«РиоРита – радость Победы». Всероссийская акция и приметы послевоенного времени

Так в донской столице началась всероссийская акция «Рио Рита – радость Победы». Танцевать самый популярный в те времена пасодобль пришли около трех тысяч человек. Ростов стал седьмым городом, в шествии "Рио Риты" по России. Первым был Санкт-Петербург. Культурная столица еще раз подтвердила свой статус - именно здесь родилась идея проекта.Задачи его организаторы объясняют так:В этом году "РиоРиту" помимо Ростова танцевали также в также Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Рязани, Севастополе и Калининграде.О том, почему Ростов подхватил этот проект, объяснил один из организаторов мероприятия Алексей Павловский.«Сейчас много говорят о том, как праздновать 9 мая, каким становится этот праздник, что в нем правильно и что — нет... В последние годы появился некий крен либо в милитаризм, либо в скорбь. Это два чувства, которые считаются «официально уместными» в этот день. Но при этом из праздника уходит та самая радость «со слезами на глазах», которая в нем была. И вот год назад в Питере инициативная группа из компании «Город Мастеров» решила провести такое светлое, радостное мероприятие», – рассказывал он порталу РБК.Удивительно, что проект не требовал нереальных затрат - главные участники действа о деньгах даже не заикались, а расходы на необходимые рекламные материалы взяли на себя организаторы из Северной столицы.Впрочем, в Ростове тоже сделали немало. Ведь для того, чтобы создать атмосферу послевоенного города в современном мегаполисе, нужно постараться. Ростов-на-Дону был почти полностью разрушен во время бомбежек, поэтому зданий, стены которых помнят май 1945-го, осталось очень немного.Однако, площадка нашлась - старый парк, что был заложен еще в во второй половине позапрошлого века. Когда-то здесь прогуливались купцы, потом - революционеры. Парк им. 1 мая имеет статус памятника истории и культуры федерального значения Здесь можно увидеть деревья, которые сохранились с момента закладки парка и восстановленную ротонду. В ней-то и расположился военный оркестр 183-го учебного центра подготовки авиационных специалистов под руководством Сергея Файзулина.В создании атмосферы помогали профессиональные танцоры, волонтеры и добровольцы.Праздник, действительно, получился, как сегодня говорят, "атмосферным". У входа в парк гостей встречали военный в галифе и девушка с коробкой открыток. Поздравляли с Победой, вручали веточку сирени - именно этими цветами встречали наших солдат на родине после войны.Когда поплыла по аллеям Рио-Рита, пары начали танцевать. Вначале робко, будто стесняясь. А потом к первым танцующим присоединялись еще и еще и на площадке в парке старом негде уже было яблоку упасть.В этот же день я услышала историю "Рио-Риты".Верное название этой песни - "Для тебя, Рио-Рита!". Поскольку название длинное, в народе его сократили до более лаконичного - "Рио-Рита". Это танец - пасодобль, родившийся в 30-х годах прошлого века.Но вернемся к "Рио-Рите". Музыку к ней написал немецкий композитор, с испанскими корнями Энрике Сантеухини. Музыка эта впервые прозвучала в ночном клубе "Рио Рита". Чуть позже появился и текст - его авторами были О. Адам и Дж. Брест. Поскольку произведение быстро приобрело популярность, слова стали переписываться на манер той страны, в которой звучала музыка. Затем был французский вариант - «Pour toi, Rio Rita». Текст написали поэты Гитца и Стербини. А исполнял музыку оркестр управлением аккордеониста Мориса Александера. Но к нам дошел английский вариант.Его привез в США эмигрант из Германии, еврей Марек Вебер. Именно эта запись попала в 1937 году в СССР. Как именно это произошло, кто привез музыку, доподлинно не известно. Но популярность была такой, что в честь Рио-Риты называли даже новорожденных девочек. Писали имя в одно слово - Риорита.В послевоенные годы эта песня стала символом. Её перепевали, ее вариации использовали в фильмах («Военно-полевой роман», «Место встречи изменить нельзя», ; «Завтра была война» и др.). Популярна эта песня и сегодня.Впрочем, атмосферу 9 мая 1945 года в старом ростовском парке создавала не только песня, но и характерные приметы того времени: продавцы пирожков с плетеными корзинами, высокие конусы с соками и "газировкой". Люди старшего поколения помнят, что такие конусы были в каждом советском гастрономе, а в жару их можно было увидеть и на улице.Ближе к 90-м они вдруг куда-то исчезли. Сегодня мода на стиль ретро возвращается. В 40-х годах прошлого века в этих конусах был налит и сироп. А рядом стоял баллон с газированной водой. Продавец наливала на дно сантиметр сиропа, а потом газировку.Не знаю уж, какой вкус был у этого продукта тогда, но сегодня он сильно выигрывает на фоне современных "потомков" старой доброй газировки. Очередь к девушке в белом колпаке стремительно росла.Кстати, в те времена качество соков тоже было несравнимо лучшим, чем сегодняшнее. Есть данные, что ежегодно в СССР производилось больше 500 миллионов литров сока и похожих напитков. Поскольку заводы находились рядом с садами и виноградниками и плодово-овощными хозяйствами, то урожай не нужно было обрабатывать химикатами. Делали сок по традиционной и самой безоопасной технологии прямого отжима.Из любимых соков были - березовый, яблочный и томатный. К последнему прилагалась соль и алюминиевая чайная ложка для помешивания. Часто на веревочке - чтоб не украли.Из теплых краев нашей родины приходили трехлитровые банки со сливовым соком, виноградным, грушевым, персиковым, гранатовым и абрикосовым.На "Рио-Рите" сок тоже был именно такой - наш родной, местного завода, из трехлитровых банок.