Волонтер: ВСУ испытывают катастрофическую нехватку офицеров и солдат
Волонтер украинского фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай , занимающегося помощью военнослужащим Вооруженных сил Украины, написал на своей странице в Facebook , что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы, передает " Лента.ru "
Так Гай прокомментировал сообщения о том, что на Украине начинается призыв офицеров запаса.
Гай также предрек массовые попытки уклонения от призыва.
14 мая издание Ukrainian Military Pages сообщило, что по распоряжению Генерального штаба ВСУ военкоматы начали подготовительные мероприятия для призыва офицеров запаса в возрасте до 43 лет.
В марте министр обороны Украины Степан Полторак призвал военных пенсионеров по возможности вернуться на службу.
О намерении Генштаба ВСУ призывать выпускников военных кафедр гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий в Донбассе, сообщалось в январе.
Так Гай прокомментировал сообщения о том, что на Украине начинается призыв офицеров запаса.
Нехватка офицеров, да как и солдат в армии, катастрофическая. Все, кто вам рассказывают про успешный контракт, — врут— написал волонтер.
Гай также предрек массовые попытки уклонения от призыва.
Коррупция будет офигительная. Любой предприниматель заплатит любые деньги, что бы не пройти ВЛК ("військово-лікарську комісію", военно-врачебную комиссию). А кто-то даже отпилит себе палец или глотнет бензин— высказал мнение волонтер
14 мая издание Ukrainian Military Pages сообщило, что по распоряжению Генерального штаба ВСУ военкоматы начали подготовительные мероприятия для призыва офицеров запаса в возрасте до 43 лет.
В марте министр обороны Украины Степан Полторак призвал военных пенсионеров по возможности вернуться на службу.
Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье — чтобы вы взяли на себя пример добровольцев— сказал глава военного ведомства.
О намерении Генштаба ВСУ призывать выпускников военных кафедр гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий в Донбассе, сообщалось в январе.
Использованы фотографии: http://nevsedoma.com.ua/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти