06:44 16 мая

Порошенко: "Из Харькова в Лиссабон без остановок"

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности убедить представителей так называемой Большой Семёрки в продлении и ужесточении антироссийских санкций. Порошенко заявил, что убеждать лидеров G7 он собирается по телефону, а с несколькими проведёт личные встречи. С кем конкретно встречи будут проводиться, украинский президент не уточнил. Однако окружение Порошенко обнародовало информацию, что тот встретится с Ангелой Меркель.

Они (Россия) безусловно считают, что они могут рассчитывать на какой-то результат, когда их усилия по дестабилизации государства внутри Украины в сочетании с атакой на наше государство извне и только объединение может принести результат. Могу отметить, что мы не дадим им ни единого шанса, мы решительно проводим реформы внутри страны.


Порошенко: "Из Харькова в Лиссабон без остановок"



Кроме того, Порошенко объявил, что Украина последовательно выступает за единение "в направлении Европейского союза". Тот факт, что Украина к ЕС никакого отношения не имеет, президента страны, видимо, не смущает.

В Фейсбуке Порошенко пишет:
Украина оказалась объединенной и решительной в своем развитии в направлении Евросоюза. И мы не останавливаться на Соглашении об ассоциации и безвизовом режиме. Моя цель, чтобы Украина силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах.

Наше движение в Европейский Союз никто не остановит, хотя Россия последние три года делает всё возможное, чтобы остановить Украине: применила торговую войну против Украины, применила информационную войну как составляющую гибридной войны и пятую колонну РФ внутри нашей страны, а также военную агрессию и незаконную аннексию Крыма.
Однако наша решимость и единство не оставит РФ ни единого шанса.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 21

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  1. Баракуда Сегодня, 05:59
    Однако наша решимость и единство не оставит РФ ни единого шанса

    Мне как жителю Украины ржать или смеятся над высказыванием "моего" презика ?
    Лучше фильм посмотрю - " Тупой и еще тупее ".
    Баракуда
    1. 210окв Сегодня, 06:01
      Плакать.Или всё же плюнуть ему в рожу?
      Цитата: Баракуда
      Однако наша решимость и единство не оставит РФ ни единого шанса

      Мне как жителю Украины ржать или смеятся над высказыванием "моего" презика ?
      210окв
    2. амурец Сегодня, 06:04
      Цитата: Баракуда
      Мне как жителю Украины ржать или смеятся над высказыванием "моего" презика ?

      Ни то, ни другое. Просто принять к сведению.
      амурец
    3. Александр романов Сегодня, 06:06
      Цитата: Баракуда
      Мне как жителю Украины ржать или смеятся над высказыванием "моего" презика ?

      Бурно аплодировать и громко кричать-Слава Украине laughing
      Александр романов
    4. rotmistr60 Сегодня, 06:07
      Ну если гражданину Украины смешно, то что говорить о нас. проживающих в России. Так же как и вам остается только рассмеяться и пожелать Порошенко "успеха" в его безуспешной борьбе.
      rotmistr60
      1. Баракуда Сегодня, 06:11
        Да знаете, есть желание и пострелять, смеятся уже надоело, как и многим, губы трескаются . Не все мы тут "скачем"..и Россию проклинаем.
        Баракуда
        1. rotmistr60 Сегодня, 06:15
          9 Мая на Украине полностью подтверждает ваши слова. hi
          rotmistr60
    5. Alex Nevs Сегодня, 06:40
      презик этот давно дырявый, пора "латку ставить" :-)
      Alex Nevs
  2. Зяблицев Сегодня, 06:00
    Ага! На лихой тройке...белочек! laughing
    Зяблицев
  3. soroKING Сегодня, 06:00
    алкогольный делириум request
    soroKING
  4. 210окв Сегодня, 06:00
    Говорил и буду говорить..На нашем уважаемом сайте слишком много внимания к этому типу...чем заслужил?Убийствами,пьянством?Писать что ли не о чем?
    210окв
  5. Mavrikiy Сегодня, 06:01
    Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах
    Это нужно и это важно, ибо не один ....(нужное подставить) не поедет из Лиссабона в Харьков..
    Mavrikiy
  6. Spartanez300 Сегодня, 06:01
    "мы решительно проводим реформы внутри страны"
    Интересно какие реформы , как похерить что осталось от государства . Петька опять с похмела гонит .
    Spartanez300
  7. Чёрный Сегодня, 06:03
    Поражаюсь, на сколько этот негодяй - лживое и . безпринципное животное.
    Чёрный
  8. volodya Сегодня, 06:06
    Этот клоун просто смешон!
    volodya
  9. Познающий Сегодня, 06:06
    Строит петюня из себя "пуп земли". Продлить санкции, не продлить, от петрушки ничего не зависит; в гейЕС и сами не рады от их введения. Главное, чтобы контрсанкции ВВП не отменил.
    Познающий
  10. Баракуда Сегодня, 06:06
    Лиссабон - Родина ПРОБКОВОГО дуба. Со всеми вытекающими...
    Баракуда
  11. Ferdinant Сегодня, 06:08
    Тяжелые годы уходят борьбы за свободу страны за ними другие приходят они будут тоже трудны
    Ferdinant
  12. rotmistr60 Сегодня, 06:09
    что тот встретится с Ангелой Меркель.

    А с кем еще? Украинский трамвай заржавел и не ходит, а в американское такси не садят.
    rotmistr60
  13. Stinger Сегодня, 06:12
    Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах.

    На горных лыжах?
    Stinger
  14. 30 вис Сегодня, 06:21
    У нас в Крыму есть реактивный ускоритель для Вальцмана Петюни ----- Наталья Поклонская рассказала , что в серванте у ее помощника уже три года хранится кроссовок, "придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев", откуда он приезжал в Крым за несколько дней до референдума. "А в итоге — еле ноги унес", — написала она. ----------Волшебный кроссовок . Вот только не нужно было отпускать Иуду!
    30 вис
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