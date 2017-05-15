Президент РФ: сроки строительства ледокольного флота, возможно, будут сдвигаться вправо

У нас существует план строительства ледокольного флота, причем и атомного флота, и с другими установками современными, и оно будет продолжаться, оно может сдвигаться чуть-чуть вправо, растягиваться,

Связано это со многими причинами, не только с недостатком бюджетного финансирования, но и с необходимостью использовать определенный объем работы в северных морях по готовности соответствующих проектов,

Для того чтобы их привлекать, нужно создавать соответствующие условия, для этого и создаются те программы, о которых я говорил,

Мы будем подходить к этому серьезно, системно, без выпячивания какой-то части нашей работы,