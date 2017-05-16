В Южной Осетии построены три многоквартирных дома для российских военнослужащих
Управление информации и пресс-службы Южного военного округа сообщает о реализации проекта по строительству жилья для российских военнослужащих на территории Республики Южная Осетия. Речь идёт о строительстве домов на территории военной базы близ города Цхинвал. На данный момент построены три многоквартирных дома.
Из сообщения пресс-службы:
Сообщается о сдаче в эксплуатацию нового детского сада со спортивным залом.
Из материала:
Сегодня из Южной Осетии приходят сообщения о том, что новым главой правительства республики стал Эрик Пухаев, ранее занимавший пост вице-премьера. За кандидатуру Эрика Пухаева, выдвинутую президентом РЮО Анатолием Бибиловым, парламентарии проголосовали единогласно – 32 голоса "за".
Из сообщения пресс-службы:
Новосёлы получат комфортные квартиры, меблированные и оборудованные современной бытовой техникой, которая полностью соответствует санитарно-экологическим нормам.
Сообщается о сдаче в эксплуатацию нового детского сада со спортивным залом.
Из материала:
Помимо этого, в текущем году планируется завершить строительство объектов парковой зоны военной базы, в том числе хранилища и навесы для техники. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем хранилищ и обустройству прилегающей территории. Также в одном из военных городков завершается обустройство столовой, ведутся пуско-наладочные работы, осуществляется допоставка оборудования.
Сегодня из Южной Осетии приходят сообщения о том, что новым главой правительства республики стал Эрик Пухаев, ранее занимавший пост вице-премьера. За кандидатуру Эрика Пухаева, выдвинутую президентом РЮО Анатолием Бибиловым, парламентарии проголосовали единогласно – 32 голоса "за".
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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