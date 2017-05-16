06:46 16 мая

Во Франции назначен новый премьер-министр

Как сообщает РИА Новости , вновь избранный президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа.

Новый глава правительства должен в ближайшее время сформировать кабинет министров страны.

По мнению британского издания Express, назначением премьером представителя правых, к которым относится Э. Филипп, Э. Макрон стремится обеспечить центристам лидирующие позиции перед июльскими парламентскими выборами.


Ранее мэр Гавра (один из крупнейших портов республики, находящийся на берегу Ла-Манша) обозначал свою позицию, преимущественно связанную с близ лежащей Британией. Так, с его слов, она пожалеет о референдуме, на котором большинство высказалось за Brexit. Как он заявлял, Евросоюз находится перед лицом нестабильности, в связи с чем призвал действовать в интересах безопасности входящих в союз стран.

Филипп родился в 1970 году в Руане, закончил Институт политических исследований в Париже и Национальную школу администрации. Первоначально вступил в Социалистическую партию, однако затем его взгляды сместились вправо и он примкнул к "Республиканцам". С октября 2010 года является мэром Гавра.

Во Франции назначен новый премьер-министр


Согласно информации СМИ, в ходе прошедших партийных праймериз Филипп выказал поддержку Аллену Жюппе, но когда кандидатом от партии стал Франсуа Фийон, перешел в его штаб. После того как вокруг Фийона развернулся коррупционный скандал, Филипп дистанцировался от бывшего премьера.


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Комментарии 8

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  1. res Сегодня, 03:23
    Что - то голубезной потянуло...
    res
  2. Аскет Сегодня, 03:35
    в ходе прошедших партийных праймериз Филипп выказал поддержку Аллену Жюппе, но когда кандидатом от партии стал Франсуа Фийон, перешел в его штаб. После того как вокруг Фийона развернулся коррупционный скандал, Филипп дистанцировался от бывшего премьера.


    Умеет парень в воздухе переобуваться
    Аскет
    1. рич Сегодня, 03:43
      Принципиальный товарищ. Твердых убеждений. Такие как правило не предают)))
      рич
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:05
        Чем то мне он товарища НАВАЛЬНОГО напоминает...зеленки только нет.
        Тот же ЛЕХА
        1. Аскет Сегодня, 05:00
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Чем то мне он товарища НАВАЛЬНОГО напоминает...зеленки только нет.

          Лысеющий мачо со взглядом ласкового гея
          Аскет
  3. Холуай Сегодня, 03:47
    Армии видимо подтягивать будет.В Мали собрался...
    Холуай
  4. Баракуда Сегодня, 05:03
    его взгляды сместились вправо

    Я не один что-то подозреваю ? Мой Китайский монитор аж поголубел с непривычки.
    Брежнев тот хотя бы от чистого коммунистического сердца, а эти..
    Баракуда
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:00
    Честно говоря наплевать кто стал премьером во Франции. Это их проблемы. Меня больше интересует вопрос до коле "великая" французская республика будет катить бочку на Россию? Вчера "мамочка" Меркель радушно приняла французского "сыночка" и очевидно строго проинструктировала о поведении в ЕС и по отношению к нашей стране. Поэтому все по старому, как и при послушном и управляемом Оланде.
    rotmistr60
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