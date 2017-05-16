Reuters: Вирус WannaCry запустили в сеть северокорейские хакеры
Обнаружилась новая версия источника киберугрозы для современного мира. В отчётах сразу нескольких компаний, занимающихся производством антивирусных продуктов, говорится о том, что велика вероятность причастности к недавним массированным кибератакам хакеров из КНДР. Информационное агентство Reuters , ссылаясь на материалы мониторинга «антивирусных» компаний, заявляет, что именно хакеры, связанные с Северной Кореей, запустили в сеть вирус-шифровальщик WannaCry.
Информационное агентство сообщает, что в ходе противодействия распространению вируса были выявлены технологии, которые в последнее время активно применяются хакерской группой Lazarus. При этом, исходя из туманных оснований, Reuters утверждает, что эта группа «имеет отношение к Северной Корее, действует намного наглее, нежели хакеры из других стран». Заявлено, что кибератака, в частности, привела к похищению 81 млн долларов из ЦБ государства Бангладеш.
Примечательно, что другой западный информационный источник ранее утверждал, что вирус WannaCry – дело рук «русских хакеров» из группы Shadow Brokers. Конечно же, никаких конкретных доказательств связи с кибератакой российских или северокорейских хакеров не приводится. А не приводится по той простой причине, на которую в день атаки указал Эдвард Сноуден. Распространяемый по миру вирус является модификацией вируса-шифровальщика, который в своё время был создан в недрах американского АНБ. И теперь Штатам приходится обвинять в его распространении кого угодно, включая «северокорейских хакеров», чтобы снять с себя подозрения.
Информационное агентство сообщает, что в ходе противодействия распространению вируса были выявлены технологии, которые в последнее время активно применяются хакерской группой Lazarus. При этом, исходя из туманных оснований, Reuters утверждает, что эта группа «имеет отношение к Северной Корее, действует намного наглее, нежели хакеры из других стран». Заявлено, что кибератака, в частности, привела к похищению 81 млн долларов из ЦБ государства Бангладеш.
Примечательно, что другой западный информационный источник ранее утверждал, что вирус WannaCry – дело рук «русских хакеров» из группы Shadow Brokers. Конечно же, никаких конкретных доказательств связи с кибератакой российских или северокорейских хакеров не приводится. А не приводится по той простой причине, на которую в день атаки указал Эдвард Сноуден. Распространяемый по миру вирус является модификацией вируса-шифровальщика, который в своё время был создан в недрах американского АНБ. И теперь Штатам приходится обвинять в его распространении кого угодно, включая «северокорейских хакеров», чтобы снять с себя подозрения.
Использованы фотографии: KCNA
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти