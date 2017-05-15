19:26 15 мая

Во Владимирской области проведены испытания нового понтонно-мостового парка

В Муроме (Владимирская область) проведены испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Военнослужащие понтонно-переправочного батальона отдельной понтонно-мостовой бригады инженерных войск (центрального подчинения) в течение часа навели переправу через реку Оку, ширина которой достигала 250 м.

После наведения моста в условиях, приближенных к боевым, тяжелая техника инженерных и мотострелковых войск переправилась с одного берега Оки на другой.


Во Владимирской области проведены испытания нового понтонно-мостового парка


В испытаниях ПМП приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Понтонно-мостовой парк ПМП-2005М поступил в соединение в конце 2016 года и в летних условиях еще не эксплуатировался. Является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения (42 автомобиля с речными, береговыми звеньями и катерами на базе КамАЗ-63501).



В ходе испытаний военнослужащие также протестировали новый костюм для понтонеров – комплект ветроводозащитный утепленный. Костюм имеет улучшенные характеристики по сравнению с существующим костюмом – улучшена функциональность, повышена прочность, уменьшен вес.

Страховочный жилет с бронезащитой «Корсар-МП» из состава комплекта костюма понтонера предназначен для использования военнослужащими в качестве специального средства для поддержания на поверхности воды за счет элементов, имеющих положительную плавучесть и для обеспечения защиты от стрелкового оружия и осколков.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 6

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  1. Владимирец Сегодня, 18:48
    Народ опять митинговать против начнёт. recourse
    Владимирец
    1. hirurg Сегодня, 19:17
      Да, отлично!
      Но когда я приезжаю домой, к маме...
      И эти ребята начинают веселиться из 120
      Стенки трясутся.
      А если еще и миги из.. подключаются...
      Красиво, гордость берет.
      А ведь я на 1 км от ...
      Люди ближе пищат..
      hirurg
      1. Владимирец Сегодня, 19:21
        Цитата: hirurg
        Люди ближе пищат..

        Хоть бы порядок после себя оставляли. recourse
        Владимирец
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:49
    в течение часа навели переправу через реку Оку, ширина которой достигала 250 м.

    Ух ты...Вещь! Вот танков пока маловато..Ну думаю скоро все будет уверен...Танковый кулак России очень нужен и срочно!
    ОТДЕЛ
    1. Ин100грамм Сегодня, 19:24
      Мосты и паромы, собранные из понтонного парка ПП-2005М, обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, а также в зимних условиях. В понтонном парке ПП-2005 реализованы новейшие конструктивные решения. В сравнении с понтонным парком ПМП, традиционно имеющим славу лучшего в мире, в состав парка ПП-2005М включены новейшие средства моторизации – моторные звенья, палуба которых оснащена встроенной проезжей частью, а борта – стыковыми устройствами, что позволяет использовать моторные звенья непосредственно в составе моста или парома.

      Грузоподъемность моста составляет до 120 тонн при его длине из комплекта парка 268 метров. Данный парк применим при скорости течения до 3 метров в секунду и волнением до 3 баллов. Ширина проезжей части составляет почти 14 метров. Время наводки моста – до 1 часа. Количество пропусков гусеничной техники до полного капитального ремонта составляет 3 тысячи раз.

      Кому интересно, подробнее http://bmpd.livejournal.com/2250081.html
      Ин100грамм
  3. Olegater Сегодня, 18:49
    Радуют такие новости. Во первых испытываем новую амуницию и второе тренируемся форсировать водные преграды в европе. Инженерные войска по моему мнению одна из самых важных составляющих нашей армии.
    Olegater
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