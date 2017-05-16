Вооружение и техника ЮВО переведены на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях Южного военного округа завершен перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. В течение месяца военнослужащие обслужили и подготовили к лету около 40 тысяч единиц вооружения и техники. Регламентные работы на боевой технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях,

В Южном военном округе завершили перевод вооружения и техники на летний режим эксплуатации, передает РИА Новости сообщение начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.рассказал агентству Астафьев.По его словам, «на каждой единице техники специалисты выполнили более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники».Полковник уточнил, что «специалисты провели регулировку основных узлов, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости, а также провели инвентаризацию ЗИП и шлемофонов». К работам были также привлечены представители предприятий-изготовителей военной и специальной техники.Он отметил, что «с экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в условиях высокогорья».Полноту и качество подготовки вооружения к летнему периоду в частях проверили комиссии специалистов ЮВО.