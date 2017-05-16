06:37 16 мая

СМИ США: Трамп передал Лаврову сверхсекретные сведения

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post , анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщили американскому изданию о том, что глава Белого дома Дональд Трамп предоставил в ходе своей недавней встречи с Сергеем Лавровым сверхсекретную информацию об ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Источники, со слов газеты, утверждают, что информация носила совершенно секретный характер, однако отказываются обсуждать ее содержание.




По мнению издания, данные сведения "подвергли риску критически важный источник разведывательной информации по ИГ". Как утверждает Washington Post, она была предоставлена США неким зарубежным партнером в соответствие с соглашением об обмене разведывательной информации, который не давал разрешения на её передачу третьим лицам. О ней был осведомлен очень ограниченный круг высокопоставленных чиновников США.

Со слов издания, по окончании встречи Трампа с Лавровым официальные лица Белого дома звонили в ЦРУ и Агентство национальной безопасности, чтобы нивелировать возможный ущерб.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опроверг выводы газеты. Он заметил, что на состоявшейся встрече обсуждались исключительно "усилия и угрозы, связанные с терроризмом". Белый дом обозначил рассматриваемую публикацию как «лживую». При этом спикер палаты представителей Конгресса Пол Райан потребовал от администрации президента разъяснений, а демократы обрушили на Трампа новую волну критики.

Определенный интерес может вызвать схема российских связей команды Трампа, "установленная" указанным изданием.



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Комментарии 18

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  1. viktor. Сегодня, 05:09
    Да при чём здесь Трамп, это всё Фотограф Сергея Лаврова, он всё заснял и мы теперь всё знаем laughing
    viktor.
    1. nik-karata Сегодня, 05:31
      Да давным-давно всё у них повязано! Трамп лично помогал Березовского в Лондоне грохнуть... вместе с дивным мэром - Джонсоном (этот до сих пор в шоке) wassat
      nik-karata
    2. Злой543 Сегодня, 05:36
      Цитата: viktor.
      Да при чём здесь Трамп, это всё Фотограф Сергея Лаврова, он всё заснял и мы теперь всё знаем laughing

      Ну расписку в получении денежного вознаграждение он Лаврову отдал, request
      Злой543
    3. Зяблицев Сегодня, 06:01
      Полковник Трампов - красаучег! laughing

      Надо потроллить американцев, заказав Феде Бондарчуку мыло, про то, как сын Штирлица стал президентом США, а сын Мюллера - это Маккейн...Написав в титрах "основано на реальных событиях!" laughing
      Зяблицев
  2. Ferdinant Сегодня, 05:16
    А Еще Трамп сказал,что он имеет право передавать любую информацию кому посчитает нужным.
    Ferdinant
  3. Баракуда Сегодня, 05:16
    Как все таки загадочно дела обстоят в мире политики США ? Сидят за одним столом и срут друг на друга, кольт под пиджаком пряча..
    Вабло побеждает зло, одним словом ...
    Баракуда
  4. мордвин 3 Сегодня, 05:36
    Интересно, а ВО в "российскую связь" включили? Вроде как Трамп на наш сайт маляву накарябывал. bully
    мордвин 3
    1. Баракуда Сегодня, 05:40
      Сервер "ВО" в Германии, не вырубит .. wink
      Баракуда
      1. мордвин 3 Сегодня, 05:47
        После теракта 11.11.2001. Германия испытывает чувство вины перед США, так, что тут всё неоднозначно.
        мордвин 3
        1. мордвин 3 Сегодня, 05:58
          Поясню мысль. Девять из одиннадцати террористов прибыли в США из Германии, где там проживали какое то время. hi Гамбург - рассадник терроризьма, однако. crying
          мордвин 3
  5. iliitchitch Сегодня, 05:37
    Собственно , а чем занимались Лавров с Трампом в комнате 1,5 часа ? А я вам скажу - картошечку в камине запекали , что те Штирлицы . Трампы , они тоже картошечку печёную уважают . У зятя дед белорусский партизан , как-никак . laughing Потом по 50 гр. , и пошла разрядка международной напряжённости .
    iliitchitch
  6. Mavrikiy Сегодня, 05:38
    СМИ США: Трамп передал Лаврову сверхсекретные сведения[b][/b]
    Я думаю это реальный срок, за нереальные дела.
    Mavrikiy
  7. Аскет Сегодня, 05:38
    Определенный интерес может вызвать схема российских связей команды Трампа, "установленная" указанным изданием.

    Фирташ каким боком в "российские связи затесался" lol
    Далее: Миллиан-американец белорусского происхождения, Андрей Артеменко- украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва, руководитель политической партии «Солидарность правых сил».Все это "российские связи"
    Не иначе Навальный с Порошенко списки подавали
    Аскет
  8. rotmistr60 Сегодня, 05:38
    анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников

    Уже это настораживает по поводу достоверности информации. Плюс к этому огромная "любовь" американских СМИ к Трампу. Вот и получается очередной фейк о разглашении государственной тайны президентом. Ох. не доработает Трамп даже до четырех лет.
    rotmistr60
  9. Stinger Сегодня, 06:10
    Надо жечь серу в овальном кабинете. Сатана посетил. По-моему ребята окончательно сбрендили на русофобии. Это не лечится.
    Stinger
  10. viktor. Сегодня, 06:14
    Цитата: Ferdinant
    А Еще Трамп сказал,что он имеет право передавать любую информацию кому посчитает нужным.

    Кому посчитает нужным С.Лавров тому Трамп и скажет. laughing
    viktor.
  11. grm Сегодня, 06:21
    Белый дом уже официально опроверг данную публикацию smile
    grm
  12. Knizhnik Сегодня, 06:24
    То-то в Голливуде жалуются на кризис сценариев... Фантазёры в журналистику поддались, спрос большой. Интересно, Лавров научил их своей коронной фразе: "Д, б!"?
    Knizhnik
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