17:43 15 мая

В РФ создано виртуальное поле боя для беспилотников и робототехники

Группа «Кронштадт» создала в интересах Минобороны единое виртуальное поле боя, с помощью которого можно испытывать робототехнические комплексы и беспилотники, передает ТАСС сообщение гендиректора компании Армена Исаакяна.



У нас есть новая модификация "Комбата", мы интегрировали туда элементы беспилотника и робототехники, сделали систему более гибкой и открытой для интеграции технических средств обучения других производителей,
сказал руководитель.


Он пояснил, что виртуальное поле боя включает в себя тренажер "Комбат", а также средства интеграции виртуальных моделей любых объектов. В настоящее время специалисты компании «улучшают характеристики 3D-визуализации и геопространственной основы тренажера».

Совмещение математической модели и системы визуализации в единое виртуальное 3D-пространство с очень реалистичным изображением местности позволяет смоделировать и отработать применение межвидовой группировки сил с применением живой силы и любой техники – вертолетов, танков, бронетранспортеров, беспилотников и роботов,
рассказал Исаакян.

На таком полигоне можно отработать функциональное применение робототехники, выявить все недочеты на этапе проектирования или создания первых образцов.

Это, разумеется, не полное замещение реальных испытаний, но с точки зрения создания технологий и продуктов это очень важно,
подчеркнул гендиректор.

Использованы фотографии: Пресс-служба группы "Кронштадт"
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 15:53
    На таком полигоне можно отработать функциональное применение робототехники, выявить все недочеты на этапе проектирования или создания первых образцов.


    Наверное , это правильное решение . Успехов.
    cniza
    1. Pirogov Сегодня, 16:11
      Цитата: cniza
      Наверное , это правильное решение . Успехов.

      Да вот только осталось ещё боевых реальных беспилотников сделать ,виртуальное поле конечно хорошо но полигон всегда лучше.
      Pirogov
      1. reservist Сегодня, 17:28
        полигон будет вторым этапом, чтоб меньше конструкторских ошибок доходило до реального опытного образца, на этапе натурных испытаний исправлять их дольше и дороже выйдет ...
        reservist
    2. aleksfill Сегодня, 17:36
      Всё это правильно и хорошо, как дополнение к реальным системам вооружения в войсках.
      aleksfill
  2. Alexey RA Сегодня, 16:01
    Донат и премиум-техника будут? wink
    Alexey RA
    1. Самаритянин Сегодня, 16:06
      laughing laughing laughing
      А вообще «Кронштадт» развивается и потихоньку выходит на мировой уровень good
      Группа «Кронштадт» поставила уникальный объединенный тренажерный комплекс надводного корабля и противолодочного вертолета для ВМС Вьетнама в рамках государственного контракта с АО «Рособоронэкспорт» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию технических средств обучения (ТСО) для подготовки специалистов противолодочного оружия, а также выполнила комплекс работ по дооснащению и модернизации ранее поставленных комплексных тренажеров надводных кораблей проектов 11661 «Гепард-3.9» и 1241РЭ/12418 «Молния» с объединением их в единый тренажерный комплекс.

      Самаритянин
  3. LostCoast Сегодня, 16:12
    Вот неплохой аналог лучших СШАшных ВПБ - VBS3
    LostCoast
Картина дня