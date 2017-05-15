19:29 15 мая

Торжок. Центр вертолетного мастерства

Все видели полет самолетов и вертолетов над Красной площадью во время Парада Победы. Он длится считанные секунды, но готовят его месяцами. Это не удивительно: ведь, например, строй вертолетов идет на расстоянии 10 метров друг от друга. В этой программе «Военная приемка», зрители телеканала «Звезда» узнают больше о лучших военных вертолётчиках страны. Практически все они – преподаватели и инструкторы 344-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава в городе Торжке. Они занимаются тем, что осваивают совершенно новые вертолёты и готовят к полетам на них других российских военных пилотов. И уже далеко не первый год подряд эти лётчики водят вертолеты на Парад Победы.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Герат Сегодня, 19:25
    чё этот дурачёк Егоров болтает,что только наши делает мёртвую петлю? Вот петлю Нестерова делает апач.Это называется введение в заблуждение.
    https://youtu.be/li_hImldZZI
    Герат
Картина дня