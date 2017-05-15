19:26 15 мая

Очередная партия Т-72Б3 поступила в Первую танковую армию

Очередная партия из двадцати модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение Первой танковой армии, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Получившие новейшие технологии и прошедшие контрольные испытания два десятка боевых машин встанут в строй мотострелкового соединения 1-й танковой армии
- сказали в пресс-службе -
В настоящее время одно из соединений танковой армии полностью укомплектовано новыми боевыми машинами, что в два раза позволило увеличить его огневую мощь


Очередная партия Т-72Б3 поступила в Первую танковую армию



В пресс-службе сообщили, что модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

Первая танковая армия со штабом в Баковке (Подмосковье) создана в составе Западного военного округа. В нее вошли 4-я Кантемировская танковая дивизия, 2-я Таманская мотострелковая дивизия, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.

На танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач.

В феврале главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков заявил, что продолжается планомерное комплексное переоснащение войск современными образцами вооружения и военной техники.
В воинских частях постоянной готовности более 50% современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А. Осуществляемые ежегодные закупки этих машин, по огневому поражению и маневренности не уступающих лучшим иностранным образцам, к 2020 году обеспечат долю современных танков до 70%
- сказал О.Салюков.

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 19

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  1. voyaka uh Сегодня, 18:38
    Чего б Т-90 свою армию не снабжать?
    Удивительное дело: у Индии Т-90, а у России - Т-72...
    voyaka uh
    1. garx Сегодня, 18:41
      Т-90 и Т-72 немного разные танки! И вообще куда ты денешь 25 тыс Т-72 стоящих вооружении и на хранении? Хотя Т-90 это и глубокая модернизация Т-72 но задачи у них разные.
      garx
      1. voyaka uh Сегодня, 18:46
        "И вообще куда ты денешь 25 тыс танков стоящих вооружении и на хранении?"///

        Не знаю...
        Но вспомним 1941 год. На вооружение Красной армии было более 25 тыс танков.
        Из них 12 тыс. Т-26.
        Нацисты напали с 3,500 танков и дошли до Волги.
        voyaka uh
        1. garx Сегодня, 18:49
          Тогда и сейчас танк это 2-е главное экипаж и его опыт и подготовка, в 1941 были только танки...
          garx
        2. kapitan92 Сегодня, 19:20
          Цитата: voyaka uh
          "И вообще куда ты денешь 25 тыс танков стоящих вооружении и на хранении?"///
          Не знаю...
          Но вспомним 1941 год. На вооружение Красной армии было более 25 тыс танков.
          Из них 12 тыс. Т-26.
          Нацисты напали с 3,500 танков и дошли до Волги.

          Насчет 25 тысяч Т 72 на базах хранения и в Войсках я сомневаюсь, 7144 шт Т 72 Б. имеются в наличии в ВС РФ. На кону чисто хозяйственный и финансовый подход.
          Просто напомню, что трофейные советские танки брошенные арабами, израильтяне не пустили "под нож", в Израиле были модернизированы сотни трофейных советских танков Т-54 и Т-55 — на их базе на израильских военных заводах производились танки, получившие название «Тиран-4» и «Тиран-5», тяжелые гусеничные БТР «Ахзарит».

          Они поступили на вооружение израильской армии или были проданы за границу.
          Глупо было бы утверждать, что санкции не ударили по экономике и финансированию программ, в том числе и в области перевооружения ВС РФ, поэтому в данный момент, абсолютно логичным шагом выглядит перевооружение танковых частей на модернизированный вариант Т 72Б3. Т 90А поступали на вооружение, правда их количество порядка 400 шт. оставляет желать лучшего, и сосредоточены они на западе и юге России.
          И потом, обещают из года в год поставить на серию Т 14, но это уже другая история. hi
          kapitan92
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:44
      Цитата: voyaka uh
      Чего б Т-90 свою армию не снабжать?
      Удивительное дело: у Индии Т-90, а у России - Т-72...

      Это не ваше дело , ерничаете тут.. negative
      Будет у нас танковый кулак на западном направлении ..! Как в старые добрые времена..
      ОТДЕЛ
      1. Уэф Сегодня, 19:00
        Цитата: ОТДЕЛ
        Это не ваше дело , ерничаете тут..

        Хамить не надо! А потом жалуетесь, что вас обижают !
        Уэф
    3. Bronevick Сегодня, 18:54
      Т-72 дешевле чем Т-90, вот и весь секрет. Арматка в двух трёх дивизиях будет и всё. Т-72 долго ещё будет радовать нас.
      Bronevick
      1. cariperpaint Сегодня, 19:04
        с чего вы это взяли?)))
        cariperpaint
        1. Bronevick Сегодня, 19:05
          Я слишком долго живу в этой стране.
          Bronevick
          1. cariperpaint Сегодня, 19:13
            и по этой причине вы так уверенно говорите о вооружении трех дивизий новой техникой?)))
            cariperpaint
    4. cariperpaint Сегодня, 19:03
      по большому счету это одно и тоже. просто 72 тьма и с ними надо что то делать. а модернизировать 72 до нового варианта явно легче и дешевле чем построить новый 90.
      cariperpaint
  2. Владимирец Сегодня, 18:40
    Как слышу про поступление танков в войска, сразу вспоминаю. smile
    Владимирец
    1. pjastolov Сегодня, 18:51
      респект за аннекдот good
      pjastolov
  3. pjastolov Сегодня, 18:45
    ну, я вообще то в танках не спец, но не лучше было деньги с модернизации отправить на производство армат, или опять пилят? recourse
    pjastolov
    1. Уэф Сегодня, 19:02
      Цитата: pjastolov
      ну, я вообще то в танках не спец, но не лучше было деньги с модернизации отправить на производство армат, или опять пилят?

      Серийный выпуск танков нового поколения Т-14 "Армата" должен начаться в 2018 году, заявил журналистам гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко.
      Уэф
  4. УВБ Сегодня, 18:46
    Я не танкист, но даже мне видно, что половина лобовой проекции башни не защищена динамической защитой. Это ли не вредительство?
    УВБ
    1. cariperpaint Сегодня, 18:58
      это старое фото. на параде гляньте. те и есть из новых поставок
      cariperpaint
  5. cariperpaint Сегодня, 19:16
    вот что забавно для меня 72 мне по службе так и не попались))) как посадили в училище на 80 так с ними и остался)))
    cariperpaint
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