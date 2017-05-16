Латыши полностью вымрут через 100 лет

График смертности и рождаемости, по годам

Когда в каждом новом поколении рождается меньше людей, чем в предыдущем, не нужно быть экспертом, для того чтобы понять — это не может продолжаться вечно. За последние 5 лет Латвия потеряла 92 тыс. человек, что составляет около 5% численности населения. На основании этих данных можно прогнозировать, что у нас достаточно населения еще на 100 лет. Я не хочу верить в то, что латыши умрут, но до сих пор мы шли по этому пути. Эта тенденция может быть изменена. Если в каждой семье будет хотя бы два, а лучше три ребенка: тогда число латышей останется неизменным и через сто лет.