17:43 15 мая

Президент РФ: сроки строительства ледокольного флота, возможно, будут сдвигаться вправо

Строительство ледокольно флота будет продолжаться, однако по многим причинам сроки могут быть сдвинуты, передает РИА Новости сообщение президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам визита в КНР для участия в форуме «Один пояс – один путь».



У нас существует план строительства ледокольного флота, причем и атомного флота, и с другими установками современными, и оно будет продолжаться, оно может сдвигаться чуть-чуть вправо, растягиваться,
сказал президент, отвечая на вопрос, «будет ли профинансировано строительство ледокола "Лидер"» в связи с возможными сокращением бюджетного финансирования программы освоения Арктики.


Связано это со многими причинами, не только с недостатком бюджетного финансирования, но и с необходимостью использовать определенный объем работы в северных морях по готовности соответствующих проектов,
добавил Путин.

По его словам, «бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование – не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития». «Главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции», – отметил глава государства.

Для того чтобы их привлекать, нужно создавать соответствующие условия, для этого и создаются те программы, о которых я говорил,
пояснил он.

Мы будем подходить к этому серьезно, системно, без выпячивания какой-то части нашей работы,
– сказал Путин, пояснив, что имеет в виду работу не только правительства, но и бизнеса.

По словам президента, в этом году в проекте «Ямал СПГ» должна начать работу первая очередь. «К этому времени должны быть готовы и ледоколы, и танкеры», – уточнил он.

Путин также напомнил, что недавно был построен новый танкер, который заходил в порт Сабетта.

Использованы фотографии: http://www.atomic-energy.ru
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Комментарии 46

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  1. kepmor Сегодня, 16:41
    ...оно может сдвигаться чуть-чуть вправо, растягиваться...
    так никто особо и не сомневался этом...это уже вроде национальной традицией становится...
    сомнения есть только насчет "чуть-чуть"...а уж если и сюда подключить деятельную семейку Рогозиных, то вообще будем ждать ледоколов "до второго пришествия"...
    kepmor
    1. barclay Сегодня, 16:44
      В этом ничего страшного и нет. Лишь бы общую ситуацию с финансированием не запускали. На Арктику у нас выделяются огромные средства и процесс освоения не прекращается. А крупные проекты переносятся не только у нас.. Так что все должно быть в меру и по средствам.
      barclay
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:50
        Цитата: barclay
        Крупные проекты переносятся не только у нас.

        Именно так . Вот когда приходят новости о сдвигах влево - радость и восторг , а в право - уныние и стоны . Умейте ждать и терпеть .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:05
          Ждать и терпеть самое неблагодарное занятие , но другого нет .
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:13
            Цитата: cniza
            Ждать и терпеть самое неблагодарное занятие , но другого нет .

            Ну почему же нет ? Можно взять в руки транспаранты либерастов и бегать с ними по улицам . Вот только от этого вектор сроков влево точно не сместится . Ну не сказал же ВВП что всё замораживает и направляет все силы на разработку "нейтронного бульбулятора тёмной материи" ?
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:24
              Паша , нам есть чем заниматься , а с транспарантами ? можно если их использовать как кол для либерастов , тогда выйду.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:27
                Цитата: cniza
                если их использовать как кол для либерастов , тогда выйду.

                good Вить , я в тебе и не сомневался , друже ! drinks Извини за провокацию ... feel В твоём личном деле сделаю хар-р-р-рошую запись : "Характер стойкий , нордический . На провокации не поддаётся ." soldier
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:34
                  Я догадывался , но время такое , что лучше проверить. good drinks
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:37
                    Тс-с-с ! Тока не пали всё стадо - нас здесь много ! wink soldier drinks
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 17:42
                      Не сомневаюсь , "другие" здесь долго не выдерживают.
                      cniza
      2. kepmor Сегодня, 16:52
        во-во и я о том же...воровство должно быть "в меру и по средствам"...чем больше воруют тем всё "правее и правее"...
        наши менергеры от власти они такие..."осваивать" бабло будут до последней копейки...а там глядишь и льды а арктике потают...
        kepmor
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:55
        Цитата: barclay
        Так что все должно быть в меру и по средствам.

        Тоже надеюсь на это! Все же санкции дают о себе знать и это нужно признать, ну ничего прорвемся, не впервой
        ОТДЕЛ
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:15
          Цитата: ОТДЕЛ
          Тоже надеюсь на это! Все же санкции дают о себе знать и это нужно признать, ну ничего прорвемся, не впервой

          К таким проектам надо коммерческие фирмы привлекать (занимающиеся нефте и газодобычей на арктическом шельфе), все равно потом придется строить супертанкеры ледового класса и газовозы..
          DOCTOR ZLO
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:19
            Цитата: DOCTOR ZLO
            К таким проектам надо коммерческие фирмы привлекать (занимающиеся нефте и газодобычей на арктическом шельфе), все равно потом придется строить супертанкеры ледового класса и газовозы..

            Сергей hi А эта мысль весьма интересна и достойна внимания .
            bouncyhunter
    2. andr327 Сегодня, 16:53
      С тоской вспоминаются времена, когда "Пятилетку в четыре года!" Правда потом иногда доводили до ума еще несколько лет, но в сроки все-таки успевали.
      andr327
    3. stalkerwalker Сегодня, 17:36
      Цитата: kepmor
      ...оно может сдвигаться чуть-чуть вправо, растягиваться...

      ВВП всё правильно сказал...
      1. Ледоколы - не панацея. Проблему перевозок по СевМорПути не решают. Ещё нужны транспорта. Желательно 1-го ледового класса. Это недешёвые пароходы. Их ещё надо построить.
      2. Инфраструктура СМП ещё не обеспечена. Далеко не обеспечена. А это тоже деньги.
      Итог. Ледоколы нужны. Но не только ледоколы.
      stalkerwalker
  2. А1845 Сегодня, 16:45
    главная новость - Лидер станет ледоколом
    А1845
    1. san4es Сегодня, 17:06
      ...Такой вот "Лидер"
      san4es
  3. 31rus4 Сегодня, 16:45
    Уважаемые,у нас в России вся жизнь сдвигается в право,что то не видать пока частных инвестиций.Слова,слова так когда дела будут?
    31rus4
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:59
      Цитата: 31rus4
      Слова,слова так когда дела будут?

      Дела идут или не заметно по нашей Армии например ..Мы под санкциями и нужно время чтобы перестроить экономику и промышленность под новые реалии..А кричать все пропало суши весла , это многие полюбливают в России!
      ОТДЕЛ
      1. yuriy55 Сегодня, 17:13
        Цитата: ОТДЕЛ
        Дела идут или не заметно по нашей Армии например ..Мы под санкциями и нужно время чтобы перестроить экономику и промышленность под новые реалии..

        Вы повторяете то, что хуже "денегнетновыдержитесь"...Кто под санкциями? Вот этот?
        В 1980 году Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ Узбекской ССР, были осуждены на 8 лет лишения свободы по трём статьям Уголовного кодекса: изнасилование, вымогательство и мошенничество[9][10]. Усманов был освобождён условно-досрочно в 1986 году[9] «ввиду искреннего раскаяния» и «за примерное поведение». После освобождения из колонии Усманов организовал для состоятельных иностранцев охоту в горах в Узбекистане[9]. Затем с помощью университетских друзей перебрался в Россию[9]. Первыми бизнесами Усманова в России стал цех по производству полиэтиленовых пакетов на базе Раменского завода пластмасс в Московской области, а также поставки табака[9]. В 1997 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Банковское дело»[9].

        "Я же говорил, что всё утрясётся..."

        Прямо сейчас хочется снять ремейк доброго фильма "Верьте мне люди"...
        laughing
        yuriy55
        1. Zibelew Сегодня, 17:43
          Цитата: yuriy55
          Кто под санкциями? Вот этот?

          Zхта Dilbar (15 917 т.) больше эсминца Zumwalt (14 564 т.) Собственник Алишер Усманов. Лодка Усманова обогнала яхты Al Said с тоннажем 15 тыс. 850 т и Azzam c 13 тыс. 136 т. Адмирал Усманов шейхов умыл.
          Zibelew
      2. kepmor Сегодня, 17:19
        блажен кто верует...
        а что? за целых 17 лет так и не хватило времени для перестройки экономики?...а может просто желания не было?...и хватит толдычить про санкции...власти воровать надо меньше и жить по средствам...но пока что, они этого требуют только от нас с вами...
        а Вы верьте...верьте...взойдёт она - звезда пленительного счастья...дожить бы лишь до сей момента... хотя бы нашим детям...
        kepmor
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:52
    «Главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции», – отметил глава государства.

    Мдя... what какая глупость.
    Всегда масштабные проекты как космонавтика...оборона...атомная энергетика ...строительство флота всегда в основном осуществлялась за счет бюджета страны...какие тут частные инвестиции...бред.

    Капиталисту что нужно в первую очередь what быстрая отдача вложенных денег...и он не станет вкладывать свои деньги в долгосрочные проекты...это может сделать только государство.
    Тот же ЛЕХА
    1. kepmor Сегодня, 17:08
      так нам же по-русски сказали:"денег нет"...точнее они есть,но ИМ самим уже не хватает "на карманные расходы"...
      поэтому вся "надежда" на "доброго дядю-олигарха"...и Вы правы на все 1000000%...а оно ему надо?...
      kepmor
  5. mitrich Сегодня, 16:53
    Раньше мы были левыми, сейчас правеем на глазах. И все дрейфуем направо. Во всем. Влево- ни шагу.
    mitrich
  6. Горный стрелок Сегодня, 16:55
    Да ледовая обстановка в Арктике становится все "легче". Исходя из нее, и ледоколов нужно меньше. А держать резерв на "вдруг" - удовольствие дорогое. Да и не все стратегические проекты стоит "детализировать".
    Горный стрелок
    1. voyaka uh Сегодня, 17:04
      "Да ледовая обстановка в Арктике становится все "легче". "///

      Глобальное потепление... А может, это заговор Америки, чтобы сорвать
      строительство ледоколов? А дальше - если вечная мерзлота начнет таять?
      Тут не ледоколы будут нужны, а баржи и вертолеты. recourse Зато дорОги не надо будет
      строить.
      voyaka uh
      1. Farid05 Сегодня, 17:22
        америка априори виновата в России во всем, в этом и есть великий Российский свой путь. Пока у людей гос-во и чиновники будут разными понятиями, это сохранится и всегда будет оправдание для своих бед.
        Farid05
    2. Farid05 Сегодня, 17:19
      1) ближайшие 50 лет мерзнуть зимой по любому будет.
      2) если все таки оттает, буде хана мирового масштаба, уйдет под воду территория на которой живет половина а может даже и 70% населения.
      Farid05
  7. Atlant-1164 Сегодня, 17:04
    Слава Единой России. троекратное ура Господа. стесьняюсь спросить- а строительство яхт господ Абрамовичей,Усмановых и иже с ними..переносятся??.. вообще ,куда нибудь.вправо или влево.!!
    Atlant-1164
    1. without reverse Сегодня, 17:11
      займите у них деньги


      Eclipse

      Яхта Абрамовича: катайся, кто может!
      Построена по заказу российского предпринимателя Романа Абрамовича. На момент спуска (12 июня 2009 в Гамбурге) являлась самым большим частным моторным судном в мире. Главная достопримечательность, поместившаяся на ее борту - 2 бассейна, один из которых - едва не Оптимус Прайм: трансформируется в танцплощадку.

      Длинна - 162,5 метра;
      Ширина - 21,5 метра;
      Осадка - 5,9 метров;
      Максимальная скорость - 25 узлов (46 км/ч).
      Полная стоимость “Эклипса“ вместе с оснащением - порядка $1,2 миллиарда.
      without reverse
      1. Atlant-1164 Сегодня, 17:14
        это наш Лидер поплыл. хотя плавает только .овно.
        Atlant-1164
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:17
        Полная стоимость “Эклипса“ вместе с оснащением - порядка $1,2 миллиарда.


        belay
        Тот же ЛЕХА
        1. Atlant-1164 Сегодня, 17:40
          Кроме того, подводные лодки проекта 885 называют самыми дорогими кораблями российского ВМФ. Есть информация, что стоимость первой из серии подводных лодок «Ясень» составляет 47 млрд рублей (2015 год). Хотя, такие суммы вполне сопоставимы с тем, что тратит на подводный флот вероятный противник: цена одного американского «Морского волка» составляет примерно 4,4 млрд долларов.


          резюме-Эклипс дороже.
          Atlant-1164
    2. kepmor Сегодня, 17:35
      упаси бог!...тоже скажите-переносятся...они же строят их на "клятом западе"...а там штрафы с неустойками...ТАМ вам и ТУТ...да и бабло не государево, а "своЁ",кровно заработанное..."своЁ" ведь не осваивают, а преумножают...
      kepmor
      1. Atlant-1164 Сегодня, 17:37
        вот так и живем.. иногда мне кажется мы больше переживаем за нашу страну..чем наше любимое правительство.
        Atlant-1164
  8. yuriy55 Сегодня, 17:04
    По его словам, «бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование – не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития». «Главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции», – отметил глава государства.

    Теперь сразу стало ясно, что является "высшей мерой" для нашего чиновничества:
    yuriy55
    1. Farid05 Сегодня, 17:14
      а вы чего хотите?
      Farid05
  9. Стас Снежин Сегодня, 17:08
    недостатком бюджетного финансирования

    Раскулачить пару олигархов,
    вот и решился бы вопрос..
    Стас Снежин
  10. cobra77 Сегодня, 17:10
    Опять держаться? Опять денег нет?

    "Главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции" - ага, атомный флот, из частных инвестиций... wassat ВШЭ на марше....
    cobra77
    1. Farid05 Сегодня, 17:24
      Цитата: cobra77
      ага, атомный флот, из частных инвестиций... ВШЭ на марше....

      - а можно у вас грамотного поинтересоваться - на чьи налоги строится или должен строится тот же атомный флот? на налоги солдатов, которым платятся зарплаты с тех же налогов?
      Farid05
  11. arnulla Сегодня, 17:11
    А у нас есть что-нибудь вообще,что не сдвигается вправо? Спроса за бардак нет...
    arnulla
  12. Farid05 Сегодня, 17:13
    По его словам, «бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование – не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития». «Главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции», – отметил глава государства.. -

    - как успокоительное для моего сердца. Неужели дармоедов перестанем кормить и будем давать возможность работать настоящим трудягам, у которых нету времени оставлять коменты на ВО, чтобы отвечать людям считающих их барыгами-спекулянтами, но при этом отлично живущими за их счет.
    Farid05
  13. Farid05 Сегодня, 17:15
    главное какой нибудь мега-авианосец не начать строить, тогда денег точно хватит. А ледоколы нам нужны очень и очень.
    Farid05
  14. kolkulon Сегодня, 17:36
    При алкаше они не сдвигались вправо,а катились вниз.
    kolkulon
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