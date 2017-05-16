15:26 16 мая

Стендовые испытания американского двигателя ВЕ-4, разрабатываемого на замену РД-180, закончились неудачей

Американская Blue Origin провела стендовые испытания двигателя ВЕ-4, предназначенного для замены российского агрегата РД-180, которые завершились неудачей. Об этом сообщается в Twitter компании, передает " Лента.RU"

Вчера мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4
— сообщает Blue Origin, уточняя, что на процесс разработки двигателя инцидент не повлияет.

Стендовые испытания американского двигателя ВЕ-4, разрабатываемого на замену РД-180, закончились неудачей



В компании пообещали, что скоро вернутся к тестированию. Из сообщения, опубликованного Blue Origin, как отмечает издание Ars Technica, не ясен масштаб аварии, однако «тот факт, что Blue Origin, относительно скрытная компания, вообще поделилась этой информацией, показателен». Всего в распоряжении Blue Origin имеются как минимум два испытательных стенда, ранее компания заявляла, что планирует создать три рабочих образца ВЕ-4.



Первый показан Blue Origin в марте 2017 года. Компанию возглавляет американский миллиардер Джефф Безос, который считается пятым богатейшим человеком в мире (помимо членов королевских семей и глав государств).
ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas V, куда устанавливаются российские РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas V.

Также над заменой РД-180 работает Aerojet Rocketdyne. В отличие от BE-4, двигатель AR1 пригоден для установки на действующую ракету Atlas V. Компания пока не представила рабочий образец агрегата, однако в начале мая 2017 года провела огневые испытания предкамеры AR1.

Использованы фотографии: Фото: @JeffBezo
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Machete Сегодня, 12:56
    Вот и думай, почему это космическая сверхдержава не может столько лет разработать себе ракетный двигатель.

    Как же они на Луну-то улетели? ИЛи сразу после Лунной программы все технологии по двигателям уничтожили?
    Machete
    1. Zibelew Сегодня, 13:00
      Сша объявили нас чуть ли не угрозой #1, обложили санкциями, но продолжают сотрудничать в тех областях, где им выгодно - покупка наших ракетных двигателей, разоружение и пр. Это как если бы насильник в процессе насилия жертвы купил бы у неё шарф, на котором потом и повесил бы её.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
        Тагирьян , привет ! hi Не первый раз уже делаю акцент на том , что антироссийские санкции ударили больше по Гейросоюзу , нежели по России и Матрасии . Пусть некоторые призадумаются , если ещё осталось чем .
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 13:08
          Привет Павел hi Санкции -- для слабых европейцев. А когда джентльмены не могут выиграть по правилам, они меняют правила.
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
            Дружище , а не много ли чести называть матрасов "джентльменами" ? no
            bouncyhunter
            1. Zibelew Сегодня, 13:21
              Тогда будем называть их янкесами drinks П,.,ндосами сайт почему то не дает называть.
              Zibelew
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
                Придётся , видать ... drinks
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 13:32
                  Я вон до назывался уже цифра 2 , так , что осторожней , а такой двигатель создать... им еще долго придется палить стенды.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:35
                    Вить , я тоже двоечник wink А по движку - пущай парять , Икарушки ...
                    bouncyhunter
                    1. Zibelew Сегодня, 13:40
                      У меня цифра 5 была, но по 3 меня администрация амнистировала. Кстати кота манула не видно.
                      Zibelew
                    2. cniza Сегодня, 13:41
                      А почему я не вижу ? или видит только "лауреат" ... , создадут они движок просто очень дорогой будет ( у них они были , а потом когда мы легли , они у нас с удовольствием покупали и покупают. А сейчас боятся , что мы можем кислород перекрыть) , поэтому будут зубами грызть.
                      cniza
                      1. Zibelew Сегодня, 13:48
                        Цитата: cniza
                        А почему я не вижу ?

                        Это и к лучшему, что не видно за что, и у кого сколько косяков.
                        Zibelew
    2. NIKNN Сегодня, 13:03
      Цитата: Machete
      Как же они на Луну-то улетели?

      Ну до голивуда долететь таких мощных движков то не надо...
      NIKNN
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
        Цитата: NIKNN
        Ну до голивуда долететь таких мощных движков то не надо...

        Хватит и толстого кошелька .
        bouncyhunter
        1. NIKNN Сегодня, 13:08
          Цитата: bouncyhunter
          Хватит и толстого кошелька .

          Да итам судя по всему экономили, фейков лажных понаделали... request
          У них практически все ракеты на твердом топливе, представляю как на такой на луну выстрелить...Барон Мюнхгаузен на ядре...
          NIKNN
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
            Цитата: NIKNN
            фейков лажных понаделали...

            Так для своих обывателей стряпали , вот и экономили . "Ихний" пипл схавал , как они посчитали ... wink
            bouncyhunter
      2. Machete Сегодня, 13:06
        Столько копий сломано за 40 лет на эту тему.
        Но сейчас становится более или менее понятно, что никуда они не летали, скорее всего.
        Страна, которая создала сложнейшие лунные ракеты и движки к ним, не может пнуть на орбиту простую ракету.
        Что-то здесь не так.
        Machete
        1. voyaka uh Сегодня, 14:54
          Space-X отлично запустила 2 ракеты на своих движках
          в течение месяца.
          Вчера был успешный запуск 6.5 тонного спутника связи.
          Перед этим - военного.
          voyaka uh
      3. 210окв Сегодня, 13:38
        Мне кажется или это в самом деле китайцы двигают это "чудо"?
        Цитата: NIKNN
        Цитата: Machete
        Как же они на Луну-то улетели?

        Ну до голивуда долететь таких мощных движков то не надо...
        210окв
    3. Streich Сегодня, 13:04
      Ну на Луну то они не летали, да и с Джеми как то сплошные вопросы, только Шатл, да и то спасибо Пеньковскому.
      Streich
    4. НасРать Сегодня, 13:05
      Цитата: Machete

      Как же они на Луну-то улетели? ИЛи сразу после Лунной программы все технологии по двигателям уничтожили?

      Объективности ради - у нас Буран-Энергия- то же безвозвратно потеряны, как и многое другое из "космического" - хотя бы то, что мы ни разу(после СССР) не запустили исследовательскую аппаратуру на Марс, Венеру, и т.д.....

      Сейчас РФ занялась космо-коммерцией - услуги по доставке - и всё!!! И этому мы реально рады!
      НасРать
      1. Machete Сегодня, 13:08
        Но создать ракету просто для вывода на орбиту мы могли всегда.
        А миссии на Марс и Венеру сейчас не про наш бюджет.
        Machete
        1. НасРать Сегодня, 13:11
          Цитата: Machete
          Но создать ракету просто для вывода на орбиту мы могли всегда.
          А миссии на Марс и Венеру сейчас не про наш бюджет.

          США ракеты то же делают. А наш движок подходил амерам по показателям, а главное был дешев для них(капитализм!) - вот и пустились штаты во все тяжкие с закупкой у нас. То что они сделают двигл - не сомневаюсь. Особенно если их препрёт.
          НасРать
          1. Machete Сегодня, 13:16
            Уже припёрло.
            С их политикой сотрудничество может разорваться в любой момент.
            Machete
            1. НасРать Сегодня, 13:21
              Уря, можно кричать сколько угодно, уверяю Вас США без ракет не останется - глупо думать, что они не справятся с проблемой, с такой то историей ракетостроения!: hi
              Авангард (ракета-носитель)
              Антарес (ракета-носитель)
              Арес-1
              Арес-5
              Атлас (ракеты)
              Атлас LV-3B
              Атлас SLV-3
              Атлас-1
              Атлас-2
              Атлас-3
              Атлас-5
              Атлас-Аджена
              Атлас-Центавр
              Атлас-Эйбл
              Атлас-B
              Атлас-E/F
              Афина (ракета-носитель)
              Афина-1
              Афина-1c
              Афина-2
              Афина-2c
              Б
              Большой примитивный носитель
              Д
              Дельта-4
              Л
              Литл Джо (ракеты)
              М
              Магнум (ракета-носитель)
              Минотавр (ракета-носитель)
              Минотавр-2
              Минотавр-3
              Минотавр-4
              Минотавр-5
              Н
              Нова (ракета-носитель)
              П
              Пегас (ракета-носитель)
              Р
              Редстоун (ракеты)
              С
              Сатурн (ракеты)
              Сатурн C-5N
              Сатурн-1
              Сатурн-1Б
              Сатурн-5
              Скаут (ракета-носитель)
              Спарта (ракета-носитель)
              Т
              Таурус (ракета-носитель)
              Титан (ракета-носитель)
              Титан-3 (ракета-носитель)
              Титан-23G
              Тор DSV-2U
              Тор-Аджена
              Тор-Барнер
              Тор-Дельта
              Тор-Эйбл
              Тор-Эйблстар
              Торад-Аджена
              Ю
              Юнона-1
              Юнона-2
              C
              Commercial Titan III
              E
              Electron (ракета-носитель)
              F
              Falcon (семейство ракет-носителей)
              Falcon 1
              Falcon Heavy
              N
              N-II (ракета-носитель)
              New Shepard
              NOTS-EV-1 Пилот
              S
              Sea Dragon (ракета)
              Space Launch System
              T
              Titan 34D
              Titan II GLV
              Titan IIIA
              Titan IIIB
              Titan IIID
              Titan IIIE
              Titan IV
              V
              Vulcan (ракета-носитель)
              НасРать
              1. Вас Влад Сегодня, 13:41
                НасРать а на данный момент США делает собственные двигатели?
                Вас Влад
                1. НасРать Сегодня, 13:43
                  Цитата: Вас Влад
                  НасРать а на данный момент США делает собственные двигатели?

                  Да, они делают - ниже товарисч opus Сегодня, 13:34 ↑ всё написал. laughing
                  НасРать
                  1. Вас Влад Сегодня, 13:45
                    а илон маск на чём летал?
                    Вас Влад
              2. Submariner971 Сегодня, 15:02
                Особенно Сатурн-5 )))
                Submariner971
                1. НасРать Сегодня, 15:16
                  Похоже Вы спец в ракетостроении и можете технически доказать невозможность(несостоятельность) постройки ракеты Сатурн 5... удивлюсь если Вы теоретически докажете нереальность постройки этой ракеты!




                  wassat fool
                  НасРать
          2. alex73s Сегодня, 13:21
            Есть еще Delta IV с ихними двиглами, но там какие-то терки с Пентагоном (которому принадлежат права), поэтому эту ракету с двигателями не удалось использовать для гражданского сектора. Поэтому появился Atlas V с РД-180
            alex73s
          3. vch Сегодня, 13:25
            Конечно, рано или поздно сделают. Но есть одно "но". К тому времени, когда они сделают свои движки аналогичными или превосходящими наши, то у нас (надеюсь) уже будет что то новое и более продвинутое. Есть у меня такая мысль, что продавая амерам РД-180 мы серьезно тем самым замедлили их собственные разработки. Ведь сколько лет они даже не приступали к работе над новыми двигателями покупая их у нас и только в последние несколько лет заворошились....
            vch
            1. НасРать Сегодня, 13:29
              Я бы больше озаботился нашим отставанием в космосе. Явный регресс! Ситуация в Роскосмосе - говорит сама за себя - тут в набат надо бить, а не пяткой в грудь!
              НасРать
            2. Вас Влад Сегодня, 13:43
              Цитата: vch
              амерам РД-180

              На сколько я помню мы рд 180 продавали вместе с технологиями его производства, но американцы не смогли их освоить.
              Вас Влад
          4. Монос Сегодня, 13:26
            Цитата: НасРать
            То что они сделают двигл - не сомневаюсь

            Конечно сделают. И это есть гуд - хоть кто-то ещё, кроме нас, космосом занимается. Будущее Человечества или в Космосе, или в пекле ядерной войны. Пока а.меры занимаются Космосом, есть надежда.
            Монос
          5. AUL Сегодня, 14:52
            То что они сделают двигл - не сомневаюсь. Особенно если их препрёт.
            Не понимаю, чего так возбудились наши квасные патриоты? Ну, накрылась при испытаниях аппаратура тестирования! Нормальный рабочий момент при любых испытаниях сложной техники. Если бы мы публиковали сведения о таких ситуациях - никакого интернета не хватило бы! У янки двигатель на огневых испытаниях - это уже близко к началу летных, те к завершению разработки. Так что нечего ржать радостно про тупых амеров.
            AUL
      2. yuriy55 Сегодня, 13:33
        Цитата: НасРать
        Объективности ради - у нас Буран-Энергия- то же безвозвратно потеряны

        stop Они не потеряны... no Они послужили образцом для разработок новых перспективных аппаратов:
        Между тем, по сообщению агентства «Интерфакс», директор ЦНИИМаш Г. Г. Райкунов заявил, что Россия может вернуться после 2018 года к этой программе и созданию ракет-носителей, способных выводить на орбиту груз до 24 тонн; испытания её будут начаты в 2015 году. В дальнейшем предполагается создание ракет, которые будут доставлять на орбиту грузы весом более 100 тонн. На отдалённое будущее имеются планы по разработке нового пилотируемого космического корабля и многоразовых ракет-носителей.

        Кроме того, ни у кого не возникает вопросов, как мы смогли полететь в космос и как туда летаем сейчас. Да и МКС держится "на лету" не без помощи наших носителей...
        yuriy55
        1. НасРать Сегодня, 13:38
          ни кто не умоляет достижения СССР в ракетостроении!
          Цитата: yuriy55

          .... испытания её будут начаты в 2015 году. В дальнейшем предполагается создание ракет, которые будут доставлять на орбиту грузы весом более 100 тонн. На отдалённое будущее имеются планы по разработке нового пилотируемого космического корабля и многоразовых ракет-носителей.


          Сейчас 2017 год и где испытания? , хотя бы - где планы по испытаниям? Роскосмос приказал долго жить - проворовались - дальше не куда, пока разберут этот завал пройдет масса времени.... спецы разбегутся. Вот о чем надо беспокоиться, а не о том создадут американцы двигл или нет.
          НасРать
      3. saturn.mmm Сегодня, 14:01
        Цитата: НасРать
        Объективности ради - у нас Буран-Энергия- то же безвозвратно потеряны, как и многое другое из "космического" - хотя бы то, что мы ни разу(после СССР) не запустили исследовательскую аппаратуру на Марс, Венеру, и т.д.....

        Это не совсем так. Вместе с европейцами есть программа "ЭкзоМарс"
        saturn.mmm
        1. НасРать Сегодня, 14:08
          Цитата: saturn.mmm

          Это не совсем так. Вместе с европейцами есть программа "ЭкзоМарс"


          В качестве извозчика для европейцев? Если мне не изменяет память, там задействован Протон...и какие то детали для марсохода.... и как бы всё -- вот и весь полет к Марсу! good

          За то мы регулярно читаем об исследованиях проводимых НАСА в космосе.... делайте выводы..
          НасРать
    5. роман66 Сегодня, 13:07
      какая нахрен . луна? сказочники голливудские
      роман66
    6. yuriy55 Сегодня, 13:26
      Цитата: Machete
      Вот и думай, почему это космическая сверхдержава не может столько лет разработать себе ракетный двигатель.

      Не нашлось в России ещё одного Беленко, чтобы перегнать "Союз" на разборку, и Пеньковского, который подогнал бы папку (флэшку) с чертежами...
      А, belay , может быть у них по жизни корявые руки...
      yuriy55
    7. Incvizitor Сегодня, 13:29
      Раньше я постановку полёта на луну бредом считал а теперь кажется что вполне возможно. laughing
      Incvizitor
    8. opus Сегодня, 13:34
      Цитата: Machete
      Вот и думай, почему это космическая сверхдержава не может столько лет разработать себе ракетный двигатель.

      не пишите ерунду
      RS-25
      RS-27A
      RS-68
      Merlin
      Draco
      SuperDraco
      Это то-что сейчас
      а так-то

      =================================
      Работы по проектированию и сборке двигателя начались шесть лет назад


      -ВЕ-4 работает на кислороде-метане. (ещё есть такие?)
      -В-4 полностью оплачен частным сектором , без государственного финансирования
      -1 ТНА,и наверное один из самых эффективных


      -по расчётам два BE-4s будут стоить меньше , чем один РД-180
      -многоразовость (когда одним из компонентов топлива является керосин, то на стенках камер сгорания всегда образуется нагар, который разрушает металл)
      -тяга на 27,9 % больше ,чем у РД-180
      Цитата: Machete
      Как же они на Луну-то улетели?

      ну эт понятно

      прошло 17 лет
      opus
      1. alex73s Сегодня, 13:53
        ВЕ-4 работает на кислороде-метане. (ещё есть такие?)


        Вроде что-то делает SpaceX
        Raptor (ракетный двигатель) https://ru.wikipedia.org/wiki/Raptor_(%D1%80%D0%B
        0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B
        2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) (статьи про этот двигатель есть и на более авторитетных источниках, но искать лень поэтому выложил ссылку на Википедию)
        alex73s
        1. opus Сегодня, 14:29
          Цитата: alex73s
          Вроде что-то делает SpaceX


          Вроде,что то делает и РКК "Энергия"
          https://topwar.ru/109898-pravka-saga-o-raketnyh-t
          oplivah.html

          Я знаю и я совсем не о том.
          1.Раптор похуже В-4
          2.Дальше В-4 пока ни кто не ушёл (а он с 0 ,а не модифицированный Керосин-кислород)
          opus
      2. Андрей Скоковский Сегодня, 14:36
        Цитата: opus
        ....В-4 полностью оплачен частным сектором , без государственного финансирования.......

        дайте мне возможность печатать бумажки, которые весь мир будет считать своими деньгами, и я тоже буду вкладывать в космос
        за ним будущее и таким образом можно заранее весь мир поставить в зависимость от себя любимого, недаром на западе пошла тенденция передачи подобных технологий в "эффективные частные ручки"
        при этом часть либерального стада будет мне песни петь как благодетелю человечества
        расклад вернее некуда,
        гарантированный доход, гарантированная медийная известность
        Андрей Скоковский
        1. opus Сегодня, 15:08
          Цитата: Андрей Скоковский
          дайте мне возможность печатать бумажки

          1.Это не ко мне, это к наебулиной.
          2.Зачем печатать?
          9 лет за хищение 114 млрд: вынесен приговор экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус

          Гособвинение просило приговорить Маркус к 10 годам, а Глушакову — к пяти годам колонии. И назначить каждой из них штраф в размере 400 000 рублей.

          114 млрд. руб =это почти 2млрд (по курсу сейчас, а вообще поболе).
          (Для справки: ЕВРР инвестировал в Россию с 1991 по сейчас 24 млрд. евро)
          Роман Селезнёв украл (от силы) 40 млн$ ( причём умом и трудясь)
          https://topwar.ru/114942-operativnyy-psevdonim1-s
          elezen-roman-seleznev-utverzhdaet-chto-s-2008-god
          a-rabotal-pod-zaschitoy-fsb.html
          получил 30 + ещё 2 суда= грозит пожизненное
          В 2000 году Шалом Вайс получил приговор в размере 2000 лет. Он был обычным клерком и с помощью знаний и доступа к пенсионной базе он ограбил множество американских пенсионеров и скрылся. Он был объявлен в федеральный розыск и был арестован. Через некоторое время он обжаловал приговор и ему сократили срок до 845 лет.

          Бернард Мэдофф, мошенническим способом заработавший $65 млрд-суд США приговорил Мэдоффа к 150 годам заключения. Позднее срок был снижен на 20 лет.



          3.Кто кому мешает печатать такие бумажки? Может ЦБ РФ (который не понятно ,что и как в системе РФ)?
          4.И НЕ В БУМАЖКАХ ДЕЛО, а в технологии,оборудовании,образовании,знаниях

          Цитата: Андрей Скоковский
          недаром на западе пошла тенденция передачи подобных технологий в "эффективные частные ручки"

          нет не так.
          Финансовое состояние "частных" ручек достигло такого уровня, что они могут финансировать такие разработки + спустя столько лет сломили сопротивление НАСА против "частного космоса".
          Да это и выгодно.
          маск даёт цену, от которой скрипит зубами и Росcкосмос и ULS
          opus
  2. Рабинович_007 Сегодня, 13:04
    Да уже многоразовая ракета почти готова. Я вообще не понимаю зачем им такая ракета.
    Роскосмос вообще банкрот, недавно уволилось много космонавтов - есть статья на яндексе, говорят там беспредел. Интервью космонавта Падалки. Последний раз вместо трех, запустили двух. Роскосмос хочет вообще уйти с МКС.
    Рабинович_007
    1. Muvka Сегодня, 13:07
      надежность у этих ракет никакая.
      Muvka
    2. Berkut24 Сегодня, 13:23
      1) Многоразовая ракета мягко говоря не совсем многоразовая. В шаттле, например, после каждого пуска 30% деталей меняли на новые, а замена отвалившихся термических панелей занимала по времени до года. С рентабельностью проекта вопрос открыт, ибо Маск называет стоимость пуска, но не говорит сколько стоит сам носитель. Так что "дешевле" - это пока не подтвержденный факт. Пока проект убыточен на 12 млд. долларов. Разницу в основном покрывает бюджет. У Маска есть протэже в конгрессе - Маккейн, который имеет свой процент с каждого пуска. Кроме того, убытки частично оплачивает страховая компания, совладельцем которой, как это ни странно, является опять же Маккейн.
      2) Прошу привести точные данные на предмет банкротства Роскосмоса. Ибо за кризисный 2016 год Роскосмос показал чистую прибыль в 3,2 миллиарда рублей. если не можете привести конкретные доказательства - прошу засунуть свой болтливый язык в....
      3) По поводу космонавтов уже было разъяснение по поводу омоложения состава для дальнейшего использования в других проектах. МКС России сейчас практически не интересна, Роскосмос набирает молодежь для получения ей практики на МКС, чтобы потом можно было отправить её в миссии на Луну или Марс.
      При всем моем уважении к человеку, фамилия Падалка совсем подходит для летунов...
      Berkut24
      1. Комментарий был удален.
    3. yuriy55 Сегодня, 13:36
      Цитата: Рабинович_007
      Роскосмос хочет вообще уйти с МКС.

      Роскосмос ДОЛЖЕН уйти с МКС и разработать проект со странами БРИКС. Одним тянуть тяжело, а скопом сделает не хуже...Возможно и надёжнее...
      yuriy55
      1. Рабинович_007 Сегодня, 13:48
        Зачем уходить с МКС, это место где все совместно работают, помогают друг другу и делают открытия.
        Замкнутость это плохо мне кажется.
        Рабинович_007
        1. Berkut24 Сегодня, 14:03
          Совместно там давно никто не работает. Американцы на своем сегменте делают свои опыты (многие из которых мы уже сделали лет 20-30 назад) и никого в них не пускают. Для них и других участников МКС - это опыт создания орбитальных станций. Для нас это давно пройденный этап. Наши туда летают только по 2-м причинам:
          1) Как извозчики, т.е. банально зарабатывают денежку для поддержания отрасли здесь и сейчас.
          2) В качестве техников, которые занимаются ремонтом и обслуживанием многих систем МКС. Ибо все остальные научные туристы стран-партнеров по проекту не знают устройство станции, у них совсем другие задачи. Поломка унитаза, системы переработки воды и вентиляции в американском секторе становится для всех катастрофой вселенского масштаба. И тут как в известном американском фильме - Падалка с гаечным ключом и тестером, но без шапки-ушанки и сигареты.
          Дело не в замкнутости а в том, что смысл в таких проектах определяется либо прибылью, либо продвижением в технологиях. Дружить и участвовать просто так ради дружбы и партнерства - идиотизм высшей степени, особенно в современном мире.
          Berkut24
      2. alex73s Сегодня, 13:58
        Цитата: yuriy55
        Цитата: Рабинович_007
        Роскосмос хочет вообще уйти с МКС.

        Роскосмос ДОЛЖЕН уйти с МКС и разработать проект со странами БРИКС. Одним тянуть тяжело, а скопом сделает не хуже...Возможно и надёжнее...


        Китай делает свое. Бразилии и ЮАР сейчас не до космоса. Индия как всегда (в последнее время) попросит подарить всю документацию
        Так что как не крути с США, ЕС, Японией надежней что то делать в космосе, да и опыт сотрудничества достаточно большой
        alex73s
  3. IGOR GORDEEV Сегодня, 13:06
    У них такого развала, как с СССР не было, поэтому если приложат усилия глядишь и создадут что то похожее.
    IGOR GORDEEV
    1. yuriy55 Сегодня, 13:40
      Цитата: IGOR GORDEEV
      У них такого развала, как с СССР не было, поэтому если приложат усилия глядишь и создадут что то похожее.

      laughing Вы по поводу развала? Или думаете, что всё-таки кто-то продаст чертежи?
      Есть там умные головы, только не о том думают...
      yuriy55
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 13:51
        Цитата: yuriy55
        Вы по поводу развала? Или думаете, что всё-таки кто-то продаст чертежи? Есть там умные головы, только не о том думают...

        По поводу развала это к Трампу. Может у него это получиться или при нем... smile

        А пока что промышленность и фин. возможности у них позволяют создавать подобные изделия. Напрягутся и сделают. Наш бы "Роскосмос" не отставал бы...
        IGOR GORDEEV
    2. Berkut24 Сегодня, 14:10
      У них такого развала, как с СССР не было, поэтому если приложат усилия глядишь и создадут что то похожее.

      СССР в условиях развала смог. А США в идеальных условиях мирового доминирования пытается сделать то же самое уже лет 20. Вам не кажеться, что что-то сдесь не сходится? Или с развалом СССР не все так, как мы думаем, или с процветанием гегемона не всё впорядке.
      Berkut24
  4. avg-mgn Сегодня, 13:06
    Торопятся!
    Поставок РД-180 больше уже не будет, да и на их доводку (доработку) под себя нужно время.
    avg-mgn
  5. barclay Сегодня, 13:08
    По этому поводу можно вспомнить вчерашнее выражение лица сенатора-республиканца Линдси Грэма, который хочет..., но не может.

    Печально, однако.
    НО, нужно учесть, что америкосы - ребята настырные. В космической теме они прогрессируют. А самое главное то, что у них денег до...
    barclay
    1. Berkut24 Сегодня, 14:10
      Прогрессируют все, кроме Украины...
      Berkut24
  6. Altona Сегодня, 13:15
    Цитата: Machete
    Вот и думай, почему это космическая сверхдержава не может столько лет разработать себе ракетный двигатель.

    -----------------------------
    Илон Маск же тоже пытается, грузовую ракету Falcon Heavy готовит. То, что эти испытания закончились неудачей-это нормально. В космической отрасли и ракетной в частности как наиболее сложной, процесс "допиливания" техники не быстрый.И вполне возможно, что эту проблему они добьют, если нащупают нужное направление.
    Насчет Луны уже многие склоняются к тому, что это был блеф. Слишком уж много несуразностей-9 экспедиций и потом резкое сворачивание программы(че тогда рвались называется?), пропажа всего лунного грунта, отсутствие звезд на фотографиях, космический жилой модуль в который астронавт должен влезть как то раком и без скафандра, одномоментное увольнение Вернера фон Брауна и его группы.Ну и остальное, включая упомянутые вами ракетные двигатели, американские ракеты 1968 года могли развить только первую космическую скорость-8м/с.
    Altona
    1. Machete Сегодня, 13:19
      Илон Маск ничего не готовит. Он обычный манагер. Не более того. Который, к тому же, прожирает деньги Госдепа. Вот эти блестящие пиар-акции, типа города на Марсе, это его. Здесь может что угодно и как угодно преподнести.
      Готовит ракету команда спецов.
      Machete
    2. Machete Сегодня, 13:25
      Ну, допустим, звёзд на фотках реально нет. На ютубе много видео в HD-качестве с МКС. Вид снаружи. Звёзд на видео нет.
      Всё остальное верно.
      Machete
    3. isker Сегодня, 13:27
      этот год - последний год существования мифа "лунной высадки", в годовщину ея все и разъясница...
      isker
    4. opus Сегодня, 14:24
      Цитата: Altona
      Насчет Луны уже многие склоняются к тому, что это был блеф

      Хоть одного достойного назовите, а "склоняются" лишь типа UFOзомби
      Цитата: Altona
      экспедиций и потом резкое сворачивание программы(че тогда рвались называется?)

      Буран/Энергия/Скиф... "слишком много несуразностей,чего надрывались, затратили колосальные бабки"- всё ******* (потеряно скажем так).
      Цитата: Altona
      пропажа всего лунного грунта

      нате Вам хранилище лунного грунта, расположенное на территории Космического Центра им. Джонсона.

      На фото Олег Скрипочка и Райан Зейглер (старший куратор хранилища), фото 2015
      Олег Иванович Скрипочка (род. 24 декабря 1969, Невинномысск, Ставропольский край, СССР) — российский космонавт, член отряда космонавтов РКК «Энергия». Бортинженер космического корабля «Союз ТМА-М», 25-й и 26-й экспедиций на Международную космическую станцию (2010-2011). Бортинженер космического корабля «Союз ТМА-20М», 47-й и 48-й экспедиций на Международную космическую станцию (2016).
      На фото «Belt Rock». Привезен экспедицией «Аполлон-15».

      Фото из архива NASA. И этот же камень за 380 000 км отсюда и тогда

      в 2002 году интерном, проходящим здесь практику, его девушкой и друзьями из лаборатории был выкраден 270-кг сейф с образцами лунного грунта и метеоритами. Ценность сейфа, содержавшего 113 граммов лунного грунта и метеоритов, составляла около миллиона долларов. Вскоре товарищи были задержаны при попытке сбыта краденного и отправились в тюрьму. А коммерсы быстро воспользовались этим и выпустили книгу «Sех On The Moon» — мол, после кражи студент и его герлфренд занялись cekсом прямо на кровати с лунными камнями.

      Пробирка с реголитом, которую недавно вернули в лабораторию.

      и т.д.
      Лунный грунт за пределами США я закачал на google d-пользуйтесь
      https://drive.google.com/file/d/0B1_WoqvrWkXzMndQ
      VmlGSkQtQVU/view?usp=sharing
      в exel очень удобно.
      Информацию по каждому из образцов можно запросто найти в интернете, зная только порядковый номер.
      Цитата: Altona
      Ну и остальное, включая упомянутые вами ракетные двигатели, американские ракеты 1968 года могли развить только первую космическую скорость-8м/с.

      простите но это бред.
      1.Machete НЕ УПОМЯНУЛ НИ ОДНОГО ЖРД (он их просто не знает)
      2.Двигатели F-1 УИ=265 с (на земле)
      РД-107 УИ =257 с (Луна (8К72, «Восток-Л») (на земле)
      её Блок «Е» позволил впервые в мире достичь второй космической скорости

      Хотя РД-0105 (8Д714) откровенно слаб (ОЦ)
      LR-87 (Titan II GLV) 258 с (на земле)
      3. Как объясните ( "американские ракеты 1968 года могли развить только первую космическую скорость-8м/с.")
      ударный кратер, образовавшийся в результате падения ускорителя третьей ступени ракеты «Сатурн-5» (Ступень S-IVB )

      Снимки кратера были получены при помощи аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter и его камеры LROC


      Цитата: Machete
      Илон Маск ничего не готовит. Он обычный манагер. Не более того.

      ЗЫ. не стоит выплёскивать незамутнённые потоки сознания
      opus
  7. Ural50 Сегодня, 13:16
    А чё ,я не злорадствую как каклы, уверен у них всё равно получится что задумали, не у всех всё сразу получается.
    Ural50
  8. Alexey RA Сегодня, 13:24
    Из сообщения, опубликованного Blue Origin, как отмечает издание Ars Technica, не ясен масштаб аварии, однако «тот факт, что Blue Origin, относительно скрытная компания, вообще поделилась этой информацией, показателен».

    Что-то сразу вспомнилось:
    Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
    Что разорил себя и вас
    Не вынес он, подобного сюрприза
    И застрелился в тот же час

    Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
    Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
    Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
    Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
    Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла

    А в остальном, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо
    Alexey RA
  9. Макаров Сегодня, 13:37
    быстро однако работают...
    Макаров
  10. Горный стрелок Сегодня, 13:48
    Да тоже как то не логично. Зачем сотрудничать со страной, которая считает тебя "взбесившейся бензоколонкой"? Санкции - так санкции... am
    Горный стрелок
    1. Вас Влад Сегодня, 14:00
      Цитата: Горный стрелок
      Да тоже как то не логично. Зачем сотрудничать со страной, которая считает тебя "взбесившейся бензоколонкой"? Санкции - так санкции...

      Ну зачем же щёки надувать?Сами создатели этих двигателей очень заинтересованны в поставках их США!Пока мы себе такого не можем позволить.
      Вас Влад
  11. Инок Сегодня, 14:09
    Чего пыжатся - все "наши" продадут - все продается.
    Инок
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