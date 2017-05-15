В РФ создано виртуальное поле боя для беспилотников и робототехники
Группа «Кронштадт» создала в интересах Минобороны единое виртуальное поле боя, с помощью которого можно испытывать робототехнические комплексы и беспилотники, передает ТАСС сообщение гендиректора компании Армена Исаакяна.
Он пояснил, что виртуальное поле боя включает в себя тренажер "Комбат", а также средства интеграции виртуальных моделей любых объектов. В настоящее время специалисты компании «улучшают характеристики 3D-визуализации и геопространственной основы тренажера».
На таком полигоне можно отработать функциональное применение робототехники, выявить все недочеты на этапе проектирования или создания первых образцов.
У нас есть новая модификация "Комбата", мы интегрировали туда элементы беспилотника и робототехники, сделали систему более гибкой и открытой для интеграции технических средств обучения других производителей,сказал руководитель.
Он пояснил, что виртуальное поле боя включает в себя тренажер "Комбат", а также средства интеграции виртуальных моделей любых объектов. В настоящее время специалисты компании «улучшают характеристики 3D-визуализации и геопространственной основы тренажера».
Совмещение математической модели и системы визуализации в единое виртуальное 3D-пространство с очень реалистичным изображением местности позволяет смоделировать и отработать применение межвидовой группировки сил с применением живой силы и любой техники – вертолетов, танков, бронетранспортеров, беспилотников и роботов,рассказал Исаакян.
На таком полигоне можно отработать функциональное применение робототехники, выявить все недочеты на этапе проектирования или создания первых образцов.
Это, разумеется, не полное замещение реальных испытаний, но с точки зрения создания технологий и продуктов это очень важно,подчеркнул гендиректор.
Использованы фотографии: Пресс-служба группы "Кронштадт"
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