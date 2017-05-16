Порошенко: "Из Харькова в Лиссабон без остановок"

Они (Россия) безусловно считают, что они могут рассчитывать на какой-то результат, когда их усилия по дестабилизации государства внутри Украины в сочетании с атакой на наше государство извне и только объединение может принести результат. Могу отметить, что мы не дадим им ни единого шанса, мы решительно проводим реформы внутри страны.

Украина оказалась объединенной и решительной в своем развитии в направлении Евросоюза. И мы не останавливаться на Соглашении об ассоциации и безвизовом режиме. Моя цель, чтобы Украина силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах.



Наше движение в Европейский Союз никто не остановит, хотя Россия последние три года делает всё возможное, чтобы остановить Украине: применила торговую войну против Украины, применила информационную войну как составляющую гибридной войны и пятую колонну РФ внутри нашей страны, а также военную агрессию и незаконную аннексию Крыма.

Однако наша решимость и единство не оставит РФ ни единого шанса.