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«Серые волки»
Последней из самых громких операций турецкой экстремистской группировки организации «Серые волки» стал расстрел российского пилота в небе Сирии 24 ноября 2015 г. Эта организация с момента ее создания тесно связана с ЦРУ и НАТО. История же ее турецкой группировки всегда отличалась особой жестокостью.
Эта секретная организация, редко выступающая на политическую авансцену, уже давно оказывает веское влияние на внутреннюю и внешнюю политику Анкары. Это влияние, в частности, сказывается в весьма противоречивой позиции президента Р. Эрдогана по сирийскому вопросу, когда громогласно разглагольствуя о солидарности с Россией в борьбе с международным терроризмом, он в то же время предпринимает политические шаги, идущие в разрез с заявленным курсом.
Создавались эти экстремистские подразделения совместными усилиями ЦРУ США и его турецких коллаборационистов еще в конце 1950-х годов. Непосредственным создателем организации «Серые волки» как боевого звена ультраправой «Партии национальных действий» был турецкий полковник Алпарслан Тюркеш – во время Второй мировой войны контактное лицо немецких нацистов в Турции. Убежденный в теории расового превосходства в целом и в превосходстве турок в частности, полковник Тюркеш в своих выступлениях цитировал «Майн кампф» Гитлера. Приговоренный военно-полевым судом к тюрьме за нацизм и расизм, Тюркеш отсидел небольшой срок и уже в 1948 году по приказу ЦРУ начал создание секретных антикоммунистических подразделений в Турции.
Социалистическая или капиталистическая, Россия для «Серых волков» являлась и по-прежнему является злейшим врагом. Непримиримый враг для них и светская, демократическая Турция, которая была бы партнером России.
Сегодня «Серые волки» служат как ЦРУ для давления на Эрдогана справа, так и противникам Эрдогана внутри страны в экстремистских пантюркистских инициативах, к которым они периодически пытаются склонить президента.
В послужном списке «Серых волков», которые всегда были ядром турецкой контрповстанческой армии, в частности, военный переворот, совершенный начальником турецкого генштаба генералом Кенаном Эвреном 12 сентября 1980 г. Кстати, Эврен захватил власть в стране как раз в то время, когда на её территории проводились учения мобильных сил НАТО Anviel Express. Позднее один из руководителей правых экстремистов заявил в суде, что убийства и террор 1970-х годов были составной частью стратегии по дестабилизации страны с целью привести к власти Эврена и правых военных: «Убийства являлись провокацией турецкой разведки MIT. Посредством провокаций MIT и ЦРУ готовили почву для переворота 12 сентября».
Генерал Эврен, будучи начальником генштаба, на момент переворота еще и руководил секретным Управлением специальных операций и командовал контрповстанческой секретной армией, в которую входили «Серые волки». Кстати, как только Эврен сменил полевую форму на цивильный костюм, сделав себя президентом Турции, теракты в стране как по команде, прекратились.
До сегодняшнего дня одним из величайших секретов Анкары и Вашингтона является участие тайной армии НАТО в войне против курдов. Майор Чем Эрсервер, бывший командир турецких военизированных подразделений, действовавших против Рабочей партии Курдистана, позже честно рассказал в своей книге, как контрповстанческая секретная армия и «Серые волки» проводили тайные боевые операции и теракты против этого противника. Среди таких операций были, в частности, действия «под чужим флагом», в которых боевики, переодетые в бойцов Рабочей партии Курдистана, нападали на села, насиловали и казнили даже случайных людей. Если маскировка удавалась, это работало на ослабление поддержки РПК в том или ином районе и настраивание широких народных масс против неё. Эрсервер подтвердил, что многие «Серые волки» были завербованы в эскадроны смерти, в которые входили и исламисты – будущие кадры запрещенной в России и других странах ДАИШ.
Эрсервер правдиво описал провокационную, дестабилизирующую роль «Серых волков», и этого ему не простили. После выхода книги в свет в ноябре 1993 г. он был казнён классическим для тайной армии способом: его пытали, связав руки, и убили выстрелом в голову.
Но даже после публичных разоблачений турецкая контрповстанческая армия продолжала действовать. Военизированные группировки, как раковая опухоль, настолько глубоко укоренились в общественно-политической системе Турции, что их оказалось невозможно просто взять и распустить. И недаром 3 декабря 1990 г. начальник Оперативного управления турецкого генштаба генерал Доган Беязит и начальник турецких войск специального назначения генерал Кемаль Йилмаз сделали заявление для прессы, в котором признали существование секретной армии НАТО в Турции и при этом настаивали, что она по-прежнему имеет задачу «организовать сопротивление в случае коммунистической оккупации», что солдаты турецкой «Гладио» - «истинные патриоты»…
Кстати, журналисты швейцарской газеты «Neue Zuricher Zeitung» (5 декабря 1990 г.) раскопали, что штаб-квартира турецкой контрповстанческой армии тогда находилась в Анкаре прямо в здании американского РУМО – разведки Сухопутных войск США.
О секретных формированиях в Турции снова в полный голос заговорили после известного инцидента близ турецкой деревни Сусурлук 3 ноября 1996 г., когда на отдалённом шоссе в 100 км южнее Стамбула роскошный «мерседес» на полном ходу врезался в трактор. Погибли трое из четырех пассажиров: высокопоставленный офицер полиции, командующий турецкими антиповстанческими силами Хусейн Кочадаг; осужденный за убийство и торговлю наркотиками, находящийся в розыске главарь «Серых волков» Абдулла Катли; подруга Катли Гонча Ус – бывшая «королева красоты» Турции, ставшая наемным убийцей. Единственным уцелевшим был Седат Бучак, правый депутат турецкого парламента, командующий финансируемыми турецким правительством вооруженными отрядами для борьбы с курдами.
Видный полицейский, радикал-парламентарий, торговец-наркотиками и по совместительству оголтелый экстремист и женщина-киллер были настолько необычным сочетанием пассажиров, что сразу привлекли внимание независимой прессы, а бывший премьер-министр Бюлент Эджевит заявил в парламенте, что «авария показала темные связи внутри государства».
После этой знаменательной аварии Турция стала ареной, вероятно, самых сильных протестов против контрповстанческой секретной армии и коррумпированных чиновников.
Каждый вечер в 9 часов в Анкаре и других городах негодующие демонстранты призывали к «очищению страны от банд». Целыми неделями в прессе и на телевидении только и говорилось, что о политических скандалах и новейших откровениях коррумпированной «страны Сусурлук». В один из вечеров 100-тысячная демонстрация прошла по улицам турецкой столицы, требуя правды о боевиках и руководителях секретной армии. В ходе социологических опросов респонденты заявляли, что сыты по горло насилием и тайными операциями. Миллионы людей по всей стране участвовали в акции протеста «Выключи свет, чтобы узнать правду», каждый вечер в течение месяца гася свет в 21 час. В кромешную тьму погружались целые города…
Американская «Вашингтон пост» подхватила тему связи события в Сусурлуке с контрповстанческой секретной армией: «Здесь (в Турции. – А. П.) есть люди со своими кошмарами, рассказами об убийствах, пытках, похищениях людей и других преступлениях, совершенных против них или их семей». Вскользь упоминалось, что Соединённые Штаты наконец-то предъявили Турции претензии в связи с нарушениями прав человека, «совершенными правительством». В то же время «Нью-Йорк таймс» признавала: «Сейчас, когда новая информация поступает почти ежедневно, а пресса и общественность постоянно обсуждают это, можно предположить, что официально санкционированные преступления приобрели такой размах, какого никто не представлял».
Президент Турции Сулейман Демирель вынужден был подтвердить очевидное: «Утверждения носят очень серьезный характер… В структуре Главного управления безопасности Турции существует OND (Управление специальных операций). Некоторые сотрудники этого управления занимались торговлей наркотиками, махинациями с азартными играми, вымогательствами и убийствами… Это убийцы, работающие по приказу государства» (турецкая газета Sabah», 12 декабря 1996 г.).
Премьер-министр Неджметтин Эрбакан поспешил успокоить общество: «В государственных структурах не может быть банд. Никому не позволено делать что-либо незаконное, исключений нет. Ничто, включая борьбу с Рабочей партией Курдистана, не может оправдывать преступления. Если такое происходит, эти банды, кто бы их ни прикрывал, должны быть распущены» ( «Нью-Йорк Таймс», 10 декабря 1996 г.).
Вместе с национальной разведывательной организацией Турции жесткой критике в мировой прессе было подвергнуто и ЦРУ, в особенности после того, как достоянием гласности стали теснейшие отношения двух спецслужб.
На что заместитель руководителя турецкой спецслужбы Сонмез Коксал прямо заявил: «За что извиняться Национальной разведывательной службе? MIT не стала бы делать такие вещи самостоятельно, без разрешения политических властей. Служба – это государственный орган».
А член турецкого парламента от Республиканской народной партии Фикри Саглар указал: «Связи между незаконными правыми организациями и турецкими службами безопасности должны восходить к «Гладио»… Если операции «Гладио», связанной с НАТО, международной организации по подавлению внутренних беспорядков, действующей в структуре турецкой системы безопасности, не будут расследованы, реальный очаг разложения выявить не удастся. Необходимо провести расследование деятельности командования войск специального назначения, ранее известных как OND Генерального штаба». ( В 2012 году «Столетие» опубликовало статью Виктора Грибачёва «Операция «Гладио». Как секретные структуры НАТО готовили теракты в Западной Европе» (26.09. 2012 г.). В ней рассказывалось о созданной усилиями ЦРУ США и британской внешней разведки Ми-6 во многих западноевропейских государствах сети тайных организаций, предназначенных для борьбы с коммунизмом и советским влиянием в Западной Европе).
Но разумному предложению Ф. Саглара так и не последовали, турецкий парламент ограничился только рассмотрением инцидента в Сусурлуке. В январе 1998 г. новый премьер-министр Месут Йилмаз торжественно сообщил миллионам телезрителей итоги 7-месячного парламентского расследования. «Открылась ужасная подноготная», - признавался он. – Карательные отряды были созданы государством. Оно было полностью в курсе происходящего».
Турецкая Ассоциация по правам человека (АПЧ) подытожила: «Благодаря фактам, всплывшим в связи с несчастным случаем в Сусурлуке, стало известно, что контрповстанческой секретной армией было совершено около 3500 преступлений, это происходило при поддержке государства, которое покрывает ее и по сей день». Не мудрено, что после этого сногсшибательного заявления в мае 1998 г. на президента АПЧ Акина Бирдала было совершено покушение. Он получил тяжелые ранения, правда, выжил.
Исследователь фашистских движений Мартин Ли констатирует: «Поддерживаемые американцами секретные агенты в Турции и в нескольких европейских странах использовали свои навыки для нападения на внутриполитических противников и подстрекательства к беспорядочным актам насилия. Некоторые из этих нападений были направлены на осуществление правых военных переворотов». И далее: «По ту сторону Атлантики в Вашингтоне американское правительство должно осознать ответственность за турецкого Франкенштейна, которого помогла создать американская стратегия «холодной войны».
Кстати, отвечая на брифинге в Госдепе США в 1998 г. на вопрос, что же на деле означает правда об инциденте в турецком Сусурлуке, его представитель в традиционной манере заявил, что это сугубо «внутреннее дело Турции», и от каких-либо комментариев категорически отказался.
Не подлежит сомнению, что контрповстанческая секретная армия, пресловутые «Серые волки» действуют и по сей день.
Очевидно, что они приняли деятельное участие в направленной против президента Эрдогана попытке военного переворота летом прошлого года. В ней, по утверждению официальных властей, замешан укрываемый США проповедник Фетхуллах Гюлен. Всю правду об этом путче, в котором невооружённым глазом видно зловещее участие ЦРУ, а возможно, и других натовских спецслужб, нам еще предстоит узнать.
…Как заметила на заседании «круглого стола» в МИА «Россия сегодня», посвященном обсуждению темы «Терроризм как инструмент; опыт США и НАТО в прошлом и сегодня», Вероника Крашенинникова, член Общественной палаты РФ, «история постоянно догоняет нас. Духовные последыши украинской дивизии СС «Галичина», в тесной координации со своими заокеанскими и западноевропейскими кураторами, проводят вооруженный государственный переворот на Украине; турецкие неонацисты, сросшиеся с террористами «ДАИШ», воюют против российского контингента в Сирии…».
Механизмы и сети, заложенные американскими и британскими «партнерами» еще до окончания Второй мировой войны, оказывается, действуют и сегодня, лишь с использованием новых технических средств.
Именно поэтому критически необходимо знать скандальную историю секретных подразделений, созданных усилиями ЦРУ и МИ-6 в государствах Западной Европы совместно с национальными спецслужбами. Руководимые тайным комитетом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, эти формирования стали частью американской «стратегии дестабилизации» и «терроризма под чужим флагом».
Еще два-три года назад в России было предостаточно иллюзий – либо частных интересов – в отношении НАТО: влиятельные российские исследовательские институты обосновывали весьма неравноправное сотрудничество России с Североатлантическим блоком, принимались неоднозначные решения о тесном партнёрстве, как, например, открытие так называемой «перевалочной базы» НАТО в Ульяновске.
Но государственный переворот на Украине сорвал маски с одних и заставил других снять розовые очки.
Подрывные операции, информационная война, агрессивные действия НАТО вдоль российских границ – размещение всё новых военных сил и средств, нарастающие по размаху и глобальности целей стратегические и оперативно-тактические учения – теперь стали не на шутку волновать российских политиков и общественность... Но известно ли нам, какие секретные сети на территории западноевропейских государств и наших соседей, включая Прибалтику и Украину, выстраивают ныне Североатлантический альянс, американские спецслужбы и их доверенные лица в этих государствах? И кого же, собственно, имел в виду тогдашний официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби, когда в сентябре 2016 года публично заговорил о возможных (желательных, а может, уже и планируемых?!) терактах в российских городах?
Автор: Александр Пронин
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/seryje_volki_897.htm
Эта секретная организация, редко выступающая на политическую авансцену, уже давно оказывает веское влияние на внутреннюю и внешнюю политику Анкары. Это влияние, в частности, сказывается в весьма противоречивой позиции президента Р. Эрдогана по сирийскому вопросу, когда громогласно разглагольствуя о солидарности с Россией в борьбе с международным терроризмом, он в то же время предпринимает политические шаги, идущие в разрез с заявленным курсом.
Создавались эти экстремистские подразделения совместными усилиями ЦРУ США и его турецких коллаборационистов еще в конце 1950-х годов. Непосредственным создателем организации «Серые волки» как боевого звена ультраправой «Партии национальных действий» был турецкий полковник Алпарслан Тюркеш – во время Второй мировой войны контактное лицо немецких нацистов в Турции. Убежденный в теории расового превосходства в целом и в превосходстве турок в частности, полковник Тюркеш в своих выступлениях цитировал «Майн кампф» Гитлера. Приговоренный военно-полевым судом к тюрьме за нацизм и расизм, Тюркеш отсидел небольшой срок и уже в 1948 году по приказу ЦРУ начал создание секретных антикоммунистических подразделений в Турции.
Социалистическая или капиталистическая, Россия для «Серых волков» являлась и по-прежнему является злейшим врагом. Непримиримый враг для них и светская, демократическая Турция, которая была бы партнером России.
Сегодня «Серые волки» служат как ЦРУ для давления на Эрдогана справа, так и противникам Эрдогана внутри страны в экстремистских пантюркистских инициативах, к которым они периодически пытаются склонить президента.
В послужном списке «Серых волков», которые всегда были ядром турецкой контрповстанческой армии, в частности, военный переворот, совершенный начальником турецкого генштаба генералом Кенаном Эвреном 12 сентября 1980 г. Кстати, Эврен захватил власть в стране как раз в то время, когда на её территории проводились учения мобильных сил НАТО Anviel Express. Позднее один из руководителей правых экстремистов заявил в суде, что убийства и террор 1970-х годов были составной частью стратегии по дестабилизации страны с целью привести к власти Эврена и правых военных: «Убийства являлись провокацией турецкой разведки MIT. Посредством провокаций MIT и ЦРУ готовили почву для переворота 12 сентября».
Генерал Эврен, будучи начальником генштаба, на момент переворота еще и руководил секретным Управлением специальных операций и командовал контрповстанческой секретной армией, в которую входили «Серые волки». Кстати, как только Эврен сменил полевую форму на цивильный костюм, сделав себя президентом Турции, теракты в стране как по команде, прекратились.
До сегодняшнего дня одним из величайших секретов Анкары и Вашингтона является участие тайной армии НАТО в войне против курдов. Майор Чем Эрсервер, бывший командир турецких военизированных подразделений, действовавших против Рабочей партии Курдистана, позже честно рассказал в своей книге, как контрповстанческая секретная армия и «Серые волки» проводили тайные боевые операции и теракты против этого противника. Среди таких операций были, в частности, действия «под чужим флагом», в которых боевики, переодетые в бойцов Рабочей партии Курдистана, нападали на села, насиловали и казнили даже случайных людей. Если маскировка удавалась, это работало на ослабление поддержки РПК в том или ином районе и настраивание широких народных масс против неё. Эрсервер подтвердил, что многие «Серые волки» были завербованы в эскадроны смерти, в которые входили и исламисты – будущие кадры запрещенной в России и других странах ДАИШ.
Эрсервер правдиво описал провокационную, дестабилизирующую роль «Серых волков», и этого ему не простили. После выхода книги в свет в ноябре 1993 г. он был казнён классическим для тайной армии способом: его пытали, связав руки, и убили выстрелом в голову.
Но даже после публичных разоблачений турецкая контрповстанческая армия продолжала действовать. Военизированные группировки, как раковая опухоль, настолько глубоко укоренились в общественно-политической системе Турции, что их оказалось невозможно просто взять и распустить. И недаром 3 декабря 1990 г. начальник Оперативного управления турецкого генштаба генерал Доган Беязит и начальник турецких войск специального назначения генерал Кемаль Йилмаз сделали заявление для прессы, в котором признали существование секретной армии НАТО в Турции и при этом настаивали, что она по-прежнему имеет задачу «организовать сопротивление в случае коммунистической оккупации», что солдаты турецкой «Гладио» - «истинные патриоты»…
Кстати, журналисты швейцарской газеты «Neue Zuricher Zeitung» (5 декабря 1990 г.) раскопали, что штаб-квартира турецкой контрповстанческой армии тогда находилась в Анкаре прямо в здании американского РУМО – разведки Сухопутных войск США.
О секретных формированиях в Турции снова в полный голос заговорили после известного инцидента близ турецкой деревни Сусурлук 3 ноября 1996 г., когда на отдалённом шоссе в 100 км южнее Стамбула роскошный «мерседес» на полном ходу врезался в трактор. Погибли трое из четырех пассажиров: высокопоставленный офицер полиции, командующий турецкими антиповстанческими силами Хусейн Кочадаг; осужденный за убийство и торговлю наркотиками, находящийся в розыске главарь «Серых волков» Абдулла Катли; подруга Катли Гонча Ус – бывшая «королева красоты» Турции, ставшая наемным убийцей. Единственным уцелевшим был Седат Бучак, правый депутат турецкого парламента, командующий финансируемыми турецким правительством вооруженными отрядами для борьбы с курдами.
Видный полицейский, радикал-парламентарий, торговец-наркотиками и по совместительству оголтелый экстремист и женщина-киллер были настолько необычным сочетанием пассажиров, что сразу привлекли внимание независимой прессы, а бывший премьер-министр Бюлент Эджевит заявил в парламенте, что «авария показала темные связи внутри государства».
После этой знаменательной аварии Турция стала ареной, вероятно, самых сильных протестов против контрповстанческой секретной армии и коррумпированных чиновников.
Каждый вечер в 9 часов в Анкаре и других городах негодующие демонстранты призывали к «очищению страны от банд». Целыми неделями в прессе и на телевидении только и говорилось, что о политических скандалах и новейших откровениях коррумпированной «страны Сусурлук». В один из вечеров 100-тысячная демонстрация прошла по улицам турецкой столицы, требуя правды о боевиках и руководителях секретной армии. В ходе социологических опросов респонденты заявляли, что сыты по горло насилием и тайными операциями. Миллионы людей по всей стране участвовали в акции протеста «Выключи свет, чтобы узнать правду», каждый вечер в течение месяца гася свет в 21 час. В кромешную тьму погружались целые города…
Американская «Вашингтон пост» подхватила тему связи события в Сусурлуке с контрповстанческой секретной армией: «Здесь (в Турции. – А. П.) есть люди со своими кошмарами, рассказами об убийствах, пытках, похищениях людей и других преступлениях, совершенных против них или их семей». Вскользь упоминалось, что Соединённые Штаты наконец-то предъявили Турции претензии в связи с нарушениями прав человека, «совершенными правительством». В то же время «Нью-Йорк таймс» признавала: «Сейчас, когда новая информация поступает почти ежедневно, а пресса и общественность постоянно обсуждают это, можно предположить, что официально санкционированные преступления приобрели такой размах, какого никто не представлял».
Президент Турции Сулейман Демирель вынужден был подтвердить очевидное: «Утверждения носят очень серьезный характер… В структуре Главного управления безопасности Турции существует OND (Управление специальных операций). Некоторые сотрудники этого управления занимались торговлей наркотиками, махинациями с азартными играми, вымогательствами и убийствами… Это убийцы, работающие по приказу государства» (турецкая газета Sabah», 12 декабря 1996 г.).
Премьер-министр Неджметтин Эрбакан поспешил успокоить общество: «В государственных структурах не может быть банд. Никому не позволено делать что-либо незаконное, исключений нет. Ничто, включая борьбу с Рабочей партией Курдистана, не может оправдывать преступления. Если такое происходит, эти банды, кто бы их ни прикрывал, должны быть распущены» ( «Нью-Йорк Таймс», 10 декабря 1996 г.).
Вместе с национальной разведывательной организацией Турции жесткой критике в мировой прессе было подвергнуто и ЦРУ, в особенности после того, как достоянием гласности стали теснейшие отношения двух спецслужб.
На что заместитель руководителя турецкой спецслужбы Сонмез Коксал прямо заявил: «За что извиняться Национальной разведывательной службе? MIT не стала бы делать такие вещи самостоятельно, без разрешения политических властей. Служба – это государственный орган».
А член турецкого парламента от Республиканской народной партии Фикри Саглар указал: «Связи между незаконными правыми организациями и турецкими службами безопасности должны восходить к «Гладио»… Если операции «Гладио», связанной с НАТО, международной организации по подавлению внутренних беспорядков, действующей в структуре турецкой системы безопасности, не будут расследованы, реальный очаг разложения выявить не удастся. Необходимо провести расследование деятельности командования войск специального назначения, ранее известных как OND Генерального штаба». ( В 2012 году «Столетие» опубликовало статью Виктора Грибачёва «Операция «Гладио». Как секретные структуры НАТО готовили теракты в Западной Европе» (26.09. 2012 г.). В ней рассказывалось о созданной усилиями ЦРУ США и британской внешней разведки Ми-6 во многих западноевропейских государствах сети тайных организаций, предназначенных для борьбы с коммунизмом и советским влиянием в Западной Европе).
Но разумному предложению Ф. Саглара так и не последовали, турецкий парламент ограничился только рассмотрением инцидента в Сусурлуке. В январе 1998 г. новый премьер-министр Месут Йилмаз торжественно сообщил миллионам телезрителей итоги 7-месячного парламентского расследования. «Открылась ужасная подноготная», - признавался он. – Карательные отряды были созданы государством. Оно было полностью в курсе происходящего».
Турецкая Ассоциация по правам человека (АПЧ) подытожила: «Благодаря фактам, всплывшим в связи с несчастным случаем в Сусурлуке, стало известно, что контрповстанческой секретной армией было совершено около 3500 преступлений, это происходило при поддержке государства, которое покрывает ее и по сей день». Не мудрено, что после этого сногсшибательного заявления в мае 1998 г. на президента АПЧ Акина Бирдала было совершено покушение. Он получил тяжелые ранения, правда, выжил.
Исследователь фашистских движений Мартин Ли констатирует: «Поддерживаемые американцами секретные агенты в Турции и в нескольких европейских странах использовали свои навыки для нападения на внутриполитических противников и подстрекательства к беспорядочным актам насилия. Некоторые из этих нападений были направлены на осуществление правых военных переворотов». И далее: «По ту сторону Атлантики в Вашингтоне американское правительство должно осознать ответственность за турецкого Франкенштейна, которого помогла создать американская стратегия «холодной войны».
Кстати, отвечая на брифинге в Госдепе США в 1998 г. на вопрос, что же на деле означает правда об инциденте в турецком Сусурлуке, его представитель в традиционной манере заявил, что это сугубо «внутреннее дело Турции», и от каких-либо комментариев категорически отказался.
Не подлежит сомнению, что контрповстанческая секретная армия, пресловутые «Серые волки» действуют и по сей день.
Очевидно, что они приняли деятельное участие в направленной против президента Эрдогана попытке военного переворота летом прошлого года. В ней, по утверждению официальных властей, замешан укрываемый США проповедник Фетхуллах Гюлен. Всю правду об этом путче, в котором невооружённым глазом видно зловещее участие ЦРУ, а возможно, и других натовских спецслужб, нам еще предстоит узнать.
…Как заметила на заседании «круглого стола» в МИА «Россия сегодня», посвященном обсуждению темы «Терроризм как инструмент; опыт США и НАТО в прошлом и сегодня», Вероника Крашенинникова, член Общественной палаты РФ, «история постоянно догоняет нас. Духовные последыши украинской дивизии СС «Галичина», в тесной координации со своими заокеанскими и западноевропейскими кураторами, проводят вооруженный государственный переворот на Украине; турецкие неонацисты, сросшиеся с террористами «ДАИШ», воюют против российского контингента в Сирии…».
Механизмы и сети, заложенные американскими и британскими «партнерами» еще до окончания Второй мировой войны, оказывается, действуют и сегодня, лишь с использованием новых технических средств.
Именно поэтому критически необходимо знать скандальную историю секретных подразделений, созданных усилиями ЦРУ и МИ-6 в государствах Западной Европы совместно с национальными спецслужбами. Руководимые тайным комитетом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, эти формирования стали частью американской «стратегии дестабилизации» и «терроризма под чужим флагом».
Еще два-три года назад в России было предостаточно иллюзий – либо частных интересов – в отношении НАТО: влиятельные российские исследовательские институты обосновывали весьма неравноправное сотрудничество России с Североатлантическим блоком, принимались неоднозначные решения о тесном партнёрстве, как, например, открытие так называемой «перевалочной базы» НАТО в Ульяновске.
Но государственный переворот на Украине сорвал маски с одних и заставил других снять розовые очки.
Подрывные операции, информационная война, агрессивные действия НАТО вдоль российских границ – размещение всё новых военных сил и средств, нарастающие по размаху и глобальности целей стратегические и оперативно-тактические учения – теперь стали не на шутку волновать российских политиков и общественность... Но известно ли нам, какие секретные сети на территории западноевропейских государств и наших соседей, включая Прибалтику и Украину, выстраивают ныне Североатлантический альянс, американские спецслужбы и их доверенные лица в этих государствах? И кого же, собственно, имел в виду тогдашний официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби, когда в сентябре 2016 года публично заговорил о возможных (желательных, а может, уже и планируемых?!) терактах в российских городах?
Автор: Александр ПронинПервоисточник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/seryje_volki_897.htm
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