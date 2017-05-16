Первый танк Швейцарии - Panzer 58



Второй прототип Panzer 58 в музее Panzermuseum Thun. Фото Wikimedia Commons



Общий вид второго опытного Pz 58. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Ходовая часть музейного танка. Фото Panzer-journal.ru



Характерная крышка моторно-трансмиссионного отделения. Фото Panzer-journal.ru



84-мм орудие и 20-мм автоматическая пушка. Фото Panzer-journal.ru



Общий вид серийного танка Pz 58. Рисунок Tanks-encyclopedia.com

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://militaerfahrzeuge.ch/

http://panzer-journal.ru/

http://tanki-mira.ru/

http://yuripasholok.livejournal.com/



Подробный фотообзор музейной машины:

http://yuripasholok.livejournal.com/4484665.html

На протяжении долгих лет Швейцария не имела собственного производства бронетехники и закупала нужные машины у третьих стран. Принципиальное решение о разработке и строительстве собственных боевых бронированных машин было принято только в начале пятидесятых годов. Первым реальным результатом этого решения стало появление среднего танка Pz 58, определившего дальнейшие пути развития швейцарского танкостроения.Проект Panzer 58 или сокращенно Pz 58 имел весьма интересную предысторию. В начале пятидесятых годов группа немецких компаний оборонной отрасли в сотрудничестве с несколькими швейцарскими фирмами создала проект перспективного среднего танка, который планировалось предложить Индии. Вскоре проектная документация по танку Indien-Panzer была передана потенциальному заказчику техники в лице индийской армии, но он не пожелал продолжать сотрудничество. Определенные наработки по уже созданному проекту вскоре были использованы при создании другой перспективной бронемашины – т.н. Europanzer.Вскоре после начала работ по «Индийскому танку» Швейцария, игравшая важную роль в этом проекте, решила использовать имеющуюся возможность и создать собственную бронемашину среднего класса. Проектирование было поручено конструкторскому бюро EKW (Eidgenössische Konstruktionswerkstätte), г. Тун. Проект получил рабочее обозначение KW 30, отражавшее требуемую боевую массу машины в тоннах. Работы стартовали в 1953 году. На следующий год были запланированы испытания опытных образцов, а уже в 1955-56 годах армия должна была получить первые серийные танки.В соответствии с первоначальным техническим предложением, перспективный средний танк KW 30 должен был иметь значительное сходство с Indien Panzer. Предлагалась унификация техники по силовой установке и трансмиссии, некоторым деталям корпуса и ходовой части. Вооружить машину предполагалось нарезным орудием калибра 90 мм. Впоследствии часть этих требований была выполнена, тогда как другие пункты технического задания подверглись тем или иным изменениям с соответствующими последствиями для всего проекта.Несмотря на наличие определенного опыта в деле создания военной техники, конструкторы EKW не смогли уложиться в отведенные сроки. Макет перспективного танка был построен и представлен заказчику только в 1956 году – уже после того, как серийные машины, в соответствии с первоначальными планами, должны были отправиться в войска. Первый прототип KW 30 вывели на испытания примерно годом позже. Эта машина полностью соответствовала изначальному техническому заданию: в частности, она несла 90-мм нарезную пушку со стволом длиной 48 калибров.Изучив предъявленные заказчиком требования, конструкторское бюро EKW предложило соответствующий облик перспективной бронемашины. Интересной его особенностью стало присутствие черт, характерных для школ танкостроения разных стран. Получившийся KW 30 одновременно был похож на немецкие и американские танки. Кроме того, определенные особенности конструкции отличали его и от тех, и от других. По-видимому, швейцарские инженеры решили копировать некоторые зарубежные идеи и решения, но при этом использовать наиболее удачное их сочетание.Танк новой модели получил литой корпус, состоящий из нескольких крупноразмерных элементов. Лоб корпуса выполнили в виде двух сходящихся наклонных поверхностей, выгнутых наружу. Толщина лобовой брони достигала 60 мм. Центр задней части верхней лобовой детали был поднят над краями, что требовалось для установки люка водителя и правильного совмещения с крышей корпуса. Борта корпуса толщиной до 30 мм состояли из вертикальной нижней части, имевшей крепления для агрегатов ходовой части, и небольшого выгнутого верхнего участка. Крыша корпуса, выполненная заодно с лобовой деталью, имела выгнутую форму и изгибалась непосредственно рядом с погоном. Кормовая часть крыши, защищающая моторный отсек, была наклонена назад. Сзади корпус прикрывался 20-мм броней.Большая часть верхнего элемента борта находилась под ящиками для перевозки имущества. На каждом борту машины предусматривалось по три таких устройства разных размеров, находившиеся рядом с боевым отделением и передней частью моторного. Кормовая часть надгусеничных полок отдавалась под установку перфорированных кожухов, внутри которых находились глушители выхлопных труб. Там же предлагалось крепить светотехническое оборудование.Танк KW 30 также получил литую башню сложной формы. В основе колпака лежала полусфера, дополненная несколькими сложными поверхностями. Так, предусматривался лобовой агрегат с броней толщиной до 80 мм, имеющий амбразуру для монтажа орудия с прямоугольной маской. В центре, с некоторым сдвигом к корме, основная полусфера дополнялась башенками командира и заряжающего. На кормовой части башни имелась объемная ниша. Уровень защиты бортов и кормы башни соответствовал деталям корпуса.Танк строился по традиционной схеме с передним расположением отделения управления, центральным боевым отделением и моторно-трансмиссионным отсеком в корме.В кормовом отделении танка поместили карбюраторный двигатель Mercedes Benz 837 мощностью 600 л.с. Ранее этот восьмицилиндровый двигатель жидкостного охлаждения предлагался для использования на машине Indien-Panzer, и теперь мог найти применение в новом проекте. С двигателем соединялась механическая трансмиссия, передававшая его крутящий момент на ведущие колеса заднего расположения. Предусматривалось использование вспомогательной силовой установки в виде 38-сильного двигателя Mercedes Benz OM 636. Он был соединен с генератором и позволял обеспечивать бортовые системы энергией, не используя основной двигатель.Для большего удобства обслуживания моторно-трансмиссионное отделение сверху прикрывалось большим числом отдельных крышек. У каждого борта имелись петли для монтажа десяти узких створок, в том числе решетчатых. Это значительно облегчало доступ к двигателю и выполнение ремонтных работ. Кроме того, ремонт облегчался за счет монтажа двигателя, трансмиссии, систем охлаждения и вспомогательной силовой установки на общей раме, образовывавшей единый силовой блок.Во время разработки проекта в конструкцию ходовой части перспективного танка были внесены заметные изменения. Так, полноразмерный макет 1956 года оснащался пятью опорными катками на каждом борту. При дальнейшей проработке проекта ходовая часть была дополнена шестой парой катков. В итоге танк получил по шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков среднего диаметра на каждом борту. Катки имели индивидуальную подвеску с балансирами и амортизаторами в виде тарельчатых пружин, дополненных гидравлическими демпферами. Над последними помещались три пары поддерживающих роликов. В передней части корпуса на механизмах натяжения гусеницы помещались направляющие колеса, в корме – ведущие с цевочным зацеплением. Гусеница для нового танка не заимствовалась у готовых образцов и создавалась с нуля на основе некоторых зарубежных наработок.В лобовой части башни танка помещалась качающаяся установка с основным вооружением. Основным оружием танка стала 90-мм пушка собственной швейцарской разработки. На одних креплениях с пушкой устанавливался спаренный 7,5-мм пулемет MG 51. На командирской башенке должен был монтироваться зенитный пулемет MG 29. Общий боекомплект двух пулеметов состоял из 3400 патронов в нескольких лентах.Танк должен был нести достаточно простые средства управления огнем. На рабочем месте наводчика справа от орудия имелись перископический и телескопические прицелы. Также башня оснащалась оптическим стереоскопическим дальномером. Объективы этого устройства помещались в передней части бортов башни и прикрывались броневыми кожухами. Наведение предлагалось осуществлять при помощи электрогидравлических приводов. Характерной чертой швейцарского танка стали улучшенные возможности в условиях горной местности. Приводы вертикальной наводки позволяли опускать ствол орудия на углы до -10° относительно горизонтали.Экипаж бронемашины состоял из четырех человек. В переднем отделении управления внутри корпуса размещался механик-водитель. Доступ к его месту обеспечивался двустворчатым люком в верхней лобовой детали. Наблюдать за дорогой в боевой обстановке предлагалось при помощи трех перископов. Под местом водителя в днище имелся люк для экстренного покидания машины.Трое других танкистов находились внутри боевого отделения. У левого борта башни размещался заряжающий, имевший небольшую башенку с дополнительным оборудованием. Следить за местностью следовало через шесть смотровых приборов по периметру колпака башенки. Сверху на ней имелся двустворчатый люк. Также башенка оснащалась турелью для монтажа зенитного пулемета. Второй люк башни находился у правого борта. Он тоже имел набор смотровых приборов, но при этом отличался от левого своей конструкцией, позволявшей командиру вести наблюдение без мертвых зон.Готовый танк KW 30 имел корпус длиной 6,9 м, длина с пушкой вперед – около 8,5 м. Ширина машины превышала 3 м, высота – 2,85 м. Боевая масса достигла 35 т. 600-сильный двигатель позволял развивать на шоссе скорость до 55 км/ч. 640 литров топлива хватало на 350 км пути по хорошей дороге.Первый прототип среднего танка KW 30 был подан на испытания в 1957 году. Военные внимательно изучили эту машину и сделали некоторые выводы. В первую очередь, был определен список необходимых доработок, после которых бронемашина могла быть принята на вооружение. Заказчик отметил некоторые недостатки конструкции, а также пожелал получить более мощное вооружение. Вскоре его требования были выполнены, и в 1958 году на полигон вышел новый опытный танк.По некоторым данным, именно на этом этапе проект KW 30 получил обновленное обозначение – Panzer 58 или Mittlerer Panzer 58. Именно под таким названием проект впоследствии получил широкую известность. Также в некоторых источниках упоминается дополнительное имя проекта Mutz («Обрубок» или «Бесхвостое животное»). Причины появления такого прозвища неизвестны.Использованное в первой версии проекта танковое орудие калибра 90 мм далеко не в полной мере устроило военных. В связи с этим появилось предложение об оснащении нового танка более мощной пушкой. Заметный рост характеристик без необходимости переделки боевого отделения можно было получить при помощи 84-мм орудия Ordnance QF 20 pounder британской разработки. Кроме того, появилось предложение об отказе от использования спаренного пулемета. Вместо него рядом с основным орудием теперь должна была находиться 20-мм автоматическая пушка Oerlikon Panzerkanone 61. Обновленный комплекс ствольного вооружения в виде двух спаренных пушек и зенитного пулемета позволял танку Pz 58 бороться с пехотой, легкобронированной техникой и современными танками, используя наиболее эффективное в имеющейся ситуации оружие.В 1958 году начались испытания второго опытного образца, получившего британское орудие и спаренную автоматическую пушку. В таком виде бронемашина устроила военных и была рекомендована к принятию на вооружение. Вскоре вышел соответствующий приказ. Новая техника должна была эксплуатироваться армией под официальным названием Panzer 58 / Pz 58.Вскоре должно было стартовать серийное производство новых бронемашин, однако еще до его начала заказчик пожелал провести еще одну модернизацию. В конце пятидесятых годов бронетанковая техника развивалась ускоренными темпами, из-за чего 20-фунтовая пушка британской разработки уже не могла считаться эффективным средством борьбы с современными бронемашинами вероятных противников. Таким образом, в 1959-60 годах швейцарская промышленность вместо подготовки к серийному строительству техники была вынуждена заниматься очередным ее обновлением.Путем некоторой доработки боевого отделения и систем крепления вооружений в имеющуюся башню удалось поместить 105-мм нарезную пушку Royal Ordnance L7 британского производства. В имеющемся боевом отделении установили укладки на 44 унитарных снаряда. Новое орудие дало значительный прирост огневой мощи, не сократив прочие характеристики танка. В такой комплектации средний танк Pz 58 мог эффективно бороться с существующими и некоторыми перспективными зарубежными боевыми машинами. На бортах башни были установлены два блока с тремя дымовыми гранатометами на каждом.Из-за необходимости новой доработки проекта, подразумевающей очередную замену орудия, серийное производство перспективного танка началось только в 1960 году – на пять лет позже изначально планировавшихся сроков. Тем не менее, несмотря на опоздание, готовый образец полностью устраивал заказчика и мог найти место в сухопутных войсках. Ввиду использования готовых узлов и агрегатов, уже прошедших испытания, было решено не строить опытные танки с более мощным орудием; подобная техника сразу собиралась в рамках серийной партии.В течение 1960 и 1961 годов швейцарская промышленность успела построить и передать армии десять танков новой модели. После этого производство Pz 58 было свернуто. Дело в том, что одновременно с серийным производством техники конструкторское бюро EKW начало работы по модернизации уже существующего танка. Результатом нового проекта стало появление среднего танка Panzer 61, принятого на вооружение в 1961 году. От существующего образца он отличался рядом характерных черт и более высокими характеристиками. По этой причине было решено начать серийное производство новых Pz 61, прекратив выпуск более старых Pz 58.Армия Швейцарии успела получить всего 10 серийных танков Panzer 58, после чего в части стали поступать более новые бронемашины. Малые объемы производства не позволили перевооружить сухопутные войска подобной техникой, однако ее поставки все же оказали положительное влияние на состояния парка боевых бронированных машин. Военные получили возможность освоить современный образец и получить определенный опыт эксплуатации новых машин. При этом был дан старт полноценному перевооружению, позволившему постепенно списать устаревшие британские танки Centurion, служившие под обозначениями Pz 55 и Pz 57.Средние танки Pz 58 в исходной конфигурации оставались в строю до 1964 года. После этого швейцарское командование решило окончательно отказаться от подобной техники в пользу более новых танков. Преемственность конструкции определила дальнейшую судьбу десяти имевшихся машин. Танки отправились на ремонт и модернизацию, в ходе которых были перестроены в соответствии с проектом Panzer 61. Вскоре они вернулись в армию, но уже в новом качестве.По имеющимся данным, первый прототип с 90-мм пушкой еще в конце пятидесятых или в начале шестидесятых годов был утилизирован за ненадобностью. Второму прототипу, получившему орудие британской разработки, повезло больше. Эту машину сохранили и позже отправили в музей Panzermuseum Thun (г. Тун), где она находится по сей день. Серийные танки, перестроенные по новому проекту, со временем были сняты с вооружения и списаны вместе с прочими Pz 61. Возможно, некоторым из них после этого удалось стать музейными экспонатами. Тем не менее, по понятным причинам, теперь они могут представлять только проект Panzer 61, но не более старый Pz 58.В начале пятидесятых годов Швейцария приняла решение о разработке собственного среднего танка. Используя имеющиеся собственные и чужие наработки, конструкторское бюро EKW смогло создать весьма интересный образец боевой бронированной машины, давший старт дальнейшему развитию швейцарской военной техники. Проект танка KW 30 / Pz 58 сам по себе не позволил провести полноценное перевооружение бронетанковых частей, но все же оказал заметное влияние на будущее армии и ее боевых машин. Более того, все последующее развитие танков Швейцарии осуществлялось путем последовательных доработок конструкции самой первой бронемашины этого класса.