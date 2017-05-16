Хорошие новости. Как в России строится новый город

На сегодня введены пять многоквартирных домов, несколько новых социальных объектов города. В частности, уже принято в эксплуатацию административное здание, в котором одновременно разместятся мэрия, городской ЗАГС и студия местного телевидения. В новом здании предусмотрены рабочие места для 95 специалистов различных направлений не только города Циолковский, но и всего космодрома. Здесь же располагается диспетчерский пункт, серверная и другие служебные помещения. Также планируется открытие ясли-сада на 230 мест с бассейном.

Так уж сложилось, что в последнее время в плане освещения российской экономической действительности, развития промышленности и наукоёмких технологий, поводов для оптимизма не так много, как хотелось бы. Свою отрицательную роль здесь играют всесильная коррупция, серьёзнейшая зависимость экономики от иностранных «мозговых центров», отток капитала за рубеж, нередко спускаемые на тормозах даже вполне прорывные инициативы.Однако далеко не всегда в нашем информационном пространстве столь активно обсуждаются успехи на экономическом, производственном или научно-техническом фронте. У одних, судя по всему, установка никакого позитива не замечать, другие настолько срослись с формулой «в российской экономике всё либо плохо, либо очень плохо», что даже мимо очевидных примеров, оптимизм вселяющих, проходят бодрым шагом.В связи с этим хотелось бы всё-таки «шаг замедлить» и коснуться одного вопроса, который и относится к тем самым примерам позитивных проявлений в нашей общей действительности. Речь идёт о строительстве. Причём не просто о строительстве, а фактически о возведении целого города – с нуля. Да-да, Россия, а ведь не все об этом вспоминают, относится к числу стран мира, в которых строятся новые города. Один из наиболее амбициозных проектов – создание города Циолковский в Амурской области.Это населённый пункт, в котором по плану будут проживать около 20 тысяч человек, большинство из которых – представители персонала строящегося космодрома «Восточный». Со временем (при развитии инфраструктуры) Циолковский может увеличить число своих жителей до 25-30 тысяч человек.В городе уже построены несколько многоэтажных домов, в которые заселены семьи «восточников» - упомянутых сотрудников нового российского космодрома. И ведь речь не просто о возведении домов. Создаётся по-настоящему «умный» город, где реализуются новейшие технологии – вплоть до систем интеллектуального освещения, регулировки «климата», расхода тепла в квартирах – частично с голосовым управлением.По сути, это город современной научной элиты, о существовании которой тоже почему-то многие стараются не вспоминать. Да-да, помимо «успехов ЕГЭ» у нас есть и реальные успехи, связанные с взращиваем подготовленной в естественнонаучной сфере молодёжи. В качестве примера – 10 медалей российских школьников на международной олимпиаде по физике, проходившей на днях в Якутске. 4 из этих медалей – награды высшей пробы. Причём в числе награждённых российских ребят не только питерцы и москвичи. Представлена фактически вся география страны: Пермь, Воронеж, Сыктывкар, Подмосковье и др. На каком-то федеральном канале было организовано ток-шоу с приглашением победителей, обсуждением отечественной физико-математической и физико-технической школы? Что-то не припоминается... Ах да, это ж «неформат». Формат у нас в вечерний «прайм-тайм» - обсуждение пьянок молодёжи, «дружеские» изнасилования, вторая беременность в 15 лет и прочие «прелести жизни» от Андрея Малахова. Какая тут физика...Постоянно обсуждая, к примеру, ещё и украинские проблемы, мы уже сами превратились в тех, кто порой не готов верить в собственные успехи. Когда на экране то Карасёв, то Ковтун, то Трюхан, то вместе взятые... и когда из проблем обсуждается то, насколько велика очередная «перемога» Украины, понятное дело, не только не до физики, и не до Циолковского, а вообще ни до чего позитивного в собственной стране. И действительно, для населения, как нам пытаются объявить, куда важнее, сколько на грудь принял Порошенко вместе с супругой и какое место засветил «активист» на «Евровидении». А тут речь о строительстве какого-то города... Не формат, говорят, и всё тут.А если вспоминается о Циолковском и «Восточном», то 99% информации – сколько украли, недоплатили, распилили. Да, крадут, недоплачивают и распиливают. Говорить об этом – важно и нужно. Происходит!Можно было бы подумать, что это очередной вариант никому не нужной показухи ради чиновничьего отчёта, но нет. Циолковский – проект, который реализуется поэтапно и планомерно, причём с привлечением специалистов из разных технологических областей. Настоящая практическая площадка по внедрению всего того, что принято обсуждать применительно к странам - признанным лидерам по внедрению высоких технологий. И это – фактически посреди глухой тайги.Из заявления представителя ФГУП «Спецстройтехнология» Бориса Мельникова (цитата YakutiaMedia ):Сдана в эксплуатацию медико-санитарная часть, которая имеет профиль оказания видов медицинской помощи персоналу предприятий региона, связанных с вредными и опасными условиями труда.Это завершающая стадия первой очереди строительства, реализуемого точно по плану – без срывов и задержек.Возвращаясь к реализации проекта системы «Умный город», нужно сообщить об оснащении домов в Циолковском пожарной и охранной сигнализациями, системой видеонаблюдения территории и мест общего пользования (подъездов, лифтов). В городе запущена самая передовая в России технология беспроводной связи, позволяющая в десятки раз превзойти по скорости обмена данными вариант 3G. По словам проектировщиков сети, скорость мобильной передачи данных превышает 200 Мбит/с.До конца года в эксплуатацию будут сданы около 1,3 тыс. квартир. В городе создана система контроля водоснабжения. Отслеживается не только качество воды, но и возможные протечки в трубах. Мониторинг ведётся с помощью специально установленных датчиков по всей трубопроводной системе.В общем, строим города! Не забыли, как это делается.