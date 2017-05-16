Волонтер: ВСУ испытывают катастрофическую нехватку офицеров и солдат

Нехватка офицеров, да как и солдат в армии, катастрофическая. Все, кто вам рассказывают про успешный контракт, — врут

Коррупция будет офигительная. Любой предприниматель заплатит любые деньги, что бы не пройти ВЛК ("військово-лікарську комісію", военно-врачебную комиссию). А кто-то даже отпилит себе палец или глотнет бензин

Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье — чтобы вы взяли на себя пример добровольцев