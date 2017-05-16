Иракские войска зачистили от боевиков еще один район в западном Мосуле
Подразделения войск антитеррористической службы Ирака (CTS) освободили от террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) район Аль-Урайби, распложенный в западной части города Мосул, передает РИА Новости сообщение агентства Синьхуа.
По словам командующего операцией по освобождение города Абдель Амир Яраллы, правительственные силы «уничтожили большое количество боевиков ИГ и разместили флаг Ирака на зданиях в районе».
Напомним, бои за освобождение Мосула от террористов ведутся с октября прошлого года при поддержке западной коалиции. Город был захвачен боевиками летом 2014-го и объявлен ими столицей ИГ в Ираке.
По данным агентства, в настоящее время «ожесточенные бои ведутся в районах Занджили, Харамат, Рафаи и Ариби». Согласно публикуемым в Ираке сводкам, под полным контролем боевиков остались территории на берегу реки Тигр, которые практически со всех сторон окружены формированиями правительственных сил.
По словам командующего операцией по освобождение города Абдель Амир Яраллы, правительственные силы «уничтожили большое количество боевиков ИГ и разместили флаг Ирака на зданиях в районе».
Напомним, бои за освобождение Мосула от террористов ведутся с октября прошлого года при поддержке западной коалиции. Город был захвачен боевиками летом 2014-го и объявлен ими столицей ИГ в Ираке.
По данным агентства, в настоящее время «ожесточенные бои ведутся в районах Занджили, Харамат, Рафаи и Ариби». Согласно публикуемым в Ираке сводкам, под полным контролем боевиков остались территории на берегу реки Тигр, которые практически со всех сторон окружены формированиями правительственных сил.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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