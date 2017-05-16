Во Франции назначен новый премьер-министр
Как сообщает РИА Новости , вновь избранный президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа.
Новый глава правительства должен в ближайшее время сформировать кабинет министров страны.
По мнению британского издания Express, назначением премьером представителя правых, к которым относится Э. Филипп, Э. Макрон стремится обеспечить центристам лидирующие позиции перед июльскими парламентскими выборами.
Ранее мэр Гавра (один из крупнейших портов республики, находящийся на берегу Ла-Манша) обозначал свою позицию, преимущественно связанную с близ лежащей Британией. Так, с его слов, она пожалеет о референдуме, на котором большинство высказалось за Brexit. Как он заявлял, Евросоюз находится перед лицом нестабильности, в связи с чем призвал действовать в интересах безопасности входящих в союз стран.
Филипп родился в 1970 году в Руане, закончил Институт политических исследований в Париже и Национальную школу администрации. Первоначально вступил в Социалистическую партию, однако затем его взгляды сместились вправо и он примкнул к "Республиканцам". С октября 2010 года является мэром Гавра.
Согласно информации СМИ, в ходе прошедших партийных праймериз Филипп выказал поддержку Аллену Жюппе, но когда кандидатом от партии стал Франсуа Фийон, перешел в его штаб. После того как вокруг Фийона развернулся коррупционный скандал, Филипп дистанцировался от бывшего премьера.
Новый глава правительства должен в ближайшее время сформировать кабинет министров страны.
По мнению британского издания Express, назначением премьером представителя правых, к которым относится Э. Филипп, Э. Макрон стремится обеспечить центристам лидирующие позиции перед июльскими парламентскими выборами.
Ранее мэр Гавра (один из крупнейших портов республики, находящийся на берегу Ла-Манша) обозначал свою позицию, преимущественно связанную с близ лежащей Британией. Так, с его слов, она пожалеет о референдуме, на котором большинство высказалось за Brexit. Как он заявлял, Евросоюз находится перед лицом нестабильности, в связи с чем призвал действовать в интересах безопасности входящих в союз стран.
Филипп родился в 1970 году в Руане, закончил Институт политических исследований в Париже и Национальную школу администрации. Первоначально вступил в Социалистическую партию, однако затем его взгляды сместились вправо и он примкнул к "Республиканцам". С октября 2010 года является мэром Гавра.
Согласно информации СМИ, в ходе прошедших партийных праймериз Филипп выказал поддержку Аллену Жюппе, но когда кандидатом от партии стал Франсуа Фийон, перешел в его штаб. После того как вокруг Фийона развернулся коррупционный скандал, Филипп дистанцировался от бывшего премьера.
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