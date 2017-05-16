06:39 16 мая

Постпред США в ООН призвала Россию присоединиться к западной коалиции в Сирии

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, заявляя «об очередных военных преступлениях Дамаска против мирного населения», обратилась к России. По словам Хейли, Россия могла бы присоединиться к западной «коалиции» для совместной борьбы с «режимом Башара Асада». Постпред США в ООН считает, что «часть вины за военные преступления в Сирии лежит на России и Иране». Обращает на себя внимание тот факт, что подобного рода заявления делает представитель государства, самолёты которого буквально несколько дней назад снова «перепутали» боевиков и мирных жителей, что привело к гибели нескольких гражданских лиц.

Постпред США в ООН призвала Россию присоединиться к западной коалиции в Сирии


ТАСС цитирует г-жу Хейли:
Россия и Иран позволяют Асаду похищать, пытать и убивать людей без суда и следствия, наносить авиаудары, сбрасывать бочковые бомбы и совершать химические атаки. Весь остальной мир осознал, какие ужасы творит сирийский режим. Настало время для России присоединиться к нам. Попытка скрыть массовые убийства в асадовском крематории напоминает о самых вопиющих преступлениях против человечности ХХ века. Хотя Асад несёт основную ответственность за собственную жестокость, на его союзниках в России и Иране также лежит тяжёлое бремя.



У многих в ООН вопросы вызвало заявление Хейли о неких «асадовских крематориях». Американские пропагандистские источники ранее вышли с материалами о том, что Асад якобы отдаёт приказы сжигать казнённых заключённых тюрем. В ООН это заявление американской стороны, выглядящее 100%-ным фейком, комментировать отказались, отметив лишь, что «заключённые в Сирии сталкиваются с определёнными трудностями».

Похоже, в попытках устранить Асада Запад готов идти на самую невероятную ложь с надеждой на то, что в ней поверит международное сообщество, включая Россию.

Использованы фотографии: Фонд Стратегической Культуры
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Комментарии 16

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  1. volodya Сегодня, 06:09
    Уж лучше вы к нам!
    volodya
    1. Александр романов Сегодня, 06:12
      Цитата: volodya
      Уж лучше вы к нам!

      И нахрен они нам нужны
      похищать, пытать и убивать людей без суда и следствия, наносить авиаудары, сбрасывать бочковые бомбы и совершать химические атаки.
      Так это же про США
      Александр романов
      1. Delink Сегодня, 06:18
        Александр, доброго утра! Полностью с вами согласен, они нам и в ч... не уперлись чтобы в их коалиции участвовать и они в нашей!
        Delink
        1. Александр романов Сегодня, 06:29
          Цитата: Delink
          Александр, доброго утра!

          Привет hi
          Александр романов
    2. Зяблицев Сегодня, 06:16
      Вот ей бы дома мужа ублажать, а она из себя корчит невесть кого...За США даже обидно! Лучше бы Брюса Уллиса посадили бы в ООН! Возможно он такой же тупо...,профессиональный дипломат, но хоть выглядит брутально, все таки Америку представляет, а не какую там Ук...Тринидад и Тобаго! laughing
      Зяблицев
      1. Александр романов Сегодня, 06:19
        Цитата: Зяблицев
        Лучше бы Брюса Уллиса посадили бы в ООН!

        Лучше Бритни Спирс, вот она сумеет по настоящему представить США. Везде в лифчике и трусах бегает wassat
        Александр романов
        1. Зяблицев Сегодня, 06:20
          Брюса то же можно одеть в лифчик и стринги...Это будет по Западному крайне толерантно и модно... laughing
          Зяблицев
          1. Александр романов Сегодня, 06:23
            Цитата: Зяблицев
            Брюса то же можно одеть в лифчик и стринги..

            Ты че там пьешь wassat
            Александр романов
      2. 210окв Сегодня, 06:23
        Над этим бабьем "заштатовским" в ООН уже все угорают...
        Цитата: Зяблицев
        Вот ей бы дома мужа ублажать, а она из себя корчит невесть кого...За США даже обидно! Лучше бы Брюса Уллиса посадили бы в ООН! Возможно он такой же тупо...,профессиональный дипломат, но хоть выглядит брутально, все таки Америку представляет, а не какую там Ук...Тринидад и Тобаго! laughing
        210окв
  2. Teberii Сегодня, 06:12
    Бомбить без разбора убивая мирных жителей не преступление, теперь еще хотят нас втянуть.Нет уж отвечать каждый за свои действия будет сам.
    Teberii
  3. rpek32 Сегодня, 06:13
    тем временем:
    Сирия, 15 мая. Войска США и Великобритании вошли на территорию Сирии через пограничный переход «Ат-Танаф» на юге Хомса. В результате минометного обстрела террористов ИГ**в Дейр эз-Зоре погибли семь человек. 22 мирных жителя погибли в результате авиаударов ВВС коалиции в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    https://riafan.ru/765623-siriya-novosti-15-maya-1
    230-voiska-ssha-voshli-v-provinciyu-homs-pod-udar
    ami-koalicii-gibnut-zhiteli-rakki
    rpek32
  4. soroKING Сегодня, 06:13
    это значит замазаться в бомбёжках мирных am
    soroKING
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:13
    «часть вины за военные преступления в Сирии лежит на России и Иране»

    Уже так заездили пластинку, что даже в ООН начинают скептически относиться к заявлениям американского представителя (крематории).
    Постпред США в ООН призвала Россию присоединиться к западной коалиции в Сирии

    Сейчас, только шнурки погладим. Американцам уже пора задуматься над тем, чтобы присоединиться к России.
    rotmistr60
  6. yuriy55 Сегодня, 06:20
    Постпред США в ООН призвала Россию присоединиться к западной коалиции в Сирии


    Уж, призвала, так призвала. Не понравилась законность нашего пребывания в Сирии? Решила, что мы сами, собственными руками навесим на себя ярлык агрессора и пособника ИГИЛ? fool Мадам, ухо от селёдки...
    yuriy55
  7. viktor. Сегодня, 06:24
    России с с нетрадиционными не по пути.
    viktor.
  8. Познающий Сегодня, 06:28
    И ЧО приципились..., Украину "приглашайте", они вон как в биатлоне отличились, легковые авто раздавили не раз-два, в Донбассе мирное население бомбят, как раз подойдут, вольются в "коалицию".
    Познающий
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