В ООН уточнили количество жертв на востоке Украины

Конфликт продолжает усложнять повседневную жизнь тысяч людей, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения, усиливая их зависимость от внешней помощи и убивая надежды на нормальную жизнь. Тенденция к росту числа жертв среди гражданского населения продолжается. С марта по 14 мая 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека подтвердило 178 жертв среди мирных жителей (35 убитых и 143 раненых),

С марта этого года в Донбассе погибли и получили ранения в результате вооруженного конфликта более 170 мирных жителей, общее же количество убитых гражданских лиц за всё время боевых действий превысило 2 тысячи, передает ТАСС сообщение Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).говорится в отчете Управления.По данным аналитиков, «общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек».Большинство погибших и раненых стали жертвами артиллерийских обстрелов, а также неразорвавшихся боеприпасов.Отмечается, что за 2 прошедших месяца «взрывоопасные предметы стали причиной смерти 22 мирных жителей и привели к ранениям еще 48 человек». В УКГВ подчеркнули, что данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 94 % (четверо убитых и 23 раненых). Бо́льшая часть инцидентов была зафиксирована в районах, подконтрольных ополченцам, сообщается в докладе.В Управлении отметили также, что «значительный урон», который наносится «жилым домам и объектам критически важной инфраструктуры, в том числе электросетям, системе водоснабжения, больницам и школам», «усугубляет нужды людей, живущих в районе боевых действий». Согласно информации, в текущем году «повреждения получили по меньшей мере 18 зданий учебных заведений, еще в 14-ти пришлось временно прекратить занятия».