Новая Неметчина

В школьном возрасте меня нередко мучила любознательность. В том числе и такой вопрос: почему жителей Англии мы называем англичанами, Франции — французами и т.д., а вот жителей Германии называем немцами?Предложенный ответ: потому, что они говорят на непонятном нам языке — немуют, не устраивал. По этой логике мы должны были бы называть немцами также и жителей всех прочих стран, окружающих Русь со всех сторон света. Однако всех иных мы идентифицируем конкретно по названию стран.Интриговало то, что на Украине (в Малороссии) и в ряде других русских земель (например, на Псковщине) Германию называли Неметчиной. Чувствовалось, что именно здесь и кроется отгадка.Так оно и оказалось. Выяснилось, что название этим землям дало достаточно подзабытое племя неметов.Дело в том, что в эпоху раннего средневековья Ватикан стремился подчинить племена, заселившие территорию рухнувшей Римской империи. Для этого он использовал древнюю как мир политику: разделяй и властвуй. Для разделения племён Ватикан добивался смены их религии (на католичество) и языка (на «собачью латынь»). Племя, получившее нового бога и новый язык, начинало считать себя особо выдающимся, окружённым дикими варварами — их главными врагами в этом мире. Племена, прошедшие такую лоботомию, использовались Ватиканом в качестве орудия для натиска на ещё не подчинённые племена и народы.Первым племенем, павшим жертвой коварной политики римской курии, как раз и стало племя неметов. А земли, захваченные посредством неметов, стали называться их восточными соседями Неметчиной.Видимо, это было началом тысячелетней папской стратегии «Натиск на Восток» или «Дранг нах Остен» по-неметски.В 13 веке этот натиск остановил русский народ на льду Чудского озера. В 19 веке вновь русский народ сорвал эту стратегию под Москвой у Бородина. В 20 веке советский народ (на 90% русский) сокрушил «Дранг нах Остен», водрузив Знамя Победы над Рейхстагом.Но время идёт, а политика Запада не меняется. Раздробив под флагом перестройки единый русский народ на несколько частей, ныне Запад лепит новую Неметчину из новообразованного государства — Украины. На наших глазах происходит формирование нового языка (украинского). В том числе с усиленным применением многочисленных, не употребляемых ранее германизмов.Главное: вновь выводимому народу меняют бога, массово громя приходы Русской православной церкви, насаждая взамен замаскированное католичество. Пусть никого не вводят в заблуждение различные приёмы маскировки волков под овец. Несмотря на общее название «христианство», православие и католичество в действительности являются религиозными антиподами. Мне уже приходилось писать на эту тему, поэтому повторюсь.Дело в том, что, как бы ни называлась религия, главное — какому богу на деле она служит. По большому счёту все религии можно разделить на два лагеря. Одни поклоняются богу-творцу, создателю и вседержителю мира сего, добра, света, правды и жизни.Другие религии служат его оппоненту — деградировавшему духу зла, тьмы, лжи и смерти. Органическим признаком таких культов является обязательное принесение кровавых человеческих (или хотя бы животных) жертв.Оценивая римскую церковь, необходимо отметить, что со времени создания она именовалась христианской — католической. Однако если рассматривать её согласно одному из заветов Евангелия («По делам их вы узнаете их») и отделить дела от слов, то мы увидим, что христианской по своей сути она не являлась с самого начала. Лакмусовой бумагой на несоответствие названию «христианской» явился не только факт непрестанных массовых человеческих убийств как в ходе насильственной христианизации, так и в последующей целенаправленной деятельности католической инквизиции, но также факт организации продажи главой католической церкви индульгенций — официальных документов на освобождение за деньги от расплаты за грехи.Таким образом, этим конкретным действом католическая церковь поставила золотого тельца выше Иисуса Христа, признав материальное богатство выше духовного совершенствования (очищения). То есть получается, что именем Иисуса Христа Ватикан лишь прикрывал настоящего своего бога, о котором в Евангелии от Иоанна Христос сказал: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Неудивительно поэтому, что вся история католицизма — это история войн, грабежей и человекоубийства.И вот сегодня эту религию пытаются привить жителям незалежной.Если это произойдёт в массовом порядке, то украинцы предадут не только свою историю и культуру, свой род и язык, но и солнечного бога, проповедующего любовь. Продадут душу золотому тельцу, получив за неё возможность подзаработать на Западе грошей в качестве сиделок или сантехников.Всё похоже на то, что придуманная почти две тысячи лет назад стратегия Запада продолжает эффективно работать, и бывшая Киевская Русь может превратиться в новую Неметчину.Однако «Бессмертный полк», прошедший на Украине, даёт надежду, что подобный вариант может не получиться. Для этого мы должны суметь объяснить нашим кровным братьям (а это историческая правда, от которой отрекаться нечестно), что и на что они хотят поменять.