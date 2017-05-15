Атомный авианосец Ronald Reagan не может покинуть базу Йокосука из-за поломки

Каждый моряк, работник верфи и подрядчик, связанный с ремонтом нашего корабля, полностью выполнил свои задачи, и теперь мы возвращаемся домой – в Норфолк, продолжать службу в ВМС США. Вернуть Abraham Lincoln в строй стоило больших трудов, и я горд за свой экипаж, который приложил к этому максимум усилий

Атомный авианосец Ronald Reagan, возглавляющий ударную группу ВМС США, не может покинуть японскую военно-морскую базу Йокосука из-за неисправности, передает РИА Новости сообщение Stars and Stripes.Степень сложности поломки и ее характер не уточняются, однако известно, что авианосцу потребуются ремонтные работы.Как пишет издание, группа должна была выдвинуться 15 мая в связи с ростом напряженности в районе Корейского полуострова из-за ракетных испытаний КНДР. Ее маршрут не раскрывается."Рональд Рейган" — один из крупнейших в мире авианосцев, флагман Пятой ударной группы ВМС США в Японии и дислоцирован на военной базе Йокосука. Он способен перевозить 80 боевых самолетов и до 5,5 тысячи человек личного состава. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, это девятый корабль класса "Нимиц".Другие новости поступили из Ньюпорта: после четырех лет ремонта авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в состав ВМС США. Корабль завершил прохождение ходовых испытаний и заступил на боевое дежурство, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com– заявил капитан авианосца Роналд Равело.Abraham Lincoln – пятый из десяти построенных авианосцев типа Nimitz. Корабль был заложен 3 ноября 1984 года, а спустя четыре года сошел со стапелей. В состав флота авианосец вошел 11 ноября 1989 года, после чего в течение двадцати четырех лет нес службу в Тихом океане и Персидском заливе. В марте 2013 года корабль отправился на так называемый «средний ремонт», в ходе которого были перезагружены его атомные реакторы, а также обновлены бортовые и боевые системы.