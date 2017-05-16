СБ ООН потребовал от Пхеньяна прекратить ракетные и ядерные испытания
Совбез ООН осудил пуски ракет, проведенные в Северной Корее КНДР 28 апреля и 13 мая, и потребовал от властей страны отказаться от дальнейших испытаний, передает РИА Новости .
Члены Совета заявили, что «будут реализовывать все меры, введенные в отношении КНДР, и оперативно и серьезно настаивать на том, чтобы другие страны следовали их примеру», отмечается в документе.
Совбез продолжит внимательно следить за ситуацией и «принимать значительные дальнейшие меры, включая санкции, в соответствии с ранее выраженным намерением».
Члены СБ ООН заявили о необходимости для Пхеньяна «показать искреннюю приверженность денуклеаризации через конкретные действия», а также о «важности работы для снижения напряженности на Корейском полуострове».
Совбез также отметил «важность поддержания мира и стабильности в северо-восточной Азии в целом» и выразил приверженность «мирному, дипломатическому и политическому» разрешению проблемы.
Совет безопасности потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний,говорится в заявлении Всемирной организации.
Члены Совета заявили, что «будут реализовывать все меры, введенные в отношении КНДР, и оперативно и серьезно настаивать на том, чтобы другие страны следовали их примеру», отмечается в документе.
Совбез продолжит внимательно следить за ситуацией и «принимать значительные дальнейшие меры, включая санкции, в соответствии с ранее выраженным намерением».
Члены СБ ООН заявили о необходимости для Пхеньяна «показать искреннюю приверженность денуклеаризации через конкретные действия», а также о «важности работы для снижения напряженности на Корейском полуострове».
Совбез также отметил «важность поддержания мира и стабильности в северо-восточной Азии в целом» и выразил приверженность «мирному, дипломатическому и политическому» разрешению проблемы.
Использованы фотографии: sharij.net
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