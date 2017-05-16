15:21 16 мая

Волонтер: ВСУ испытывают катастрофическую нехватку офицеров и солдат

Волонтер украинского фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай , занимающегося помощью военнослужащим Вооруженных сил Украины, написал на своей странице в Facebook , что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы, передает " Лента.ru "

Так Гай прокомментировал сообщения о том, что на Украине начинается призыв офицеров запаса.
Нехватка офицеров, да как и солдат в армии, катастрофическая. Все, кто вам рассказывают про успешный контракт, — врут
— написал волонтер.

Волонтер: ВСУ испытывают катастрофическую нехватку офицеров и солдат



Гай также предрек массовые попытки уклонения от призыва.
Коррупция будет офигительная. Любой предприниматель заплатит любые деньги, что бы не пройти ВЛК ("військово-лікарську комісію", военно-врачебную комиссию). А кто-то даже отпилит себе палец или глотнет бензин
— высказал мнение волонтер



14 мая издание Ukrainian Military Pages сообщило, что по распоряжению Генерального штаба ВСУ военкоматы начали подготовительные мероприятия для призыва офицеров запаса в возрасте до 43 лет.

В марте министр обороны Украины Степан Полторак призвал военных пенсионеров по возможности вернуться на службу.
Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье — чтобы вы взяли на себя пример добровольцев
— сказал глава военного ведомства.

О намерении Генштаба ВСУ призывать выпускников военных кафедр гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий в Донбассе, сообщалось в январе.

Использованы фотографии: http://nevsedoma.com.ua/
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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 15:12
    ...тут и безвиз вовремя подоспел....желающих.подохнуть за порося всё меньше. Хоть это радует.
    Чёрный
    1. МПК105 Сегодня, 15:14
      Да-можно выбирать,куда бежать...Вся Европа перед тобой,украинский призывник.Зачем на восток,когда можно и на запад...
      МПК105
      1. 210окв Сегодня, 15:16
        Скатертью дорожка!Нечего им тут в России дороги топтать!
        Цитата: МПК105
        Да-можно выбирать,куда бежать...Вся Европа перед тобой,украинский призывник.Зачем на восток,когда можно и на запад...
        210окв
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:17
      Вроде же Порось разрешил иностранцев на службу в ВСУ брать , но чой-то нихто нэ хочэ за жовто-блакитну державу голову сложить ...
      bouncyhunter
  2. 210окв Сегодня, 15:13
    Ну так иди сам "служить"!Волонтер..блин.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 15:17
      Цитата: 210окв
      Ну так иди сам "служить"!Волонтер..блин.

      У этого 'волонтёра- мародёра наверняка справка имеется, о том что энурезом страдает laughing
      Чёрный
  3. Злой 55 Сегодня, 15:18
    Звиняй,Батько,дураков в хате уже нимае..
    Злой 55
  4. Ferdinant Сегодня, 15:20
    Они на 1,5г.призывают,поэтому никто не пойдет,если на год еще бы может и подумали
    Ferdinant
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