Российские корабли проходят Босфор под усиленной охраной из-за возможной атаки ИГ
Турецкие спецслужбы получили информацию о возможном нападении террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) на российские военные корабли, проходящие через пролив Босфор, передает ТАСС сообщение газеты Haber Turk.
Согласно информации, террористы вынашивают планы «обстрела российских кораблей из длинноствольного оружия или переносных ракетных установок».
Такие нападения, в первую очередь, «возможны с суши в тех точках пролива, где корабли максимально приближаются к берегу», пишет газета, отмечая, что турецкая полиция насчитала 146 таких мест и выставила там посты.
Помимо этого, каждый корабль ВМФ РФ при проходе через пролив сопровождают полицейские вертолеты и 2 катера береговой охраны Турции.
Как известно, кораблям и судам ВМФ России приходится регулярно пересекать турецкие проливы в сторону Средиземного моря и обратно в рамках ротации и оперативной необходимости для выполнения боевых задач у побережья Сирии.
Согласно информации, террористы вынашивают планы «обстрела российских кораблей из длинноствольного оружия или переносных ракетных установок».
Такие нападения, в первую очередь, «возможны с суши в тех точках пролива, где корабли максимально приближаются к берегу», пишет газета, отмечая, что турецкая полиция насчитала 146 таких мест и выставила там посты.
Помимо этого, каждый корабль ВМФ РФ при проходе через пролив сопровождают полицейские вертолеты и 2 катера береговой охраны Турции.
Как известно, кораблям и судам ВМФ России приходится регулярно пересекать турецкие проливы в сторону Средиземного моря и обратно в рамках ротации и оперативной необходимости для выполнения боевых задач у побережья Сирии.
Использованы фотографии: REUTERS/Murad Sezer, архив
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