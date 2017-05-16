Человек, опередивший свое время. К 120-летию со дня рождения Роберта Бартини
14 мая исполнилось 120 лет с того момента, как далеко за пределами нашей страны родился человек, который сыграл значительную роль в развитии нашей авиации.
Роберт Людвигович или Роберто Орос ди Бартини.
Имя его известно, пожалуй, всем, кто интересуется историей авиации. И не очень известно общей массе. Немудрено, потому что самолеты Бартини не получили такого распространения, как Туполева, Яковлева или Ильюшина. Но идеи…
«Бартини не боялся гибели своих начинаний. Он был богат, безмерно богат идеями и поэтому щедр. Когда мы создавали наш первый тяжелый транспортный самолет, я попросил у него чертежи разработанной им для своего самолета оригинальной конструкции грузового пола. Он немедленно прислал нам полные рабочие чертежи. А сам? Прекрасно задуманный самолет остался недостроенным. Ему поразительно не везло. То прекратилась начатая работа, то реорганизация лишала его производственной базы.
А он продолжал и продолжал работать.
Мы все в долгу у него…»
О.К.Антонов.
«Что это мы тут шумим? У нас же есть Бартини — вот и поручим проблему ему! Уж если он её не решит, значит, она принципиально нерешаема…»
А.С. Яковлев.
«Мы все обязаны Бартини очень и очень многим, без Бартини не было бы спутника».
«Я могу назвать Бартини своим учителем, учителем в понимании невероятного».
С.П. Королев.
«Судьба Бартини позволит, когда она будет изучена, сформулировать некоторые важнейшие закономерности выявления и становления конструкторского таланта».
С.В. Ильюшин
Можно было бы долго говорить о биографии Бартини, в которой немало «белых пятен». Но какая разница, был ли он австро-венгерским аристократом или итальянским коммунистом, если всю свою жизнь он посвятил одному делу – чтобы в небо поднимались самолеты с красными звездами на крыльях. И "чтобы красные самолеты были всегда сильнее черных" (Р. Бартини).
Остальное – несущественные мелочи.
Потому без разницы, был ли бароном или нет, Роберто Орос ди Бартини, а вот то, что Роберт Людвигович Бартини отдал всю свою жизнь на служение советскому народу – факт. За что ему огромное спасибо, пусть и так поздно. Но память – штука вредная. Пока человека помнят, он жив. Как живы идеи Бартини, воплощенные в работах других конструкторов.
Действительно, многие писавшие о Бартини отмечали, что при всей своей гениальности он катастрофически был неудачлив в вопросах доведения проекта до серийного выпуска. И многие конструкторы использовали разработки Бартини в своих проектах.
МБР-2 (Морской ближний разведчик), фактически, единственный гидросамолет, точнее, летающая лодка, в ВВС РККА в Великую Отечественную. Построен в 1932 году ОКБ Бериева. А МБР-1? Или просто МБР. Представлен Бартини в 1930 году.
Бериева и Бартини связывала долгая совместная работа. Именно в Таганроге появлялись на свет монстры, опережавшие свое время и удивлявшие весь мир.
"Сталь-6", развивал скорость свыше 400 км/час, в то время когда для истребителя вполне хорошей считалась скорость 280-300 км/ч.
Сталь-7, самолет, соединяющий большие скорости с большой дальностью полета. На нем установлен в 1939 году мировой рекорд скорости (405 км/час) на дистанции 5000 км.
Крыло типа "обратной чайки" и сочленение с фюзеляжем, разработанные Бартини, давали наряду со скоростью очень легкое управление.
Ер-2. Дальний бомбардировщик с очень тяжелой судьбой. Создавался на основе «Сталь-7». Главным конструктором был назначен на тот момент парторг и инженер (весьма перспективный) Владимир Григорьевич Ермолаев, ученик Бартини. Сам Бартини к тому времени находился в тюрьме за антисоветскую деятельность.
С помощью учителя Ермолаев довел самолет до конца и ЕР-2 занял свое место в строю авиации дальнего действия. Смерть Ермолаева от тифа 31.12.1944 стала с одной стороны смертью ОКБ Бартини, с другой стороны, кадры влились в создаваемое ОКБ Сухого.
«Стратегические треуголки» проектов А-57, А-58, Ф-57, А-55 не взлетели, но именно от этих проектов отталкивался Туполев, создавая Ту-144.
ДАР, дальний арктический разведчик, уникальная для 1935 года машина. Взлетал с любой поверхности, будь то снег, лед, вода. Именно на нем Бартини впервые применил метод, который сегодня именуется как «Эффект Бартини».
«Эффект Бартини» — явление уменьшения лобового сопротивления и прироста тяги винтов самолёта за счёт компоновки двух моторов тандемом, либо тандемной связки винтов.
При разработке ДАРа Бартини пошел таким путем: два пропеллера, соосно посаженные на один вал, вращались в разные стороны. При испытании модели ДАРа эффект Бартини был выражен в приросте тяги винтов в 25—30 %.
Знакомо, не правда ли? Действительно, от Ту-114 до Ту-95.
Можно много было бы написать слов о том, как не давали дороги проектам Бартини. Многие из его разработок «не прошли» именно из-за подковерных игр, некоторые просто потому, что промышленность просто не могла строить серийно такие самолеты.
Но в истории нашей авиации был такой человек, как Роберт Бартини. И он дал развитию и становлению столько, что по силам не каждому.
Просто скажу: вечная память и вечная благодарность!
Автор: Скоморохов Роман
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