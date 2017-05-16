15:26 16 мая

В Южной Осетии построены три многоквартирных дома для российских военнослужащих

Управление информации и пресс-службы Южного военного округа сообщает о реализации проекта по строительству жилья для российских военнослужащих на территории Республики Южная Осетия. Речь идёт о строительстве домов на территории военной базы близ города Цхинвал. На данный момент построены три многоквартирных дома.

Из сообщения пресс-службы:
Новосёлы получат комфортные квартиры, меблированные и оборудованные современной бытовой техникой, которая полностью соответствует санитарно-экологическим нормам.


В Южной Осетии построены три многоквартирных дома для российских военнослужащих



Сообщается о сдаче в эксплуатацию нового детского сада со спортивным залом.

Из материала:
Помимо этого, в текущем году планируется завершить строительство объектов парковой зоны военной базы, в том числе хранилища и навесы для техники. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем хранилищ и обустройству прилегающей территории. Также в одном из военных городков завершается обустройство столовой, ведутся пуско-наладочные работы, осуществляется допоставка оборудования.


Сегодня из Южной Осетии приходят сообщения о том, что новым главой правительства республики стал Эрик Пухаев, ранее занимавший пост вице-премьера. За кандидатуру Эрика Пухаева, выдвинутую президентом РЮО Анатолием Бибиловым, парламентарии проголосовали единогласно – 32 голоса "за".

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zibelew Сегодня, 13:23
    Писали что осенью будет референдум о вхождении в состав России.
    Zibelew
    1. Чёрный Сегодня, 13:26
      Цитата: Zibelew
      Писали что осенью будет референдум о вхождении в состав России.

      По факту они и так в России.90% жителей ЮОР имеют российские паспорта.
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
        Кое-кто крайне недоволен таким положением в ЮОР . На личности переходить нет смысла , я думаю ? wink
        bouncyhunter
  2. Чёрный Сегодня, 13:23
    Основательно обустраиваемся. Всерьёз и надолго smile
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 13:35
      По факту-они НАШИ ЛЮДИ. hi Я имею в виду жителей ЮО.
      Цитата: Чёрный
      Основательно обустраиваемся. Всерьёз и надолго smile
      210окв
  3. yuriy55 Сегодня, 13:47
    В мире и дружбе мы согласны жить со всеми. А, если захотят войти в состав России, - право народов на самоопределение свято...
    yuriy55
Картина дня