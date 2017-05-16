15:23 16 мая

Вооружение и техника ЮВО переведены на летний режим эксплуатации

В Южном военном округе завершили перевод вооружения и техники на летний режим эксплуатации, передает РИА Новости сообщение начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

Вооружение и техника ЮВО переведены на летний режим эксплуатации


В соединениях и воинских частях Южного военного округа завершен перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. В течение месяца военнослужащие обслужили и подготовили к лету около 40 тысяч единиц вооружения и техники. Регламентные работы на боевой технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях,
рассказал агентству Астафьев.


По его словам, «на каждой единице техники специалисты выполнили более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники».

Полковник уточнил, что «специалисты провели регулировку основных узлов, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости, а также провели инвентаризацию ЗИП и шлемофонов». К работам были также привлечены представители предприятий-изготовителей военной и специальной техники.

Он отметил, что «с экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в условиях высокогорья».

Полноту и качество подготовки вооружения к летнему периоду в частях проверили комиссии специалистов ЮВО.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Владимирец Сегодня, 14:43
    Вот это новость! fellow Молодцы, даешь досрочный перевод на зимний режим!
    Владимирец
  2. МПК105 Сегодня, 14:47
    Кто-то ещё часы наручные носит...Я думал,сейчас только Президент с Патриархом,да Губернаторы...Остальные все в телефоне время смотрят.
    МПК105
    1. мордвин 3 Сегодня, 14:57
      Цитата: МПК105
      Кто-то ещё часы наручные носит...Я думал,сейчас только Президент с Патриархом,да Губернаторы...Остальные все в телефоне время смотрят.

      Я ношу. "Электронику" советскую.Телефон на работе в раздевалке оставляю, разбить не хочу. hi
      мордвин 3
      1. МПК105 Сегодня, 14:59
        Привет,Володь hi А у меня телефон-и будильник,и часы,и орехи колоть... laughing НОКИА-3310 good
        МПК105
  3. seregatara1969 Сегодня, 14:51
    не рано ли на летний режим да ещё в юво - там только только снег растаял
    seregatara1969
  4. iliitchitch Сегодня, 14:57
    Ну и зачем об этом сообщать ? Лето , блин , грядёт , ну надо же . Хорош дурью-то маятся . Чего , некоему полковнику астафьеву в генерал-майоры хочется весьма ? Молодец , ЗИПы-шлемофоны в поряде . Мировая цивилизация оценила прогиб .
    iliitchitch
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