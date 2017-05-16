Нагорный Карабах заявил о ракетном ударе Азербайджана
Как сообщает интернет-газета « Взгляд », военное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило об обстреле управляемой ракетой азербайджанскими войсками военного объекта Армии обороны.
- сообщает министерство обороны НКР.
По итогам нанесения удара была повреждена одна единица боевой техники, пострадавшие и погибшие отсутствуют.
До этого армия Азербайджана заявляла о том, что был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Оса» , транспортно-заряжающая машина и личный состав вооруженных сил Армении. Минобороны был выложен соответствующий видеоматериал:
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха резко обострилась в начале апреля 2016 года, о чем заявляли Армения и Азербайджан. Одна из сторон противостояния вела наступательные действия. 5 апреля в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в Москве. Однако впоследствии противоборствующие стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.
15 мая, примерно в 16.30 (15.30 мск) противник совершил провокацию на восточном направлении карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, нанеся удар управляемой ракетой по военному объекту Армии обороны.
- сообщает министерство обороны НКР.
По итогам нанесения удара была повреждена одна единица боевой техники, пострадавшие и погибшие отсутствуют.
До этого армия Азербайджана заявляла о том, что был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Оса» , транспортно-заряжающая машина и личный состав вооруженных сил Армении. Минобороны был выложен соответствующий видеоматериал:
ЗРК "Оса"
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха резко обострилась в начале апреля 2016 года, о чем заявляли Армения и Азербайджан. Одна из сторон противостояния вела наступательные действия. 5 апреля в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в Москве. Однако впоследствии противоборствующие стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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