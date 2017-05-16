В Южной Осетии построены три многоквартирных дома для российских военнослужащих

Новосёлы получат комфортные квартиры, меблированные и оборудованные современной бытовой техникой, которая полностью соответствует санитарно-экологическим нормам.

Помимо этого, в текущем году планируется завершить строительство объектов парковой зоны военной базы, в том числе хранилища и навесы для техники. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем хранилищ и обустройству прилегающей территории. Также в одном из военных городков завершается обустройство столовой, ведутся пуско-наладочные работы, осуществляется допоставка оборудования.