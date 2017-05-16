Голландия запросила у Москвы иной формат данных РЛС по крушению «Боинга»
Согласно информации ТАСС , в докладе Совместной следственной группы (ССГ) сообщается о том, что голландская прокуратура, расследующая крушение малазийского "Боинга" в Донбассе в июне 2014 г., направила властям РФ новый запрос об оказании правовой помощи для получения радиолокационных данных на момент авиакатастрофы.
В запросе сказано, что предоставленные Москвой 26 октября 2016 г. материалы изложены не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
Со слов голландцев, в связи с этим сначала возникла необходимость перевода, а затем проверка на работоспособность, что "заняло достаточно долгое время".
- говорится в документе.
Заявленный формат позволил бы следователям сравнить российские данные с показателями других радиолокационных систем и, благодаря этому, получить информацию о "возможных объектах, которые могли пропустить радары авиадиспетчеров".
Поэтому прокуратура Нидерландов просит Москву "предоставить радиолокационные данные в формате, который позволит провести сравнение". При этом указывается, что правоохранительная инстанция "наняла независимых экспертов для анализа полученных радиолокационных данных".
11 мая появилась информация о том, что голландские родственники жертв авиакатастрофы намерены подать в суд на украинское правительство за то, что оно не закрыло свое воздушное пространство и тем самым является частичным виновником произошедшего инцидента.
В запросе сказано, что предоставленные Москвой 26 октября 2016 г. материалы изложены не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
Для анализа этих данных российские власти предоставили специальное программное обеспечение без инструкции.
Со слов голландцев, в связи с этим сначала возникла необходимость перевода, а затем проверка на работоспособность, что "заняло достаточно долгое время".
Только после этого данные могли быть проанализированы. И они показали меньше, чем если бы были предоставлены в формате ASTERIX. Иными словами, если бы данные были предоставлены согласно признанным на международном уровне стандартам, например, в формате ASTERIX, это могло бы гарантировать объективность.
- говорится в документе.
Заявленный формат позволил бы следователям сравнить российские данные с показателями других радиолокационных систем и, благодаря этому, получить информацию о "возможных объектах, которые могли пропустить радары авиадиспетчеров".
Поэтому прокуратура Нидерландов просит Москву "предоставить радиолокационные данные в формате, который позволит провести сравнение". При этом указывается, что правоохранительная инстанция "наняла независимых экспертов для анализа полученных радиолокационных данных".
11 мая появилась информация о том, что голландские родственники жертв авиакатастрофы намерены подать в суд на украинское правительство за то, что оно не закрыло свое воздушное пространство и тем самым является частичным виновником произошедшего инцидента.
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