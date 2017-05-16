Порошенко полон решимости противостоять российским кибервойскам

Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине. Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса,

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что в скором времени российские кибервойска начнут активно вмешиваться во внутренние дела его страны, передает РИА Новости Ранее СМИ опубликовали сообщения о том, что РФ входит в пятерку стран, имеющих самые высокоразвитые кибервойска.заявил президент в эфире телеканала ICTV по видеовключению из Мальты.Обвинения в адрес «российских хакеров», якобы вмешивающихся в ход выборов глав государств, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, до сих пор не предъявили каких-либо доказательств. Москва отвергает эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».