17:48 16 мая

В ООН уточнили количество жертв на востоке Украины

С марта этого года в Донбассе погибли и получили ранения в результате вооруженного конфликта более 170 мирных жителей, общее же количество убитых гражданских лиц за всё время боевых действий превысило 2 тысячи, передает ТАСС сообщение Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).



Конфликт продолжает усложнять повседневную жизнь тысяч людей, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения, усиливая их зависимость от внешней помощи и убивая надежды на нормальную жизнь. Тенденция к росту числа жертв среди гражданского населения продолжается. С марта по 14 мая 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека подтвердило 178 жертв среди мирных жителей (35 убитых и 143 раненых),
говорится в отчете Управления.


По данным аналитиков, «общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек».

Большинство погибших и раненых стали жертвами артиллерийских обстрелов, а также неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что за 2 прошедших месяца «взрывоопасные предметы стали причиной смерти 22 мирных жителей и привели к ранениям еще 48 человек». В УКГВ подчеркнули, что данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 94 % (четверо убитых и 23 раненых). Бо́льшая часть инцидентов была зафиксирована в районах, подконтрольных ополченцам, сообщается в докладе.

В Управлении отметили также, что «значительный урон», который наносится «жилым домам и объектам критически важной инфраструктуры, в том числе электросетям, системе водоснабжения, больницам и школам», «усугубляет нужды людей, живущих в районе боевых действий». Согласно информации, в текущем году «повреждения получили по меньшей мере 18 зданий учебных заведений, еще в 14-ти пришлось временно прекратить занятия».

Использованы фотографии: Ирина Геращенко/РИА «Новости»
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Комментарии 10

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  1. Ferdinant Сегодня, 15:48
    Не нужны они украинскому правительству у него другие цели
    Ferdinant
    1. Shurik70 Сегодня, 16:12
      По данным аналитиков, «общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек»

      2 тысячи за всё время конфликта? Серьёзно?
      Ах, да, они уточнили, что "превышает". То есть, будет там 20 тысяч, или 30 - всё будет "превышать".
      Тьфу. Каждый день больше сотни обстрелов. ВСУ что, в чистое поле целятся?
      Это что за аналитики такие в ООН отсчитываются
      Shurik70
      1. рич Сегодня, 16:40
        В ООН уточнили количество жертв на востоке Украины

        И что дальше? Свели все на статистику, вместо того, чтобы прекратить кровопролитие
        рич
      2. 210окв Сегодня, 16:42
        Для них(этих "аналитиков")это просто статистика..Они за это деньги получают... am
        Цитата: Shurik70
        По данным аналитиков, «общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек»

        2 тысячи за всё время конфликта? Серьёзно?
        Ах, да, они уточнили, что "превышает". То есть, будет там 20 тысяч, или 30 - всё будет "превышать".
        Тьфу. Каждый день больше сотни обстрелов. ВСУ что, в чистое поле целятся?
        Это что за аналитики такие в ООН отсчитываются
        210окв
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:09
      Славяне убивают славян , давняя мечта запада...Браво Потрошенко, отличная работа иуда..
      Рано или поздно повесят тебя и К в Киеве! Все фиксируется ..
      ОТДЕЛ
  2. pjastolov Сегодня, 15:51
    Ну блин, так там же ваши наблюдатели, они то что делают? как статисты только работают? а санкции только против россии! афигеть recourse
    pjastolov
    1. Pirogov Сегодня, 16:03
      Цитата: pjastolov
      Ну блин, так там же ваши наблюдатели, они то что делают? как статисты только работают? а санкции только против россии! афигеть

      Наблюдатели блюдут выполнение украинской властью ,своих обязательств перед западом,а всё остальное ,просто лицемерие и сказки.
      Pirogov
    2. НасРать Сегодня, 16:08
      .
      Цитата: pjastolov
      Ну блин, так там же ваши наблюдатели, они то что делают? как статисты только работают?


      Как бы ....наблюдатели не от ООН, а от ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.... laughing - Безопасно сотрудничают - чем Вы не довольны??!!! wassat
      НасРать
  3. Мар.Тира Сегодня, 16:32
    Цитата: Ferdinant
    Не нужны они украинскому правительству у него другие цели

    Об этом хорошо сказал Прилепин.И вот какие новости на Донбассе, в ДНР.

    Согласно радиоперехватам, в предпраздничные дни под Горловкой в течение одного дня было убито и ранено («двухсотые» и «трёхсотые») 57 солдат и офицеров ВСУ.

    На широкинском направлении был накрыт штаб батальона «Азов» — 21 убитый там. Но это только в штабе.
    Общие потери там исчисляются в несколько сотен (и сейчас уточняются, поэтому пока о них умолчим).

    Это лишь, повторяю, на двух позициях в праздничные и предпраздничные дни; в то время как артдуэли всё это время происходили сразу на нескольких направлениях, и разовые потери не исключены, хотя и не отображены публично. С обеих сторон.

    Однако если говорить о сопоставимых потерях со стороны армии ДНР — известно, что в те же самые дни погибли шесть военнослужащих в процессе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

    И ещё, что ужасно: в результате безумной пальбы артиллерии ВСУ погибли четыре мирных жителя в Авдеевке и шесть в Безыменном. Двое детей остались сиротами.
    Украинская сторона о потерях мирных жителей на той стороне не сообщает ничего. (Были бы — крик стоял на весь мир).Я с ним согласен.http://svpressa.ru/war21/article/172333/
    ?rss=1
    Мар.Тира
  4. pvv113 Сегодня, 16:43
    По данным аналитиков, «общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек».

    Это те цифры, которые невозможно скрыть. А сколько еще погибших не попало в эту статистику?
    pvv113
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