Начальник штаба ВМС США призвал увеличить флот, чтобы противостоять России

И Китай, и Россия способны конкурировать в глобальном масштабе во всех областях и на конкурентной скорости. Обе страны имеют значительные космические, кибернетические и ядерные силы

Нам срочно нужно действовать, чтобы достичь более высоких показателей ВМС так скоро, насколько это возможно

Наращивание военно-морских сил предполагает увеличение числа кораблей. Сейчас наша цель — это флот, насчитывающий примерно 310 кораблей. Но если посмотреть на долгосрочный прогноз, то становится ясно, что для того, чтобы выйти за эти рамки, нам придется начать строить еще корабли.