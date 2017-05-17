«Посейдон» убрался восвояси
Воздушные сводки холодной войны: истребитель Су-30 пролетел примерно в шести метрах от самолёта-разведчика P-8A «Poseidon» (США). Позднее в Министерстве обороны России заявили о перехвате истребителем Су-30СМ «Посейдона» в небе над Чёрным морем. Ранее сообщалось об инциденте с Су-27.
Как сообщил телеканал «NBC News», российский истребитель Су-27 (на самом деле Су-30) пролетел в 6 м от противолодочного самолёта P-8A «Poseidon» над акваторией Чёрного моря. Об этом проинформировала Памела Кунце, пресс-секретарь ВМС США в Европе, передаёт «Лента.ру» .
По словам Кунце, командир P-8A счёл действия российского пилота «профессиональными и безопасными».
Также она отметила, что американские морские и воздушные суда встречаются с российскими в международном воздушном пространстве и водах в рабочем порядке. Большая часть таких «встреч» носят безопасный и профессиональный характер.
С другой стороны, «NBC News» напоминает, что ранее после каждой такой «встречи» военные США обвиняли российских коллег в непрофессионализме. По этому поводу Кунце пояснила, что уровень опасности определяется командиром корабля или пилотом самолёта на основании ряда критериев: скорости, высоты полёта, видимости и др.
12 мая появилось другое сообщение на эту же тему: в Министерстве обороны РФ заявили о перехвате истребителем Су-30 (не Су-27) самолёта-разведчика P-8 «Poseidon» в небе над Чёрным морем. В ведомстве пояснили, что 9 мая средства контроля засекли воздушную цель, приближающуюся к государственной границе Российской Федерации. Для перехвата был поднят Су-30, идентифицировавший объект как самолёт-разведчик США.
«Российский истребитель выполнил манёвр приветствия, после чего американский самолёт-разведчик изменил маршрут полёта в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования», — цитирует Минобороны «Лента.ру».
В Кремле перехват самолёта-разведчика «Poseidon» не считают неоправданным риском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не считают», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Ленты.ру» .
На телеканале «Fox News» сообщили о двух инцидентах с Су-27, датированных 9 и 12 мая.
«Второй раз за неделю российский истребитель пролетел вблизи разведывательного самолёта ВМС США над Чёрным морем», — приводит телеканал сообщение официальных лиц. Последний инцидент произошёл примерно в 30 милях от России в северной части Чёрного моря примерно (не далее 100 миль от российского Крыма), указывает «Fox News».
Два инцидента произошли до и после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон и Аляску на этой неделе.
По словам официальных лиц США, последний инцидент произошёл в пятницу утром, когда второй российский самолёт Су-27 пролетел всего в 40 футах от разведывательного самолёта ВМС США P-8, летящего в международном воздушном пространстве.
Предыдущий инцидент, случившийся во вторник, произошёл с вооружённым российским самолётом Су-27, пролетевшим на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров) от разведывательного самолёта США.
Телеканал уточняет, что сразу и не поймёшь, участвовали ли в последнем эпизоде одни и те же самолёты. По словам американских чиновников, «пятничный российский перехватчик» появился на следующий день после того, как «Fox News» впервые сообщил о том, что вооружённый российский истребитель с шестью ракетами класса «воздух — воздух» под крыльями оказался «опасно близок» к разведывательному самолёту ВМС США у берегов Крыма.
Канал напоминает, что Пентагон активизировал свои разведывательные полёты над акваторией Чёрного моря с 2014 года, когда «русские присоединили Крым под видом военных учений». Военно-морской флот США тоже отреагировал на присоединение Крыма: направил в регион больше военных кораблей.
В дополнение к инцидентам над Чёрным морем российский истребитель Су-24 в четверг пролетел на юг с востока России, в сторону зоны противовоздушной обороны Южной Кореи. Это вынудило Сеул выслать на перехват два истребителя F-16.
Советник президента США по национальной безопасности Х. Р. Макмастер сообщил журналистам, что в будущем США продолжат «противостоять» России. «Президент ясно дал понять, что он будет противостоять деструктивному поведению России, например, поддержке убийственного режима Асада в Сирии…» — отметил генерал Макмастер. При этом он сказал и о вероятном сотрудничестве: по его словам, Россия «могла бы наилучшим образом продвигать свои интересы при помощи сотрудничества с Соединёнными Штатами и другими странами для разрешения имеющихся конфликтов, а не для замораживания их».
На сайте «Голоса Америки» , в отличие от «NBC News» и «Fox News», указывается на перехват американского разведчика не Су-27, а Су-30: «Российский пилот приблизился к американскому самолёту-разведчику «на безопасное расстояние», чтобы определить тип самолёта, после чего P-8A Poseidon изменил маршрут полёта, а Су-30 вернулся на базу, говорится в сообщении российского Минобороны».
«Это не первое тесное сближение американских и российских самолётов. В феврале четыре российских самолёта совершили облёт корабля ВМС США в Черном море на расстоянии 91 метра, — напоминает «Голос Америки. — В прошедшем месяце американские военные перехватили два российских бомбардировщика в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Тогда ВМС США также назвали действия пилотов «безопасными и профессиональными».
О втором инциденте (с Су-27) ничего не сообщается.
Как выяснила «Газета.ру» , на перехват американского разведчика был поднят Су-30СМ с аэродрома Бельбек в Крыму.
«Целью подобных разведывательных полётов самолётов является вскрытие деятельности подводных сил Черноморского флота, ведение радио- и радиотехнической разведки, в частности, определение режимов работы и тактико-технических характеристик российских радиоэлектронных средств, уточнение состава и дислокации средств ПВО, развёрнутых в Крыму, в первую очередь перспективных зенитных ракетных систем», — сообщил изданию генерал-полковник Владимир Литвинов, бывший заместитель главнокомандующего войсками ПВО.
Истребительно-авиационное прикрытие Крыма сейчас обеспечивается 27-й смешанной авиационной дивизией (Бельбек) в составе 37-го смешанного авиационного полка (Гвардейское) с Су-24М и Су-25 и 38-го истребительного авиаполка (Бельбек) с Су-27 и Су-30СМ.
«Мы будем действовать в этих случаях, как действовали всегда, то есть будем поднимать перехватчик, подводить его с внутренней стороны государственной границы к американскому самолёту-разведчику, идти рядом с ним и тем самым «отжимать» его от государственной границы, — пояснил «Газете.ру» бывший начальник Главного штаба войск ПВО заслуженный военный лётчик СССР, генерал-полковник Игорь Мальцев. — Никаких нарушений в этом случае мы не производим. Что касается расстояний между самолётами, то никакими международными соглашениями они не установлены. И подобный порядок применения истребительной авиации является обычной практикой — предотвращать нарушение государственной границы без применения оружия. Но и одновременно в этом случае надо ясно показывать, что в случае нарушения границы будет открыт огонь».
Обозреватели считают, что теперь практически ежедневно фиксируется по два-три и более полётов летательных разведывательных аппаратов США и других государств НАТО вблизи российских военных объектов, но на их перехват боевые самолёты РФ поднимаются нечасто. Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев сказал «Независимой газете» , что появление разведывательных самолётов Пентагона в районах военно-морских баз и объектов в Севастополе, Новороссийске, Тартусе и на путях следования кораблей ВМФ — явление закономерное. Закономерны и ответные действия истребительной авиации России.
«Нет большого секрета в том, что самолёт P-8A «Poseidon», помимо разведки, предназначен для патрулирования, обнаружения и уничтожения подводных лодок вероятного противника, — отметил эксперт. — Он также может участвовать в противокорабельных операциях, применяя тактические ракеты, торпеды, морские мины и авиабомбы. Поэтому такие самолёты опасны на путях следования наших кораблей, а также вблизи наших военно-морских баз и объектов. Вот и поднимаются наши перехватчики, когда самолёты США приближаются к нашей территории или своим присутствием угрожают нашим кораблям».
Напомним, в конце апреля 2017 г. СМИ писали, что в небе недалеко от г. Калининграда был обнаружен самолёт-разведчик RC-135W «Rivet Joint» (Великобритания). Его засекли просто: через специальное мобильное приложение для отслеживания пассажирских авиалайнеров.
Ранее, 19 апреля Минобороны РФ подтвердило случай сопровождения Ту-95МС американскими истребителями у Аляски.
Довольно шумный инцидент произошёл чуть больше года назад: в апреле 2016-го. Су-27 приблизился примерно на тридцать метров к самолёту-разведчику RC-135 (США) в балтийском небе и выполнил фигуру «бочка». В Пентагоне манёвр назвали «провокацией».
Наконец, в том же апреле 2016 года два Су-24 над водами Балтийского моря приблизились к американскому эсминцу «Дональд Кук».
Как сообщил телеканал «NBC News», российский истребитель Су-27 (на самом деле Су-30) пролетел в 6 м от противолодочного самолёта P-8A «Poseidon» над акваторией Чёрного моря. Об этом проинформировала Памела Кунце, пресс-секретарь ВМС США в Европе, передаёт «Лента.ру» .
По словам Кунце, командир P-8A счёл действия российского пилота «профессиональными и безопасными».
Также она отметила, что американские морские и воздушные суда встречаются с российскими в международном воздушном пространстве и водах в рабочем порядке. Большая часть таких «встреч» носят безопасный и профессиональный характер.
С другой стороны, «NBC News» напоминает, что ранее после каждой такой «встречи» военные США обвиняли российских коллег в непрофессионализме. По этому поводу Кунце пояснила, что уровень опасности определяется командиром корабля или пилотом самолёта на основании ряда критериев: скорости, высоты полёта, видимости и др.
12 мая появилось другое сообщение на эту же тему: в Министерстве обороны РФ заявили о перехвате истребителем Су-30 (не Су-27) самолёта-разведчика P-8 «Poseidon» в небе над Чёрным морем. В ведомстве пояснили, что 9 мая средства контроля засекли воздушную цель, приближающуюся к государственной границе Российской Федерации. Для перехвата был поднят Су-30, идентифицировавший объект как самолёт-разведчик США.
«Российский истребитель выполнил манёвр приветствия, после чего американский самолёт-разведчик изменил маршрут полёта в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования», — цитирует Минобороны «Лента.ру».
В Кремле перехват самолёта-разведчика «Poseidon» не считают неоправданным риском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не считают», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Ленты.ру» .
На телеканале «Fox News» сообщили о двух инцидентах с Су-27, датированных 9 и 12 мая.
«Второй раз за неделю российский истребитель пролетел вблизи разведывательного самолёта ВМС США над Чёрным морем», — приводит телеканал сообщение официальных лиц. Последний инцидент произошёл примерно в 30 милях от России в северной части Чёрного моря примерно (не далее 100 миль от российского Крыма), указывает «Fox News».
Два инцидента произошли до и после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон и Аляску на этой неделе.
По словам официальных лиц США, последний инцидент произошёл в пятницу утром, когда второй российский самолёт Су-27 пролетел всего в 40 футах от разведывательного самолёта ВМС США P-8, летящего в международном воздушном пространстве.
Предыдущий инцидент, случившийся во вторник, произошёл с вооружённым российским самолётом Су-27, пролетевшим на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров) от разведывательного самолёта США.
Телеканал уточняет, что сразу и не поймёшь, участвовали ли в последнем эпизоде одни и те же самолёты. По словам американских чиновников, «пятничный российский перехватчик» появился на следующий день после того, как «Fox News» впервые сообщил о том, что вооружённый российский истребитель с шестью ракетами класса «воздух — воздух» под крыльями оказался «опасно близок» к разведывательному самолёту ВМС США у берегов Крыма.
Канал напоминает, что Пентагон активизировал свои разведывательные полёты над акваторией Чёрного моря с 2014 года, когда «русские присоединили Крым под видом военных учений». Военно-морской флот США тоже отреагировал на присоединение Крыма: направил в регион больше военных кораблей.
В дополнение к инцидентам над Чёрным морем российский истребитель Су-24 в четверг пролетел на юг с востока России, в сторону зоны противовоздушной обороны Южной Кореи. Это вынудило Сеул выслать на перехват два истребителя F-16.
Советник президента США по национальной безопасности Х. Р. Макмастер сообщил журналистам, что в будущем США продолжат «противостоять» России. «Президент ясно дал понять, что он будет противостоять деструктивному поведению России, например, поддержке убийственного режима Асада в Сирии…» — отметил генерал Макмастер. При этом он сказал и о вероятном сотрудничестве: по его словам, Россия «могла бы наилучшим образом продвигать свои интересы при помощи сотрудничества с Соединёнными Штатами и другими странами для разрешения имеющихся конфликтов, а не для замораживания их».
На сайте «Голоса Америки» , в отличие от «NBC News» и «Fox News», указывается на перехват американского разведчика не Су-27, а Су-30: «Российский пилот приблизился к американскому самолёту-разведчику «на безопасное расстояние», чтобы определить тип самолёта, после чего P-8A Poseidon изменил маршрут полёта, а Су-30 вернулся на базу, говорится в сообщении российского Минобороны».
«Это не первое тесное сближение американских и российских самолётов. В феврале четыре российских самолёта совершили облёт корабля ВМС США в Черном море на расстоянии 91 метра, — напоминает «Голос Америки. — В прошедшем месяце американские военные перехватили два российских бомбардировщика в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Тогда ВМС США также назвали действия пилотов «безопасными и профессиональными».
О втором инциденте (с Су-27) ничего не сообщается.
Как выяснила «Газета.ру» , на перехват американского разведчика был поднят Су-30СМ с аэродрома Бельбек в Крыму.
«Целью подобных разведывательных полётов самолётов является вскрытие деятельности подводных сил Черноморского флота, ведение радио- и радиотехнической разведки, в частности, определение режимов работы и тактико-технических характеристик российских радиоэлектронных средств, уточнение состава и дислокации средств ПВО, развёрнутых в Крыму, в первую очередь перспективных зенитных ракетных систем», — сообщил изданию генерал-полковник Владимир Литвинов, бывший заместитель главнокомандующего войсками ПВО.
Истребительно-авиационное прикрытие Крыма сейчас обеспечивается 27-й смешанной авиационной дивизией (Бельбек) в составе 37-го смешанного авиационного полка (Гвардейское) с Су-24М и Су-25 и 38-го истребительного авиаполка (Бельбек) с Су-27 и Су-30СМ.
«Мы будем действовать в этих случаях, как действовали всегда, то есть будем поднимать перехватчик, подводить его с внутренней стороны государственной границы к американскому самолёту-разведчику, идти рядом с ним и тем самым «отжимать» его от государственной границы, — пояснил «Газете.ру» бывший начальник Главного штаба войск ПВО заслуженный военный лётчик СССР, генерал-полковник Игорь Мальцев. — Никаких нарушений в этом случае мы не производим. Что касается расстояний между самолётами, то никакими международными соглашениями они не установлены. И подобный порядок применения истребительной авиации является обычной практикой — предотвращать нарушение государственной границы без применения оружия. Но и одновременно в этом случае надо ясно показывать, что в случае нарушения границы будет открыт огонь».
Обозреватели считают, что теперь практически ежедневно фиксируется по два-три и более полётов летательных разведывательных аппаратов США и других государств НАТО вблизи российских военных объектов, но на их перехват боевые самолёты РФ поднимаются нечасто. Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев сказал «Независимой газете» , что появление разведывательных самолётов Пентагона в районах военно-морских баз и объектов в Севастополе, Новороссийске, Тартусе и на путях следования кораблей ВМФ — явление закономерное. Закономерны и ответные действия истребительной авиации России.
«Нет большого секрета в том, что самолёт P-8A «Poseidon», помимо разведки, предназначен для патрулирования, обнаружения и уничтожения подводных лодок вероятного противника, — отметил эксперт. — Он также может участвовать в противокорабельных операциях, применяя тактические ракеты, торпеды, морские мины и авиабомбы. Поэтому такие самолёты опасны на путях следования наших кораблей, а также вблизи наших военно-морских баз и объектов. Вот и поднимаются наши перехватчики, когда самолёты США приближаются к нашей территории или своим присутствием угрожают нашим кораблям».
Напомним, в конце апреля 2017 г. СМИ писали, что в небе недалеко от г. Калининграда был обнаружен самолёт-разведчик RC-135W «Rivet Joint» (Великобритания). Его засекли просто: через специальное мобильное приложение для отслеживания пассажирских авиалайнеров.
Ранее, 19 апреля Минобороны РФ подтвердило случай сопровождения Ту-95МС американскими истребителями у Аляски.
Довольно шумный инцидент произошёл чуть больше года назад: в апреле 2016-го. Су-27 приблизился примерно на тридцать метров к самолёту-разведчику RC-135 (США) в балтийском небе и выполнил фигуру «бочка». В Пентагоне манёвр назвали «провокацией».
Наконец, в том же апреле 2016 года два Су-24 над водами Балтийского моря приблизились к американскому эсминцу «Дональд Кук».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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