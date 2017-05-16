«Мир в конечном итоге пойдет по пути России»

«Сирия напоминает Испанию перед Второй мировой. Тоже была разминка, что ли. В итоге не удалось назревший конфликт консенсусно разрешить – и процесс пошел дальше», – заявил газете ВЗГЛЯД футуролог, профессор МГУ, член Академии военных наук Сергей Малков. Профессор известен тем, что еще за год до начала конфликта России и Запада из-за Украины предрекал новую мировую войну.В апреле 2013 года футуролог, профессор МГУ Сергей Малков сделал сенсационный прогноз, заявив, что «в ближайшие десять лет» может начаться очередная мировая война. Мир ждет «сильная политическая и технологическая нестабильность», цитировала Малкова газета ВЗГЛЯД, мы приближаемся к опасной фазе мирового развития, для которой, как показывает опыт, характерны крупномасштабные войны за мировое лидерство, за экономический и политический передел мира.В своих расчетах Малков опирался на теории экономиста Николая Кондратьева, согласно которым существуют К-волны – периодические циклы современной мировой экономики продолжительностью 40–60 лет. Правда, футуролог делал важную оговорку: пока невозможно предсказать характер такой войны – она не обязательно будет «горячей». Так, например, холодную войну СССР и США он считает уже состоявшейся Третьей мировой.Ровно через год – в апреле 2014-го – началась война на Украине, которую многие эксперты сочли элементом новой мировой войны. Примечательно, что спустя два месяца – в июне 2014 года – Сергей Малков высказал другой прогноз, правда, очень конкретный, который, однако, тоже сбылся. В интервью «МК» он предположил, что развязка военной кампании на Украине наступит в августе, и действительно, тогда произошел «иловайский котел», после которого широкомасштабные бои в Донбассе, за некоторыми исключениями, закончились.О том, стал ли наш мир хотя бы чуть безопаснее с избранием в президенты США Дональда Трампа, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Факультета глобальных процессов МГУ, эксперт Центра проблем стратегических ядерных сил Академии военных наук Сергей Малков.ВЗГЛЯД: Сергей Юрьевич, три года назад вы признавались «Аргументам и фактам», что «боитесь американцев». Им объективно очень выгоден хаос во всем остальном мире за пределами своей страны. Появление в Белом доме Трампа не снизило ваших опасений?Сергей Малков: Все остается в силе. Трамп – импульсивный политик, положение его шаткое, у него будет постоянное искушение под влиянием логики борьбы внутренние конфликты переносить за пределы страны, решать их путем внешней агрессивности. Американцы так все время делали. Собственно, удар по сирийскому аэродрому Шайрат – это тоже попытка решить внутренние проблемы. Слава Богу, там не оказалось наших солдат. Если бы были поражены наши советники, наши солдаты, то вообще неизвестно, чем бы все кончилось. Тут много рисков. Он может начать действовать, как слон в посудной лавке.ВЗГЛЯД: Ваше нашумевшее предсказание прозвучало за год до войны на Украине. Она подтверждает вашу теорию или это явление другого порядка?С. М.: Сейчас подошло время перехода между двумя «циклами Кондратьева», когда происходит торможение экономического роста во всем мире, что, разумеется, вызывает напряжение не только экономическое, но и политическое, и попытки решить проблемы не экономическими, а политическими, в том числе и военными средствами. И события вокруг Сирии, Северной Кореи и Украины – это все на эту тему.ВЗГЛЯД: Многие говорят, что мировая война уже началась, хотя и в новом облике. Перечисленные вами конфликты – это предвестие войны или уже ее начало?С. М.: Сложно отделить предвестие от самой войны. Другое дело, что можно же еще начавшийся пожар затушить. Как многие считают, Сирия очень напоминает Испанию перед Второй мировой. Тоже была разминка, что ли. В итоге не удалось назревший конфликт консенсусно разрешить – и процесс пошел дальше, уже без возможности его остановить.Вот и сейчас, если мы – основные мировые игроки – сможем вокруг Сирии и Северной Кореи договориться, то, может, еще удастся все разрулить. Конфликт уже идет. Тут важно, чтобы не дошло до горячей войны, но нам все равно придется пройти через период конфронтации – через экономические войны, финансовые, идеологические, информационные. Сейчас просто многое решается не на полях сражений, не дай Бог, а в головах людей. Идет борьба за умы. Третья-то мировая война закончилась без выстрелов, но результат ее был налицо – Советский Союз оказался разрушен.ВЗГЛЯД: Вы предположили, что развязка кампании на Украине произойдет уже в августе 14-го года. Но ведь война до сих пор не закончена.С. М.: Я не претендую на роль предсказателя, просто анализирую логику событий. Да, из горящей фазы тогда все перешло в тлеющую. Все уже не от Украины зависит, а от других игроков. К сожалению, Украина стала не субъектом, а объектом. Жалко, конечно, что так получилось. Мы фактически один народ. Надеюсь, все-таки все в конце концов разрешится. Во внешней политике наше руководство все делает сейчас оптимальным образом. Дай Бог, так дальше и будет.ВЗГЛЯД: С момента вашего «пророчества» прошло три года. Не хотите ли что-то в нем уточнить, скорректировать?С. М.: Что уточнить? Все остается в силе. Идет пятый кондратьевский цикл – цикл заката глобального лидерства США. Они слишком агрессивно действовали на международной арене, из лидеров превратились в доминанта, их уже мало кто любит. Они пока сильнее, им подчиняются, но не поддерживают. Единодушие падает. Они действительно еще пока впереди. Но, как обычно, если лидер уже не может бежать быстрее остальных, он тогда будет тормозить остальных.Сейчас период, очень похожий на начало ХХ века. Тогда лидером была Британская империя, и когда она стала слабеть, то начала тормозить остальных и сталкивать их в войнах. Англосаксонская политика не изменилась. Просто лидер переместился за океан. Поэтому нужно быть очень осторожными, аккуратными, не поддаваться на провокации.Это будет, к сожалению, длиться весь следующий кондратьевский цикл, еще примерно 30 лет очень напряженной жизни, рискованной. А дальше определится новая конфигурация. Я надеюсь, что возникнет многополярный «мир-организм». В конечном итоге глобализация пройдет через всех. Это неизбежно. Мир уже объединен информационно и экономически в единую систему. А политически пока нет. В политике продолжается соперничество. Но в конечном итоге оно должно закончиться после периода пертурбации каким-то мировым консенсусом, перейдет в фазу сотрудничества.Все большие страны БРИКС уже прошли эту стадию. Россия прошла, Китай прошел. Именно поэтому они удерживают большие пространства. Россия – седьмая часть суши. Она смогла внедрить социальные технологии кооперации! Ведь ландшафт очень разнородный этнически и географически, тем не менее центробежные силы сильнее, чем центростремительные. На территории России не было ни этнических, ни религиозных войн за всю ее историю. Это совершенно уникальный случай.ВЗГЛЯД: Но была гражданская война.С. М.: Это социальный конфликт. До того – восстания Болотникова, Разина, Пугачева. На почве социального неравенства, имущественного – это да. Но я говорю про другое. Про этнический и конфессиональный конфликт, который сейчас пытаются разжечь наши, как говорят, партнеры. Что такое религиозный экстремизм или национализм? Это акцентирование системы «свой – чужой» по национальному, религиозному признаку. России удалось этого избежать за счет своей совершенно уникальной политики, которая не разъединяла народы, которые жили на этой территории, а создавала им новые возможности. И мир в конечном итоге пойдет по пути России. Жаль только я лично не доживу до этой прекрасной поры.В России, когда не хватает ресурса, ты не отнимаешь у другого, а наоборот – делишься с другим. Вот это потрясающе! Такой опыт мало у кого есть. Я имею в виду не просто внутри семьи или какой-то локальной группы, а другим народам, которые формально другой крови, религии. В России идет не борьба за ограниченный ресурс, а наоборот, предоставление этого ресурса другим, кому еще хуже. Это редкое историческое явление. И оно очень плодотворное. Если бы оно не работало, то Россия давно бы распалась. Посмотрите на карту Западной Европы – это сплошные границы. Чего бы им не жить вместе? Не могут, потому что в голове постоянная конкуренция. История Западной Европы – это история внутренних конфликтов.Люди на территории России другие ментально, они хотят жить вместе – несмотря на все сложности, которые существуют, несмотря на несовершенство государственной власти, коррупцию. Много всяких болячек в обществе, но люди хотят не конфликтовать, а жить сообща, преодолевать трудности. Это свойство в конечном итоге станет достоянием всего мира, но этому надо долго и много учиться, как училась Россия.ВЗГЛЯД: По вашей теории после нынешнего пятого начнется шестой технологический уклад, где лидерами будут нано-, био-, информационные и когнитивные технологии. В том же прогнозе 2013 года вы предупреждали об опасности отстать сразу на 50 лет, если мы не вольемся в нужный цикл. За минувшие четыре года опасность не выросла?С. М.: Конечно. Идет внедрение цифровых технологий. Вопрос: на каких правилах игры, на каких платформах? Скажем, Microsoft или Google. Мы все пользуемся ими, то есть фактически мы все зависим от одной-двух корпораций, причем не российских. Если мы не создадим свои цифровые платформы, которые будут в основе нашей экономики, нашей связи, информационной и финансовой безопасности, то одним нажатием кнопки можно будет парализовать всю экономику.Эта опасность наконец-то осознана, и уже принимаются меры. Слава богу, появились карточки «Мир». Пока еще серьезных сдвигов нет, но понимание появилось. Разворачивается серьезная программа, чтобы эти риски, по крайней мере, уменьшить. Нам нужно не пропустить этот уклад и встать хотя бы на равных с нынешними лидерами. Не быть зависимыми от чужих технологий. Если мы этого не сделаем, то суверенитет будет потерян.