09:53 16 мая

Порошенко полон решимости противостоять российским кибервойскам

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что в скором времени российские кибервойска начнут активно вмешиваться во внутренние дела его страны, передает РИА Новости .

Порошенко полон решимости противостоять российским кибервойскам


Ранее СМИ опубликовали сообщения о том, что РФ входит в пятерку стран, имеющих самые высокоразвитые кибервойска.


Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине. Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса,
заявил президент в эфире телеканала ICTV по видеовключению из Мальты.

Обвинения в адрес «российских хакеров», якобы вмешивающихся в ход выборов глав государств, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, до сих пор не предъявили каких-либо доказательств. Москва отвергает эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».

Использованы фотографии: ИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Комментарии 38

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  1. хрыч Сегодня, 08:12
    Кибератака мозга порошенка, в простонародье белая горячка или белочка. Ей незалежный презик объявил непримиримое противостояние laughing Я ставлю на белку
    хрыч
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:14
      Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что в скором времени российские кибервойска начнут активно вмешиваться во внутренние дела его страны

      Я так понял - бобёр в зелёных шортах уже сгонял за пивком и похмелил Петруся . Хрыч , моё почтение ! hi
      bouncyhunter
      1. хрыч Сегодня, 08:20
        И мое почтение hi
        хрыч
      2. Монос Сегодня, 09:18
        Цитата: bouncyhunter
        Я так понял - бобёр в зелёных шортах уже сгонял за пивком и похмелил Петруся . Хрыч , моё почтение !

        Здоровеньки булы, Паша hi Как ты догадался? smile
        Монос
        1. Монос Сегодня, 09:23
          Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что в скором времени российские кибервойска начнут активно вмешиваться во внутренние дела его страны, передает РИА Новости .

          Петюня, для атаки кибервойск нужно киберпространство. Это тебе не мелочь по карманам стариков тырить. Не путай хакеров с хересом.
          Монос
    2. cniza Сегодня, 08:15
      А чего он на Мальте делает? кибервоин зас ра нный.
      cniza
      1. svp67 Сегодня, 08:18
        Цитата: cniza
        А чего он на Мальте делает?

        Как, что "безвиз" тестирует...
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
          Цитата: svp67
          Как, что "безвиз" тестирует...

          Или местный алкоголий ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:27
            Цитата: svp67
            Цитата: cniza
            А чего он на Мальте делает?

            Как, что "безвиз" тестирует...


            Знаем мы его безвиз , который доводит до безмозг.
            cniza
            1. Монос Сегодня, 09:28
              Цитата: cniza
              Знаем мы его безвиз , который доводит до безмозг.

              hi smile И провоцирует безпечень.
              Монос
          2. svp67 Сегодня, 08:28
            Цитата: bouncyhunter
            Или местный алкоголий ...

            Да КАК Вы могли ТАКОЕ ПОДУМАТЬ... Он же там на работу старается устроится, ну дегустатором, чем плохая специальность?
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:30
              Поросёнко и работа ? Да ну нафиг ! no
              bouncyhunter
              1. svp67 Сегодня, 08:34
                Цитата: bouncyhunter
                Поросёнко и работа ? Да ну нафиг !

                А вот зря... Назовите фамилию предпринимателя на Украине, кто за прошлый год получил наибольшую прибыль...
                svp67
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:40
                  Цитата: svp67
                  Назовите фамилию предпринимателя на Украине, кто за прошлый год получил наибольшую прибыль...

                  Да тут к гадалке не ходи . Вот только набивать карман , пользуясь своим положением это не работа , это - коррупция .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 08:43
                    Неужели Порошенко belay , не может такого быть. lol
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
                      В Стране Чудес и не такое может быть . yes
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 08:57
                        Ну да , а он дед Щукарь ( про уху и устриц) , только народ не знает , что он в стране чудес живет.
                        cniza
                    2. svp67 Сегодня, 08:46
                      Цитата: bouncyhunter
                      Да тут к гадалке не ходи . Вот только набивать карман , пользуясь своим положением это не работа , это - коррупция .

                      Цитата: cniza
                      Неужели Порошенко , не может такого быть.

                      Есть такая работа - Родину расхищать...
                      svp67
                      1. cniza Сегодня, 08:59
                        Цитата: svp67
                        [Есть такая работа - Родину расхищать...


                        Похоже , уже до десятого будущего поколения все обобрали.
                        cniza
                  2. Смог Сегодня, 08:53
                    Цитата: bouncyhunter
                    работа

                    Доброе утро ! Еще только утро а злые вы все! Алкоголий, работа, насобирали разной ерундистики....Как только подумать могли?Петя и алкоголь это несовместимо, т.к. неразделимо! Петька с благими намерениями отправился на Мальту.В рыцари Мальтийского ордена вступать.Сначала вступит, ну а уж потом.......местным ликерчиком это дело полирнет. А то как же жить? Так сказать всегда на переднем крае борьбы с кровавым Мордором, а не лыцарь? Во. laughing
                    Смог
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:02
                      Костик , приветос ! soldier drinks Из Порося мальтийский лыцарь как из мужского причендала - молоток . Слабоват умишком это синяк . Только в лыцари гранёного стакана ! lol
                      bouncyhunter
                      1. Смог Сегодня, 09:07
                        Паша! Утро доброе, но блин у нас дождливое опять! drinks
                        Цитата: bouncyhunter
                        как из мужского причендала - молоток

                        Мне кажется в этом вопросе ты ему льстишь laughing Еще как бы сбоку бантик я бы понял.
                        Цитата: bouncyhunter
                        Только в лыцари гранёного стакана !

                        А они там трех. степеней! лыцари то и еще шести разрядов.
                        Смог
                    2. svp67 Сегодня, 09:05
                      Цитата: Смог
                      Петя и алкоголь это несовместимо, т.к. неразделимо!

                      Ага....
                      svp67
                      1. Смог Сегодня, 09:12
                        Цитата: svp67
                        Ага....

                        Ну так как совместить не совместимое?
                        Мужик с похмела утром наливает стакан водяры, подносит ко рту и спрашивает: Душа -примешь? Душа в ответ: нет, не приму. Ну тогда отодвинься, а то оболью lol drinks
                        Смог
      2. Чёрный Сегодня, 08:24
        Судя по тому , что свин ежедневно заявляет - налицо прогрессирующее заболевание. У хунтика мания жизели на почве алкоголизма. wassat Свин возомнил из себя нового мессию спасающего мир от клятых мордоров. laughing
        Чёрный
  2. 210окв Сегодня, 08:15
    Раньше бурятские конноводолазы доставали,теперь хакеры...
    210окв
    1. Подрезчик Сегодня, 08:25
      Ладно бухает, но постоянно ищет повод, чтобы привлечь внимание к очень "бедной" , но "гордой" стране! Не забудьте про Украину, и помогите (лучше деньгами), а то мы тут в одиночку противостоим СТРАШНОЙ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ! Клоун...
      Подрезчик
  3. LostCoast Сегодня, 08:18
    Пальму первенства среди тупого "кибервойска" сейчас занимает прибалтийское "противоРусскоПропагандистское" кибербюро.Самые тупые тролли там.Без фантазии,необучаемые и неграмотные.Верх украинского "минстеця" это маскировка под наших кавказцев,но при этом их речетатив и обзывалки абсолютно не отличаются от всяких одинаковых "мыколаПэреможнык".Короче дятлы
    LostCoast
  4. Познающий Сегодня, 08:22
    Петруша не о том озаботился..., ему-б чумоданы собирать, да подыскивать местечко поглуше, да подальше... Стало известно, что уже проводится сбор подписей за импичмент Порошенко:
    Познающий
    1. мордвин 3 Сегодня, 08:32
      Цитата: Познающий
      Стало известно, что уже проводится сбор подписей за импичмент Порошенко:

      Ух, ты, даже Ляшко подписался. laughing На пiдписи. bully
      мордвин 3
  5. KIBL Сегодня, 08:24
    Правильно свинья боится,а то как русские хакеры доберутся до его кубышки на всяких там Каймановых или Мальдивских оффшорах с мягким климатом!А страшный сон Порошенко это тот,когда те же хакеры возьмут и обнулят все его счета!
    KIBL
  6. NUR Сегодня, 08:24
    Вот что бывает когда переходят в политику.
    NUR
  7. Шукшин Сегодня, 08:29
    Этот кибервоин просто стоять, без поддержки способен?
    Шукшин
  8. Баракуда Сегодня, 08:30
    А он и не догадывается, что сидят и пишут "проги" недалеко от резиденции. Совсем бедные студенты из Киевского Политеха факультета информатики и вычислительной техники..Которых достало это все.. Вчера к стати встречался, не вру.
    Баракуда
  9. 100502 Сегодня, 08:56
    Может хватит печатать бред этого существа
    100502
  10. Сухов Сегодня, 09:17
    Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса,
    заявил президент в эфире телеканала ICTV по видеовключению из Мальты.

    Навеяло...
    - решительность:
    "Если я чего решил - я выпью обязательно", и
    - высшая степень опьянения:
    "Не смог курсором мышки
    попасть в экран монитора".
    smile
    Сухов
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 09:23
    Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса,

    ... мдя, опять пецька от рошена нажралося и мнит себя Бонапартием laughing bully
    a.s.zzz888
  12. _моё мнение Сегодня, 09:27
    Порошенко полон решимости противостоять российским кибервойскам

    чем полон сей ... многие знают smile
    _моё мнение
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