15:24 16 мая

Начальник штаба ВМС США призвал увеличить флот, чтобы противостоять России

США нужно наращивать свой флот, чтобы быть в состоянии конкурировать с такими странами, как Китай и Россия, считает начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон.

И Китай, и Россия способны конкурировать в глобальном масштабе во всех областях и на конкурентной скорости. Обе страны имеют значительные космические, кибернетические и ядерные силы
— сказал Ричардсон, передает РИА Новости со ссылкой на портал Defense News.

Начальник штаба ВМС США призвал увеличить флот, чтобы противостоять России



По его словам, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто — в морских пространствах. Так, Ричардсон подчеркнул, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях. Отдельно адмирал отметил, что Россия сохранила и модернизировала свой подводный флот и в прошлом месяце спустила на воду вторую атомную подлодку проекта "Ясень".

Нам срочно нужно действовать, чтобы достичь более высоких показателей ВМС так скоро, насколько это возможно
— сказал он -
Наращивание военно-морских сил предполагает увеличение числа кораблей. Сейчас наша цель — это флот, насчитывающий примерно 310 кораблей. Но если посмотреть на долгосрочный прогноз, то становится ясно, что для того, чтобы выйти за эти рамки, нам придется начать строить еще корабли.

По его словам, новой целью должно стать число в 355 кораблей.
Ричардсон сделал это заявление в преддверии публикации новой "Белой книги" ВМС США, отмечает портал.

Одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа было увеличение американских военно-морских сил до 350 кораблей.

Использованы фотографии: © Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal
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Комментарии 8

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  1. mig29mks Сегодня, 13:58
    Стойте сразу 1000 кораблей и будет вам счастье))
    mig29mks
    1. LostCoast Сегодня, 14:29
      Современная история ещё не знала гибели атомного авианосца.Хотелось-бы глянуть как оно по техническим причинам...
      LostCoast
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:59
    Было бы очень странно, если бы начальник штаба ВМС просил бы увеличения числа самолетов laughing У военных США одна задача. Чтобы вся страна работала только на них, все девушки мечтали выйти замуж за военного, ну и так далее... Думаю, наши военные тоже бы не отказались laughing
    Горный стрелок
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:05
    США нужно наращивать свой флот, чтобы быть в состоянии конкурировать с такими странами, как Китай и Россия, считает начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон.


    По моему американцы хотят в тянуть в разорительную гонку вооружений и РОССИЮ и КИТАЙ...думаю это тупиковый путь для них самих же...противостоять союзу РОССИИ и КИТАЯ США не в состоянии несмотря на всю свою мощь.
    В КРЕМЛЕ наверняка понимают сложившуюся ситуацию и будут исходить из возможностей государства...история разорения СССР пытавшего кроме бесмысленного наращивания вооружений еще и содержать кучу нахлебников один в один повторяется сегодня американцами.
    Тот же ЛЕХА
  4. Ferdinant Сегодня, 14:20
    Такое впечатление,что у них в штабах одни маньяки находиться.
    Ferdinant
  5. НЕКСУС Сегодня, 14:33
    Ну а нам бы тоже нарастить то количественно наши флоты,оснастив их новыми ударными системами,такими как Циркон к примеру. Да только в вопросе оснащения флота,похоже у нас идет по остаточному признаку...да и строим мы бойко пока лишь ледоколы,да Варшавянки ...
    НЕКСУС
  6. seregatara1969 Сегодня, 14:41
    морякам корабли - лётчикам самолёты - танкистам танки - всем всё надо и отказать сложно !
    seregatara1969
  7. pafegosoff Сегодня, 15:21
    При преимуществе менее 10 к 1 они побоятся напасть на русских.
    Это же американцы...
    pafegosoff
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