Латыши полностью вымрут через 100 лет
Согласно информации латвийского издания Latvijas Avize («Латвийская газета»), глава отделения Международной организации по миграции в Риге Илмарс Межс сообщил о том, что в рамках имеющейся демографической ситуации латыши как нация вымрут примерно через 100 лет.
Со слов демографа, за последние 25 лет наблюдается существование отставание в Латвии рождаемости от смертности. В 2016 г. данная разница составила 7 тыс. чел. При том, что еще 10 тыс. латышей эмигрировали в страны дальнего зарубежья. По мнению эксперта, нарастающее сокращение числа потенциальных родителей приведет через 5–10 лет к еще большему падению уровня рождаемости.
При этом он успокоил читателей далекой перспективой вымирания – только через 100 лет.
Согласно официальной статистике, в 1935 году население Латвии составляло 1,9 млн. чел., в 1990 году – 2,67 млн., в 2015 году – 1,95 млн. На начало 2016 года латыши составляют 61,78 % населения Латвии. 25,62 % насчитывают русские; 3,35 % — белорусы; 2,27 % — украинцы; 2,11 % — поляки.
Один из комментаторов статьи призвал больше беспокоиться о сохранении чистоты языка.
Со слов демографа, за последние 25 лет наблюдается существование отставание в Латвии рождаемости от смертности. В 2016 г. данная разница составила 7 тыс. чел. При том, что еще 10 тыс. латышей эмигрировали в страны дальнего зарубежья. По мнению эксперта, нарастающее сокращение числа потенциальных родителей приведет через 5–10 лет к еще большему падению уровня рождаемости.
График смертности и рождаемости, по годам
При этом он успокоил читателей далекой перспективой вымирания – только через 100 лет.
Когда в каждом новом поколении рождается меньше людей, чем в предыдущем, не нужно быть экспертом, для того чтобы понять — это не может продолжаться вечно. За последние 5 лет Латвия потеряла 92 тыс. человек, что составляет около 5% численности населения. На основании этих данных можно прогнозировать, что у нас достаточно населения еще на 100 лет. Я не хочу верить в то, что латыши умрут, но до сих пор мы шли по этому пути. Эта тенденция может быть изменена. Если в каждой семье будет хотя бы два, а лучше три ребенка: тогда число латышей останется неизменным и через сто лет.
Согласно официальной статистике, в 1935 году население Латвии составляло 1,9 млн. чел., в 1990 году – 2,67 млн., в 2015 году – 1,95 млн. На начало 2016 года латыши составляют 61,78 % населения Латвии. 25,62 % насчитывают русские; 3,35 % — белорусы; 2,27 % — украинцы; 2,11 % — поляки.
Один из комментаторов статьи призвал больше беспокоиться о сохранении чистоты языка.
Использованы фотографии: http://www.la.lv/ja-nedzims-izmirsim/hidehead/
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