Как Корсика боролась за независимость. Корсиканский фронт продолжает борьбу

Национально-освободительная борьба корсиканского народа за самоопределение активизировалась с началом ХХ века. Революционные события, происходившие во многих странах Европы и Азии, не могли не оказать влияния на рост сепаратистских настроений на Корсике. Тем более, что национальное самосознание корсиканцев всегда оставалось на высоком уровне. Жители острова сохраняли свою национальную идентичность и четко понимали свои отличия от французов. Известно, что в древности на острове проживали племена корсов. В этногенезе местного населения участвовали греки и готы, франки и лангобарды, арабы и итальянцы. Корсиканский язык близок тосканскому наречию итальянского языка. Таким образом, корсиканцы гораздо ближе к итальянцам, чем к французам, хотя остров уже более двух столетий принадлежит Франции.В начале 1920-х гг. в Италии происходил подъем национального самосознания, связанный с приходом к власти фашистской партии Бенито Муссолини. Это событие не могло не оказать ободряющего влияния на близкие к итальянцам народы, например — на корсиканцев. В 1922 г. была основана Партия корсиканского действия — Partitu Corsu d’Azione, которую возглавил известный корсиканский политик Петру Рокка (1887-1966). Публицист, работавший в Tramuntana, Рокка добровольцем отправился на фронт Первой мировой войны, получил ранение и был награжден орденом Почетного легиона. Однако высокая государственная награда не сделала его патриотом Франции. Вернувшись с фронта, Рокка занялся созданием корсиканского автономистского движения. Он основал журнал Muvra, который стал ядром, сплотившим чуть позже вокруг себя Партию корсиканского действия.Современные корсиканские националисты считают Петру Рокка отцом-основателем своего движения. Он восхищался итальянским государством Бенито Муссолини и старался поддерживать связи с бретонскими националистами, также выступавшими за автономию от Франции. В 1927 году Партия корсиканского действия была переименована в Корсиканскую автономистскую партию — Partitu Corsu Autonomista. Постепенно Рокка и издававшиеся им журналы все больше склонялись к модели итальянского фашизма. Из автономистской организации партия Рокка превратилась в ирредентистскую, выступавшую за отсоединение острова Корсика от Франции и присоединение к Италии. В конце концов, в 1939 году Корсиканская автономистская партия была запрещена. Однако запрет продлился недолго. В следующем году Франция была оккупирована гитлеровцами, а Петру Рокка и его соратники продолжили сотрудничество с итальянскими фашистами.Когда Вторая мировая война завершилась поражением Германии и ее союзников, Петру Рокка был арестован за коллаборационистскую деятельность. Его осудили на 15 лет и сослали в далекую Французскую Гвиану — на знаменитый Чертов остров, где находилась тюрьма для особо опасных преступников. Уже после освобождения по амнистии, в начале 1950-х гг., Рокка вернулся на Корсику и попытался возродить национально-освободительное движение. Он требовал у Франции признания всех прав за корсиканским языком и корсиканским народом, создал Академию по изучению и защите корсиканского языка. Однако до начала активной борьбы за автономию Рокка не дожил, скончавшись в 1966 году в преклонном возрасте.Именно конец 1960-х годов стал отправной точкой для формирования и развития современных национально-освободительных движений во Франции — были созданы организации корсиканских и бретонских революционеров, активизировались баски, которые основную работу вели на испанской территории. Большинство национально-освободительных организаций Испании и Франции в это время сочувствовали левым идеям. Однако для корсиканских националистов на первом месте находились именно национальные интересы.Когда в 1967 году Макс Симеони, баллотировавшийся на парламентских выборах от сторонников автономии, получил 12,3% голосов, националисты поверили в свои силы. Была создана организация Корсиканское региональное действие — Action Regionaliste Corse. Позже ее переименовали в Действие за обновление Корсики — Action pour le Renouveau de la Corse, ARC. Так зародилось политическое крыло корсиканского национализма. Однако, первое время корсиканские националисты еще действовали мирными способами. Но ситуация постепенно стала меняться, и тому были свои причины. В первую очередь, они носили культурный и экономический характер — корсиканские националисты считали, что французские власти их дискриминируют, ущемляя права и интересы коренного населения.В 1968 году активисты группы «Свободная Корсика» (Corse libre) взорвали несколько бомб, позже, в 1973 году, прогремели взрывы, ответственность за которые взял Корсиканский крестьянский фронт освобождения (Front Paysan Corse de Liberation). Так фаза противостояния корсиканских националистов и французских властей стала переходить в плоскость прямой конфронтации.21 августа 1975 года группа членов ARC под руководством Эдмона Симеони захватила виноградную пещеру Совикор на ферме Депейль и взяла в заложники четырех человек. националисты выдвинули лозунг противодействия французской экономической экспансии на Корсике, так как правительство Франции незадолго до этого распределило 90% корсиканских сельскохозяйственных земель между «гостями» острова, прежде всего — беженцами из Алжира. Это корсиканцам, само собой, не понравилось, так как они увидели ущемление своих интересов.Захват заложников вызвал жесткую реакцию властей. К ферме Депейль было переброшено жандармское подразделение численностью в 1200 человек, а также вертолеты и бронетехника. Во время штурма погибли двое жандармов и был ранен корсиканский националист. В Бастии начались беспорядки, организованные радикальной корсиканской молодежью, а через шесть дней после захвата заложников, 27 августа 1975 года, ARC была официально запрещена.Однако запрет автономистской партии не принес французским властям желаемого результата. Напротив, националистически настроенная молодежь обозлилась, а невозможность «спускать пар» в рамках легальной партии привела к созданию нелегальных организаций. Как известно, от подполья к вооруженной партизанской борьбе — один шаг. И этот шаг вскоре был сделан. В 1976 г. был создан Корсиканский фронт национального освобождения — Front de Liberation Nationale Corse. Этой организации, хотя она впоследствии и распалась, удалось заложить основы современного корсиканского революционного национализма. В ночь с 4 на 5 мая 1976 года фронт заявил о своем появлении, проведя серию взрывов. Вскоре корсиканские радикалы перешли к активной борьбе против французских властей. Корсика стала опасным местом, где постоянно происходили взрывы, нападения на правительственные учреждения и посты жандармерии, атаки на собственность иностранных граждан. В отличие от своих предшественников, Корсиканский фронт национального освобождения провозгласил своей главной целью не автономизацию острова, а достижение полной государственной независимости Корсики от Франции. В этом позиция фронта отличалась от более умеренного Союза корсиканского народа, которым руководили братья Макс и Эдмонд Симеони — наиболее известные политики автономистского толка, выступавшие за предоставление острову статуса автономии в рамках французского государства.5 мая 1976 г. Корсиканский фронт национального освобождения выпустил свой манифест, опубликованный на корсиканском и французском языках. В нем отражались основные тезисы программы фронта, предусматривавшие: признание за корсиканским народом национальных прав, освобождение острова от элементов французского колониализма — армейских подразделений и колонистов, создание народно-демократического корсиканского правительства, конфискацию собственности у иностранных граждан, социальную реформу в интересах фермеров, рабочих и интеллигенции, право корсиканского народа на политическое самоопределение.Своих целей фронт стал добиваться самыми радикальными способами. Так, в июле 1978 года боевики фронта провели 33 покушения за полчаса. В 1980 г. группа активистов фронта захватила отель Феш в Аяччо. Корсика стала ареной противостояния лоялистов и автономистов. Активизация сторонников национальной независимости привела к появлению и организации ее противников. Был создан Фронт нового действия против независимости и автономии (FRANCIA). Его возглавил Пьер Бертолини, в прошлом работавший в пожарной охране. Группа Бертолини поставила своей целью вооруженную борьбу против сторонников независимости и автономии Корсики, так как считала, что интересам корсиканского народа отвечает нахождение в составе французского государства. Однако, пользовавшаяся меньшей поддержкой, чем националисты, группа Бертолини была быстро вычислена полицией и нейтрализована.Понимая, что одной вооруженной борьбой добиться политических целей невозможно, корсиканские националисты попытались создать и собственное политическое объединение, которое могло бы защищать их интересы на парламентском уровне. В 1980 году был создан Совет национальных комитетов, через семь лет переименованный в Консульт националистов. Сторонники независимости видели в Консульте главный инструмент «параллельной власти», который должен был объединять общественные организации корсиканского народа и осуществлять социальное и политическое представительство его интересов. Естественно, что с самых первых лет своего существования Корсиканский фронт находился в жесткой конфронтации с французскими властями. Государство преследовало активистов организации, давало им солидные сроки тюремного заключения. Однако в 1981 г., после прихода к власти во Франции социалистов, Париж решился на предоставление острову особого статуса. Но автономной Корсика так и не стала, что мотивировало националистов на возобновление вооруженного сопротивления. В 1982 году Корсиканский фронт национального освобождения возобновил вооруженные акции. Только за этот год боевики фронта совершили 800 террористических актов.Понимая, что волну насилия будет невозможно остановить иным путем, кроме как переговорами, французское правительство было вынуждено выйти на контакт с фронтом. К этому времени уже было понятно, что политики и общественные деятели «мирного толка» не представляют корсиканских националистов и не влияют на реальную ситуацию на острове. Франция пошла на дальнейшие уступки и предоставила острову большую автономию. Корсиканцы были признаны народом, отличным от французов и обладающим собственным политическим статусом.Главным «переговорщиком» со стороны корсиканских националистов стал Консульт националистов, к середине 1980-х гг. превратившийся в основное политическое представительство корсиканского революционного движения. Поскольку националистам удалось приобрести четверть голосов на территориальных выборах, власти стали проявлять к корсиканскому революционному движению большую лояльность. Например, были отпущены на свободу террористы, которые заминировали поле для игры в гольф в Спероне.К 1990-м гг. корсиканские националисты тесно сблизились и с корсиканской мафией, традиционно игравшей особую роль в экономической и социальной жизни острова и Франции в целом. Благодаря сотрудничеству с мафией Корсиканский фронт национального освобождения получил возможность расширения своего финансирования, легализации средств, полученных преступным путем — например, посредством наложения «революционного налога» на работавших на острове предпринимателей. Кстати, кары к тем, кто отказывался платить «налог», применялись весьма суровые. Например, был убит обычный парикмахер, который решительно отказался делиться своим доходом с боевиками фронта.Политические противоречия и борьба за влияние и контроль над финансовыми потоками привели к тому, что в 1993 году различные группировки корсиканских националистов обратили оружие друг против друга. Кровавая междоусобная война продолжалась три года, до 1996 года, и стоила корсиканскому национальному движению жизней многих активистов, павших не в борьбе за независимость, а во внутренних разборках. Тем не менее, Корсиканский фронт национального освобождения продолжал свои вылазки и в конце 1990-х гг., и в начале 2000-х гг.Так, в 2002 г. фронт устроил серию взрывов возле казарм вооруженных сил в Лумйо, затем, в 2004 г., — теракты у отелей в Марселе. В 2007 г. корсиканские националисты обстреляли из гранатомета воинскую часть, а в 2009 г. взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль возле отеля в Весковато. Параллельно с вооруженными вылазками, корсиканские националисты продолжают лоббировать идеи национальной независимости на политическом уровне, пытаясь повлиять на настроения основной массы жителей острова и склонить их к более активной борьбе за отделение от Франции. Таким образом, мы видим, что и в настоящее время продолжается борьба корсиканских радикалов за отсоединение от Франции. Помимо фронта, на Корсике и во Франции действуют десятки мелких группировок корсиканских националистов и социалистов, часто состоящие из нескольких человек каждая, но в силу своего радикализма также представляющие определенную угрозу французскому государству.