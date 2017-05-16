На Украине запретили доступ к соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности страны о запрете доступа к российским социальным сетям «Одноклассники», «ВКонтакте» и ресурсам Mail.ru, передает РИА Новости .
Как отмечается в дополнениях к решению СНБО, опубликованных на сайте президента Украины, ограничение введено сроком на 3 года.
Во вторник президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности о расширенном списке физических лиц и организаций России, в отношении которых введены санкции. Этим же решением продлены сроки действия ранее введенных санкций.
Как отмечается в дополнениях к решению СНБО, опубликованных на сайте президента Украины, ограничение введено сроком на 3 года.
Во вторник президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности о расширенном списке физических лиц и организаций России, в отношении которых введены санкции. Этим же решением продлены сроки действия ранее введенных санкций.
Запрет интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru),гласит один пунктов санкционного списка.
Использованы фотографии: http://pavlyxa.ru
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