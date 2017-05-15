Торжок. Центр вертолетного мастерства

Все видели полет самолетов и вертолетов над Красной площадью во время Парада Победы. Он длится считанные секунды, но готовят его месяцами. Это не удивительно: ведь, например, строй вертолетов идет на расстоянии 10 метров друг от друга. В этой программе «Военная приемка», зрители телеканала «Звезда» узнают больше о лучших военных вертолётчиках страны. Практически все они – преподаватели и инструкторы 344-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава в городе Торжке. Они занимаются тем, что осваивают совершенно новые вертолёты и готовят к полетам на них других российских военных пилотов. И уже далеко не первый год подряд эти лётчики водят вертолеты на Парад Победы.