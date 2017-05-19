Военные США и Словении обучают сербских бойцов антитеррора

С 3 по 30 апреля 2017 года в Сербии проводились совместные учения Сил специального назначения США, Словении и сербского антитеррористического подразделения Specijalna Antiteroristicka Jedinica (SAJ).Командир 1-го батальона 10-й группы спецназа США: "Бойцы SAJ имеют хорошую подготовку для действий в городских условиях. Мы здесь по их просьбе, чтобы передать им навыки базовых действий в сельской местности, из-за растущей террористической угрозы в таких районах Сербии". Ранее такие учения по тактике городских боёв проходили совместно с" морскими котиками".Сенатор США Джон Маккейн 10 апреля посетил комплекс зданий штаб-квартиры SAJ в Белграде, чтобы наблюдать за тренировками. "Надеюсь, что будущее сотрудничество углубит наши отношения в сфере безопасности и поможет улучшить взаимодействие сербских военных с силами США", говорится в пресс-релизе Маккейна.Руководитель направления по военному сотрудничеству посольства США в Белграде подполковник Кори Ши (U.S. Army Lt. Col. Corey Shea) заявила, что "напряжённость между политическими группировками на Балканах с большой вероятностью может привести к конфликту. Совместное учение дало нам возможность показать сербскому населению уровень сотрудничества между США и Сербией по вопросам борьбы с терроризмом". В 2017 году США выделит Сербии 7 миллионов долларов в качестве военной поддержки. Планируется заключить более 100 двухсторонних соглашений по вопросам взаимодействия военных США и Сербии.By Sgt. Nelson Robles, U.S. Special Operations Command EuropeMay 8, 2017