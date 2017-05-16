СМИ США: Трамп передал Лаврову сверхсекретные сведения
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post , анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщили американскому изданию о том, что глава Белого дома Дональд Трамп предоставил в ходе своей недавней встречи с Сергеем Лавровым сверхсекретную информацию об ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Источники, со слов газеты, утверждают, что информация носила совершенно секретный характер, однако отказываются обсуждать ее содержание.
По мнению издания, данные сведения "подвергли риску критически важный источник разведывательной информации по ИГ". Как утверждает Washington Post, она была предоставлена США неким зарубежным партнером в соответствие с соглашением об обмене разведывательной информации, который не давал разрешения на её передачу третьим лицам. О ней был осведомлен очень ограниченный круг высокопоставленных чиновников США.
Со слов издания, по окончании встречи Трампа с Лавровым официальные лица Белого дома звонили в ЦРУ и Агентство национальной безопасности, чтобы нивелировать возможный ущерб.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опроверг выводы газеты. Он заметил, что на состоявшейся встрече обсуждались исключительно "усилия и угрозы, связанные с терроризмом". Белый дом обозначил рассматриваемую публикацию как «лживую». При этом спикер палаты представителей Конгресса Пол Райан потребовал от администрации президента разъяснений, а демократы обрушили на Трампа новую волну критики.
Определенный интерес может вызвать схема российских связей команды Трампа, "установленная" указанным изданием.
Источники, со слов газеты, утверждают, что информация носила совершенно секретный характер, однако отказываются обсуждать ее содержание.
По мнению издания, данные сведения "подвергли риску критически важный источник разведывательной информации по ИГ". Как утверждает Washington Post, она была предоставлена США неким зарубежным партнером в соответствие с соглашением об обмене разведывательной информации, который не давал разрешения на её передачу третьим лицам. О ней был осведомлен очень ограниченный круг высокопоставленных чиновников США.
Со слов издания, по окончании встречи Трампа с Лавровым официальные лица Белого дома звонили в ЦРУ и Агентство национальной безопасности, чтобы нивелировать возможный ущерб.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опроверг выводы газеты. Он заметил, что на состоявшейся встрече обсуждались исключительно "усилия и угрозы, связанные с терроризмом". Белый дом обозначил рассматриваемую публикацию как «лживую». При этом спикер палаты представителей Конгресса Пол Райан потребовал от администрации президента разъяснений, а демократы обрушили на Трампа новую волну критики.
Определенный интерес может вызвать схема российских связей команды Трампа, "установленная" указанным изданием.
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