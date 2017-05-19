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Военные США и Словении обучают сербских бойцов антитеррора

Военные США и Словении обучают сербских бойцов антитеррора


С 3 по 30 апреля 2017 года в Сербии проводились совместные учения Сил специального назначения США, Словении и сербского антитеррористического подразделения Specijalna Antiteroristicka Jedinica (SAJ).

Командир 1-го батальона 10-й группы спецназа США: "Бойцы SAJ имеют хорошую подготовку для действий в городских условиях. Мы здесь по их просьбе, чтобы передать им навыки базовых действий в сельской местности, из-за растущей террористической угрозы в таких районах Сербии". Ранее такие учения по тактике городских боёв проходили совместно с" морскими котиками".


Сенатор США Джон Маккейн 10 апреля посетил комплекс зданий штаб-квартиры SAJ в Белграде, чтобы наблюдать за тренировками. "Надеюсь, что будущее сотрудничество углубит наши отношения в сфере безопасности и поможет улучшить взаимодействие сербских военных с силами США", говорится в пресс-релизе Маккейна.

Руководитель направления по военному сотрудничеству посольства США в Белграде подполковник Кори Ши (U.S. Army Lt. Col. Corey Shea) заявила, что "напряжённость между политическими группировками на Балканах с большой вероятностью может привести к конфликту. Совместное учение дало нам возможность показать сербскому населению уровень сотрудничества между США и Сербией по вопросам борьбы с терроризмом". В 2017 году США выделит Сербии 7 миллионов долларов в качестве военной поддержки. Планируется заключить более 100 двухсторонних соглашений по вопросам взаимодействия военных США и Сербии.

By Sgt. Nelson Robles, U.S. Special Operations Command EuropeMay 8, 2017
Первоисточник: https://www.army.mil/article/187419/us_slovenian_troops_train_serbian_special_anti_terrorism_unit


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Комментарии 29

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  1. Монос Сегодня, 09:10
    Всё-таки "братушки" мутные какие-то. Говорят одно, делают другое. Не,я не говорю, что весь народ такой, но, ведь эти власти кто-то выбирает...
    Монос
    1. НасРать Сегодня, 09:13
      Цитата: Монос
      Всё-таки "братушки" мутные какие-то. Говорят одно, делают другое. Не,я не говорю, что весь народ такой, но, ведь эти власти кто-то выбирает...


      Прочитав заголовок, сразу же представил именно такие комменты.

      Осуждать сербов не берусь - они далеко от России ...т.е. поддержки прямой от нас, им ждать не приходиться. Кроме того, здесь большая политика замешана - Россия-США.. очевидно сербы не хотят видеть свою строну полем битвы между Россией и США . А США как всегда -подкидывает копейки, что бы купить элиту страны....
      НасРать
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:13
      То , что сербы активно набираются опыта это , конечно , хорошо . А вот то , что то у нас , то у "них" оставляет неприятный осадок . Напоминает экивоки в обе стороны одного известного политического персонажа . Витя , привет ! hi drinks
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 09:18
        Цитата: bouncyhunter
        То , что сербы активно набираются опыта это , конечно , хорошо

        Доброе утро, Паша hi
        Опыт? У Маккейна? Я тя умоляю!
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
          Цитата: Монос
          Опыт? У Маккейна? Я тя умоляю!

          Ну там же и спецназ США присутствовал , не только этот ястреб недощипаный . lol
          bouncyhunter
        2. sgazeev Сегодня, 10:04
          Цитата: Монос
          Цитата: bouncyhunter
          То , что сербы активно набираются опыта это , конечно , хорошо

          Доброе утро, Паша hi
          Опыт? У Маккейна? Я тя умоляю!

          Да уж невтерпёж.Мерины хорошему не научат,словенцы ещё те вояки.Может у сербов что-то своё осталось от традиций НОАЮ.
          sgazeev
      2. К0щей Сегодня, 09:33
        Цитата: bouncyhunter
        А вот то , что то у нас , то у "них" оставляет неприятный осадок .

        Югославия уже насобирала опыта "то у нас, то у них", не хотели они активно дружить ни с СССР, ни с Россией, все по законам рынка жить хотели, были сильными и полностью независимыми. в итоге получили. честно говоря, поддержка Россией, СССР, снова Россией всех и везде во все времена слишком дорого обходится стране и ее народам. плоды такой благодарности можно видеть вдоль всех границ страны. своим надо помогать (Приднестровье, ЛНР/ДНР), а с остальными по законам рынка: я тебе - ты мне.
        К0щей
        1. Lancer Сегодня, 09:52
          "Получили" они исключительно потому что у Тито не нашлось достойного преемника.К власти пришел дубоголовый национал-коммунист Милошевич и повёл себя как слон в посудной лавке с известным печальным результатом.При Тито Югославия процветала и имела отличные отношения с Западом.При этом "социалистической" была очень условно.
          Lancer
          1. К0щей Сегодня, 10:15
            Lancer, конечно, при Тито она была, и именно при нем она послала СССР куда подальше. разница лишь в том, что СССР хоть и развалился благодаря не меньшим (а скорее и большим) идиотам, чем Милошевич, его центр уцелел. а вот благополучная Югославия - нет.
            К0щей
            1. Lancer Сегодня, 10:26
              Ну тут уж просто разные весовые категории.Нужно было быть политиком и всё это учитывать.Югославам фатально не повезло после смерти Тито.
              Lancer
              1. К0щей Сегодня, 10:32
                я к тому, что мы по-жизни вечно помогаем таким фатально невезучим, но как только они начинают хоть что-то из себя представлять - тут же про всю эту помощь забывают, если вообще в открытую не гадят. поэтому помогать им надо так: я тебе помогу, но сначала ты сделаешь что-то для меня. а то все балканы в этих "братушках", а толку от этого - ноль.
                К0щей
          2. андрей юрьевич Сегодня, 10:23
            Получили" они исключительно потому что у Тито не нашлось достойного преемника.К власти пришел дубоголовый национал-коммунист Милошевич и повёл себя как слон в посудной лавке с известным печальным результатом.
            видимо такие "безголовые" пришли к власти во всех странах соцлагеря и окресностей...
            андрей юрьевич
            1. Lancer Сегодня, 10:29
              Ну почему,Польша в общем вполне неплохо выжила,Венгрия тоже,Чехословакия хоть и распалась,но очень даже цивилизованно.Это только говорит о том что там у политиков хватило ума.
              Lancer
  2. Толстоевский Сегодня, 09:24
    какой несмываемый позор для сербов
    Толстоевский
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:45
    поможет улучшить взаимодействие сербских военных с силами США

    Сербские военные в 99 г "улучшили" взаимодействие с силами НАТО. Наверное сегодня уже и не помнят. Странное сотрудничество. Хотя японцы тоже много забыли и активно сотрудничают с Сша и НАТО.
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:24
      Цитата: rotmistr60
      Сербские военные в 99 г "улучшили" взаимодействие с силами НАТО.

      нормально устроились...то с нашими ВДВ учения,то с НАТОй,то с американцами...наверное кто платит...
      андрей юрьевич
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:26
        Присматриваются под кого лечь окончательно. Хотя сербские прозападники уже давно определились.
        rotmistr60
  4. biserino Сегодня, 09:56
    Сербьi воевать никогда не умели- мьi несколько раз их побеждали. Ето народ двуличньi- вчера к вам, сегодня с матрасником- только халяву дайте.
    biserino
    1. sgazeev Сегодня, 10:06
      Цитата: biserino
      Сербьi воевать никогда не умели- мьi несколько раз их побеждали. Ето народ двуличньi- вчера к вам, сегодня с матрасником- только халяву дайте.

      Соседи ведь рядом лечовские перцы,блгр.
      sgazeev
    2. андрей юрьевич Сегодня, 10:25
      Цитата: biserino
      Сербьi воевать никогда не умели- мьi несколько раз их побеждали. Ето народ двуличньi- вчера к вам, сегодня с матрасником- только халяву дайте.

      болгары офигенные воины...сами то под кем?
      андрей юрьевич
      1. biserino Сегодня, 10:39
        Никогда болгарское знамя в чужих руках не попадало- читайте историю.
        biserino
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:50
          Цитата: biserino
          Никогда болгарское знамя в чужих руках не попадало- читайте историю.

          да мы вас вечно из под кого то вытаскивали,то турки,то немцы...а вы опять под ними.
          андрей юрьевич
          1. biserino Сегодня, 10:56
            Мьi войну СССР никогда не обявяли и на востоной фронт не воевали- там под Сталинградом обявились из все восточной Европе, кроме нас и сербов. Референдум для союз с Гитлером 43-м. не бьiло, но коминистический переворот 44-м. точно бьiл.
            biserino
            1. андрей юрьевич Сегодня, 11:00
              это правда...вы вообще не воевали,это мы за вас делали,а вы о каком то флаге говорите... вас топтал и Македонский,и Диоклетиан, и все кому не лень,так что бросьте манию величия...
              андрей юрьевич
              1. biserino Сегодня, 11:05
                Читай историю- после компереворота с осеню 1944-м. по весной 45-м наша армия изгнала нацистов из Югославий- 10 тьiс. солдат полегли, мой дедушка тоже воевал и вернулся медалям.
                biserino
                1. андрей юрьевич Сегодня, 11:13
                  Цитата: biserino
                  Читай историю- после компереворота с осеню 1944-м. по весной 45-м наша армия изгнала нацистов из Югославий- 10 тьiс. солдат полегли, мой дедушка тоже воевал и вернулся медалям.
                  это прекрасно...а напомнить вам,как вы нецам порты отдали?а как войну Англии объявили?(даже смешно,как будто ,про барона Мюнхаузена говорю...)ваш царь Борис , добровольно вступил в союз с гитлером-забыли?как оккупировали македонию и север греции? как вам такая История?
                  андрей юрьевич
                  1. biserino Сегодня, 11:45
                    Ваши, русские "Власовцьi" наносили больше ущерба РККА из всех (кроме немцов) на воссточном фронте. Как вам такая История?
                    biserino
  5. biserino Сегодня, 10:24
    Цитата: К0щей
    Lancer, конечно, при Тито она была, и именно при нем она послала СССР куда подальше. разница лишь в том, что СССР хоть и развалился благодаря не меньшим (а скорее и большим) идиотам, чем Милошевич, его центр уцелел. а вот благополучная Югославия - нет.
    А как жить вместе православние сербьi с фашиским хорватом? Ето как у вас с Украиной- никогда не будет. Пока у вас правители бьiли из Грузий и Украиной- СССР жил спокойно, когда приехали русские- Горбатого и ЕБН- все разбежались.
    biserino
  6. Шуманит Сегодня, 11:13
    Чему учат то? Они ж вроде все устали, измучались, плачут и стреляют себе в бошки?
    Шуманит
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