Гениальное изобретение, способное останавливать вражеские танки – противотанковый ёж

Источники информации:

http://army.armor.kiev.ua/engenear/ezg.shtml

http://www.mk.ru/daily/nashe-podmoskove/article/2013/11/07/942359-ezh-protiv-tigra.html

http://masterok.livejournal.com/2199984.html

Материалы из открытых источников

Весь ход Второй мировой войны продемонстрировал, что эффективными на полях сражений могут быть не только системы вооружений с превосходными характеристиками, но и достаточно дешевые, простые решения. Так небольшая по размерам противотанковая мина была в состоянии не просто серьезно повредить танк противника, но и полностью его уничтожить при удачном раскладе, а простая бетонная пирамида могла стать непреодолимым препятствием для бронетехники. Среди простых и одновременно эффективных средств заграждений и вооружений особую славу во время войны снискали противотанковые ежи. Очень простые и удобные в производстве они серьезно помогли красноармейцам в боях 1941 года и даже стали одним из символов Великой Отечественной войны, который запечатлен на многочисленных фотографиях и кадрах кинохроники тех лет.Противотанковый ёж – это простейшее противотанковое заграждение, обычно представляющее собой объемную шестиконечную фигуру. Они начали применяться при постройке укреплений, начиная с 1930-х годов, к примеру, использовались на границе Чехословакии и Германии. Противотанковые ежи уступали по эффективности минным заграждениям, однако их можно было производить в очень больших количествах из подручных материалов без использования высоких технологий и сравнительно легко перебрасывать с одного участка фронта на другой, что в военное время было особенно ценно.По всей видимости, впервые попытка использования подобного заграждения против танков была предпринята в Чехословакии (отсюда английское название заграждения – Czech hedgehog, «чешский ёж»). Конструкция, предложенная инженерами данной страны, повторяла принцип древних рогаток, которые эффективно использовались против конницы на протяжении многих веков и были известны еще со времен Древнего Рима. При этом чехи считали, что заграждение должно быть массивным и абсолютно неподвижным. Несовершенным подобное препятствие было еще и потому, что при его производстве тратилось много времени и средств, так как оно изготавливалось с применением железобетона.Принципиально новый вид конструкции противотанкового ежа открыл советский генерал-майор инженерных войск Михаил Гориккер. Гориккер был не только хорошим изобретателем, но и отважным солдатом. Родившийся еще в 1895 году в городе Берислав Херсонской губернии он принял участие в Первой мировой войне, став кавалером двух солдатских Георгиевских крестов 3-й и 4-й степени. С 1918 года в Красной Армии, принимал участие в гражданской войне. В межвоенный период построил хорошую военную карьеру, окончил Военную академию механизации и моторизации РККА имени Сталина, служил военным инженером мотомехвойск РККА, командовал опытными танковыми частями, занимал пост начальника Московского танково-технического училища.В июне 1941 года Михаил Гориккер являлся начальником Киевского танково-технического училища, после начала войны он был назначен и главой Киевского гарнизона, а также руководителем обороны города. Уже на 12-й день войны, 3 июля 1941 года он спроектировал и рассчитал свой вариант противотанкового ежа, который позволил ему войти в историю войн XX века. Его инженерное заграждение, известное также как «звездочка Горрикера», сыграло заметную роль в сражениях 1941 года при обороне Одессы, Киева, Москвы, Ленинграда, Севастополя и в других операциях Великой Отечественной войны.Революционность идеи генерала Гориккера заключалась в том, что противотанковый ёж не закреплялся на месте, подобно его чешским аналогам, а также не вкапывался в землю наподобие надолбов. При наезде на такое препятствие ёж начинал перекатываться, постепенно приподнимая боевую машину над поверхностью земли. При попытке «сняться» с ежа танк часто самостоятельно не мог этого сделать. Подвижность ежей была революционной и шла вразрез с многочисленными статичными противотанковыми препятствиями тех лет. Под натиском вражеского танка противотанковый ёж переворачивался, оказываясь у него под днищем. В результате боевая машина приподнималась над землей, очень часто наезд на такое препятствие сопровождался выходом из строя ходовой части. При этом немецкие танки с передним расположением трансмиссии было особенно уязвимы для ежей, так как наезд на них мог вывести ее из строя. При самом благоприятном для обороняющихся войск раскладе под воздействием собственной массы танк, севший на ежа, мог пробить днище и не мог продолжить дальнейшее движение.Проведенные испытания показали, что конструкция «шестиконечной звездочки» (именно так Гориккер назвал свое изобретение, из-за чего в некоторых военных документах оно так и проходило как «звездочка Гориккера») является эффективной. Оптимальным материалом для изготовления подобных противотанковых заграждений был стальной двутавровый профиль, а наилучшим способом соединения элементов конструкции – косынки на заклепках. На практике в реальных условиях ежи очень часто изготавливали из всего, что имелось под рукой – различных уголков, швеллера или рельса, которые соединялись между собой зачастую обычной сваркой даже без косынок. В годы Великой Отечественной войны противотанковые ежи (довольно часто изготовленные не по правилам – очень большие, связанные между собой или недостаточно прочные) использовались очень активно, в том числе в городских боях, став одним из символов войны, который сегодня можно встретить в любом художественном фильме о тех событиях.При изготовлении «ежей» на местах очень часто встречались случаи, когда их конструкция нарушалась, распространенной ошибкой было увеличение их размеров – в полтора, а то и в два раза. Такая ошибка лишала конструкцию задуманного изобретателем предназначения. Основная суть противотанкового заграждения заключалась в том, что оно должно было быть выше клиренса танка, но при этом ниже или равной по высоте верхнему краю нижнего лобового бронелиста. Только при таких условиях препятствие могло переворачиваться, а не сдвигаться с места танком. Идея был подкреплена проведенными расчетами и испытаниями. Максимальная высота ежа должна была составлять – от 0,8 до 1 метра. Учтена была и самая рациональная расстановка подобных заграждений на местности: 4 ряда в шахматном порядке. Простота конструкции данного заграждения позволила в сжатые сроки тяжелого 1941 года обеспечить Красную Армию новым противотанковым заграждением, а вес конструкции делал ее легкой в установке и достаточно мобильной.Испытания ежей состоялись уже 1-3 июля 1941 года на малом танкодроме Киевского танково-технического училища, куда специально прибыла комиссия и было доставлено несколько «звездочек Гориккера». Интересным представляется тот факт, что противотанковые заграждения были изготовлены из рельсового утиля. Как впоследствии выяснилось, происхождение сырья особо не влияло на само изобретение. В качестве танков, которые должны были попытаться преодолеть подобное заграждение, были использованы легкие машины – Т-26 и БТ-5. Результат проезда танков по четырехрядному противотанковому заграждению был замечательным для изобретателя и его детища. Во время первой же попытки преодолеть препятствие танк Т-26 лишился люка масляного насоса, были повреждены маслопроводящие трубки. В результате через 3-5 минут все масло из двигателя вытекло наружу, что привело к вынужденной остановке боевой машины. На ремонт нанесенных ежами повреждений ушло несколько часов. БТ-5 показал себя лучше. Разогнавшись, этот легкий танк смог преодолеть ряд «звездочек». Но этот трюк стоил ему погнутого днища корпуса, что отразилось на его управлении и работе бортовых фрикционов. Танку потребовался двухчасовой ремонт.Первые же реальные испытания показали, что новые противотанковые заграждения могу выводить из строя бронетехнику, подтвердив свою эффективность. При этом испытателям танкодрома Киевского танково-технического училища было поручено разработать оптимальный порядок расстановки подобного заграждения на местности. В итоге была выработана рекомендация расставлять противотанковые ежи рядами через каждые 4 метра, а расстояние по фронту между соседними заграждениями должно составлять полтора метра для переднего ряда и 2-2,5 метра для остальных рядов. При такой расстановке, разогнавшись и преодолев первый ряд ежей, танк уже не мог продолжать движение с заданной скоростью и просто застревал между рядами препятствий, попутно он мог получить повреждение корпуса или внутренних агрегатов, а также становился удобной целью для противотанковых средств обороняющейся стороны.По результатам проведенных в начале июля испытаний комиссия признала препятствие в виде шестиконечных звездочек эффективным противотанковым заграждением. Была дана рекомендация широко применять его в полосе укрепленных районов, дефиле и на особо важных направлениях. В заключении содержались и примерные расчеты. Так количество «звездочек» на километр фронта оценивалось в 1200 штук. Средний вес варианта облегченной конструкции, выпущенного с использованием сварки, составлял 200-250 кг. При этом особо подчеркивалось, что конструкция может быть выпущена любым заводом в большом количестве. Также отмечалось, что перевозить их к месту применения можно в готовом виде автомобильным и железнодорожным транспортом.Полоса обороны из противотанковых ежей, установленных в четыре ряда в шахматном порядке, становилась очень серьезным препятствием для танков противника. Которые либо застревали в них, пытаясь их преодолеть, либо становились легкой мишенью для артиллерии. Заграждение получилось настолько идеальным, что в будущем конструкция даже не дорабатывалась. Противотанковые ежи стали одним из символов битвы за Москву осенью-зимой 1941 года. Только на ближних подступах к Москве было установлено порядка 37,5 тысяч подобных препятствий.Правда, немцы достаточно быстро оценили воздействие новинки на свои танки и пришли к решению, что сначала стоит делать проходы в таких заграждениях и лишь затем двигаться вперед, а не сходу пытаться перебраться через них. Помогал им и тот факт, что ежи никак не были прикреплены к поверхности, на которой они устанавливались. Используя пару тройку танков, немцы могли при помощи обычных тросов достаточно быстро растащить ежи, образовав брешь для прохода бронетехники. Красноармейцы парировали это установкой противопехотных мин рядом с противотанковыми ежами, а также, при наличии такой возможности, размещением пулеметных точек и противотанковых орудий вблизи заграждений. Так попытки растащить установленные ежи путем привязывания их к танку могли быть сурово наказаны обороняющимися. Еще одним приемом, который призван был затруднить проделывание проходов в таком заграждении, стало связывание ежей друг с другом или привязывание их к разнообразным предметам, расположенным на местности. В итоге немецким саперам и танкистам приходилось на месте решать эту «головоломку» с цепями и тросами, часто делая это под огнем противника.В настоящее время одним из наиболее известных памятников, которые были открыты в нашей стране в честь событий Великой Отечественно войны, является монумент «Ежи», расположенный на 23-м километре Ленинградского шоссе в Московской области. При этом величественный монумент в виде трех ежей, которые отметили рубеж, до которого смогли дойти немцы в 1941 году, хранит тайну. На нем указаны фамилии создателей монумента, но нет фамилии изобретателя, который и придумал конструкцию противотанкового ежа. Имя Михаила Львовича Гориккера было увековечено только в августе 2013 года, когда на жилом доме в Москве на Тишинской площади, в котором жил военный изобретатель, была торжественного открыта мемориальная доска в его честь.