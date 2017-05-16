10:00 16 мая

Голландия запросила у Москвы иной формат данных РЛС по крушению «Боинга»

Согласно информации ТАСС , в докладе Совместной следственной группы (ССГ) сообщается о том, что голландская прокуратура, расследующая крушение малазийского "Боинга" в Донбассе в июне 2014 г., направила властям РФ новый запрос об оказании правовой помощи для получения радиолокационных данных на момент авиакатастрофы.

В запросе сказано, что предоставленные Москвой 26 октября 2016 г. материалы изложены не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

Для анализа этих данных российские власти предоставили специальное программное обеспечение без инструкции.



Со слов голландцев, в связи с этим сначала возникла необходимость перевода, а затем проверка на работоспособность, что "заняло достаточно долгое время".



Только после этого данные могли быть проанализированы. И они показали меньше, чем если бы были предоставлены в формате ASTERIX. Иными словами, если бы данные были предоставлены согласно признанным на международном уровне стандартам, например, в формате ASTERIX, это могло бы гарантировать объективность.

- говорится в документе.

Заявленный формат позволил бы следователям сравнить российские данные с показателями других радиолокационных систем и, благодаря этому, получить информацию о "возможных объектах, которые могли пропустить радары авиадиспетчеров".

Поэтому прокуратура Нидерландов просит Москву "предоставить радиолокационные данные в формате, который позволит провести сравнение". При этом указывается, что правоохранительная инстанция "наняла независимых экспертов для анализа полученных радиолокационных данных".

11 мая появилась информация о том, что голландские родственники жертв авиакатастрофы намерены подать в суд на украинское правительство за то, что оно не закрыло свое воздушное пространство и тем самым является частичным виновником произошедшего инцидента.


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Комментарии 28

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  1. Александр романов Сегодня, 07:58
    Для анализа этих данных российские власти предоставили специальное программное обеспечение без инструкции.
    laughing laughing laughing Уровень ДНО
    Александр романов
    1. cniza Сегодня, 08:02
      Поэтому прокуратура Нидерландов просит Москву "предоставить радиолокационные данные в формате, который позволит провести сравнение". При этом указывается, что правоохранительная инстанция "наняла независимых экспертов для анализа полученных радиолокационных данных".


      А почему у США не запросите данные со спутников , а где украинский диспетчер и его показания и такой ряд вопросов можно продолжить... , но мы зря будем пытаться найти здравые действия сего расследования.
      cniza
      1. Serg Koma Сегодня, 08:59
        если бы данные были предоставлены согласно признанным на международном уровне стандартам, например, в формате ASTERIX, это могло бы гарантировать объективность.

        Цитата: cniza
        но мы зря будем пытаться найти здравые действия сего расследования.
        Ответить Цитировать Жалоба

        Смотрите продолжение комедийного сериала "Astérix et Obélix" ("Астери́кс и Обели́кс") - "Астери́кс - против здравого смысла", сценарий -Прокуратура Нидерландов, в главных ролях -Совместная следственная группа (ССГ) tongue
        Кому трагедия- кому фарс, пиар и "игра на костях"!
        Serg Koma
      2. Pete Mitchell Сегодня, 09:56
        sniza, "с языка сняли" и очень с вами согласен. Помоему тупо тянут время и кормят публику чушью. Когда будут ответы придется извиняться
        Pete Mitchell
    2. сибиралт Сегодня, 08:09
      А как насчет перевода с украинского? Там тоже язык - неформат, и что?
      сибиралт
      1. Баракуда Сегодня, 08:17
        У нас тут много агентов влияния, но их учили закарпутские канадцы, отношение к реальному украинскому не имеют. Мы над ними ржем, а они удивляются все - я же на чистом украинском .. wink столетней венгерско-циганской давности.
        Баракуда
  2. МПК105 Сегодня, 07:58
    Всё расследуют,оказывается...Я думал,что виновные сразу были определены.Ан нет,расследуют...
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 08:03
      Всё уже расследовано. Виновные известны. Сейчас идёт процесс усиленног затягивания . Ну не время западу порося ра цугундер определять.... laughing
      Чёрный
      1. kapitan92 Сегодня, 08:48
        Цитата: Чёрный
        Всё уже расследовано. Виновные известны. Сейчас идёт процесс усиленног затягивания . Ну не время западу порося ра цугундер определять.... laughing

        Согласен на все 100%. Ждут отмашки "папы трампа".! hi
        kapitan92
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:03
      Лёш , виновные и ежу понятны , вот поэтому расследование и затягивают до достижения "срока давности" .
      bouncyhunter
      1. maxxavto Сегодня, 09:11
        у военных преступлений нет срока давности
        maxxavto
    3. 210окв Сегодня, 08:14
      Да,виновные уже НАЗНАЧЕНЫ..Изначально..
      Цитата: МПК105
      Всё расследуют,оказывается...Я думал,что виновные сразу были определены.Ан нет,расследуют...
      210окв
      1. Azim77 Сегодня, 08:41
        Как придут сроки возвращать кредиты МВФ, так и обнаружат "вдруг" правду.. Политика политикой, а деньги врозь.
        Azim77
  3. inkass_98 Сегодня, 08:01
    Ну вот, не прошло и трех лет с момента катастрофы и года с момента очередного предоставления Москвой данных голландским следователям, как у них закончились расширяющие сознание вещества и пришло осознание, что надо что-то расследовать, а "гранаты у них не той системы" (С). Бывает. Видимо, формату Обеликс не хватает формата Астерикс.
    inkass_98
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:01
    И мы еще прибалтов считали "тормозами"? wassat Да по сравнению с голландцами - прибалты - просто молниеносны. Не прошло и года, как они запросили данные радара в ПОНЯТНОМ им формате. А то, что наши предоставили им ПЕРВИЧНЫЕ данные, чтобы не было обвинений в МОНТАЖЕ - это не в счёт? Или им это уже не интересно?
    Горный стрелок
  5. Altona Сегодня, 08:02
    Голландцы совсем с ума сошли? А почему у Украины таких данных не запрашивают? Всё-таки над её территорией произошла катастрофа. А самим следователям не судьба в РФ приехать и посмотреть? Получить данные в формате JPEG, в виде картинки то есть. И вообще, три года уже прошло как бы. Хватит уже три-дэ ролики рисовать.
    Altona
  6. Комментарий был удален.
  7. kos 75 Сегодня, 08:08
    3 года инструкцию переводили belay похоже они предки эстонцев ну или наоборот
    kos 75
  8. Алдмит Сегодня, 08:13
    Инструкцию с торентов пусть качают
    Алдмит
  9. pvv113 Сегодня, 08:15
    голландская прокуратура, расследующая крушение малазийского "Боинга" в Донбассе в июне 2014 г.

    Не прошло и трех лет... Мне начинает казаться, что эстонцы намного шустрее голландцев
    pvv113
  10. К-50 Сегодня, 08:45
    Со слов голландцев, в связи с этим сначала возникла необходимость перевода, а затем проверка на работоспособность, что "заняло достаточно долгое время".

    Штотригода? belay
    Голландцы тормознутей эстонцев!!! wassat
    К-50
  11. Avis Сегодня, 09:05
    Невооружённым глазом видно, что Голландия одна из тех стран, которым категорически не нужна правда. Вообще. Ни единого бита правды.
    Avis
  12. KIBL Сегодня, 09:07
    Ну прям какой то " долгостой", формат у них не той системы,в Голландии не нашлось толковых переводчиков,бред,самим не смешно!?
    KIBL
    1. Avis Сегодня, 09:36
      Цитата: KIBL
      Ну прям какой то " долгостой", формат у них не той системы,в Голландии не нашлось толковых переводчиков,бред,самим не смешно!?

      Они долго спорили где у русского текста верх, а потом — читать слева направо или наоборот.
      Avis
  13. silberwolf88 Сегодня, 09:10
    Потянуть время ... а там глядишь и рассосётся ... или политический вектор поменяется ... или просто всем надоест ждать ... затягивать ... и ещё раз затягивать ... в общем у него гранаты не той системы ...
    silberwolf88
  14. К-50 Сегодня, 09:10
    Складывается такое впечатление, голландцы просто хотят подобрать "контраргументы" против доказательств России о преступных действиях Куева и скрыть следы этого преступления. Возможно и свои. Так как посылка авиалайнера над зоной боевых действий не могла не быть им неизвестна, то есть они сознательно рисковали своими гражданами.
    Вот интересно их в суд Гааги потащат, когда это всё вскроется или "на тормозах" спустят? recourse
    К-50
  15. venik Сегодня, 09:14
    "если бы данные были предоставлены согласно признанным на международном уровне стандартам, например, в формате ASTERIX....."
    ====
    Отмазались!!! Где-то это мы уже видели.... Ага:"Бклое солнце пустыни": Да, понимаешь - гранаты у него "не той системы"....."
    venik
  16. Geisenberg Сегодня, 09:18
    Убогие ... Формат их не устраивает ...
    Geisenberg
  17. танк66 Сегодня, 09:25
    Так-то ,понятно - комиссия,видать, задержалась в кофешопе , дегустируя гидропонику /типа "ананасовый экспресс" -была така фильма про наркош/.Теперь запросят инструкцию на боинг. В формате дежавю.
    танк66
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