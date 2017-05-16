12:49 16 мая

Нагорный Карабах заявил о ракетном ударе Азербайджана

Как сообщает интернет-газета « Взгляд », военное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило об обстреле управляемой ракетой азербайджанскими войсками военного объекта Армии обороны.

15 мая, примерно в 16.30 (15.30 мск) противник совершил провокацию на восточном направлении карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, нанеся удар управляемой ракетой по военному объекту Армии обороны.

- сообщает министерство обороны НКР.

По итогам нанесения удара была повреждена одна единица боевой техники, пострадавшие и погибшие отсутствуют.


До этого армия Азербайджана заявляла о том, что был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Оса» , транспортно-заряжающая машина и личный состав вооруженных сил Армении. Минобороны был выложен соответствующий видеоматериал:




ЗРК "Оса"


Ситуация вокруг Нагорного Карабаха резко обострилась в начале апреля 2016 года, о чем заявляли Армения и Азербайджан. Одна из сторон противостояния вела наступательные действия. 5 апреля в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в Москве. Однако впоследствии противоборствующие стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.


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Комментарии 61

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  1. Ferdinant Сегодня, 11:21
    Пояс нестабильности вокруг России в действии
    Ferdinant
    1. сиг Сегодня, 11:40
      Апрель 2016 года показал слабость вооружённых сил Карабаха и Армении,вернее - слабость режима сырожи саркисяна."Президент"- шарлатан сырожа саркисян лет 5-6 назад во всеуслышание заявлял,что он будет первым пассажиром на самолёте,который полетит из Еревана в Степанакерт.После угрозы официального Баку сбить данный самолёт хотелки сырожи саркисяна не осуществились,он не рискнул полетать в Степанакерт на гражданском самолёте и вообще рейсов туда нет.После апрельских боёв прошлого года армянская армия не попыталась даже предпринять попытку вернуть утраченные позиции и восстановить статус- кво.Зато сырожа саркисян " смело " подавляет гражданские протесты жителей Армении.При своём вступлении на должность президента 1 марта 2008 года в центре Еревана было расстреляно 10 армян,неравнодушных граждан страны,вышедших протестовать против явных подтасовки на президентских выборах.В один прекрасный день Азербайджан всерьёз ударит по Карабаху и решит этот вопрос навсегда.Затем придёт черед решения проблемы южных областей Армении - эти области разделяют Азербайджан от Нахичнваня и Турции.Если сырожа саркисян продолжит своё победное царствование в стране,то Азербайджан с лёгкостью решит и этот вопрос.
      сиг
      1. mgero Сегодня, 11:59
        А че армянски флаг то ставить? Че непонятно что азербайджанец написал? Как армянин атвечаю, земля пренадлежит народу а не президенту, народ и зашетит родину. Можете завоевать то попробуйте.
        mgero
        1. сиг Сегодня, 12:16
          Цитата: mgero
          А че армянски флаг то ставить? Че непонятно что азербайджанец написал? Как армянин атвечаю, земля пренадлежит народу а не президенту, народ и зашетит родину. Можете завоевать то попробуйте.

          Вы ошибаетесь- я армянин и пишу из Армении,я если я написал горькую правду,то лучше знать её,чем зарыть голову в песок и делать вид,что ничего не происходит.Земля,говоришь,принадлежит народу- мои родственники при развала Союза получили гектар земли,без каких то сельскохозяйственных орудий,без поддержки государства хорошими семенами.Этот гектар они давно уже не обрабатывают- они уехали из страны,решая свои социальные проблемы,как и ты.Издалека ,конечно,любить родину проще и легче.Не удивлюсь,если сам окажешься из Карабаха.
          сиг
      2. хрыч Сегодня, 12:11
        Цитата: сиг
        в центре Еревана было расстреляно 10 армян

        Видимо не всех, ибо когда страна в осаде, шатать режим могут либо предатели, либо умалишенные. Первых утилизировать, последних лечить горстями галоперидола.
        хрыч
        1. сиг Сегодня, 12:25
          Цитата: хрыч
          Цитата: сиг
          в центре Еревана было расстреляно 10 армян

          Видимо не всех, ибо когда страна в осаде, шатать режим могут либо предатели, либо умалишенные. Первых утилизировать, последних лечить горстями галоперидола.

          После 2008 года никто под сыражой саркисяном кресло не шатал,он спокойно себе правил до апреля 2016 года,целых 8 лет он безраздельно решал судьбы Армении.И дорешался- в апреле 2016 года даже было стыдно смотреть армянские телеканалы- стоял сплошной вой- официальные лица обращались к кому угодно,что бы спасти свою шкуру.8 лет правления сырожи привели к тактическому поражению армянской армии в Карабахе,которая скоро перейдёт в стратегическое поражение,ибо сырожа саркисян даже не думает уходить - он перекраил конституцию Армении и сделал её парламентской республикой ,в парламент весной этого года протащил свою партию .Чувак собрался править до конца своих дней.
          сиг
      3. armenk Сегодня, 12:29
        Сиг, обиженка, мне твой плач, соседское блеение напоминает.
        armenk
        1. сиг Сегодня, 12:34
          Цитата: armenk
          Сиг, обиженка, мне твой плач, соседское блеение напоминает.

          Ты зря так об азербайджанцах пишешь,блеют пока что армяне,уже целых 18 лет живущие под сапогом карабахского клана и не способными смести эту преступную хунту.Я ещё раз повторяю- издалека любить Родину легко и приятно.
          сиг
        2. Аскет Сегодня, 12:43
          Цитата: armenk
          Сиг, обиженка, мне твой плач, соседское блеение напоминает.

          Армянский дочь офицера ара -американец грантоед wassat
          Аскет
    2. xetai9977 Сегодня, 12:24
      В этом и суть армянской пропаганды- "повреждена одна единица боевой техники",- комплект в щепки, к тому же сдетонировал на славу. laughing "карабахско-азербайджанской линии соприкосновения... военному объекту Армии обороны." есть такая линия? а почему не армянско-азербайджанская? feel "Армия Обороны"- стырили из обозначения армии Израиля, что неудивительно. Плагиат царит во всём !
      xetai9977
      1. Yalquzaq1 Сегодня, 12:32
        Цитата: xetai9977
        Плагиат царит во всём !

        армяне они даже наши автомобильные номера стырили laughing
        вот не могли свое придумать или стырить у грузин что-ли)))
        Yalquzaq1
        1. xetai9977 Сегодня, 12:38
          не впервой- тырят номера, топонимы,песни, композиторов, кухню, историю, земли и даже ругательства- помните как материли Лаврова в Ереване?
          xetai9977
          1. Yalquzaq1 Сегодня, 12:42
            Цитата: xetai9977
            материли Лаврова в Ереване?

            да надо здешним армянам задать вопрос почему на митингах в Ереване Лаврова посылали на ....й по азербайджански???))
            Yalquzaq1
            1. xetai9977 Сегодня, 12:44
              да пускай ругают- жалко,что ли? laughing
              xetai9977
  2. Комментарий был удален.
    1. NIKNN Сегодня, 11:32
      Его я так понял ПТУРом саданули, что ли?
      NIKNN
      1. genisis Сегодня, 12:14
        Бытует мнение что Spike
        genisis
        1. armenk Сегодня, 12:23
          Армия обороны заявляет, что SPIKE.
          armenk
          1. voyaka uh Сегодня, 12:30
            Вот так, вероятно, выглядел пуск:
            voyaka uh
            1. Yalquzaq1 Сегодня, 12:46
              причем Пуск из далека и с любовью!! нас некоторые здесь призывают любить армян))
              А нам евреи по душе)))) спасибо Израилю и НАШИМ евреям из Азербайджана))передавайте им привет hi drinks
              Yalquzaq1
          2. сиг Сегодня, 12:37
            Цитата: armenk
            Армия обороны заявляет, что SPIKE.

            А где наш " Spike"?Я задаю всего лишь риторический вопрос,так как вы не ответите на него- гораздо легче объявить,что ваш собеседник - азербайджанец и дело с концом.
            сиг
          3. garnik Сегодня, 12:40
            А что делает ЗРК на передовой,если это правда конечно?
            garnik
            1. xetai9977 Сегодня, 12:46
              "А что делает ЗРК на передовой,если это правда конечно?"
              Не поверите,я сам удивился. Думал деза,пока сами армяне не подтвердили)) laughing
              xetai9977
          4. xetai9977 Сегодня, 12:40
            а почему именно Spike? дальность позволял применение любого ПТУР. Спайк - слишком много чести для них. Снимали с фронта, а не съемки БЛА. Скорее всего Корнет
            xetai9977
  3. Мастер Сегодня, 11:26

    Норм так взорвался smile
    Мастер
    1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:28
      была повреждена одна единица боевой техники???)) - комплекс разлетелся на атомы))
      Yalquzaq1
      1. хрыч Сегодня, 12:23
        Цитата: Yalquzaq1
        комплекс разлетелся на атомы

        Ох уж мне эти ядерщики laughing Всегда надо дождаться ответки, а потом радоваться или зарэвет laughing
        хрыч
        1. Yalquzaq1 Сегодня, 12:34
          Цитата: хрыч
          ответки

          ждемс "Атветку" с апреля 2016, сидим на взятых высотах и ждем уже год laughing
          Yalquzaq1
    2. Виктор-М Сегодня, 12:11
      Цитата: Мастер
      Норм так взорвался

      Значимая победа азербайджанской "армии"! laughing
      Войдёт в историю. laughing
      Виктор-М
      1. xetai9977 Сегодня, 12:26
        Значимая победа азербайджанской "армии"
        любой ущерб оккупантам-это значимо! если у вас душа болит за оккупантов- выпейте корвалол. Поможет laughing laughing laughing
        xetai9977
  4. роман66 Сегодня, 11:30
    это чтоль управляемая ракета на фото? request
    роман66
    1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:33
      да не было никакой управляемой ракеты, армяне фантазируют, просто в машине у А.Ш.О.Т.А булка перегрелся)))
      Yalquzaq1
      1. роман66 Сегодня, 11:35
        нехорошо злорадствовать, люди же гибнут
        роман66
        1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:39
          Цитата: роман66
          нехорошо злорадствовать, люди же гибнут

          так армяне говорят жертв нету) просто кондиционер взорвался)
          бедные какие - гибнут, в следущий раз будем солью в них стрелять laughing
          Yalquzaq1
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:53
            Мне интересно, когда гибнут азербайджанцы вы тоже так же злорадствуете. Наверное с российского рынка это выглядит смешно?
            rotmistr60
            1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:57
              Цитата: rotmistr60
              Мне интересно, когда гибнут азербайджанцы вы тоже так же злорадствуете. Наверное с российского рынка это выглядит смешно?

              А когда гибнут украинские солдаты на Донбассе у Вас таки боль и печаль, да?
              причем вообще рынок-то))
              Yalquzaq1
              1. Виктор-М Сегодня, 12:07
                Цитата: Yalquzaq1
                А когда гибнут украинские солдаты на Донбассе у Вас таки боль и печаль, да?

                Не солдаты, а шакалы нацистские, убивающие свой народ.
                Виктор-М
                1. Yalquzaq1 Сегодня, 12:15
                  Цитата: Виктор-М
                  Не солдаты, а шакалы нацистские, убивающие свой народ.

                  Для Вас они такие - для украинцев - они герои. hi
                  Yalquzaq1
                  1. Виктор-М Сегодня, 12:19
                    Цитата: Yalquzaq1
                    Цитата: Виктор-М
                    Не солдаты, а шакалы нацистские, убивающие свой народ.

                    Для Вас они такие - для украинцев - они герои. hi

                    Для какого процента украинцев не уточните, и украинцев ли?
                    Виктор-М
              2. поневолебрат Сегодня, 12:19
                Цитата: Yalquzaq1
                причем вообще рынок-то))

                При том что В РФ ваши в основном по этой части бизнес ведут. А то Вы не знали? Вот вам и указали Ваше предположительное местонахождение, откуда Вы "воюете". Ну это как бы с "дивана", для глюпих
                поневолебрат
              3. xetai9977 Сегодня, 12:29
                причем вообще рынок-то)
                неудивительно,брат) у каждого что болит laughing laughing
                xetai9977
            2. Yalquzaq1 Сегодня, 12:02
              Цитата: rotmistr60
              Наверное с российского рынка это выглядит смешно?

              только в России видел пренебрежение к людям работающим на рынках) в других странах почему-то относятся по другому..) Все-таки что-то не ладно с вами...
              Yalquzaq1
              1. rotmistr60 Сегодня, 12:07
                Все-таки что-то не ладно с вами...

                Нука, нука расскажите какие мы плохие.Что же вы тогда едете к нам. А не ладно, уважаемый не с нами, а лично с вами смеющимся над смертью людей другой национальности.
                rotmistr60
                1. Yalquzaq1 Сегодня, 12:13
                  Цитата: rotmistr60
                  Что же вы тогда едете к нам.

                  кто к вам едет они уже давно ваши граждане - паспорта российские.
                  эта ваша проблема hi
                  Yalquzaq1
                  1. поневолебрат Сегодня, 12:20
                    Это да, успешно. Не поспоришь. А вы таки не здесь?
                    поневолебрат
                2. Yalquzaq1 Сегодня, 12:15
                  Цитата: rotmistr60
                  смертью людей другой национальности.

                  повторю вопрос Вам - вы оплакиваете гибель украинских солдат?
                  Yalquzaq1
              2. Виктор-М Сегодня, 12:08
                Цитата: Yalquzaq1
                только в России видел пренебрежение к людям работающим на рынках) в других странах почему-то относятся по другому..) Все-таки что-то не ладно с вами...

                Ключевое слово "работающим"?
                Люди работают в полях, а на рынках не люди, а торгаши, которые спекулируют.
                Виктор-М
                1. Yalquzaq1 Сегодня, 12:21
                  Цитата: Виктор-М
                  спекулируют.

                  а что вы думаете о спекулянтах нефти, коммунальных услугах или о ваших банкирах?
                  Yalquzaq1
                  1. Виктор-М Сегодня, 12:26
                    Цитата: Yalquzaq1
                    Цитата: Виктор-М
                    спекулируют.

                    а что вы думаете о спекулянтах нефти, коммунальных услугах или о ваших банкирах?

                    О "наших банкирах" laughing , то же самое и думаю.
                    Виктор-М
                2. Yeraz Сегодня, 12:45
                  Цитата: Виктор-М
                  Люди работают в полях, а на рынках не люди, а торгаши, которые спекулируют.

                  ну иди на рынке потаргуй,посмотри так ли это легко в физическом плане.А чтобы спекулировать-это еще тоже надо уметь.
                  Yeraz
              3. поневолебрат Сегодня, 12:24
                Так и махните на нас, неладных, рукой. Что вы все учить нас лезете кто словом недобрым, кто ружьем? А к спекулянтам вашим такое отношение что не знают своего места в чужой стране, которая то ли по доброте то ли по недоразумению дает вам на себе паразитировать. Ведут себя высокомерно, вызывающе. И неплохо бы в стране постоянного пребывания изъясняться на ее языке.
                поневолебрат
              4. Yalquzaq1 Сегодня, 12:28
                послушайте асфальтовый бизнес в России армяне держат, поэтому у вас дороги шикарные) вьетнамцы держат подпольные цеха, китайцы занимаются почти всем, Дагестан занимается контрафактным спиртом, абхазы контролируют винный рынок и так далее... и......?
                Yalquzaq1
              5. xetai9977 Сегодня, 12:30
                "Все-таки что-то не ладно с вами..."
                Далеко не ладно с ними,и причем давно. Умудрится перессорится со всеми в мире - это уметь надо!
                xetai9977
      2. сиг Сегодня, 11:47
        Цитата: Yalquzaq1
        да не было никакой управляемой ракеты, армяне фантазируют, просто в машине у А.Ш.О.Т.А булка перегрелся)))

        Режим сырожи саркисяна основан на лжи и блефе,вор может хорошо воевать лишь с армянскими гражданами,расстреливая их на площадях Еревана.Я помню,как после апрельских боёв на этом сайте внезапно появились форумчане из Армении и с пеной у рта " доказывали", что армяне хотя и не победили в апрельских боях,то и не проиграли.Когда тема стала не актуальной,то тролли саркисяна так же внезапно исчезли.
        сиг
        1. ядро Сегодня, 12:11
          а ты чей троль?
          ядро
          1. сиг Сегодня, 12:28
            Цитата: ядро
            а ты чей троль?

            Я сам по себе.
            сиг
  5. mgero Сегодня, 11:54
    " Одна из сторон противостояния вела наступательные действия." Хорошо сказано! Автор незнает кто? Даже в Африке знают или нужно так писать?
    mgero
    1. сиг Сегодня, 12:08
      Цитата: mgero
      " Одна из сторон противостояния вела наступательные действия." Хорошо сказано! Автор незнает кто? Даже в Африке знают или нужно так писать?

      Ну напишут,что Азербайджан- что от этого изменится?Наступление Азербайджана стало возможным после того,как карабахский клан довел Армению до полного краха.До апреля 2016 года " президент" сырожа саркисян любил приезжать в воинские части и громогласно заявлять,я практически цитирую авантюриста:" А вы знаете- какие передовые системы вооружения купила Армения для своих вооружённых сил! Многие государства не мечтают о таких системах вооружения!" После апреля 2016 года,когда ещё в Карабахе шли бои,сырожа саркисян практически сбежал в Германию к Ангеле Меркель и там заявил:" Несмотря на то,что наша армия была вооружена устаревшим оружием,в лучшем случае начала 80-ых годов..." wassat Спрашивается- а где то оружие ,что ты так усердно рекламировал,господин " президент" в своих вояжах по воинским частям страны.Пока у власти стоит этот,Армения будет терпеть одно поражение за другим.Азербайджанцы просто пользуются слабостью Армении и правильно делают- любой бы на их месте поступил бы так же.
      сиг
      1. ватник Сегодня, 12:19
        Да новый-старый султан Азербайджана Алиев перенимает методы агрессивного иудейского образования под названием Израиль и так же совершает акты ничем не спровоцированного террора против соседей.
        Не даром Азербайджан стратегический союзник Израиля хотя давно понятно что их дружба это союз двух "торговцев" lol
        ватник
  6. ядро Сегодня, 12:21
    вопрос дилетанта, а ОСА разве не видит ракеты, я так полагаю армяне заявление делали не по поводу банального обстрела птурсом, шмальнули чем то более серьёзным.
    ядро
  7. Yalquzaq1 Сегодня, 12:30
    Цитата: Виктор-М
    Цитата: Yalquzaq1
    Цитата: Виктор-М
    спекулируют.

    а что вы думаете о спекулянтах нефти, коммунальных услугах или о ваших банкирах?

    О "наших банкирах" laughing , то же самое и думаю.

    ну тогда в ком и в чем проблема? hi
    Yalquzaq1
  8. Рабинович_007 Сегодня, 12:46
    Кто союзник России в этом конфликте?
    Ведь Россия вооружаются обоих, Армению бесплатно, Азербайджан за деньги.
    Рабинович_007
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