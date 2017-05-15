Очередная партия Т-72Б3 поступила в Первую танковую армию
Очередная партия из двадцати модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение Первой танковой армии, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
В пресс-службе сообщили, что модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.
Первая танковая армия со штабом в Баковке (Подмосковье) создана в составе Западного военного округа. В нее вошли 4-я Кантемировская танковая дивизия, 2-я Таманская мотострелковая дивизия, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.
На танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач.
В феврале главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков заявил, что продолжается планомерное комплексное переоснащение войск современными образцами вооружения и военной техники.
Получившие новейшие технологии и прошедшие контрольные испытания два десятка боевых машин встанут в строй мотострелкового соединения 1-й танковой армии- сказали в пресс-службе -
В настоящее время одно из соединений танковой армии полностью укомплектовано новыми боевыми машинами, что в два раза позволило увеличить его огневую мощь
В пресс-службе сообщили, что модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.
Первая танковая армия со штабом в Баковке (Подмосковье) создана в составе Западного военного округа. В нее вошли 4-я Кантемировская танковая дивизия, 2-я Таманская мотострелковая дивизия, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.
На танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач.
В феврале главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков заявил, что продолжается планомерное комплексное переоснащение войск современными образцами вооружения и военной техники.
В воинских частях постоянной готовности более 50% современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А. Осуществляемые ежегодные закупки этих машин, по огневому поражению и маневренности не уступающих лучшим иностранным образцам, к 2020 году обеспечат долю современных танков до 70%- сказал О.Салюков.
Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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