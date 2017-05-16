09:53 16 мая

Х-55 заменены новыми ракетами и используются в качестве мишеней

Как сообщает интернет-газета « Известия », крылатые ракеты Х-55, предназначавшиеся для оснащения российских стратегических воздушных ракетоносцев, начали использоваться в качестве мишеней. В настоящее время они призваны стать учебным пособием для летчиков-истребителей, расчетов зенитных комплексов С-300 и С-400, ЗРПК «Панцирь-С». Как полагают эксперты, Х-55 имеют большую ценность при моделировании и отражении современных угроз.

Рассматриваемые ракеты были приняты на вооружение в начале 1980-х. в течение долгого периода они являлись основным вооружением ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Ракета в состоянии осуществлять полет на высоте до 50 м и на дистанции в несколько тыс. км. При создании они рассматривалась исключительно как носитель ядерных боеприпасов.

Х-55 заменены новыми ракетами и используются в качестве мишеней



В Главном штабе ВКС РФ пояснили, что на текущий момент с ракет Х-55 сняты боевые части и внесены изменения в конструкцию, в том числе вмонтированы специальные электронные блоки, призванные записывать сигналы радиолокаторов и зенитных ракет, что необходимо для оценки эффективности боевой работы зенитчиков.

Впервые в учебной роли Х-55 были применены на учениях, проведенных в начале апреля на забайкальском полигоне Телемба. Они стали мишенями для ЗРС С-300 и С-400, которые отработали так называемые электронные пуски: цель берется на сопровождение, проводит предстартовую подготовку, но не запускает ракету в воздух. ЗРПК «Панцирь» поражали Х-55 с помощью зенитных ракет и пушечного огня, справившись с боевой задачей.

Х-55 — это не малоразмерная мишень, а полноценная крылатая ракета. Это особенно важно для боевой учебы расчетов зенитно-ракетных систем и летчиков-истребителей. Ведь такие изделия максимально приближают военных к реальным боевым условиям. У Х-55 очень высокие тактико-технические характеристики, и сбить их достаточно сложно. Но сейчас у этих ракет подходит к концу срок службы. А им на смену пришли более современные системы Х-555 и Х-101. Нельзя забывать, что «пятьдесят пятая» создавалась исключительно как носитель ядерного оружия. Сейчас же крылатые ракеты — это в первую очередь высокоточное оружие, поражающее цели обычными боеголовками. Поэтому использовать Х-55 в качестве мишеней — это хорошее решение.

— пояснил военный эксперт Антон Лавров.

Х-55 стала первой советской серийной крылатой ракетой, способной осуществлять полет с дозвуковой скоростью на сверхнизких высотах. Её разработка, стартовавшая в середине 1978 года, явилась ответом на развертывание американскими вооруженными силами крылатых ракет «Томагавк» (морского базирования) и ALCM (воздушного базирования). В качестве носителя был специально создан стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Впоследствии Х-55 была интегрирована в систему вооружения ракетоносца Ту-160. Первый воздушный пуск ракеты состоялся 23 февраля 1981 года. В декабре того же года Х-55 была принята на вооружение.


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Комментарии 20

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 07:44
    Славно потрудилась ракетка) думаю теперь начнется ее 2я жизнь)
    Alex_Rarog
  2. bouncyhunter Сегодня, 07:45
    крылатые ракеты Х-55, предназначавшиеся для оснащения российских стратегических воздушных ракетоносцев, начали использоваться в качестве мишеней.

    Вполне логично - не пропадать же добру . Или кто-то скажет что лучше их продать ?
    bouncyhunter
    1. МПК105 Сегодня, 07:50
      Зачем продавать,Паш-сдать на цветмет,а выручку пропить.Потом сдать тару,а выручку пропить. smile
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:52
        Привет , нефтяник ! hi drinks Пропить - вот это по-нашему , по-бразильски ! good
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:08
          Цитата: МПК105
          Зачем продавать,Паш-сдать на цветмет,а выручку пропить.Потом сдать тару,а выручку пропить. smile


          Там есть цветмет. , я думал она чугуневая. laughing

          Всем доброго времени.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:12
            И тебе не хворать , друже ! hi
            Цитата: cniza
            Там есть цветмет. , я думал она чугуневая.

            Там присутствует и такой редкий металл - "пластмассий" . wassat
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:20
              Перерыл всю таблицу Менделеева - нету ... , но нашел в пункте приема. good
              cniza
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:51
      bouncyhunter
      Вполне логично - не пропадать же добру . Или кто-то скажет что лучше их продать ?
      Паша hi Какой продать! Там дальность больше по договору чем можно продать в десять раз. Продать можно 300 км дальность полёта.
      Наблюдатель2014
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:55
        Серёга , привет ! hi
        Цитата: Наблюдатель2014
        Там дальность больше по договору чем можно продать в десять раз. Продать можно 300 км дальность полёта.

        Знаю , но вдруг кто-то начнёт вопить о выгоде такой негоции , не задумываясь ? wink
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 08:41
          Паша, hi Я придумал! Слить "излишки" топлива, оставить на 300 вёрст, а колличество взрывчатки увеличить на освободившийся объём. И можно "продавать" бармалеям в Сирии, причём с принудительной доставкой к местам наибольшей их дислокации. good Как тебе сия мыслЯ? lol
          Svarog51
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:44
            Серый , привет ! hi Идея хороша - задвинь-ка её в ГенШтаб ! yes
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 08:51
              Не-е, Паш, в ГенШтаб не буду задвигать, мы это проходили. "Инициатива наказуема исполнением." laughing
              Svarog51
    3. Баракуда Сегодня, 07:53
      Никто не скажет . Кому ? Северной Кореи или Ирану вместе с техобслуживанием и нашими спецами ? Китай бы не против заполучить, но увы. Вроде как и "дряхлая" старая вещь, но с гонором конкретным.
      Баракуда
    4. Tusv Сегодня, 09:34
      Цитата: bouncyhunter
      Или кто-то скажет что лучше их продать ?

      Часть можно повторно басурманам передать, порадовать гурий
      Tusv
  3. Zaurbek Сегодня, 07:54
    Ну можно поставить обычную БЧ и жахнуть...
    Zaurbek
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:58
      Zaurbek
      Ну можно поставить обычную БЧ и жахнуть...
      Нет.Эта ракета заточена только под ядерное бч.У неё точность хорошая.Но не супер как должна быть при обичном бч..
      Точность (КВО), м до 100м. Это при ядерном варианте отлично.Но для обычной бч недопустимо.
      Так что быть ей мишенью.Причём я сказать хочу классной мишенью.Хотя и дорогой.Но обучение нашего ПВО того стоит.
      Наблюдатель2014
      1. Zaurbek Сегодня, 08:17
        Как раз точность самая высокая КР с обычной БЧ... тут попасть точно нужно. а с ядерной + или- 100м не важно!
        Zaurbek
  4. Шукшин Сегодня, 08:34
    Новости которые приходят из военного ведомства вызывают только гордость.
    Шукшин
  5. Шукшин Сегодня, 08:37
    Часть из них предлагаю использовать в качестве ложных мишеней в случае чего.
    Шукшин
  6. Старый26 Сегодня, 09:21
    Цитата: Баракуда
    Никто не скажет . Кому ? Северной Кореи или Ирану вместе с техобслуживанием и нашими спецами ? Китай бы не против заполучить, но увы. Вроде как и "дряхлая" старая вещь, но с гонором конкретным.

    А зачем продавать Ирану или Китаю. Они у них и так уже есть. У Китая это ракета, созданная на основе нашей РК-55 (Х-55) и американского "Томагавка". Обозначение - CJ-10 дл ракеты наземного базирования и DH-10 для воздушного базирования. Выпускается в вариантах HN-1 с дальностью в 600 км, HN-2 с дальностью в 1500 км и HN-3 с дальностью в 2000 км. У Ирана также есть такие ракеты Это ракеты Мескат («Meshkat»), с дальностью в 2000 км и более, созданные на основе купленных на Украине Х-55

    Цитата: Zaurbek
    Ну можно поставить обычную БЧ и жахнуть...

    Есть ракета и с обычной БЧ. Это Х-555. А Х-55 - исключительно с ядерной. Видимо все, отработала весь свой ресурс. Сейчас, пока не "наклепают" ракет "100-й" серии еще будет на вооружении и Х-55СМ, и Х-555.
    Старый26
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