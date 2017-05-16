09:55 16 мая

Иракские войска зачистили от боевиков еще один район в западном Мосуле

Подразделения войск антитеррористической службы Ирака (CTS) освободили от террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) район Аль-Урайби, распложенный в западной части города Мосул, передает РИА Новости сообщение агентства Синьхуа.



По словам командующего операцией по освобождение города Абдель Амир Яраллы, правительственные силы «уничтожили большое количество боевиков ИГ и разместили флаг Ирака на зданиях в районе».


Напомним, бои за освобождение Мосула от террористов ведутся с октября прошлого года при поддержке западной коалиции. Город был захвачен боевиками летом 2014-го и объявлен ими столицей ИГ в Ираке.

По данным агентства, в настоящее время «ожесточенные бои ведутся в районах Занджили, Харамат, Рафаи и Ариби». Согласно публикуемым в Ираке сводкам, под полным контролем боевиков остались территории на берегу реки Тигр, которые практически со всех сторон окружены формированиями правительственных сил.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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Комментарии 13

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  1. Чёрный Сегодня, 08:36
    Да судя по всему они при помощи союзничков Мосул не только от боевиков зачищают, но и от мирных жителей....
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:41
      Слава hi Я бы даже жёстче сказал - не столько от боевиков , сколько от мирных жителей .
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 08:45
        hi Свидетели и лишние рты им не нужны request
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:48
          Цитата: Чёрный
          Свидетели и лишние рты им не нужны

          Абсолютно точно ! good
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:51
            Цитата: Чёрный
            Да судя по всему они при помощи союзничков Мосул не только от боевиков зачищают, но и от мирных жителей....


            Похоже там от всего живого зачищается.
            cniza
      2. 210окв Сегодня, 08:54
        Паша,это воюет по большому бывшая армия Саадама с нынешней армией пущ
        щенной заштатниками вперед в качестве пушечного мяса..
        Цитата: bouncyhunter
        Слава hi Я бы даже жёстче сказал - не столько от боевиков , сколько от мирных жителей .
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 08:47
      Интересно, а сколько районов всего в западной части города Мосула? belay
      сибиралт
      1. donavi49 Сегодня, 08:53
        Вот карта. Зеленое это отбито. Сейчас у черных наиболее плотно застроенные районы города остались.
        donavi49
      2. Чёрный Сегодня, 08:53
        Дык кто его знает. Может у них три дома - район.....надо же как то рапортовать laughing
        Чёрный
      3. voyaka uh Сегодня, 09:44
        Вот Вам для наглядности.
        Красным обведеный Восточный и Западный Мосул -
        уже освобожденные.
        Не удалось взять Старый город (из-за опасности больших потерь
        среди мирных жителей) и еще 2 квартала.
        voyaka uh
  2. KIBL Сегодня, 09:03
    Осмелюсь спросить,а сколько в этом Мосуле районов?Складывается впечатление,что это просто какой то супер мего мегополис!
    KIBL
    1. mishastich Сегодня, 09:42
      Мосул -это достаточно крупный по меркам Ближнего Востока город. Около 2-х миллионов жителей.
      В годы Саддама активно проводилась арабизация отдельных районов(в суннитском ключе), есть средневековый крепости и храмы. Так что по сложности городских боев он близок к Алеппо(который тоже брали очень долго).
      mishastich
  3. Farid05 Сегодня, 09:27
    глядишь, к следующему году освободят.
    Farid05
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