Голландия запросила у Москвы иной формат данных РЛС по крушению «Боинга»

Для анализа этих данных российские власти предоставили специальное программное обеспечение без инструкции.

Только после этого данные могли быть проанализированы. И они показали меньше, чем если бы были предоставлены в формате ASTERIX. Иными словами, если бы данные были предоставлены согласно признанным на международном уровне стандартам, например, в формате ASTERIX, это могло бы гарантировать объективность.