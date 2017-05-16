Х-55 заменены новыми ракетами и используются в качестве мишеней

Х-55 — это не малоразмерная мишень, а полноценная крылатая ракета. Это особенно важно для боевой учебы расчетов зенитно-ракетных систем и летчиков-истребителей. Ведь такие изделия максимально приближают военных к реальным боевым условиям. У Х-55 очень высокие тактико-технические характеристики, и сбить их достаточно сложно. Но сейчас у этих ракет подходит к концу срок службы. А им на смену пришли более современные системы Х-555 и Х-101. Нельзя забывать, что «пятьдесят пятая» создавалась исключительно как носитель ядерного оружия. Сейчас же крылатые ракеты — это в первую очередь высокоточное оружие, поражающее цели обычными боеголовками. Поэтому использовать Х-55 в качестве мишеней — это хорошее решение.

Как сообщает интернет-газета « Известия », крылатые ракеты Х-55, предназначавшиеся для оснащения российских стратегических воздушных ракетоносцев, начали использоваться в качестве мишеней. В настоящее время они призваны стать учебным пособием для летчиков-истребителей, расчетов зенитных комплексов С-300 и С-400, ЗРПК «Панцирь-С». Как полагают эксперты, Х-55 имеют большую ценность при моделировании и отражении современных угроз.Рассматриваемые ракеты были приняты на вооружение в начале 1980-х. в течение долгого периода они являлись основным вооружением ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Ракета в состоянии осуществлять полет на высоте до 50 м и на дистанции в несколько тыс. км. При создании они рассматривалась исключительно как носитель ядерных боеприпасов.В Главном штабе ВКС РФ пояснили, что на текущий момент с ракет Х-55 сняты боевые части и внесены изменения в конструкцию, в том числе вмонтированы специальные электронные блоки, призванные записывать сигналы радиолокаторов и зенитных ракет, что необходимо для оценки эффективности боевой работы зенитчиков.Впервые в учебной роли Х-55 были применены на учениях, проведенных в начале апреля на забайкальском полигоне Телемба. Они стали мишенями для ЗРС С-300 и С-400, которые отработали так называемые электронные пуски: цель берется на сопровождение, проводит предстартовую подготовку, но не запускает ракету в воздух. ЗРПК «Панцирь» поражали Х-55 с помощью зенитных ракет и пушечного огня, справившись с боевой задачей.— пояснил военный эксперт Антон Лавров.Х-55 стала первой советской серийной крылатой ракетой, способной осуществлять полет с дозвуковой скоростью на сверхнизких высотах. Её разработка, стартовавшая в середине 1978 года, явилась ответом на развертывание американскими вооруженными силами крылатых ракет «Томагавк» (морского базирования) и ALCM (воздушного базирования). В качестве носителя был специально создан стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Впоследствии Х-55 была интегрирована в систему вооружения ракетоносца Ту-160. Первый воздушный пуск ракеты состоялся 23 февраля 1981 года. В декабре того же года Х-55 была принята на вооружение.