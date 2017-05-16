06:43 16 мая

Латыши полностью вымрут через 100 лет

Согласно информации латвийского издания Latvijas Avize («Латвийская газета»), глава отделения Международной организации по миграции в Риге Илмарс Межс сообщил о том, что в рамках имеющейся демографической ситуации латыши как нация вымрут примерно через 100 лет.

Со слов демографа, за последние 25 лет наблюдается существование отставание в Латвии рождаемости от смертности. В 2016 г. данная разница составила 7 тыс. чел. При том, что еще 10 тыс. латышей эмигрировали в страны дальнего зарубежья. По мнению эксперта, нарастающее сокращение числа потенциальных родителей приведет через 5–10 лет к еще большему падению уровня рождаемости.

Латыши полностью вымрут через 100 лет

График смертности и рождаемости, по годам



При этом он успокоил читателей далекой перспективой вымирания – только через 100 лет.

Когда в каждом новом поколении рождается меньше людей, чем в предыдущем, не нужно быть экспертом, для того чтобы понять — это не может продолжаться вечно. За последние 5 лет Латвия потеряла 92 тыс. человек, что составляет около 5% численности населения. На основании этих данных можно прогнозировать, что у нас достаточно населения еще на 100 лет. Я не хочу верить в то, что латыши умрут, но до сих пор мы шли по этому пути. Эта тенденция может быть изменена. Если в каждой семье будет хотя бы два, а лучше три ребенка: тогда число латышей останется неизменным и через сто лет.




Согласно официальной статистике, в 1935 году население Латвии составляло 1,9 млн. чел., в 1990 году – 2,67 млн., в 2015 году – 1,95 млн. На начало 2016 года латыши составляют 61,78 % населения Латвии. 25,62 % насчитывают русские; 3,35 % — белорусы; 2,27 % — украинцы; 2,11 % — поляки.

Один из комментаторов статьи призвал больше беспокоиться о сохранении чистоты языка.

Использованы фотографии: http://www.la.lv/ja-nedzims-izmirsim/hidehead/
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Комментарии 21

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  1. Баракуда Сегодня, 05:44
    Как я буду об этом жалеть..Слов нет..Выражения только... sad
    И "примера" с Латышских стрелков уже не взять..
    Хотя Родину М.Задорнова жалко.
    Баракуда
    1. Злой543 Сегодня, 05:52
      Эх, а мы этой победы и не увидим, опять эти русские...
      Злой543
    2. Зяблицев Сегодня, 05:59
      Плевать! Хотя подобные новости из разряда за над-цать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак...! laughing
      Зяблицев
      1. Злой543 Сегодня, 06:07
        Осталось только этот доклад в НАТО показать, что вымрут сами и и русская угроза здесь ни причём, пусть войска выводят
        Злой543
  2. Mavrikiy Сегодня, 05:45
    Не было, нет такой нации и не будет. Латыши это народ. Маленький, злобный и очень-очень закомплексованный.
    Mavrikiy
    1. soroKING Сегодня, 05:52
      совершенно с Вами согласен, был там на практике в 84м и 85м, жили в общаге рижского политеха, а девчёнки ничего-добрые были wassat
      soroKING
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:25
      Цитата: Mavrikiy
      Не было, нет такой нации и не будет. Латыши это народ. Маленький, злобный и очень-очень закомплексованный.
      грустно читать такие комментарии... озлобленные стали все.. Прибалтка была нашей " маленькой европой"...чего им нехватало? чтоб американцы ссали на их газоны?...нет.конечно нет,сформировали "мнение"...и сделали базы.- вот и вся правда, " удав" вокруг России-цель.
      андрей юрьевич
  3. soroKING Сегодня, 05:47
    через 100 лет латыши будут смуглыми, кучерявыми брунетами и говорить по арабски, но в конце каждого слова пибавлять "С"... аллахС акбарС wassat
    soroKING
  4. rotmistr60 Сегодня, 05:51
    латыши как нация вымрут примерно через 100 лет.

    Намного раньше, т.к. ЕС столько лет не продержится, а кто же будет подкармливать эту нацию. А без подкормки не только дети рождаться не будут. но и остальные начнут вымирать. И через 100 лет проживающих на этой территории будут толерантно называть араболатыш.
    rotmistr60
  5. Ольгович Сегодня, 05:55
    Литовцы исчезают быстрее.
    Ольгович
  6. иркутский обыватель Сегодня, 05:56
    Стресс от постоянной угрозы с Востока не позволяет нормально размножаться пугливым особям.
    иркутский обыватель
    1. yuriy55 Сегодня, 06:39
      Цитата: иркутский обыватель
      Стресс...не позволяет нормально размножаться пугливым особям.

      Дануна!!! Кролики чихали на эти постулаты...Тут всё дело в скорости процесса... yes
      yuriy55
  7. Аскет Сегодня, 05:56
    Вопрос: Что общего между латышами и гомосексуалистами?Ответ: И те и другие обожают задницы.Вопрос: А в чем же тогда разница?Ответ: Латыши их только лижут. laughing
    Аскет
  8. Ferdinant Сегодня, 06:05
    Не вымрут,контингент НАТО в том числе для того там и находиться что бы увеличить и разнообразить расовый состав местного народонаселения.
    Ferdinant
  9. Уэф Сегодня, 06:10
    Стремление маленькой нации сохранить "чистоту крови", неизбежно ведет к вымиранию! hi
    Уэф
  10. viktor. Сегодня, 06:17
    Скучно будет России sad
    viktor.
  11. Cartalon Сегодня, 06:21
    Можно подумать есть европейская нация которой не грозит вымирание, собственно русских это тоже касается, а самым высоким темпом вымирают японцы.
    Cartalon
  12. профессор Сегодня, 06:24
    Мрачная демографическая ситуация на территории бывшего союза складывается во всех не мусульманских бывших республиках. Здесь идет соревнование между плохим и ужасным. К сожалению успехами в демографии не может похвастать никто. Вымирают не только латыши, но и все остальные не мусульманские нации.

    Вот среднее количество детей на одну женщину:

    https://www.google.co.il/publicdata/explore?ds=d5
    bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs
    =d&nselm=h&met_y=sp_dyn_tfrt_in&scale
    _y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=c
    ountry:ISR:RUS:UZB:UKR:TKM:ARM:AZE:BLR:GEO:KAZ:KG
    Z:MDA:LVA:TJK&ifdim=region&tstart=-297658
    800000&tend=1406408400000&hl=en&dl=en
    &ind=false
    профессор
    1. Баракуда Сегодня, 06:43
      А в Израиле как ? Я не злорадствую, хочется по факту у представителя. В И-нет не лез, Вам виднее. hi
      Баракуда
  13. volodya Сегодня, 06:31
    А почему через сто лет? По моему гораздо раньше, останутся одни базы США. Американцы для этого сделают всё, что можно и что нельзя.
    volodya
  14. yuriy55 Сегодня, 06:35
    Один из комментаторов статьи призвал больше беспокоиться о сохранении чистоты языка.

    request Как тут ни согласиться...Самое главное, не заниматься "популизаторством"... yes И язык будет чист, и совесть... Кроме этого будут прекрасны " и лицо, и одежда, и душа, и мысли"... wink
    yuriy55
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