Порошенко: "Из Харькова в Лиссабон без остановок"
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности убедить представителей так называемой Большой Семёрки в продлении и ужесточении антироссийских санкций. Порошенко заявил, что убеждать лидеров G7 он собирается по телефону, а с несколькими проведёт личные встречи. С кем конкретно встречи будут проводиться, украинский президент не уточнил. Однако окружение Порошенко обнародовало информацию, что тот встретится с Ангелой Меркель.
Кроме того, Порошенко объявил, что Украина последовательно выступает за единение "в направлении Европейского союза". Тот факт, что Украина к ЕС никакого отношения не имеет, президента страны, видимо, не смущает.
В Фейсбуке Порошенко пишет:
Они (Россия) безусловно считают, что они могут рассчитывать на какой-то результат, когда их усилия по дестабилизации государства внутри Украины в сочетании с атакой на наше государство извне и только объединение может принести результат. Могу отметить, что мы не дадим им ни единого шанса, мы решительно проводим реформы внутри страны.
Кроме того, Порошенко объявил, что Украина последовательно выступает за единение "в направлении Европейского союза". Тот факт, что Украина к ЕС никакого отношения не имеет, президента страны, видимо, не смущает.
В Фейсбуке Порошенко пишет:
Украина оказалась объединенной и решительной в своем развитии в направлении Евросоюза. И мы не останавливаться на Соглашении об ассоциации и безвизовом режиме. Моя цель, чтобы Украина силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах.
Наше движение в Европейский Союз никто не остановит, хотя Россия последние три года делает всё возможное, чтобы остановить Украине: применила торговую войну против Украины, применила информационную войну как составляющую гибридной войны и пятую колонну РФ внутри нашей страны, а также военную агрессию и незаконную аннексию Крыма.
Однако наша решимость и единство не оставит РФ ни единого шанса.
Наше движение в Европейский Союз никто не остановит, хотя Россия последние три года делает всё возможное, чтобы остановить Украине: применила торговую войну против Украины, применила информационную войну как составляющую гибридной войны и пятую колонну РФ внутри нашей страны, а также военную агрессию и незаконную аннексию Крыма.
Однако наша решимость и единство не оставит РФ ни единого шанса.
Использованы фотографии: Фейсбук
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