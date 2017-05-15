21:17 15 мая

Атомный авианосец Ronald Reagan не может покинуть базу Йокосука из-за поломки

Атомный авианосец Ronald Reagan, возглавляющий ударную группу ВМС США, не может покинуть японскую военно-морскую базу Йокосука из-за неисправности, передает РИА Новости сообщение Stars and Stripes.

Степень сложности поломки и ее характер не уточняются, однако известно, что авианосцу потребуются ремонтные работы.
Как пишет издание, группа должна была выдвинуться 15 мая в связи с ростом напряженности в районе Корейского полуострова из-за ракетных испытаний КНДР. Ее маршрут не раскрывается.




"Рональд Рейган" — один из крупнейших в мире авианосцев, флагман Пятой ударной группы ВМС США в Японии и дислоцирован на военной базе Йокосука. Он способен перевозить 80 боевых самолетов и до 5,5 тысячи человек личного состава. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, это девятый корабль класса "Нимиц".

Другие новости поступили из Ньюпорта: после четырех лет ремонта авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в состав ВМС США. Корабль завершил прохождение ходовых испытаний и заступил на боевое дежурство, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com



Каждый моряк, работник верфи и подрядчик, связанный с ремонтом нашего корабля, полностью выполнил свои задачи, и теперь мы возвращаемся домой – в Норфолк, продолжать службу в ВМС США. Вернуть Abraham Lincoln в строй стоило больших трудов, и я горд за свой экипаж, который приложил к этому максимум усилий
– заявил капитан авианосца Роналд Равело.

Abraham Lincoln – пятый из десяти построенных авианосцев типа Nimitz. Корабль был заложен 3 ноября 1984 года, а спустя четыре года сошел со стапелей. В состав флота авианосец вошел 11 ноября 1989 года, после чего в течение двадцати четырех лет нес службу в Тихом океане и Персидском заливе. В марте 2013 года корабль отправился на так называемый «средний ремонт», в ходе которого были перезагружены его атомные реакторы, а также обновлены бортовые и боевые системы.

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 31

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  1. hirurg Сегодня, 19:48
    Да пусть стоит, миру лучше будет.
    hirurg
    1. Zibelew Сегодня, 19:49
      Рональду Рейгану так понравилась Йокосука,что не хватило сил старику слезть с неё.
      Zibelew
      1. hirurg Сегодня, 20:01
        Чем больше станут на прикол, а они санут на прикол...
        Тем больше в мире спокойствия.
        hirurg
        1. Zibelew Сегодня, 20:08
          Испугались Неистового Ына морячки. Ын - он такой. Пощады не знает. Зверь, а не человек. Убьет за дедушкино наследство.
          Zibelew
          1. Чёрный Сегодня, 20:27
            Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла? laughing
            Чёрный
      2. demo Сегодня, 20:13
        На соседней ветке описывается быт японцев в разрезе отношений полов.

        Наверное американские моряки разбрелись по домам увеселений и их никак не могут собрать на корабле.
        demo
      3. Офицер запаса Сегодня, 20:45
        Цитата: Zibelew
        Рональду Рейгану так понравилась Йокосука,что не хватило сил старику слезть с неё.


        Да все гораздо проще. Не расплатился, вот эта Йоко его и не отпускает...
        Офицер запаса
  2. Владимир Постников Сегодня, 19:48
    Американцы тоже люди.
    Владимир Постников
    1. Pirogov Сегодня, 20:03
      Цитата: Владимир Постников
      Американцы тоже люди.

      Не люди вы это хотели сказать ?
      Pirogov
      1. Владимир Постников Сегодня, 20:12
        Я сказал то, что хотел сказать. Нормальные люди. Ничем не хуже, и ничем не лучше. Вы уж как-нибудь отделяйте граждан от политиков и там, и тут.
        Владимир Постников
        1. jonhr Сегодня, 20:39
          тут малая часть мыслит как вы. хотя по своему жизненному опыту знаю что те кто больше себя бьют в грудь в случае чего первые и бегут. а вам респект
          jonhr
  3. bouncyhunter Сегодня, 19:51
    Атомный авианосец Ronald Reagan не может покинуть базу Йокосука из-за поломки

    Темна водица во облацех ... Не верю ...
    bouncyhunter
    1. pjastolov Сегодня, 19:53
      Ну так йокосука паламатая карабля request
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 20:57
        Цитата: bouncyhunter
        Атомный авианосец Ronald Reagan не может покинуть базу Йокосука из-за поломки

        Темна водица во облацех ... Не верю ...


        Паш , думаешь косят ? можно было бы кучу предлогов найти.
        cniza
    2. kapitan92 Сегодня, 19:57
      Цитата: bouncyhunter
      Атомный авианосец Ronald Reagan не может покинуть базу Йокосука из-за поломки

      Темна водица во облацех ... Не верю ...

      Паша, привет! hi Темним Трампуша! "Поломка" вероятно произошла после встречи Гаранта в Китае. wassat
      kapitan92
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:01
        Слава , привет ! hi Вполне допускаю что ты прав , вот только мнится мне что это продолжение гадского плана матрасов - мешать всему и гадить везде ...
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 21:09
          Паша, добый вечер! hi Йоко - она такая... хорошая женщина! Для Джона Леннона - примерная жена, а для амерзкого авианосца - такая ...ка. Да и пусть не выпускает из "объятий" - бардака в мире меньше. drinks soldier
          Svarog51
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:13
            Привет , пропажа ! hi drinks Всё не так просто , Серёга . Ох , не так просто ...
            bouncyhunter
  4. Холуай Сегодня, 19:53
    Не беда.Там в 7-м флоте этих авианосцев до фига...
    Холуай
  5. злой партизан Сегодня, 19:57
    Вот такая она, СукаЁка, - не отпускает... sad
    злой партизан
  6. iliitchitch Сегодня, 20:04
    Буквы тоже сакральный смысл имеют . Это ж надо - в ёкосуку на ремонт ... Место нашли . Так там и зависнешь . В этой , гм , йоке .
    iliitchitch
  7. Червона рута Сегодня, 20:07
    Отремонтируют и поплывет. Американцы умеют ремонтировать.
    Червона рута
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:13
      Цитата: Червона рута
      Отремонтируют и поплывет. Американцы умеют ремонтировать.

      Пока диверсанты Ына снова на винты трасса от танкового тягача не намотают...
      DOCTOR ZLO
      1. Svarog51 Сегодня, 21:14
        И побольше, побольше, с полкилометра. good
        Svarog51
    2. майор Юрик Сегодня, 20:34
      Цитата: Червона рута
      Отремонтируют и поплывет. Американцы умеют ремонтировать.


      Вот именно- поплывёт! Насколько знаю из всех имеющихся авианосцев у янкесов полностью боеготовы только два. Остальные , кто в ремонте,кто под списание по возрасту. negative
      майор Юрик
      1. skylare Сегодня, 21:07
        К сожалению, сколько бы ни было боеготовых авианосцев в американском флоте - нам с ними в этом плане не равняться.
        skylare
  8. Ferdinant Сегодня, 20:27
    Интересно ,где больше в процентном отношении к боевым кораблям адмиралов в Украине или в США?
    Ferdinant
  9. Макаров Сегодня, 20:32
    нифига он заложил на фото)
    Макаров
    1. NIKNN Сегодня, 21:02
      Цитата: Макаров
      нифига он заложил на фото)

      Сам офигел, такая махина...попытался в реале представить, не получилось. Вот только у него, что стабилизации какой ни будь от крена нет?
      NIKNN
  10. iliitchitch Сегодня, 20:38
    А на фотке манёвр неплох . Чаёк там у адмиралов не пролился ли на столе ? И чего это их ТАК напугало ? Великий Кракен , не иначе wassat
    iliitchitch
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:01
      Цитата: iliitchitch
      А на фотке манёвр неплох . Чаёк там у адмиралов не пролился ли на столе ? И чего это их ТАК напугало ?
      DOCTOR ZLO ↑
      Сегодня, 20:05
      Там же ясно написано от Мертвого...

      Американскому адмиралу Скотовоз привиделся...
      DOCTOR ZLO
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