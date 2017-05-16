Постпред США в ООН призвала Россию присоединиться к западной коалиции в Сирии

Россия и Иран позволяют Асаду похищать, пытать и убивать людей без суда и следствия, наносить авиаудары, сбрасывать бочковые бомбы и совершать химические атаки. Весь остальной мир осознал, какие ужасы творит сирийский режим. Настало время для России присоединиться к нам. Попытка скрыть массовые убийства в асадовском крематории напоминает о самых вопиющих преступлениях против человечности ХХ века. Хотя Асад несёт основную ответственность за собственную жестокость, на его союзниках в России и Иране также лежит тяжёлое бремя.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, заявляя «об очередных военных преступлениях Дамаска против мирного населения», обратилась к России. По словам Хейли, Россия могла бы присоединиться к западной «коалиции» для совместной борьбы с «режимом Башара Асада». Постпред США в ООН считает, что «часть вины за военные преступления в Сирии лежит на России и Иране». Обращает на себя внимание тот факт, что подобного рода заявления делает представитель государства, самолёты которого буквально несколько дней назад снова «перепутали» боевиков и мирных жителей, что привело к гибели нескольких гражданских лиц. ТАСС цитирует г-жу Хейли:У многих в ООН вопросы вызвало заявление Хейли о неких «асадовских крематориях». Американские пропагандистские источники ранее вышли с материалами о том, что Асад якобы отдаёт приказы сжигать казнённых заключённых тюрем. В ООН это заявление американской стороны, выглядящее 100%-ным фейком, комментировать отказались, отметив лишь, что «заключённые в Сирии сталкиваются с определёнными трудностями».Похоже, в попытках устранить Асада Запад готов идти на самую невероятную ложь с надеждой на то, что в ней поверит международное сообщество, включая Россию.