной о новом контракте на самолеты. Трапье подчеркнул, что потребности страны в самолетах «огромны» – только флоту на сегодняшний день нужно 57 истребителей.
Использованы фотографии: Alex Paringaux / defenseindustrydaily.com
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