10:00 16 мая

Reuters: Вирус WannaCry запустили в сеть северокорейские хакеры

Обнаружилась новая версия источника киберугрозы для современного мира. В отчётах сразу нескольких компаний, занимающихся производством антивирусных продуктов, говорится о том, что велика вероятность причастности к недавним массированным кибератакам хакеров из КНДР. Информационное агентство Reuters , ссылаясь на материалы мониторинга «антивирусных» компаний, заявляет, что именно хакеры, связанные с Северной Кореей, запустили в сеть вирус-шифровальщик WannaCry.

Reuters: Вирус WannaCry запустили в сеть северокорейские хакеры


Информационное агентство сообщает, что в ходе противодействия распространению вируса были выявлены технологии, которые в последнее время активно применяются хакерской группой Lazarus. При этом, исходя из туманных оснований, Reuters утверждает, что эта группа «имеет отношение к Северной Корее, действует намного наглее, нежели хакеры из других стран». Заявлено, что кибератака, в частности, привела к похищению 81 млн долларов из ЦБ государства Бангладеш.


Примечательно, что другой западный информационный источник ранее утверждал, что вирус WannaCry – дело рук «русских хакеров» из группы Shadow Brokers. Конечно же, никаких конкретных доказательств связи с кибератакой российских или северокорейских хакеров не приводится. А не приводится по той простой причине, на которую в день атаки указал Эдвард Сноуден. Распространяемый по миру вирус является модификацией вируса-шифровальщика, который в своё время был создан в недрах американского АНБ. И теперь Штатам приходится обвинять в его распространении кого угодно, включая «северокорейских хакеров», чтобы снять с себя подозрения.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 33

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  1. vorobey Сегодня, 06:58
    градус маразма повышается... Ким снова в тренде.. не можем напугать, пойдем другим путем, будем настраивать всех.. все вместе теперь Кима пугатьбудут?

    итак вариантов три... по версии рейтерс - Ким, по версии Майкрософт - АНБ, по версии дем. партии - Путин и компания.. делаем ставки джентльмены кто отмажется а кого назначат..
    vorobey
    1. Вас Влад Сегодня, 07:03
      Цитата: vorobey
      градус маразма повышается...

      Ага они наверно не в курсе что Путин их вчера всех сдал wink На вопрос он ответил,о чём это вы?Вы что не знаете что Майкрософт уже сделала заявление о том что они выяснили что это спецслужбы США выпустили этот вирус в сеть? hi
      Вас Влад
      1. Николай К Сегодня, 09:38
        Ну Во-первых, эту гипотезу выдвинула лаборатория касперского, а не Рейтерс. Во-вторых, сделала она это после анализа программного кода, который в некоторых местах был полностью идентичен другим творениями северокорейских авторов.
        Поскольку этот вирус просто вымогатель и никак не участвовал в политических баталиях, то подозревать подставу нелогично.
        Так что версия вполне реальная.
        Николай К
    2. bouncyhunter Сегодня, 07:07
      Цитата: vorobey
      делаем ставки джентльмены кто отмажется а кого назначат..

      hi Версию Майкрософт отметаем сразу как бездоказательную . wink
      bouncyhunter
      1. Вас Влад Сегодня, 07:09
        Цитата: bouncyhunter
        Версию Майкрософт отметаем сразу как бездоказательную .

        Интересен сам факт,зачем майкрософт сдал спецслужбы?Нехилый у них там замес в США Павел hi
        Вас Влад
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:16
          Цитата: Вас Влад
          Нехилый у них там замес в США

          Это мягко сказано , Влад hi Эти пауки в банке всё кусают друг дружку исподтишка и ладно бы сосредоточились исключительно на своей банке . А то ведь яд брызжет во все стороны . wink
          bouncyhunter
      2. vorobey Сегодня, 07:12
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: vorobey
        делаем ставки джентльмены кто отмажется а кого назначат..

        hi Версию Майкрософт отметаем сразу как бездоказательную . wink


        остаются двое.. . Володя на авианосец пошлет их . стопудово а вот Ким очередной фалический символ в сторону Японии запустит. пожалуй что Кима назначат.
        vorobey
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:18
          Цитата: vorobey
          пожалуй что Кима назначат

          Вполне . Хотя не удивлюсь если вдруг в "стрелочники" попадут и змеелюди из Малого Магелланова Облака - с матрасов станется ... wassat
          bouncyhunter
      3. Чёрный Сегодня, 07:38
        Ким или нет вирус запустил- неизвестно (хотя и не исключено) Обвинения тем не менее как всегда голословны. Впрочем Ынке фиолетово. Запад с ним и так дел почти не имеет, а для Китая , Рф - рейтерс не авторите smile Все телодвижения - только после перепроверк инфы.
        Чёрный
    3. мордвин 3 Сегодня, 07:07
      Цитата: vorobey
      все вместе теперь Кима пугатьбудут?

      А говорили, что у Кима интернету нету. Врали, собаки?
      мордвин 3
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:20
        Цитата: мордвин 3
        Врали, собаки?

        "- Говорят , вам счастье привалило ?
        - Бессовестно врут !"
        (с)
        bouncyhunter
    4. дядя Мурзик Сегодня, 07:16
      А как же западные байки об отсталости КНДР laughing
      дядя Мурзик
    5. krops777 Сегодня, 07:18
      Reuters: Вирус WannaCry запустили в сеть северокорейские хакеры


      Наплодить кучу лживого информационного мусора, это обычная практика США и им подобных.
      krops777
      1. g1washntwn Сегодня, 07:30
        Как-то так :
        g1washntwn
    6. svp67 Сегодня, 08:04
      Цитата: vorobey
      градус маразма повышается...

      Ага, а вот попробуй доказать ОБРАТНОЕ, это ж не "пробирка"
      svp67
  2. Владимирец Сегодня, 07:00
    Да да, это северокорейские хакеры... совместно с российскими... при поддержке хакеров ИГ... при участии хакеров Талибан... при помощи иранских хакеров. Это верная инфа, проверенная. yes
    Владимирец
    1. Баракуда Сегодня, 07:07
      Забыл упомянуть Сомалийских пиратов и чукотских шаманов. smile
      Баракуда
      1. мордвин 3 Сегодня, 07:16
        Цитата: Баракуда
        чукотских шаманов.

        Да, да, они самые fellow
        мордвин 3
    2. vorobey Сегодня, 07:08
      Цитата: Владимирец
      Да да, это северокорейские хакеры... совместно с российскими... при поддержке хакеров ИГ... при участии хакеров Талибан... при помощи иранских хакеров. Это верная инфа, проверенная. yes


      ты не упомянул еще донбасских хакеров...
      vorobey
      1. Баракуда Сегодня, 07:15
        В мрачных черных шахтах Донбасса куется мечь возмездия - черный-страшный червь "донбасский" схавает всю винду и приложения wink И вабло всех предвыборных программ то-же. На счета Жириновского.
        Баракуда
        1. vorobey Сегодня, 07:23
          Цитата: Баракуда
          В мрачных черных шахтах Донбасса куется мечь возмездия - черный-страшный червь "донбасский" схавает всю винду и приложения wink И вабло всех предвыборных программ то-же.



          улика же laughing
          vorobey
          1. Александр романов Сегодня, 07:43
            Цитата: vorobey
            улика же

            Саня,а что не так в этом чеке?
            Александр романов
  3. Баракуда Сегодня, 07:01
    Вроде Вова Путин ясно дал понять, откуда ноги ростут и уши торчат - прямым текстом - спецслужбы США. А ему как-то недоверия нет. Или телек никто уже не смотрит ? wink
    Баракуда
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:03
    Reuters: Вирус WannaCry запустили в сеть северокорейские хакеры
    Ха ха ха ! laughing :
    Ага, выкрали сначало у АНБ программу для взлома .Скрестили со своей .Ну ващеее! laughing

    Reuters - бросай травить свой организм!
    Наблюдатель2014
    1. avg-mgn Сегодня, 07:12
      из статьи два вывода:
      1. Конечно, если не Российские, тогда конечно Корейские...!
      2. Бедный Бангладеш стал похоже главной целью КНДР.
      Неужели ответят???
      avg-mgn
  5. kos 75 Сегодня, 07:09
    Какой хороший у ына системник laughing железный,размером с пианину и с большой красной кнопкой.
    kos 75
  6. Zaurbek Сегодня, 07:23
    ...а я то думал! Конечно корейцы! Мог еще Ассад и Иранцы.
    Zaurbek
  7. atakan Сегодня, 07:26
    Reuters am
    мало , дайте им ещё что то соврать !
    atakan
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:29
    Reuters утверждает, что эта группа «имеет отношение к Северной Корее, действует намного наглее, нежели хакеры из других стран»

    Тут главное, что действует намного наглее, а значит, по версии Reuters, более опасна. Трампу пора снова готовить авианосную группу для предотвращения "корейской" кибератаки. Точно, западные и в частности американские СМИ полностью съехали с катушек и уже не видят берегов в своей лживости.
    rotmistr60
    1. vorobey Сегодня, 07:47
      Цитата: rotmistr60
      Трампу пора снова готовить авианосную группу для предотвращения "корейской" кибератаки.


      да дайте хотя бы одной отремонтироваться сначала.. Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan не смог покинуть японский порт из-за неисправности. 15 мая корабль должен был уйти в дальний поход, цель которого не разглашается, Авианосец США застрял в Японии из-за поломки,https://rg.ru/2017/05/15/avianosec-ssha-z
      astrial-v-iaponii-iz-za-polomki.html
      vorobey
      1. мордвин 3 Сегодня, 08:02
        Цитата: vorobey
        Авианосец США застрял в Японии из-за поломки

        Очередные враки от матрасников. Гуглите "Седьмой флот США погряз в коррупции". Там следствие полным ходом идет. Адмиралы у них там сломались под напором Сингапурских проституток, а уж они и на авианосец с прибором положили.
        мордвин 3
  9. olimpiada15 Сегодня, 07:36
    Естественно, обычный приём янки: навалить кучу дepьма и побыстрее перебросить на противоположную сторону, Reuters -это инструмент, лопата для переброски американского компромата .
    olimpiada15
  10. 3vs Сегодня, 07:44
    Отключить полному ребёнку интернет! lol
    3vs
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