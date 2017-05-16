За минувшие сутки самолёты ВВС Турции 141 раз нарушили греческое воздушное пространство

Греческие СМИ публикуют материал, в котором говорится о беспрецедентном числе нарушений воздушного пространства Греции самолётами турецких ВВС. Только за минувшие сутки турецкие военные самолёты 141 раз несанкционированно пересекали воздушные границы Греции на самых разных участках. Речь идёт о северо-восточной, юго-восточной и центральных частых Эгейского моря. В общей сложности, нарушения произвели более 40 турецких самолётов ВВС.Средства массовой информации Греции обращают внимание на следующую деталь: число нарушений воздушных границ страны резко выросло в момент личной встречи греческого премьер-министра Алексиса Ципраса с председателем КНР Си Цзиньпином на экономическом форуме в КНР. В ходе беседы два лидера беседовали о необходимости минимизировать напряжённость между Грецией и Турцией в Эгейском море.В Турции, заочно обращаясь к Алексису Ципрасу, тем временем потребовали от Афин выдать Анкаре 8 турецких военных, которые обвиняются в попытке совершения госпереворота. Напомним, что после провала всех попыток со стороны устроителей переворота, несколько военных бежали из Турции в соседнюю Грецию на вертолёте. Верховный суд Эллады запретил властям выдавать турецких военных Анкаре, аргументируя это тем, что в Турции их может ожидать наказание не за конкретные действия, а за политические взгляды.