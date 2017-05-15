В Германии начались конфискации частных домов с целью поселения мигрантов
Официальный сайт аналитического центра Gatestone Institute публикует материал, в котором сообщается о недовольстве собственников жилья в Германии. Речь в статье идёт о том, что со стороны властей немецкого Гамбурга оказывается явное давление на собственников недвижимости с той целью чтобы те «делились» ею с беженцами из стран Африки и Ближнего Востока.
Беспрецедентное решение принято в Гамбурге по конфискации сразу шести жилых домов неподалёку от центра города. Без учёта мнения собственника домов, недвижимость у него де-юре арендуется, а фактически отбирается для обустройства мигрантов. При этом собственника ещё и обязали провести ремонт в зданиях.
Аналогичное решение ранее принималось и в столице Германии – Берлине. Там власти также провели своеобразную экспроприацию собственности, однако в итоге через суд постановление было отменено будучи признанным неконституционным.
У граждан Германии по поводу фактического отъёма имущества к властям возникли вопросы. Значит ли это, что в стране вводится верхняя планка площади жилья на одного человека? Может ли гражданин Германии иметь несколько квартир и домов и при этом «не делиться» своей собственностью с мигрантами.
В немецком сегменте социальных сетей решение властей Гамбурга названо новым способом поощрения дополнительных потоков беженцев в ФРГ.
Беспрецедентное решение принято в Гамбурге по конфискации сразу шести жилых домов неподалёку от центра города. Без учёта мнения собственника домов, недвижимость у него де-юре арендуется, а фактически отбирается для обустройства мигрантов. При этом собственника ещё и обязали провести ремонт в зданиях.
Аналогичное решение ранее принималось и в столице Германии – Берлине. Там власти также провели своеобразную экспроприацию собственности, однако в итоге через суд постановление было отменено будучи признанным неконституционным.
У граждан Германии по поводу фактического отъёма имущества к властям возникли вопросы. Значит ли это, что в стране вводится верхняя планка площади жилья на одного человека? Может ли гражданин Германии иметь несколько квартир и домов и при этом «не делиться» своей собственностью с мигрантами.
В немецком сегменте социальных сетей решение властей Гамбурга названо новым способом поощрения дополнительных потоков беженцев в ФРГ.
Использованы фотографии: Твиттер
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