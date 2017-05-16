09:56 16 мая

СМИ США: российские субмарины лучше обходить стороной

Согласно информации РИА Новости , обозреватель журнала National Interest , специалист в области обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками, ВМС США следует опасаться боевого столкновения с российской субмариной проекта 877 "Палтус" .

Автор указывает на низкую гидроакустическую заметность "Палтуса" в сравнении с конкурентами ПЛ, которая достигнута за счет особой конструкции подлодки. Система жизнеобеспечения дает возможность находиться под водой до двух недель. Запас хода составляет 7,5 тыс. морских миль (14 тыс. км), что превышает расстояние от базы Северного флота ВМФ России до Кубы.

После распада СССР субмарины данного типа пошли на экспорт: 10 в Индии, 3 в Иран, 2 в Китай. Некоторое количество осталось в странах бывшего Варшавского блока.


" Варшавянка " (проект 636) является глубокой модернизацией проекта 877. По мнению журналиста, её гидродинамические показатели и на текущий момент остаются на высоте. Подлодка вооружена пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", которые подходят для применения в современных конфликтах, в частности, в операциях против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

СМИ США: российские субмарины лучше обходить стороной


Вслед за «Палтусом» «Варшавянка» нашла большой спрос на мировом рынке. 10 представителей проекта закупил Китай, 6 – Вьетнам.

Подлодки проекта 877 оказались очень успешны как в техническом, так и в экспортном плане.

— подчеркивает эксперт.


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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 08:17
    Согласно информации РИА Новости , обозреватель журнала National Interest , специалист в области обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками, ВМС США следует опасаться боевого столкновения с российской субмариной проекта 877 "Палтус" .


    Не нравится мне , когда они так говорят... когда критикуют и ругают - тогда все хорошо.
    cniza
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:26
      cniza hi
      когда критикуют и ругают - тогда все хорошо.
      А что им сказать? Сказать что эти подлодки лёгкая мишень? И они на раз обнаружат её .Ага пойди найди её.Так она ещё и оружие имеет что американскую группу АУГ на дно пустит.Причём удар наносить будет ещё за сотни миль.Вот подумай сотню раз стоит плыть к берегам где такие подводные лодки дежурят.
      Наблюдатель2014
      1. Чёрный Сегодня, 08:31
        А лучше вообще америкашкам не плавать там где наши лодки ходят smile
        Чёрный
        1. гурт Сегодня, 09:08
          Цитата: Чёрный
          А лучше вообще америкашкам не плавать там где наши лодки ходят

          и ещё лучше сидеть на своих базах и не дёргаться,а то их скоро топить начнут
          гурт
          1. роман66 Сегодня, 09:16
            вот именно, дома и бояться не надо
            роман66
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:26
      Вить , может провоцируют своими похвалами на поиски недостатков ? wink
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 08:29
        Цитата: bouncyhunter
        Вить , может провоцируют своими похвалами на поиски недостатков ? wink


        Усыпить хотят супостаты , но мы не поддадимся.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
          Цитата: cniza
          Усыпить хотят супостаты , но мы не поддадимся.

          От буя ушки им , провокаторам . Не учитывают они наш характер . wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:46
            Что и буй мы с ушами сделали? Вот когда они поймут хоть один наш анекдот , но этого не будет никогда , тогда они смогут над нами поиздеваться.
            cniza
            1. Комментарий был удален.
            2. bouncyhunter Сегодня, 08:57
              Ноу-хау. Надо т.н. «падонкафский езыг» использовать на благо Отечества. К примеру, с его помощью можно шифровать военные переговоры. Выгода очевидна: наши будут читать приказы вида «ключ настард!» просто влет, не пользуясь никакими ключами, а вражеские компьютеры сгорят на второй секунде, пытаясь расшифровать, к примеру, такой диалог:

              — Ключъ настард протяшко адин!
              — Протяшко первый !
              — Аземуд тризта! (в этот момент половина компьютеров Пинтагона начинает дымиться)
              — Баигалаффко гатоф! (все полиглоты Омериги роются в словарях)
              — автор , жги!
              — Пашол!
              — Ну че там?
              — Писят сикунд палет намана. (матрасы ищут на часах цифру «писят»)
              — Где летим?
              — Над Хобаровзгом! (Google Maps закрываются на профилактику)
              — Скороздь?
              — Пицот!
              — Зачот.
              — Где ща?
              — Пралитайэм акийан (все географы Соединенных Штатов Матрасии рвут карты и волосы на заднице)
              — Чо как?
              — Нидалед.
              — Низачот.
              — Ну, ниасилели.
              — Фсем превед.

              Несмотря на «нидалед», вера в собственные возможности «Пинтагона» подорвана бесповоротно. Трамп просит у Сената два квадриллиона долларов на новые компьютеры и щоты. Америка в трансе. Русские победили.
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:02
                Паша , " многа букв неасилил " , но не люблю "албанский".
                cniza
              2. BATUHAN Сегодня, 09:03
                По сути ведь так родился язык украинский. laughing Да и многие славянские прежде. lol
                Так, что возможно скоро можно ждать от какого-нибудь охреневшего от бабла губернатора появления древнего языка его губернии. И фактом существования этого языка будет диалог предствавленый Вами. wassat
                Ну а далее независимость и стакан. Все как у каклов. wassat

                Так, что аккуратнее с языком нашим древним и могучим. Он (язык) и вправду могёт!
                BATUHAN
            3. гурт Сегодня, 09:13
              Цитата: cniza
              Вот когда они поймут хоть один наш анекдот , но этого не будет никогда

              не обольщайтесь ,мой дорогой,там уже несколько милонов наших бывших способных растолковать на пальцах.....p.s. один Бжезинский чего стоит,тож из бывших славян
              гурт
              1. cniza Сегодня, 09:18
                К сожалению , таких как Бжезинский уже не осталось , ну ещё Киссинджер ... , а "наши" ядом плюются на Россию ...
                cniza
    3. sub307 Сегодня, 08:46
      А это откуда взялось;" Система жизнеобеспечения дает возможность находиться под водой до двух недель. ". Насколько известно, лодки рассматриваемого проекта ВНЭУ не оборудованы, в России до сих пор нет неатомных ПЛПЛ с ВНЭУ. В дизель-электрическом варианте нахождение в подводном положении ограничено 3-4 сутками. Так, что "спасибо" конечно обозревателю журнала National Interest за очередную "лажу".
      sub307
    4. Вас Влад Сегодня, 09:11
      Цитата: cniza
      Не нравится мне , когда они так говорят... когда критикуют и ругают - тогда все хорошо

      Это не нам,это Трампа дрючат, по самые небалуй!До чего страну довёл подлец hi Мы исключительные должны кого то обходить стороной,да что же это делается? crying
      Вас Влад
  2. МПК105 Сегодня, 08:20
    Китай да Вьетнам покупают...Друг у друга пароходы топить ими собрались в борьбе за острова спорные..?
    МПК105
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:21
    российские субмарины лучше обходить стороной
    Вот только как они узнают, где наша субмарина в этот момент находится ?
    Uncle Lee
    1. Шукшин Сегодня, 08:26
      Пусть у пирса стоят, в защищенных бухтах, во внутренних водах, в закрытых водоемах.
      Шукшин
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:27
      Цитата: Uncle Lee
      Вот только как они узнают, где наша субмарина в этот момент находится ?

      То-то и оно что никак . Отсюда вывод - нефиг матрасам шастать по акийанам ! wassat
      bouncyhunter
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:30
        А посему: Не стой где попало, попадёт ещё ! hi
        Uncle Lee
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:34
          Цитата: Uncle Lee
          Не стой где попало, попадёт ещё !

          Как говорил товарищ Сухов : "Эт точно !" . Если вам на голову упало яблоко , лучше бегите - яблоня от яблока далеко не падает ! hi
          bouncyhunter
      2. Подрезчик Сегодня, 08:34
        Не только субмарины! Вообще русского солдата надо обходить стороной!
        Подрезчик
    3. гурт Сегодня, 09:15
      Цитата: Uncle Lee
      Вот только как они узнают, где наша субмарина в этот момент находится ?

      да пусть делают ноги и подальше да по быстрее
      гурт
    4. Serg65 Сегодня, 09:41
      Цитата: Uncle Lee
      Вот только как они узнают, где наша субмарина в этот момент находится ?

      recourse Многим здесь наверное не понравиться, но боюсь п.индосы узнают. Орион на раз и Варшавянку раскусит. Если память не изменяет в 94-м году Орион с АС "Анненес" во время сбор-похода СФ за час обнаружил 10 наших АПЛ, причём не из за шумности. При теперешных временах, друзья мои, малошумность - это ещё не эффект скрытности. Хотя в 90-х Варшавянки КВФ в курильских проливах очень эффективно вычисляли АПЛ США следившие за нашими РПКСН. bully
      Serg65
  4. Ferdinant Сегодня, 08:28
    А лучше всего им вообще сидеть дома в сша,а не плавать везде ,где непросят.
    Ferdinant
  5. Чёрный Сегодня, 08:59
    Цитата: Подрезчик
    Не только субмарины! Вообще русского солдата надо обходить стороной!

    Зачем? Просто русского солдата нужно правильно встречать....с поднятыми руками smile
    Чёрный
  6. Старый26 Сегодня, 09:03
    Как там у классика? "Все смешалось в доме у Оболонских"???
    Как всегда рулит очередной эксперт, публикуемый в "НИ" А может все же хватит тиражировать названия, далекие от реальных положений дел?
    Ладно, 30-40 лет назад, когда мы еще не знали ни номеров проекта, ни наших названий проектов подводная лодка, созданная и для того, чтобы быть на вооружении стран Варшавского Договора получила неофициальное название "Варшавянка". Нам было известно, что эта "Варшавянка" на западе имела обозначение "KILO". Все правильно
    Но сейчас, если честно, бьет по газам обозначение модернизированных лодок 636 проекта, как "Варшавянка". Польша уже почти четверть века, как член НАТО, и не питает дружеских чувств по отношению к России. А мы продолжаем называть наши лодки именем столицы одной из стран НАТО, страны русофобской, между прочим. Есть желание - ну назовите ее "Палтус-М", или "Палтус-2". Ведь 636 имеет на западе обозначение IMPROVED KILO

    Никогда не был против, если порой нашу технику называли западными названиями. Порой это бывает более понятно, чем объяснять, что и как. Меня не шокирует, к примеру, когда нашу АПЛ называют "Тайфун" или "КИЛО" вместо "АКУЛА" или "ПАЛТУС", а МБР называют СТИЛЕТ или СС-19 вместо нашего обозначения. Но если честно, писать о нашей относительно новой лодке, давая ей название ВАРШАВЯНКА - как мне кажется перебор.
    Сорри, настроение неважное, вот и ворчу
    Старый26
    1. пацак Сегодня, 09:32
      Лично моё мнение, что неофициальное название было дано не только из-за того что лодка должна была стать на вооружение стран Варшавского договора, а скорее всего в названии был идеологический (революционный) подтекст:
      "Вихри враждебные веют над нами,
      Темные силы нас злобно гнетут.
      В бой роковой мы вступили с врагами,
      Нас еще судьбы безвестные ждут.

      Но мы подымем гордо и смело
      Знамя борьбы за рабочее дело,
      Знамя великой борьбы всех народов
      За лучший мир, за святую свободу!" ("Варшавянка" - польская и русская революционная песня)
      пацак
  7. алекс-сп Сегодня, 09:16
    Вспомнился старый анекдот....
    Идет эсминец США, рядом всплывает "Варшавянка" ....
    HELLO RASHEN! кричат с американца
    Капитан "Варшавянки" - Что!? Херово крашен!?
    Всем вниз... торпедная атака.. аппараты товсь!
    алекс-сп
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