12:51 16 мая

На Украине запретили доступ к соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности страны о запрете доступа к российским социальным сетям «Одноклассники», «ВКонтакте» и ресурсам Mail.ru, передает РИА Новости .



Как отмечается в дополнениях к решению СНБО, опубликованных на сайте президента Украины, ограничение введено сроком на 3 года.


Во вторник президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности о расширенном списке физических лиц и организаций России, в отношении которых введены санкции. Этим же решением продлены сроки действия ранее введенных санкций.

Запрет интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru),
гласит один пунктов санкционного списка.

Использованы фотографии: http://pavlyxa.ru
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Комментарии 61

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:51
    Маразм крепчал! Градус алкоголя в крови - тоже. Социальные сети и почта - самое убойное оружие по версии укропов. Дивизии спецназа и ВДВ "уже уничтожены", дошли руки и до другого.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 11:54
      Может это единственно верное решение...Почаще друг с другом общаться будут..
      Цитата: oleg-gr
      Маразм крепчал! Градус алкоголя в крови - тоже. Социальные сети и почта - самое убойное оружие по версии укропов.
      210окв
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:57
        На Украине запретили доступ к соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте»

        Как же это Порошенко забыл про наше ВО? laughing
        СРЦ П-15
        1. rpek32 Сегодня, 11:58
          осталось только понять как запрет впаше и дноклассников в незалежной связан с ВО
          (здесь должен быть фейспалм но лень добавлять)
          rpek32
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:01
            Цитата: rpek32
            осталось только понять как запрет впаше и дноклассников в незалежной связан с ВО

            Так же, как мозг Порошенко не связан с его головой!
            СРЦ П-15
          2. Zibelew Сегодня, 12:10
            Это не санкции Украины против России, это попытка закрыть доступ собственному населению к информации, к русскоязычному общению. Фашистское государство....
            Zibelew
        2. Alexey RA Сегодня, 12:00
          Он и про Перемоги забыл. smile
          Alexey RA
        3. Zibelew Сегодня, 12:07
          "Кто вконтакте - тот москаль!"
          Zibelew
        4. Чёрный Сегодня, 12:13
          Оставьте только домашнее видео Поросёнка-хунтика wassat
          Чёрный
      2. Комментарий был удален.
    2. Венд Сегодня, 12:05
      Цитата: oleg-gr
      Маразм крепчал! Градус алкоголя в крови - тоже. Социальные сети и почта - самое убойное оружие по версии укропов. Дивизии спецназа и ВДВ "уже уничтожены", дошли руки и до другого.

      Да нет, все правильно. Они же хотят полностью контролировать информационное пространство, а через соцсети правдивая информация проходит, как вода в кингстоны. Пытаются закрыть доступ правды в украинское общество.
      Венд
    3. Чёрный Сегодня, 12:08
      Очередная перемога демократии по-фашистски.... laughing а вообще чё мелочиться грохните сразу за одно и интернет. Будет вам весело как в КНДР laughing
      Чёрный
      1. роман66 Сегодня, 12:44
        а чего, скоро и по уровню жизни докатятся
        роман66
    4. Зяблицев Сегодня, 12:14
      Вот,уважаемый Banshee,что я подразумевал под собирательным словом "хохол"- а все остальные, это совершенно спокойно проглотят, как проглатывали десятилетиями разгул русофобского национализма, бредя о Европах...И это не разжигание какой то розни а, к сожалению, констатация факта!
      Зяблицев
    5. Непостижимый Сегодня, 12:45
      Цитата: oleg-gr
      Маразм крепчал! Градус алкоголя в крови - тоже. Социальные сети и почта - самое убойное оружие по версии укропов. Дивизии спецназа и ВДВ "уже уничтожены", дошли руки и до другого.

      Вы зря иронизируете. Соцсети пострашнее любого оружия, это СВЕРХ оружие, так как человеческие массы, умы и идеи невозможно остановить и предугадать.
      Непостижимый
  2. Maksus Сегодня, 11:52
    Ну правильно, Европа же. Даёшь Фейсбук и Твитер - это настоящие рупора демократии и свободы.
    Maksus
    1. мордвин 3 Сегодня, 12:07
      Цитата: Maksus
      Даёшь Фейсбук и Твитер - это настоящие рупора демократии и свободы.

      Это чтобы Пете Медведева с Рогозиным потроллить можно было.
      мордвин 3
    2. Ежак Сегодня, 12:30
      Цитата: Maksus
      Ну правильно, Европа же. Даёшь Фейсбук и Твитер - это настоящие рупора демократии и свободы.

      Этот пост не Вам лично, а поскольку ВЫ упомянули о демократии первым, то всем любителям демократии.
      Демократия есть одурачивание народа при помощи народа ради блага народа - Оскар Уайльд
      Демократия – это термин, с которым обращаются к народу каждый раз, когда в нем нуждаются. — Р. Фаер
      Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам. — Б. Шоу

      Люди, помните, надо жить так, чтобы на социальные сети не хватало времени
      Ежак
  3. Ferdinant Сегодня, 11:53
    Еще сериалы запретить и бунт домохозяек неизбежен,а он безжалостен и беспощаден,в правительстве ярко выраженные суицидальные наклонности.
    Ferdinant
    1. Ежак Сегодня, 12:36
      Цитата: Ferdinant
      сериалы запретить и бунт домохозяек неизбежен,

      Главное — не забыть кастрюли на головы нацепить и взять в руки поварёшки и половники.
      Ежак
  4. barclay Сегодня, 11:56
    . К Яндексу, говорят тоже доступ запрещен. Обалдеть! Как раз на кануне Петюн заявил об опасности атаки "русским кибер оружием". Намек сразу поняли...
    Это уже просто паранойя на почве русофобии.
    barclay
    1. anykin Сегодня, 12:10
      Да, это она - РУСОФОБИЯ.
      anykin
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:23
      Цитата: barclay
      К Яндексу, говорят тоже доступ запрещен. Обалдеть!.

      Вопрос-а зачем все это делается? Ответ очевиден-их пропаганда не так хорошо справляется в вопросе засирания мозгов людских,тк из этих соц сетей люди видят ,общаясь с другими пользователя,настоящее состояние вещей.
      НЕКСУС
    3. Ежак Сегодня, 12:39
      Цитата: barclay
      К Яндексу, говорят тоже доступ запрещен.

      Запрещено. На три года. Самое обидное в том, что у них есть всё своё. Таким образом они делают рекламу своим "продуктам".
      Ежак
  5. Cartalon Сегодня, 11:57
    Есть задача вытеснить русский язык с Украины она и выполняется, можно сколько угодно ёрничать над хохлами, но они своего добиваются последовательно, у России если и есть какая политика она строго засекречена.
    Cartalon
    1. Machete Сегодня, 12:13
      Скажем так, не очень умная политика по скатыванию нации к состоянию скотины.
      Они оскотиниваются. а нам, что, плакать?
      Machete
      1. Cartalon Сегодня, 12:19
        Ну да это же совершенно не нужная нам территория с которой мы ни как не связаны чего раньше ни кому не отдали
        и море крови за эти земли пролили
        Cartalon
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:26
      Цитата: Cartalon
      Есть задача вытеснить русский язык с Украины она и выполняется,

      Дело не только в русском языке...ограничение информационного поля для украинцев,даст хунте возможность гораздо эффективнее втюхивать в головы молодежи всю ту ересь,которую они пропагандируют.
      НЕКСУС
  6. avt Сегодня, 11:57
    Цэ пэрэмога ! Ни усяким
    соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте»
    Сельдь Творогам!Даёшь незалежни соц сэты ,,ВКотле" ,,Одноктельники " Сала Урини! !
    avt
  7. iliitchitch Сегодня, 11:58
    Петрухан на 3 года рассчитывает ? О как . Блин , вот это Печень .
    Лет на 50 бы подумал , даунито , хотя бы .
    iliitchitch
  8. viktor. Сегодня, 11:58
    Правильно Пека закручивай гайки да по сильней, а мы подождём когда резьбу сорвёт и тебе голову открутят ХЛОПЦЫ! wassat
    viktor.
  9. sgr291158 Сегодня, 12:00
    Да и слава богу, меньше истерить будут в соц сетях.
    sgr291158
  10. Alexey RA Сегодня, 12:00
    То есть, теперь любого хохлотролля в ВК можно сразу сдавать в СБУ. laughing
    Alexey RA
  11. rotmistr60 Сегодня, 12:00
    Кроме этого Порошенко ввел санкции в отношение некоторых физических лиц - граждан России, ну и еще что-то там накалякал дрожащей рукой. Какая "преданность" идеалам ЕС, те не успели еще объявить о продлении санкций, а он уже отметился.
    rotmistr60
  12. К0щей Сегодня, 12:02
    laughing идиотизм, friGate и Tor может любой установить))
    К0щей
  13. fan5 Сегодня, 12:03
    Как то слабо. Надо было вообще компьютеры запретить.
    fan5
    1. bulvas Сегодня, 12:39
      Цитата: fan5
      Как то слабо. Надо было вообще компьютеры запретить.


      Не надо. Скоро электричество будет доступно не всем и не всегда

      Пришла тут мысль, Порох - бизнесмен решил запустить свой поисковик и свою соц сеть,
      вот и пытается избавиться от конкурентов
      bulvas
  14. Ferdinant Сегодня, 12:04
    Да смех просто какой то.
    Ferdinant
  15. Seva100pol Сегодня, 12:04
    Kaspersky и dr.web тоже в списке!
    Seva100pol
  16. 3vs Сегодня, 12:06
    Значит нашим, на государственном уровне, надо организовать для граждан Украины прокси-сервер, обеспечивающий
    граждан доступом к интересующей их информации!
    3vs
  17. Machete Сегодня, 12:10
    Не поверишь, Порошенко, но в Фейсбуке российских "сепаратистов" не меньше, чем в этих сетях.
    Machete
  18. Чаронда Сегодня, 12:10
    Судя по модерации и откровенной бандеровщине и русофобиии цветущей на этих сайтах пышным цветом они имеют весьма отдаленное отношение к России,если вообще имеют...Ну если благодаря этому запрету там станет меньше больных русофобией бандеровцев и им подобных,то я только ЗА.
    Чаронда
  19. evgenii67 Сегодня, 12:12
    ну Слава Богу)))) ато столько неадекватов развелось, которые хаят всё что связано с Россией. пусть теперь свою сеть создают ВУ(в Укропии) или Бандерлассики
    evgenii67
  20. askort154 Сегодня, 12:12
    Начинает спасаться от бумеранга цветных революций и переворотов. Петина чуйка начинает "бздеть". belay
    askort154
  21. 1536 Сегодня, 12:14
    Правду не спрячешь и не отключишь. Но скорее всего на Украине просто уже некому пользоваться нашими ресурсами.
    1536
  22. Вождь краснокожих Сегодня, 12:16
    Нет предела маразму... А что в фейсбуке только правильные люди сидят? Или в аське, или в скайпе? По ходу аналог морды-стола социальную сеть "укроп" запустят wassat
    Вождь краснокожих
  23. sds87 Сегодня, 12:16
    Они бы весь сегмент RU запретили бы. А то гадят украинцы на всех русскоязычных информационных ресурсах.
    sds87
  24. anp Сегодня, 12:17
    во, а как теперь укро_тролли в Одноклассниках зарабатывать будут?.... Ни поржать, ни пожалеть...
    anp
  25. Laksamana Besar Сегодня, 12:21
    Ещё все сервисы «Яндекса», антивирусы Касперскгого и Dr.Web запретили. Видимо Google подкинул отходов на прокорм поросю, для принятия этих санкций. drinks
    Laksamana Besar
  26. Ferdinant Сегодня, 12:22
    Нужно еще viber запретить,пусть платят.
    Ferdinant
  27. Slon_on Сегодня, 12:22
    Теперь бандеротролли сюда полезут, надо восстанавливать минуса.
    Slon_on
  28. mag nit Сегодня, 12:22
    Украинский аналог "Одноклассников", - "Собутыльники"
    mag nit
  29. agbykov Сегодня, 12:24
    также под санкциями ABBYY, 1С, Парус, дочки российских компьютерных компаний
    agbykov
  30. salat Сегодня, 12:28
    Одноатошник и ВКотле)))
    salat
  31. salat Сегодня, 12:29
    Скатятся в прошлый век))
    salat
  32. sds87 Сегодня, 12:30
    Пока в очередной раз пишут про Украину, Россия продолжает вкладывать деньги в американские гособлигации.
    Россия потратила в марте на гособлигации США 99,8 миллиарда, увеличив эти инвестиции на 13,5 миллиарда долларов. Таким образом, наша страна является одним из крупнейших держателей портфеля госбумаг США. Пишет "Российская газета".

    Браво! Так держать, колония!
    sds87
    1. ShM05 Сегодня, 12:47
      А за то навальный - пятая колония итд, предатели давно уже в кремле сидят
      ShM05
  33. Инжeнeр Сегодня, 12:34
    Тема достойная Военного Обозрения
    Инжeнeр
    1. НасРать Сегодня, 12:39
      Цитата: Инжeнeр
      Тема достойная Военного Обозрения


      Пипл смакует!!! Комментов море...-значит, это кому то нужно! wassat wassat
      НасРать
  34. sl3 Сегодня, 12:39
    Потрох совсем с катушек сьехал
    sl3
  35. Рабинович_007 Сегодня, 12:44
    В принципе ничего плохого, есть фейсбук. С которого скопирован контакт. Да и вообще эти сети социальные не нужны.
    Рабинович_007
  36. Ferdinant Сегодня, 12:50
    Вполне возможно,что это отвлекающая информация,могут сегодня что нибудь учудить или уже натворили
    Ferdinant
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