СМИ США: российские субмарины лучше обходить стороной

Подлодки проекта 877 оказались очень успешны как в техническом, так и в экспортном плане.

Согласно информации РИА Новости , обозреватель журнала National Interest , специалист в области обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками, ВМС США следует опасаться боевого столкновения с российской субмариной проекта 877 "Палтус" Автор указывает на низкую гидроакустическую заметность "Палтуса" в сравнении с конкурентами ПЛ, которая достигнута за счет особой конструкции подлодки. Система жизнеобеспечения дает возможность находиться под водой до двух недель. Запас хода составляет 7,5 тыс. морских миль (14 тыс. км), что превышает расстояние от базы Северного флота ВМФ России до Кубы.После распада СССР субмарины данного типа пошли на экспорт: 10 в Индии, 3 в Иран, 2 в Китай. Некоторое количество осталось в странах бывшего Варшавского блока. Варшавянка " (проект 636) является глубокой модернизацией проекта 877. По мнению журналиста, её гидродинамические показатели и на текущий момент остаются на высоте. Подлодка вооружена пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", которые подходят для применения в современных конфликтах, в частности, в операциях против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).Вслед за «Палтусом» «Варшавянка» нашла большой спрос на мировом рынке. 10 представителей проекта закупил Китай, 6 – Вьетнам.— подчеркивает эксперт.