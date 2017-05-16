Человек, опередивший свое время. К 120-летию со дня рождения Роберта Бартини

14 мая исполнилось 120 лет с того момента, как далеко за пределами нашей страны родился человек, который сыграл значительную роль в развитии нашей авиации.Роберт Людвигович или Роберто Орос ди Бартини.Имя его известно, пожалуй, всем, кто интересуется историей авиации. И не очень известно общей массе. Немудрено, потому что самолеты Бартини не получили такого распространения, как Туполева, Яковлева или Ильюшина. Но идеи…О.К.Антонов.А.С. Яковлев.С.П. Королев.С.В. ИльюшинМожно было бы долго говорить о биографии Бартини, в которой немало «белых пятен». Но какая разница, был ли он австро-венгерским аристократом или итальянским коммунистом, если всю свою жизнь он посвятил одному делу – чтобы в небо поднимались самолеты с красными звездами на крыльях. И "чтобы красные самолеты были всегда сильнее черных" (Р. Бартини).Остальное – несущественные мелочи.Потому без разницы, был ли бароном или нет, Роберто Орос ди Бартини, а вот то, что Роберт Людвигович Бартини отдал всю свою жизнь на служение советскому народу – факт. За что ему огромное спасибо, пусть и так поздно. Но память – штука вредная. Пока человека помнят, он жив. Как живы идеи Бартини, воплощенные в работах других конструкторов.Действительно, многие писавшие о Бартини отмечали, что при всей своей гениальности он катастрофически был неудачлив в вопросах доведения проекта до серийного выпуска. И многие конструкторы использовали разработки Бартини в своих проектах.МБР-2 (Морской ближний разведчик), фактически, единственный гидросамолет, точнее, летающая лодка, в ВВС РККА в Великую Отечественную. Построен в 1932 году ОКБ Бериева. А МБР-1? Или просто МБР. Представлен Бартини в 1930 году.Бериева и Бартини связывала долгая совместная работа. Именно в Таганроге появлялись на свет монстры, опережавшие свое время и удивлявшие весь мир."Сталь-6", развивал скорость свыше 400 км/час, в то время когда для истребителя вполне хорошей считалась скорость 280-300 км/ч.Сталь-7, самолет, соединяющий большие скорости с большой дальностью полета. На нем установлен в 1939 году мировой рекорд скорости (405 км/час) на дистанции 5000 км.Крыло типа "обратной чайки" и сочленение с фюзеляжем, разработанные Бартини, давали наряду со скоростью очень легкое управление.Ер-2. Дальний бомбардировщик с очень тяжелой судьбой. Создавался на основе «Сталь-7». Главным конструктором был назначен на тот момент парторг и инженер (весьма перспективный) Владимир Григорьевич Ермолаев, ученик Бартини. Сам Бартини к тому времени находился в тюрьме за антисоветскую деятельность.С помощью учителя Ермолаев довел самолет до конца и ЕР-2 занял свое место в строю авиации дальнего действия. Смерть Ермолаева от тифа 31.12.1944 стала с одной стороны смертью ОКБ Бартини, с другой стороны, кадры влились в создаваемое ОКБ Сухого.«Стратегические треуголки» проектов А-57, А-58, Ф-57, А-55 не взлетели, но именно от этих проектов отталкивался Туполев, создавая Ту-144.ДАР, дальний арктический разведчик, уникальная для 1935 года машина. Взлетал с любой поверхности, будь то снег, лед, вода. Именно на нем Бартини впервые применил метод, который сегодня именуется как «Эффект Бартини».«Эффект Бартини» — явление уменьшения лобового сопротивления и прироста тяги винтов самолёта за счёт компоновки двух моторов тандемом, либо тандемной связки винтов.При разработке ДАРа Бартини пошел таким путем: два пропеллера, соосно посаженные на один вал, вращались в разные стороны. При испытании модели ДАРа эффект Бартини был выражен в приросте тяги винтов в 25—30 %.Знакомо, не правда ли? Действительно, от Ту-114 до Ту-95.Можно много было бы написать слов о том, как не давали дороги проектам Бартини. Многие из его разработок «не прошли» именно из-за подковерных игр, некоторые просто потому, что промышленность просто не могла строить серийно такие самолеты.Но в истории нашей авиации был такой человек, как Роберт Бартини. И он дал развитию и становлению столько, что по силам не каждому.