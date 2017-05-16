Как Корсика боролась за независимость. Англо-Корсиканское королевство

В 1768 году на Корсике высадились французские войска. Несмотря на оказанное корсиканцами ожесточенное сопротивление, численное и военно-техническое превосходство французской армии сыграло свою роль. Корсиканская армия, которой командовал генерал Паскаль Паоли, была разгромлена, а самому командующему чудом удалось бежать с острова. Он прибыл сначала в Италию, а затем в Англию, где был принят достаточно дружелюбно. В те годы Англия была главным стратегическим противником Франции в Европе и стремилась поддерживать любые антифранцузские движения. Корсиканские националисты в этом плане вполне могли рассматриваться англичанами как союзники в борьбе с Францией, тем более, что у них были с Парижем давние счеты.В Англии Паскаль Паоли провел более двадцати лет. Английское правительство приняло корсиканского патриота радушно. Более двадцати лет ему начислялась ежегодная пенсия в размере 12.000 фунтов. За время пребывания в Англии Паоли успел познакомиться со многими видными английскими политическими, общественными и культурными деятелями. Казалось, Паскалю Паоли уже было суждено доживать на чужбине, если бы не произошла Великая Французская революция. В один момент рухнула одна из мощнейших монархий Европы. Учредительное собрание Франции объявило всеобщую амнистию, под действие которой попадали и корсиканские патриоты. В 1790 году Паскаль Паоли вернулся на родину. Он был с восторгом принят корсиканской молодежью. Приветствовали его и революционно настроенные французы – для них корсиканский революционер был образцом для подражания. Паоли получил должность председателя департамента Корсика и командующего национальной гвардией. Так новые французские власти пытались привлечь корсиканских националистов на свою сторону.К этому времени корсиканское национальное движение разделилось на две основные фракции. Паскаль Паоли возглавил первую из них, выступавшую под старыми лозунгами независимости и ориентированную на сотрудничество с Англией. Его поддержал депутат Конвента Поццо ди Борго. Шарль-Андре Поццо ди Борго (1764-1842) доводился дальним родственником семье Буонапарте, хотя затем стал одним из злейших врагов этой знаменитой корсиканской фамилии. Выходец из аристократической корсиканской семьи, Поццо ди Борго в 1787 году окончил юридический факультет Пизанского университета. После Французской революции ди Борго входил в состав Законодательного собрания, однако в 1792 году был вынужден уехать на Корсику. Паскаль Паоли назначил молодого человека генерал-ревизором. Примечательно, что Поццо ди Борго придерживался роялистских идей, что было весьма необычно для корсиканских революционных деятелей того времени.Вторая фракция, сотрудничавшая с парижскими якобинцами, действовала под руководством депутата Конвента от Корсики Кристофа Саличети. Антуан Кристоф Саличети (1757-1809), как и Паскаль Паоли, был пламенным патриотом Корсики, но видел ее политическое будущее немного в другом ракурсе. В 1789 г. он был избран в Генеральные штаты Франции от третьего сословия, долгое время находился в хороших отношениях с Паоли, но затем поссорился с ним. Причиной конфликта стала чрезмерная благосклонность Паоли к англичанам. Когда Паскаль Паоли позвал англичан на Корсику, Кристоф Саличети окончательно встал к нему в оппозицию.В якобинскую фракцию входили и три брата Буонапарте – Жозеф, Люсьен и Наполеон. Их отец Карло Буонапарте во время корсиканской борьбы за независимость 1760-х гг. был личным секретарем и адъютантом Паскаля Паоли, принимал активнейшее участие в национально-освободительной войне, но затем перешел на профранцузские позиции и остался на Корсике. Молодой артиллерийский офицер Наполеон Буонапарте ко времени рассматриваемых событий командовал корсиканским добровольческим полком и носил звание подполковника.- Паскаль Паоли и юный Наполеон БуонапартеФракции Паоли и Саличети противостояли друг другу не только по вопросу о будущем Корсики, но и по социально-политическим взглядам. Якобинцы были сторонниками революционно-демократических идей, а Паскаль Паоли выступал за либеральный строй по английскому образцу, в котором аристократия сохраняла свои привилегии. Более того, Паоли достаточно терпимо относился к умеренным роялистам и в принципе не был против восстановления монархической системы правления, чего очень не хотели сторонники революционной демократии. В конце концов, политические противоречия в среде корсиканской элиты вылились в настоящее противостояние, которое привело к новой попытке Паскаля Паоли добиться независимости острова.Поводом для перехода тлеющего конфликта в активную стадию стали разногласия по вопросу о военной операции на Сардинии. Французские власти в феврале 1793 года отдали Паскалю Паоли как руководителю правительства Корсики и командующему корсиканской национальной гвардией распоряжение направить против соседней Сардинии военную экспедицию. Паоли поставил во главе экспедиционных войск своего доверенного человека – генерала Колонна де Сезара. Командующий получил от Паоли тайные инструкции не усердствовать в борьбе с сардинскими войсками, поскольку Сардиния – естественный союзник Корсики в борьбе против Франции. Целенаправленно поддававшиеся сардинцам корсиканские войска не добились успеха и вернулись на родину. Однако группа корсиканских офицеров, ориентировавшаяся на сотрудничество с парижскими якобинцами, получила информацию о тайных планах Паскаля Паоли и сообщила об этом в Париж. Письмо военному министру Франции отправил лично молодой корсиканский офицер Наполеон Буонапарте. Конвент направил для расследования этих событий делегацию во главе с Саличети, который возглавлял оппонирующую Паоли фракцию. Естественно, якобинцам вскоре удалось получить исчерпывающую информацию о том, что Паскаль Паоли на самом деле не лоялен парижскому революционному правительству, вынашивает планы провозглашения корсиканской независимости и, более того, ориентируется на сотрудничество с Англией и другими европейскими державами, враждебно настроенными к революционной Франции. В мае 1793 года Конвент издал указ о смещении и задержании по подозрению в государственной измене граждан Паскаля Паоли и Поццо ди Борго.18-летний брат Наполеона Буонапарте Люсьен в одном из писем сообщал, что это именно он разоблачил Паоли перед якобинцами. Однако это письмо было перехвачено корсиканской полицией и опубликовано в национальной печати. После публикации сторонники корсиканской независимости возненавидели семейство Буонапарте. На острове вновь активизировались противники Франции, которые 20 мая собрали Консульт под председательством Поццо ли Борго – ближайшего соратника Паскаля Паоли. На этом заседании Паоли был официального провозглашен президентом Корсики и генералиссимусом корсиканской армии. Что касается фамилий Буонапарте и Арена, то они были официально исключены из корсиканского гражданства. Братьям Наполеона пришлось бежать из своего дома, который вскоре был разрушен дотла – как жилище «врагов народа».Провозглашение Паоли президентом Корсики фактически означало переход к новой фазе противостояния с Францией. Конвент объявил Паскаля Паоли государственным изменником. Однако борец за независимость острова не унывал. Он обратился за помощью к Англии и Лондон поспешил откликнуться. В феврале – августе 1794 года английский флот под командованием адмирала Сэмюэла Худа взял под контроль все укрепления на корсиканском побережье. Кстати, во время взятия Кальви потерял свой глаз служивший в эскадре адмирала Худа капитан Горацио Нельсон.После этого король Англии Георг III был официально провозглашен королем Корсики, а 17 июня 1794 года новое собрание Консульта объявило о создании Англо-Корсиканского королевства и приняло вторую Корсиканскую Конституцию. В соответствии с ней, Паскаль Паоли провозглашался «Отцом отечества».Президентом Государственного собрания Корсики был избран Поццо ди Борго (на изображении). Вице-королем Англо-Корсиканского королевства и официальным представителем Лондона провозглашался Гилберт Эллиот, граф Минто.Однако Паскаль Паоли, ставший символом корсиканского национально-освободительного движения, быстро был оттеснен от реальной власти, которая оказалась в руках вице-короля Гилберта Эллиота и президента Госсобрания Поццо ди Борго. Естественно, самому Паскалю Паоли не очень нравилось положение, в котором он оказался на второстепенных ролях и утратил реальный контроль над политической ситуацией на острове. Герой корсиканской национально-освободительной борьбы предпринял попытку очередного заговора, на этот раз ставившего своей целью отстранение от власти Поццо ди Борго и Гилберта Эллиота. Но противостоять влиятельному представителю корсиканской знати и британскому резиденту Паскаль Паоли не смог. После неудачной попытки переворота Паскаль Паоли получил совет от корсиканских аристократов покинуть остров. Он выехал в Англию, где правительство назначило ему пенсию в 2000 фунтов. Больше к активной политической деятельности пожилой корсиканский политик уже не возвращался – на острове наступили другие времена и ему в них уже не было места.Англо-Корсиканское королевство просуществовало без Паоли не так уж и долго. Распад первой антифранцузской коалиции европейских держав серьезно изменил военно-политическую ситуацию в Западной Европе. В результате Итальянского похода, которым командовал молодой генерал корсиканец Наполеон Бонапарт, французская армия смогла взять под контроль важнейшие пункты в Италии. Английское правительство, опасаясь, что британские войска на Корсике попадут в опасную ситуацию и будут разгромлены французами, 30 сентября 1796 г. отдало распоряжение об эвакуации английских частей с острова. Уже 15 октября 1796 года, через две недели после начала эвакуации британских войск, из Ливорно отплыли корабли с солдатами и офицерами французского экспедиционного корпуса, которым командовал генерал Казальт. 16-17 октября 1796 года была завершена эвакуация английских частей, а уже 19 октября французские подразделения, не встретив никакого сопротивления со стороны местных жителей, вновь установили власть Франции над Корсикой.Паскаль Паоли, человек, пытавшийся сделать остров независимым, больше никогда не возвращался на родину. Он умер в Англии 5 февраля 1807 года, в возрасте 81 года. Через некоторое время прах Паоли был перевезен из Англии на родной остров. Сейчас имя выдающегося корсиканского борца за независимость носит Корсиканский университет. Паоли вошел в историю острова как один из наиболее значительных политических деятелей и идеологов корсиканского национального движения.Его главный оппонент по корсиканскому национальному движению Кристоф Саличети был арестован после падения Робеспьера, но вскоре освобожден и состоял на государственной и военной службе при Наполеоне Бонапарте. В частности, Саличети занимал пост комиссара итальянской армии Наполеона, затем стал министром полиции и военным министром при дворе Жозефа Бонапарта, назначенного Наполеоном королем Неаполитанского королевства. Однако после назначения в Неаполитанское королевство Иоахима Мюрата Саличети был снят с поста военного министра и отозван во Францию. Причиной тому стало нежелание Саличети соглашаться с позицией маршала Мюрата, который настаивал на принятии всеми французами, живущими в Неаполитанском королевстве, неаполитанского подданства. Затем Саличети опять вернулся в Неаполь и в 1809 г. умер от отравления в возрасте 52 лет. Судя по всему, Саличети был отравлен своими недоброжелателями, которых у него хватало и среди итальянцев, и среди представителей наполеоновской элиты.Поццо ди Борго бежал сначала в Рим, а затем перебрался в Англию, где долго состоял помощником и доверенным лицом Гилберта Эллиота. В 1804 г. ходатайству министра Адама Чарторыйского Поццо ди Борго под именем Карла Осиповича Поццо ди Борго поступил на российскую дипломатическую службу и получил звание полковника свиты российского императора. О дипломатической деятельности Поццо ди Борго на российской службе можно рассказывать очень долго, тем более, что годы его работы в российском дипломатическом ведомстве пришлись на столь бурную эпоху Наполеоновских войн.После того, как в 1814 г. войска Наполеона были разгромлены, Поццо ди Борго был назначен генеральным комиссаром временного правительства Франции, а после Реставрации монархии стал российским послом при дворе французского короля. Он постепенно продвигался в русских военных званиях. В 1829 году Поццо ди Борго получил звание генерала от инфантерии. Затем он долго работал российским послом в Лондоне и вышел в отставку в 1839 году по достижению возраста 75 лет. Умер Поццо ди Борго в Париже в 1842 году, пережив своего кровного врага Наполеона Буонапарте на двадцать лет. Говорят, что Поццо ди Борго за многие десятилетия российской дипломатической службы сумел собрать колоссальное состояние, которое досталось после его смерти племяннику Карлу Поццо.На долгие годы остров Корсика вновь стал частью Франции, которой он и остается в настоящее время. Тем не менее, на Корсике никогда не прекращалась традиция национально-освободительного движения. Стремление к отделению острова от Франции и сегодня разделяют некоторые политические организации острова. О деятельности современных корсиканских сепаратистов мы расскажем в другой раз.