Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Постскриптум к статье "Водный" метод строительства пирамид" и мелкие предложения
Как автор статьи «“Водный” метод строительства пирамид», опубликованной на Вашем сайте (25.04.17г.), хочу сделать ряд замечаний и мелких предложений.
Первое. На претензии тех, кто высказал в комментариях неудовольствие по поводу размещения на Вашем сайте указанной статьи, как не соответствующей военной тематике, замечу, что эти граждане несведущи. Они понятия не имеют о былом могуществе храмового комплекса Гизы, расположенного на сакральном (Пулковском) меридиане…
Если Вы наслышаны о ковчеге Завета, название которого «А-Арон», то он является жалким подобием тех, что использовались чёрными богами в пирамидах. Пересмотрите древние фрески восседающих на тронах чёрных богов (см. “Изида и Гор”) и обратите внимание на прямоугольники внизу их тронов (под покрывалом Изиды). Это и есть «А-Ароны» (к слову, соотнесите размеры ковчега с габаритами восседающих богов и получите их рост).
«А-Ароны» – это “пси-электрические генераторы” чёрных богов от “Святого Духа”. Они “заправлялись” в пирамидах во время храмовых служб, посещений верующими микв (храмы-пирамиды “стояли” во внутренних бассейнах со “Святым Духом”), жертвоприношениях и оргиях, военных походах за “головами и пенисами”. Оставим змеиное содержимое «А-Аронов» на секрет, и лишь откроем духовно-физические возможности истинных храмов-пирамид с активными «А-Аронами”. Это “межпространственная” связь, управление земным климатом, контроль и манипулирование людскими массами, летальное оружие (см. гибель от “дыхания божественной змеи” сынов первосвященника Аарона – Авиуда и Надава)…
Второе. Всем сторонникам строительства древнеегипетских пирамид не “водными” методами стоит обратить внимание на космогонию Та-Кемет (древний Египет), где говорится о сотворении мира из изначальных вод, из которых начал расти священный камень «Бен-Бен» (пирамидион на вершине пирамиды)… А это и есть основа концепции (“водного”) возведения древнеегипетских пирамид…
Третье. Категоричные утверждения оппонентов, что строители пирамид Гизы не способны были соорудить и обеспечить требуемую гидроизоляцию по технологии “водного” метода, то они сами себе и противоречат, когда задаются вопросом: “Зачем было древним строителям добиваться такой тщательности обработки отдельных блоков?” Так, именно таким способом вкупе с известковыми растворами (для стяжки) и спрессованным глинистым песком (утрамбовка швов) они и добились гидроизоляции “нужных” объёмов без современных цементов, герметиков, заливных полов, гидроизоляционных материалов. Ко всему прочему, предлагаю всем обратиться к Google, который даёт возможность просмотра спутниковых фотоснимков верхнего и нижнего Египта (между Нилом и Меридовым озером). На них отчётливо просматриваются руины многосоткилометровых систем водоканалов с водопропускными сооружениями, на всём своём протяжении выложенных каменными плитами! Эти заброшенные системы водоканалов для современного Египта, остро нуждающегося в орошаемых землях, не по силам, чтобы даже их восстановить и содержать.
Четвёртое. Ожидал, что внимательно прочитавшие статью логично предложат упрощённый “водный” метод строительства пирамид, который соответствовал уровню развития в эпоху фараонов. Фараоны и жрецы, как адепты чёрных богов, возводили реплики “Орионовских” храмов-пирамид. При строительстве своих храмов-пирамид они взяли от “водного” метода строительства пирамид (вариант №1) самое основное, технологию возведения и принцип эксплуатации “водного пандуса” (см. “Стадии строительства пирамид, вариант №2”).
Водными путями, по “водным пандусам” на плотах, лодках блоки (материалы) доставлялись на уровни верхних рядов пирамид, где сгружались по перекинутым мосткам (перевалка грузов). На верхних площадках уже выложенных рядов волоком и накатом (брёвна, ядра) блоки перемещались до мест кладки (порядный монтаж ряда). Так, ряд за рядом, строители фараонов возводили пирамиды и с ними “водные пандусы”…
Строительные блоки использовались меньших размеров и масс, чем при варианте строительства №1, высокого качества обработки им не требовалось. Пирамиды фараонов, построенные по “водному” методу строительства №2, выглядят примитивно из-за грубой подгонки блоков, они подвержены более быстрому разрушению, т.к. при их строительстве гидроизоляцию и водоотведение должным образом не проводили…
Пятое. В общем, не принципиально по какому методу строились древние пирамиды. Главное, описанные “водные” методы (№1 и №2) позволяют в наши дни возводить мегалитические объекты (пирамиды), подобные древним. И тех же японских строителей, ранее пытавшихся по своим технологиям повторить древнеегипетские пирамиды и заявивших в итоге о невозможности построить аналог, реально при желании в эксперименте опровергнуть.
Мелкие предложения. (Секретно)
По развитию общей ситуации на Земле видно, что готовится 3-я Мировая война. Нам остался год, чтобы встретить её во всеоружии. Предлагаю рассмотреть предложения, которые (если, конечно, в них присутствует новизна) могут дополнить арсенал ВС РФ.
1.“Танк-ёж”. Пассивную навесную защиту бронетанковой техники можно дополнить не только известными (защитные решётки и экраны), но стержнями-шипами, похожими на иглы ежей, дикобразов.
Суть в следующем. На проблемные места корпусов бронетанковой техники (см. зоны пробития танков) крепятся разной длины (от дециметра и выше), сечений, степени плотности и под разными углами стержни (трубы, прутки), как жёсткие, так и гибкие (см. рисунок танка Т-72Ё).
Стержнями по желанию заказчика можно произвести покрытие танков по "слабым" зонам, частично, главное, чтобы это не мешало экипажам, подвижности. Частота размещения стержней (труб, прутков) на корпусе, башне танка выбирается так, чтобы поражающие элементы (кумулятивный заряд, стрела подкалиберного бронебойного снаряда…) при обстрелах имели физический контакт хотя бы с одним из стержней на максимальной длине.
В случае физического контакта кумулятивной боеголовки со стержнем(-ми) “ежа” произойдет её срабатывание, и пробития корпуса танка не будет. Если кумулятивная боеголовка будет тандемной, то после контакта и срабатывания предзаряда она получит отклонение траектории и струя основного заряда (контакт со стержнем), который срабатывает с задержкой, уйдёт в “холостую”.
В случае физического контакта стрелы подкалиберного бронебойного снаряда (ОБПС) со стержнем(-ми) “ежа” возникнет эффект застревания стрелы. Мягкий наконечник подкалиберного снаряда при контакте со стержнем “ежа” сминается, стрела отклоняется, цепляется за соседние стержни, ломается и разрушается, поражение корпуса танка минимизировано…
“Танк-ёж” имеет экзотический вид (индивидуальный дизайн). Стержни “ежа” делаются съёмными (установка перед боевыми угрозами), крепятся простыми способами: к внешнему корпусу привариваются усиленные гайки и в них вворачиваются стержни (шпильки) с нарезанной резьбой, либо к корпусу привариваются втулки, в которые вставляются (забиваются) стержни. Стержни “ежа” удаляются (заменяются) вручную, слесарными инструментами: газовый ключ, болторез, молоток. Материал стержней может быть разнообразным – от стальной арматуры до алюминиевых (облегченный вариант) трубок. Общий вес навешенных стержней рассчитывается исходя из допустимых.
Преимущества защиты “ежа” видятся в универсальности, дешевизне, простоте установки и замены, кратности срабатывания, увеличении порога действия пассивной защиты, разнообразии военного дизайна (комбинация с известными методами защиты), реальной проверке на “вшивость” на ТВД в Сирии…
Самый близкий аналог “танку-ежу” – это так называемые экспериментальные рогатые немецкие танки. Их эффективность в реальных боях оказалась низкой из-за иного принципа применения.
2. Загрузка боезапаса танка через задний свес башни. Пополнение боезапаса танков можно сократить, если производить подачу снарядов снизу свеса башни (рис. Т-14М, конструкторская доработка допотсека на примере танка Т-14 «Армата»).
Недостаток предложения – башня должна быть повернута вбок (на 90° либо влево, либо вправо), что не всегда можно. При нижней загрузке боезапаса минимизируются и облегчаются действия личного состава (экономия сил).
3. В случае поражения боевой укладки снарядов в современных танках предусмотрены вышибные панели, которые выбивает ударная волна внутреннего взрыва. Если установить в зоне боевой укладки быстродействующие датчики температуры и давления, срабатывающие при поражении боевой кладки (“преддетонационное” состояние) и автоматически замыкающие цепь вышибных пиропатронов (и систему пожаротушения), то можно упредить детонацию боевой кладки, вынести направленным взрывом от сработавших пиропатронов повреждённую укладку за “борт” (частичное удаление боезапаса), спасти экипажи от контузий, а танки от разрушений…
4. Использование бронетехникой специальных прицепов. Часто в походах, боевых маршах приходится привлекать грузовой транспорт, что задерживает выполнение боевых задач. Если использовать бронетехникой соответствующие (универсальные, специализированные) прицепы, то можно расширить область тактических задач, решить доставку трофеев, отдыха, приёма пищи. Специализированные “боевые” прицепы (плавающие тележки, сани, тачанки) можно применять во время боевых действий: доставка личного состава (штурмовой пехоты, разведки, сапёров), дополнительного боезапаса и ГСМ, контейнеров с дистанционным оружием и оборудованием, эвакуация раненых с поля боя…
5. Пескоструйный заряд. Базовый снарядный набор можно дополнить снарядами, которые в качестве поражающих элементов используют абразивный материал (кварцевый песок, дробь чугунную, корунд, разнофракционные шлаки, их смеси). Суть действия боеприпаса с абразивом следующее – это дистанционный подрыв боезаряда (гранаты, снаряда, бомбы, ракеты, мины) и поражение цели ударной волной, состоящей из абразива, которая обрушивается и поражает её направленными термическими микроударами. Если это живая сила, то волна абразива сдирает все покровы (с кожей), образуя невыносимое облако из образовавшейся пыли (шоковая контузия), если это техника, то вся открытая оптика, оружие (дульные отверстия стволов, зазоры в оружии), фильтры (двигателей, генераторов, противогазов), внешние датчики, остекленение, легкие экраны, стены… будут разрушены или придут в негодность (потеря функционала до капитальной очистки или замены). Эффект от воздействия абразивного заряда сродни пылевой буре в пустыне, только намного страшней. Таким зарядами эффектно выкуривать “упёртых”, брать трофеи, сбивать ЛА (БЛА), тушить пожары (“сбить пламя огня”)…
Стоимость изготовления абразивных снарядов (бомб…) невысокая при разнообразии калибров и тяжести поражения (от сверхлёгкой при разгоне майданов, до тяжёлой при поражении укрепрайонов)…
6. Современное военное оружие переходит на гиперзвук. Предлагаю “подкалиберно-ствольный” гиперзвуковой снаряд. “Подкалиберно-ствольный” гиперзвуковой снаряд представляет собой “снаряд-ствол” с заряженным внутренним снарядом. Технически “снаряд-ствол” выстреливается (первый выстрел) обычным способом из стандартного орудия (ствол пушки). “Снаряд-ствол” при вылете из ствола пушки получает начальную скорость в пределах 0,9÷1,7 км/с и на расчётном удалении (задержка) выстреливает сам (второй выстрел), уже внутренним снарядом (сердечник). Внутренний снаряд разгоняется в стволе летящего “снаряда-ствола” и вылетает из него по “первоначальному” направлению. Скорость вылета внутреннего снаряда V2 “векторно” (суммарно) складывается с линейной скоростью “снаряда-ствола” V1 и может достигать в итоге значительного прироста.
Летящий “снаряд-ствол” при выстреле внутренним снарядом (ракеты) при отдаче получает торможение, падает и теряется как расходный элемент.
В качестве “снарядов-стволов” можно доработать оперённые подкалиберные снаряды с разделяющимся поддоном (ОПС), у которых удалены сердечники (вольфрам, уран) и перерезаны втулочные корпуса под нарезной или гладкоствольный ствол – оперённый подкалиберно-ствольный снаряд с разделяющимся поддоном (рис. ОПСС).
7. В качестве тактических рукояток на стрелковом оружии (обновлённые автоматы Калашникова, Дегтярёва…) предлагаю использовать быстросъёмные выкидные и автоматические (складные) ножи. В сложенном состоянии выкидной (автоматический) нож головкой рукоятки (кронштейн на торце) пристыковывается к планке Пикатинни (Вивера) и используется как тактическая передняя вертикальная рукоять автомата. При необходимости нож-выкидыш открепляется от автомата и после выброса лезвия используется как ручной (боевой) нож.
На сегодня всё, надеюсь, что предложенное не уйдёт в корзину.
Желаю творческих и коммерческих успехов.
Автор: Бондаренко Александр
Первое. На претензии тех, кто высказал в комментариях неудовольствие по поводу размещения на Вашем сайте указанной статьи, как не соответствующей военной тематике, замечу, что эти граждане несведущи. Они понятия не имеют о былом могуществе храмового комплекса Гизы, расположенного на сакральном (Пулковском) меридиане…
Если Вы наслышаны о ковчеге Завета, название которого «А-Арон», то он является жалким подобием тех, что использовались чёрными богами в пирамидах. Пересмотрите древние фрески восседающих на тронах чёрных богов (см. “Изида и Гор”) и обратите внимание на прямоугольники внизу их тронов (под покрывалом Изиды). Это и есть «А-Ароны» (к слову, соотнесите размеры ковчега с габаритами восседающих богов и получите их рост).
«А-Ароны» – это “пси-электрические генераторы” чёрных богов от “Святого Духа”. Они “заправлялись” в пирамидах во время храмовых служб, посещений верующими микв (храмы-пирамиды “стояли” во внутренних бассейнах со “Святым Духом”), жертвоприношениях и оргиях, военных походах за “головами и пенисами”. Оставим змеиное содержимое «А-Аронов» на секрет, и лишь откроем духовно-физические возможности истинных храмов-пирамид с активными «А-Аронами”. Это “межпространственная” связь, управление земным климатом, контроль и манипулирование людскими массами, летальное оружие (см. гибель от “дыхания божественной змеи” сынов первосвященника Аарона – Авиуда и Надава)…
Второе. Всем сторонникам строительства древнеегипетских пирамид не “водными” методами стоит обратить внимание на космогонию Та-Кемет (древний Египет), где говорится о сотворении мира из изначальных вод, из которых начал расти священный камень «Бен-Бен» (пирамидион на вершине пирамиды)… А это и есть основа концепции (“водного”) возведения древнеегипетских пирамид…
Третье. Категоричные утверждения оппонентов, что строители пирамид Гизы не способны были соорудить и обеспечить требуемую гидроизоляцию по технологии “водного” метода, то они сами себе и противоречат, когда задаются вопросом: “Зачем было древним строителям добиваться такой тщательности обработки отдельных блоков?” Так, именно таким способом вкупе с известковыми растворами (для стяжки) и спрессованным глинистым песком (утрамбовка швов) они и добились гидроизоляции “нужных” объёмов без современных цементов, герметиков, заливных полов, гидроизоляционных материалов. Ко всему прочему, предлагаю всем обратиться к Google, который даёт возможность просмотра спутниковых фотоснимков верхнего и нижнего Египта (между Нилом и Меридовым озером). На них отчётливо просматриваются руины многосоткилометровых систем водоканалов с водопропускными сооружениями, на всём своём протяжении выложенных каменными плитами! Эти заброшенные системы водоканалов для современного Египта, остро нуждающегося в орошаемых землях, не по силам, чтобы даже их восстановить и содержать.
Четвёртое. Ожидал, что внимательно прочитавшие статью логично предложат упрощённый “водный” метод строительства пирамид, который соответствовал уровню развития в эпоху фараонов. Фараоны и жрецы, как адепты чёрных богов, возводили реплики “Орионовских” храмов-пирамид. При строительстве своих храмов-пирамид они взяли от “водного” метода строительства пирамид (вариант №1) самое основное, технологию возведения и принцип эксплуатации “водного пандуса” (см. “Стадии строительства пирамид, вариант №2”).
Водными путями, по “водным пандусам” на плотах, лодках блоки (материалы) доставлялись на уровни верхних рядов пирамид, где сгружались по перекинутым мосткам (перевалка грузов). На верхних площадках уже выложенных рядов волоком и накатом (брёвна, ядра) блоки перемещались до мест кладки (порядный монтаж ряда). Так, ряд за рядом, строители фараонов возводили пирамиды и с ними “водные пандусы”…
Строительные блоки использовались меньших размеров и масс, чем при варианте строительства №1, высокого качества обработки им не требовалось. Пирамиды фараонов, построенные по “водному” методу строительства №2, выглядят примитивно из-за грубой подгонки блоков, они подвержены более быстрому разрушению, т.к. при их строительстве гидроизоляцию и водоотведение должным образом не проводили…
Пятое. В общем, не принципиально по какому методу строились древние пирамиды. Главное, описанные “водные” методы (№1 и №2) позволяют в наши дни возводить мегалитические объекты (пирамиды), подобные древним. И тех же японских строителей, ранее пытавшихся по своим технологиям повторить древнеегипетские пирамиды и заявивших в итоге о невозможности построить аналог, реально при желании в эксперименте опровергнуть.
Мелкие предложения. (Секретно)
По развитию общей ситуации на Земле видно, что готовится 3-я Мировая война. Нам остался год, чтобы встретить её во всеоружии. Предлагаю рассмотреть предложения, которые (если, конечно, в них присутствует новизна) могут дополнить арсенал ВС РФ.
1.“Танк-ёж”. Пассивную навесную защиту бронетанковой техники можно дополнить не только известными (защитные решётки и экраны), но стержнями-шипами, похожими на иглы ежей, дикобразов.
Суть в следующем. На проблемные места корпусов бронетанковой техники (см. зоны пробития танков) крепятся разной длины (от дециметра и выше), сечений, степени плотности и под разными углами стержни (трубы, прутки), как жёсткие, так и гибкие (см. рисунок танка Т-72Ё).
Стержнями по желанию заказчика можно произвести покрытие танков по "слабым" зонам, частично, главное, чтобы это не мешало экипажам, подвижности. Частота размещения стержней (труб, прутков) на корпусе, башне танка выбирается так, чтобы поражающие элементы (кумулятивный заряд, стрела подкалиберного бронебойного снаряда…) при обстрелах имели физический контакт хотя бы с одним из стержней на максимальной длине.
В случае физического контакта кумулятивной боеголовки со стержнем(-ми) “ежа” произойдет её срабатывание, и пробития корпуса танка не будет. Если кумулятивная боеголовка будет тандемной, то после контакта и срабатывания предзаряда она получит отклонение траектории и струя основного заряда (контакт со стержнем), который срабатывает с задержкой, уйдёт в “холостую”.
В случае физического контакта стрелы подкалиберного бронебойного снаряда (ОБПС) со стержнем(-ми) “ежа” возникнет эффект застревания стрелы. Мягкий наконечник подкалиберного снаряда при контакте со стержнем “ежа” сминается, стрела отклоняется, цепляется за соседние стержни, ломается и разрушается, поражение корпуса танка минимизировано…
“Танк-ёж” имеет экзотический вид (индивидуальный дизайн). Стержни “ежа” делаются съёмными (установка перед боевыми угрозами), крепятся простыми способами: к внешнему корпусу привариваются усиленные гайки и в них вворачиваются стержни (шпильки) с нарезанной резьбой, либо к корпусу привариваются втулки, в которые вставляются (забиваются) стержни. Стержни “ежа” удаляются (заменяются) вручную, слесарными инструментами: газовый ключ, болторез, молоток. Материал стержней может быть разнообразным – от стальной арматуры до алюминиевых (облегченный вариант) трубок. Общий вес навешенных стержней рассчитывается исходя из допустимых.
Преимущества защиты “ежа” видятся в универсальности, дешевизне, простоте установки и замены, кратности срабатывания, увеличении порога действия пассивной защиты, разнообразии военного дизайна (комбинация с известными методами защиты), реальной проверке на “вшивость” на ТВД в Сирии…
Самый близкий аналог “танку-ежу” – это так называемые экспериментальные рогатые немецкие танки. Их эффективность в реальных боях оказалась низкой из-за иного принципа применения.
2. Загрузка боезапаса танка через задний свес башни. Пополнение боезапаса танков можно сократить, если производить подачу снарядов снизу свеса башни (рис. Т-14М, конструкторская доработка допотсека на примере танка Т-14 «Армата»).
Недостаток предложения – башня должна быть повернута вбок (на 90° либо влево, либо вправо), что не всегда можно. При нижней загрузке боезапаса минимизируются и облегчаются действия личного состава (экономия сил).
3. В случае поражения боевой укладки снарядов в современных танках предусмотрены вышибные панели, которые выбивает ударная волна внутреннего взрыва. Если установить в зоне боевой укладки быстродействующие датчики температуры и давления, срабатывающие при поражении боевой кладки (“преддетонационное” состояние) и автоматически замыкающие цепь вышибных пиропатронов (и систему пожаротушения), то можно упредить детонацию боевой кладки, вынести направленным взрывом от сработавших пиропатронов повреждённую укладку за “борт” (частичное удаление боезапаса), спасти экипажи от контузий, а танки от разрушений…
4. Использование бронетехникой специальных прицепов. Часто в походах, боевых маршах приходится привлекать грузовой транспорт, что задерживает выполнение боевых задач. Если использовать бронетехникой соответствующие (универсальные, специализированные) прицепы, то можно расширить область тактических задач, решить доставку трофеев, отдыха, приёма пищи. Специализированные “боевые” прицепы (плавающие тележки, сани, тачанки) можно применять во время боевых действий: доставка личного состава (штурмовой пехоты, разведки, сапёров), дополнительного боезапаса и ГСМ, контейнеров с дистанционным оружием и оборудованием, эвакуация раненых с поля боя…
5. Пескоструйный заряд. Базовый снарядный набор можно дополнить снарядами, которые в качестве поражающих элементов используют абразивный материал (кварцевый песок, дробь чугунную, корунд, разнофракционные шлаки, их смеси). Суть действия боеприпаса с абразивом следующее – это дистанционный подрыв боезаряда (гранаты, снаряда, бомбы, ракеты, мины) и поражение цели ударной волной, состоящей из абразива, которая обрушивается и поражает её направленными термическими микроударами. Если это живая сила, то волна абразива сдирает все покровы (с кожей), образуя невыносимое облако из образовавшейся пыли (шоковая контузия), если это техника, то вся открытая оптика, оружие (дульные отверстия стволов, зазоры в оружии), фильтры (двигателей, генераторов, противогазов), внешние датчики, остекленение, легкие экраны, стены… будут разрушены или придут в негодность (потеря функционала до капитальной очистки или замены). Эффект от воздействия абразивного заряда сродни пылевой буре в пустыне, только намного страшней. Таким зарядами эффектно выкуривать “упёртых”, брать трофеи, сбивать ЛА (БЛА), тушить пожары (“сбить пламя огня”)…
Стоимость изготовления абразивных снарядов (бомб…) невысокая при разнообразии калибров и тяжести поражения (от сверхлёгкой при разгоне майданов, до тяжёлой при поражении укрепрайонов)…
6. Современное военное оружие переходит на гиперзвук. Предлагаю “подкалиберно-ствольный” гиперзвуковой снаряд. “Подкалиберно-ствольный” гиперзвуковой снаряд представляет собой “снаряд-ствол” с заряженным внутренним снарядом. Технически “снаряд-ствол” выстреливается (первый выстрел) обычным способом из стандартного орудия (ствол пушки). “Снаряд-ствол” при вылете из ствола пушки получает начальную скорость в пределах 0,9÷1,7 км/с и на расчётном удалении (задержка) выстреливает сам (второй выстрел), уже внутренним снарядом (сердечник). Внутренний снаряд разгоняется в стволе летящего “снаряда-ствола” и вылетает из него по “первоначальному” направлению. Скорость вылета внутреннего снаряда V2 “векторно” (суммарно) складывается с линейной скоростью “снаряда-ствола” V1 и может достигать в итоге значительного прироста.
Летящий “снаряд-ствол” при выстреле внутренним снарядом (ракеты) при отдаче получает торможение, падает и теряется как расходный элемент.
В качестве “снарядов-стволов” можно доработать оперённые подкалиберные снаряды с разделяющимся поддоном (ОПС), у которых удалены сердечники (вольфрам, уран) и перерезаны втулочные корпуса под нарезной или гладкоствольный ствол – оперённый подкалиберно-ствольный снаряд с разделяющимся поддоном (рис. ОПСС).
7. В качестве тактических рукояток на стрелковом оружии (обновлённые автоматы Калашникова, Дегтярёва…) предлагаю использовать быстросъёмные выкидные и автоматические (складные) ножи. В сложенном состоянии выкидной (автоматический) нож головкой рукоятки (кронштейн на торце) пристыковывается к планке Пикатинни (Вивера) и используется как тактическая передняя вертикальная рукоять автомата. При необходимости нож-выкидыш открепляется от автомата и после выброса лезвия используется как ручной (боевой) нож.
На сегодня всё, надеюсь, что предложенное не уйдёт в корзину.
Желаю творческих и коммерческих успехов.
Автор: Бондаренко Александр
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти