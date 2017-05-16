15:23 16 мая

Дейр-эз-Зор побеждает: последствия стремительного боя в осажденном городе

Верные солдаты сирийского народа из геройского гарнизона Дейр-эз-Зора под командованием генерала Йиссама Захреддина ведут бой в районе городского кладбища.




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