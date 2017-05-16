12:52 16 мая

СБ ООН потребовал от Пхеньяна прекратить ракетные и ядерные испытания

Совбез ООН осудил пуски ракет, проведенные в Северной Корее КНДР 28 апреля и 13 мая, и потребовал от властей страны отказаться от дальнейших испытаний, передает РИА Новости .

СБ ООН потребовал от Пхеньяна прекратить ракетные и ядерные испытания


Совет безопасности потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний,
говорится в заявлении Всемирной организации.


Члены Совета заявили, что «будут реализовывать все меры, введенные в отношении КНДР, и оперативно и серьезно настаивать на том, чтобы другие страны следовали их примеру», отмечается в документе.

Совбез продолжит внимательно следить за ситуацией и «принимать значительные дальнейшие меры, включая санкции, в соответствии с ранее выраженным намерением».

Члены СБ ООН заявили о необходимости для Пхеньяна «показать искреннюю приверженность денуклеаризации через конкретные действия», а также о «важности работы для снижения напряженности на Корейском полуострове».

Совбез также отметил «важность поддержания мира и стабильности в северо-восточной Азии в целом» и выразил приверженность «мирному, дипломатическому и политическому» разрешению проблемы.

Использованы фотографии: sharij.net
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Комментарии 33

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  1. МПК105 Сегодня, 10:00
    Там дураков нет...Всё бросят и прекратят...Ага...ЩАЗ...
    МПК105
    1. g1washntwn Сегодня, 10:04
      Пока со стороны южан звучит пропаганда к свержению существующего строя и проводятся провокационные учения совместно с США, Северяне делают и будут делать то, что считают нужным для обеспечения собственной безопасности. Новым Ираком и Югославией им становиться как-то не хочется, видимо. Но СБ ООН гавкает по приказу США и всех остальных пытается заставить думать в ключе Госдепа.
      g1washntwn
      1. osoboye_mneniye Сегодня, 10:37
        Вот все говорят про то, что ООН, америка, кольцо врагов.
        А между тем, Россия также требует от Северной Кореи прекращения испытаний. Непонятна позиция России в этом вопросе. Если России можно, то почему Северной Корее нельзя, особенно учитывая её положение?
        osoboye_mneniye
        1. yuriy55 Сегодня, 10:46
          Цитата: osoboye_mneniye
          Россия также требует от Северной Кореи прекращения испытаний.

          Эти требования нужно дополнять гарантиями невмешательства в судьбу КНДР, где гаранты РФ и КНР...Только так...
          yuriy55
          1. Монос Сегодня, 12:41
            Когда мы запускаем ракету из Плисецка, она падает на Курилах. А куда падают корейские ракеты? Там же территории всего ничего.
            Монос
      2. supertiger21 Сегодня, 10:39
        Совет безопасности потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний,


        Да кого вообще волнуют требования fellow этой марионетки штатов?! Ой насмешили... laughing
        supertiger21
        1. НасРать Сегодня, 10:54
          Цитата: supertiger21
          Совет безопасности потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний,

          Да кого вообще волнуют требования fellow этой марионетки штатов?! Ой насмешили... laughing

          Совет безопасности - марионетка штатов?????? wassat Не лестно Вы о России( в том числе)...

          Мнение президента РФ:

          На пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита российского президента в Китай, Владимир Путин заявил о том, что пуск ракеты КНДР не представлял угрозы для России, но сам факт произошедшего провоцирует развитие конфликтной ситуации. "Ничего в этом хорошего нет", - отметил президент России. Владимир Путин напомнил, что считает неприемлемыми и ядерные, и ракетные испытания. Он также добавил, что необходимо прекратить запугивать Корейскую народную демократическую республику, вернуться к мирному диалогу с этим государством и найти способы мирного разрешения этих проблем. Глава государства также отметил - положительный опыт диалога с КНДР уже имеется. В результате переговоров однажды уже удалось добиться прекращения программы испытаний оружия Северной Кореей. Но в тот раз "не хватило терпения у всех участников переговоров". Владимир Путин выразил личную уверенность в необходимости возвращения к ведению переговоров с КНДР. На конференции по итогам форума «Один пояс, один путь», который прошел в Китае, комментируя вопрос расширения клуба ядерных держав, в том числе и за счет вступления в него КНДР, Владимир Путин отметил, что Москва против этого. Президент России добавил, что позиция Кремля по этому вопросу неизменна и хорошо известна российским зарубежным партнерам, в частности, Северной Корее. «Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным», — подчеркнул он.

          Источник: https://versia.ru/putin-zapusk-rakety-kndr-ne-pre
          dstavlyal-ugrozy-dlya-rossii
          НасРать
    2. мордвин 3 Сегодня, 10:09
      Цитата: МПК105
      Там дураков нет..

      Конечно нет. Хакеры шастают, ракеты пуляют, ядреную бомбу испытывают. А Романов с товарищами из Израиля нам впаривают, что КНДР - отсталая страна. am laughing
      мордвин 3
  2. 210окв Сегодня, 10:01
    Кто потребовал?Пустое место,что ли?
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 10:13
      Если КНДР действительно причастна к хакерским атакам, то неизвесно чем все эти санкции миру обернутся.
      Чёрный
  3. Ferdinant Сегодня, 10:05
    А еще запретить компартию и судить семью Ким
    Ferdinant
  4. Farid05 Сегодня, 10:12
    только один вопрос - зачем вообще нужна ООН?
    Farid05
    1. Чёрный Сегодня, 10:24
      Цитата: Farid05
      только один вопрос - зачем вообще нужна ООН?

      На сегодняшний день только затем, что бы легализовывать преступления США и их подельников.
      Чёрный
      1. Farid05 Сегодня, 10:52
        вас послушай, так преступления только США и их подельники совершают.
        Farid05
      2. Farid05 Сегодня, 10:53
        плюс туда мы входим, и взносы платим, зачем?
        Farid05
    2. prior Сегодня, 11:17
      А где ещё можно пробиркой потрясти или ещё чем-нибудь,
      ерундой поболтать, умную ахинею послушать?
      prior
  5. kolkulon Сегодня, 10:14
    Интересно.Кто в оон скрестил пальцы?
    kolkulon
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:14
    Вот если бы СБ ООН жестко рекомендовал Сша не провоцировать конфликт с КНДР (да и в др. регионах), то тогда было бы интересней. А так от КНДР требуют, а Сша боятся слово сказать. Регулируемое заинтересованными лицами пустозвонство.
    rotmistr60
  7. Познающий Сегодня, 10:16
    О как...Значится корабли вмс сша находятся у берегов Кореи исключительно для поддержания мира и стабильности в северо-восточной Азии в целом и таким образом выражает приверженность «мирному, дипломатическому и политическому» разрешению проблемы... recourse А я то грешным делом думал что для устрашения Ына... lol
    Познающий
    1. роман66 Сегодня, 10:48
      головой надо думать а не грешным делом, laughing Ын неустрашим!
      роман66
  8. ochakow703 Сегодня, 10:17
    А СБ ООН сам будет защищать корейцев от нападок америкосии, или поручит кому?
    ochakow703
  9. А1845 Сегодня, 10:20
    Прекратить испытания ракет!
    осталось еще запретить все аппараты тяжелее воздуха
    А1845
  10. Шукшин Сегодня, 10:30
    Так Россия и Китай пытаются "сохранить лицо" воякам из США и КНДР.
    Мол, не одна из сторон потребовала, а целая ООН.
    Шукшин
  11. Аскет Сегодня, 10:36
    В политике уважают только силу, а Ким показал,что с ним нужно считаться . Скорее всего не без скрытой поддержки Китая (особенно после ужина товарища Си на фоне летящих Топоров) Главное чтобы у Кима уверенность не переросла в самоуверенность. Пока что китайские товарищи умело его используют, повышая ставки в игре за доминирование в ЮКитайском море и усиливая свои позиции в борьбе против американских баз в регионе.
    КризисКризис вокруг КНДР дает Китаю определенные возможности для перестройки своих отношений США без перехода к открытому конфликту, где для того, чтобы ответить угрозой на угрозу, не нужны жесткие заявления с "Синьхуа". Достаточно Киму запустить пару ракет в Японское море, а МИД Китая потом снова заявит, что хорошо бы вывести из Южной Кореи THAAD и надо срочно провести международную деэскалацию, с условием прекращения американо-корейских учений
    Аскет
  12. iliitchitch Сегодня, 10:38
    Совбезу оч.хочется присоветовать - засунь и не горячись озабоченностью . Вы , нахрен , со своей озабоченнотью чего-то решили в своей вонючей ооонке ? Всё , на что сподобились , так Виталия Ивановича Чуркина убить , передасты . Тьфу на комосеков . Озабоченность реальную только ВКС вызывают , да десантура . Вот ЭТО ПРОНИМАЕТ козлов . От Ту-95 обдристались , всего-то . Лови ПАК-ДА скоро , шакалы . Ух , товарищи с прозрачным флагом напрягутся ... Жду яду сапогами . Да не горячитесь вы так . Слишком мелкая цель , но засадить иногда Очень хочется почему-то . Со всех стволов .
    iliitchitch
  13. yuriy55 Сегодня, 10:41
    Совет безопасности потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний

    Это предложение руки и сердца сделано в обмен на что? В СБ ООН есть диалог с КНДР или эта организация стала вещанием Госдепа США? Что этот СБ может предложить после Югославии, Ирака, Ливии, Сирии? Какое рациональное решение, чтобы и овцы были сыты и волки кушали друг друга? request
    yuriy55
  14. Комментарий был удален.
  15. Толстоевский Сегодня, 11:06
    ага. щас. а от американских бомбардировок кто КНДР защитит? оон? которая воевала в Корее на стороне америки?
    Толстоевский
  16. dojjdik Сегодня, 11:18
    оон отжившая свое политическая структура превращенная сша и израилем в ошарашкину конторку-перестать платиь налоги; а мининдел с Лавровым и мидом Китая и Индии создавать постепенно альтернативную организацию по безопасности; и хватит уже Лаврову ездить за тридевять земель киселя хлебать к рексу
    dojjdik
  17. Шуманит Сегодня, 12:02
    Совбез ООН? Кто это? У них право требовать есть? Вспомните Югославию и заткнитесь умалишенные... На ваши требования плюнут как америкосы в случае с Югославией... Импотенты высокооплачиваемые...( надеюсь пока)
    Шуманит
    1. ватник Сегодня, 12:10
      Очередная страшилка выдуманная США для выкачивания денег из бюджета и милитаризации страны.
      В принципе всё это давно предсказуемо и политика Вашингтона в связи с приходом к власти Трампа не изменилась.
      ватник
  18. Budilnik Сегодня, 12:07
    Ха-ха-ха! Начните с иудеев... Каддафи как-то имел неосторожность отказаться от ядерной программы и его убили засунув в одно место пару деревяшек.
    Budilnik
  19. viktor. Сегодня, 12:10
    Амерекосы топорами в Сирии аэродром разбомбили и тишина,ракету новую обкатали не слова,мирное население с понтом по ошибке авиацией утюжат тоже тихо! ООН это что??? Филиал Нато или Пентагона ???
    viktor.
  20. Berg Berg Сегодня, 12:39
    Для начала нужно Южной Корее уничтожить все свои баллистические ракеты ,прекратить все свои космические программы и провокационные военные учения вместе со своим хозяином США на границах КНДР. И подписать полные гарантийные обязательства о не вмешательстве во внутренние дела КНДР и снять все эмбарго против их страны,чтоб дать стране развиваться в правильном направлении и не бояться нападения на свою страну .
    Berg Berg
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