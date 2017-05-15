Президент РФ: сроки строительства ледокольного флота, возможно, будут сдвигаться вправо
Строительство ледокольно флота будет продолжаться, однако по многим причинам сроки могут быть сдвинуты, передает РИА Новости сообщение президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам визита в КНР для участия в форуме «Один пояс – один путь».
По его словам, «бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование – не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития». «Главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции», – отметил глава государства.
По словам президента, в этом году в проекте «Ямал СПГ» должна начать работу первая очередь. «К этому времени должны быть готовы и ледоколы, и танкеры», – уточнил он.
Путин также напомнил, что недавно был построен новый танкер, который заходил в порт Сабетта.
У нас существует план строительства ледокольного флота, причем и атомного флота, и с другими установками современными, и оно будет продолжаться, оно может сдвигаться чуть-чуть вправо, растягиваться,сказал президент, отвечая на вопрос, «будет ли профинансировано строительство ледокола "Лидер"» в связи с возможными сокращением бюджетного финансирования программы освоения Арктики.
Связано это со многими причинами, не только с недостатком бюджетного финансирования, но и с необходимостью использовать определенный объем работы в северных морях по готовности соответствующих проектов,добавил Путин.
По его словам, «бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование – не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития». «Главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции», – отметил глава государства.
Для того чтобы их привлекать, нужно создавать соответствующие условия, для этого и создаются те программы, о которых я говорил,пояснил он.
Мы будем подходить к этому серьезно, системно, без выпячивания какой-то части нашей работы,– сказал Путин, пояснив, что имеет в виду работу не только правительства, но и бизнеса.
По словам президента, в этом году в проекте «Ямал СПГ» должна начать работу первая очередь. «К этому времени должны быть готовы и ледоколы, и танкеры», – уточнил он.
Путин также напомнил, что недавно был построен новый танкер, который заходил в порт Сабетта.
Использованы фотографии: http://www.atomic-energy.ru
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