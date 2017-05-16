12:51 16 мая

Российские корабли проходят Босфор под усиленной охраной из-за возможной атаки ИГ

Турецкие спецслужбы получили информацию о возможном нападении террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) на российские военные корабли, проходящие через пролив Босфор, передает ТАСС сообщение газеты Haber Turk.

Российские корабли проходят Босфор под усиленной охраной из-за возможной атаки ИГ


Согласно информации, террористы вынашивают планы «обстрела российских кораблей из длинноствольного оружия или переносных ракетных установок».


Такие нападения, в первую очередь, «возможны с суши в тех точках пролива, где корабли максимально приближаются к берегу», пишет газета, отмечая, что турецкая полиция насчитала 146 таких мест и выставила там посты.

Помимо этого, каждый корабль ВМФ РФ при проходе через пролив сопровождают полицейские вертолеты и 2 катера береговой охраны Турции.

Как известно, кораблям и судам ВМФ России приходится регулярно пересекать турецкие проливы в сторону Средиземного моря и обратно в рамках ротации и оперативной необходимости для выполнения боевых задач у побережья Сирии.

Использованы фотографии: REUTERS/Murad Sezer, архив
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 12:14
    А от турецких сухогрузов есть защита?Или от дурака еще не придумали..?
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:32
      Российские корабли проходят Босфор под усиленной охраной из-за возможной атаки ИГ
      у нас там и так всегда мужик с "иглой" маячил.... а под килем- один бог знает ....
      андрей юрьевич
    2. роман66 Сегодня, 12:38
      можно придумать защиту от дурака, только не от изобретательного
      роман66
  2. viktor. Сегодня, 12:15
    Это больше утырков головная боль,они больше не корабли охраняют а задницу свою laughing
    viktor.
  3. barclay Сегодня, 12:15
    А что? Обстрел из ПТРК будет не смертелен, но достаточно неприятен. А для танкера - вообще будет...
    И если это произойдет с турецкого берега, то последствия будут серьезными. Хотя это можно сделать и с катера.
    barclay
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:34
      Цитата: barclay
      И если это произойдет с турецкого берега, то последствия будут серьезными.

      "помидоры" опять...?
      андрей юрьевич
  4. LostCoast Сегодня, 12:16
    ИГ рядышком на пляже лежит и смотрит.Из-за уменьшения бензовозов с нефтью у многих отпуск...
    LostCoast
  5. DMoroz Сегодня, 12:19
    Вот и понятно кто с ИГИЛ действительно воюет. Там и НАТОвские корабли и суда проходят, но в отношении них никакой информации о "возможной атаке" не поступило... И вообще, если не могут обеспечить охрану проливов, тогда настало время для пересмотра конвенции Монтре...
    DMoroz
    1. midivan Сегодня, 12:45
      Цитата: DMoroz
      Там и НАТОвские корабли и суда проходят, но в отношении них никакой информации о "возможной атаке" не поступило...

      Дык то свои же yes
      midivan
  6. Стирбьорн Сегодня, 12:20
    Бред какой-то, если бы была возможность игиловцы обстреляли любой проходящий мимо корабль, в том числе и турецкий fellow - но боюсь, что никаких игиловцев с переносными ракетными установками, на берегах Босфора нету, статья явно в кумаре писалась laughing
    Стирбьорн
    1. Монос Сегодня, 12:29
      Цитата: Стирбьорн
      но боюсь, что никаких игиловцев с переносными ракетными установками, на берегах Босфора нету

      Вас это расстраивает? Или я вас не правильно понял?
      Монос
  7. vch Сегодня, 12:21
    Турки боятся, что если подобное случиться, то с кораблей тут же придет "ответка" не хилая..... И я так думаю, что в ответ стрельнут не из гранатомета, а чем нибудь посерьезней.....
    vch
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:36
      Цитата: vch
      Турки боятся, что если подобное случиться, то с кораблей тут же придет "ответка" не хилая..... И я так думаю, что в ответ стрельнут не из гранатомета, а чем нибудь посерьезней.....

      да ладно... за "сухарь" ответили...
      андрей юрьевич
    2. ДЯДЯСТАС Сегодня, 12:47
      Цитата: vch
      Турки боятся, что если подобное случиться, то с кораблей тут же придет "ответка" не хилая..... И я так думаю, что в ответ стрельнут не из гранатомета, а чем нибудь посерьезней.....

      Ага , прилетит, ворона хвостом вперед. Не дай Бог этому случится, опять мычать будут что то нелепое и губы дуть. Израильтяне те бы с ходу польнули или с.корейцы а мы не можем , мы же сильные. За сушку , аж зло берет. Отвечалка по ходу у нас заржавела.
      ДЯДЯСТАС
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:30
    «обстрела российских кораблей из длинноствольного оружия или переносных ракетных установок».

    Что-то турки сгущают краски или просто хотят показать, что у них все под контролем и они действительно борются с ИГ. В случае чего как будешь объяснять российской стороне тот факт, что по твоей территории боевики разгуливают с переносными ракетными установками.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:35
      Или готовят почву для отмазки : "А мы предупреждали !" . Тревожно это .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:37
        Павел, так они посты выставили, вертолеты и береговая охрана сопровождают. Поэтому "предупреждали" не пройдет.
        rotmistr60
        1. МПК105 Сегодня, 12:39
          Ну так ведь так и скажут-братаны,мол,всё что могли и не могли сделали,старались,как себе,но увы и ах...Не виноватые мы... feel
          МПК105
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:41
            А, что, как вариант учитывая турецкую психологию поведения.
            rotmistr60
        2. bouncyhunter Сегодня, 12:41
          Геннадий , если бармалеи станут действовать "москитными" группами - посты не помогут . Не хочу ни в чём обвинять турков , но не стал бы к ним поворачиваться спиной ни при каком раскладе . У них свои интересы .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:44
            Интересы конечно свои и поведение может быть не совсем адекватным, поэтому выше я МПК105 и поддержал.
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:48
              Вы не одиноки . Не стоит забывать амбиции их неосултана ... Да и Царьград хорошо помним и мы , и они ...
              bouncyhunter
    2. роман66 Сегодня, 12:41
      длинноствольное оружие - это что? "большая берта"?
      роман66
  9. Masya Masya Сегодня, 12:37
    турецкая полиция насчитала 146 таких мест и выставила там посты.

    для чего тогда, вы, там уже находитесь? очевидно, ИГ помочь...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
      Мариша , здравствуй ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      очевидно, ИГ помочь...

      Вот и я так думаю . Османы - мстительный народ . Уверен - многие таят злобу на русских .
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 12:49
        Паша, приветик! love
        Думаю, диспозицию готовят...
        Masya Masya
  10. iliitchitch Сегодня, 12:40
    Ух как турция озаботилась-то . Прям закорефанилась . Аж вертолёты и 2 катера ... Братаном нам хочет стать их человек , после спасения-то . Братан , ё , с каменюкой за пазухой . Вот китайцы - братаны , верю , мы оба о Планете думаем потому что . А этот - нет . stop
    iliitchitch
  11. askort154 Сегодня, 12:42
    Турки всегда гордо хвалятся, что вся береговая протяжённость Босфора - сплошные подземные и надземные боевые посты . Почему вдруг, именно на российские военные корабли ? Там болтается всё НАТО, которое так же "воюет" с ИГИЛ. Похоже, что турки хотят опять "дружески" обнять нас с ножом в рукаве.Не могут обеспечить безопасность БК РФ в Босфоре, тогда надо чётко сказать, "до свидания южное побережье Турции" !
    askort154
  12. Machete Сегодня, 12:42
    А сами не могут защититься?
    Machete
  13. midivan Сегодня, 12:43
    А что имеется ввиду под длинноствольным оружием, мушкет например, это очень страшно есть кто знающий feel ? Или имелось ввиду орудие, тогда еще та картина, игиловец катит пушку в сторону Босфора, а спец службы сбились с ног в поисках террорюги lol
    midivan
Картина дня