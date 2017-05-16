Начальник штаба ВМС США призвал увеличить флот, чтобы противостоять России
США нужно наращивать свой флот, чтобы быть в состоянии конкурировать с такими странами, как Китай и Россия, считает начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон.
По его словам, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто — в морских пространствах. Так, Ричардсон подчеркнул, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях. Отдельно адмирал отметил, что Россия сохранила и модернизировала свой подводный флот и в прошлом месяце спустила на воду вторую атомную подлодку проекта "Ясень".
По его словам, новой целью должно стать число в 355 кораблей.
Ричардсон сделал это заявление в преддверии публикации новой "Белой книги" ВМС США, отмечает портал.
Одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа было увеличение американских военно-морских сил до 350 кораблей.
И Китай, и Россия способны конкурировать в глобальном масштабе во всех областях и на конкурентной скорости. Обе страны имеют значительные космические, кибернетические и ядерные силы— сказал Ричардсон, передает РИА Новости со ссылкой на портал Defense News.
По его словам, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто — в морских пространствах. Так, Ричардсон подчеркнул, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях. Отдельно адмирал отметил, что Россия сохранила и модернизировала свой подводный флот и в прошлом месяце спустила на воду вторую атомную подлодку проекта "Ясень".
Нам срочно нужно действовать, чтобы достичь более высоких показателей ВМС так скоро, насколько это возможно— сказал он -
Наращивание военно-морских сил предполагает увеличение числа кораблей. Сейчас наша цель — это флот, насчитывающий примерно 310 кораблей. Но если посмотреть на долгосрочный прогноз, то становится ясно, что для того, чтобы выйти за эти рамки, нам придется начать строить еще корабли.
По его словам, новой целью должно стать число в 355 кораблей.
Ричардсон сделал это заявление в преддверии публикации новой "Белой книги" ВМС США, отмечает портал.
Одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа было увеличение американских военно-морских сил до 350 кораблей.
Использованы фотографии: © Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal
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