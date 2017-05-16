Дейр-эз-Зор побеждает: последствия стремительного боя в осажденном городе Сегодня, 14:28 Верные солдаты сирийского народа из геройского гарнизона Дейр-эз-Зора под командованием генерала Йиссама Захреддина ведут бой в районе городского кладбища. 0 Геноцид китайского народа в 1937-1945 годах Футбольный матч в блокадном Ленинграде Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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