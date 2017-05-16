17:44 16 мая

В подразделения РЭБ российской военной базы в Абхазии поступили мобильные комплексы «Леер-2»

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии получили современные мобильные комплексы «Леер-2» на базе бронеавтомобиля «Тигр», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Автоматизированный комплекс РЭБ «Леер-2» на базе вездехода «Тигр» является уникальным и является одним из лучших в мире. Он предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений и радиоподавления радиоэлектронных средств противника.

В подразделения РЭБ российской военной базы в Абхазии поступили мобильные комплексы «Леер-2»



Кроме того, «Леер-2» позволяет создавать реальную помеховую обстановку, имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки. Такой комплекс может работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность.

Экипаж 8-ми тонного бронеавтомобиля составляют 2 человека - водитель и оператор. Скорость движения по шоссе до 140 км/час. Броня машины защищает от автоматно-пулеметного огня и взрывов гранат.

С началом летнего периода обучения в ходе тактических учений и занятий по тактико-специальной подготовке военные специалисты РЭБ соединения детально изучат порядок развертывания и свертывания «Леер-2», ведения радиоразведки и подавления радиоэлектронных средств условного противника.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 8

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  1. МПК105 Сегодня, 15:55
    Всё хорошо,только я не понял-в Абхазии-то он зачем?Разве мало других мест,где он был бы более полезен?Там что ему делать-мандарины охранять?
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:58
      Аполитично рассуждаешь , честное слово ...
      bouncyhunter
    2. opus Сегодня, 16:06
      Цитата: МПК105
      я не понял-в Абхазии-то он зачем?

      7-я российская военная база, её прикрывать
      40 танков Т-90А; 120 бронетранспортёров БТР-80А; 18 самоходных гаубиц 2С3 «Акация»; 12 минометов 2С12 «Сани»; 18 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»; буксируемые гаубицы Д-30[10]; зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300

      соседи там не очень спокойные
      opus
      1. Старый военрук Сегодня, 17:09
        Таки граница, батенька, и Гудауты, хорошо известные с советских времён.
        Старый военрук
    3. Pirogov Сегодня, 16:08
      Цитата: МПК105
      Всё хорошо,только я не понял-в Абхазии-то он зачем?Разве мало других мест,где он был бы более полезен?Там что ему делать-мандарины охранять?

      Любая военная техника на Кавказе не будет лишней.
      Pirogov
      1. рич Сегодня, 16:35
        МПК105 : Всё хорошо,только я не понял-в Абхазии-то он зачем? Там что ему делать-мандарины охранять?

        оpus: 7-я российская военная база, её прикрывать

        ну не только 7-я российская военная база, а еще и знаменитая своими мандаринами на весь бывший СССР 3-я овощная база. Так, что правы оба hi
        рич
    4. iliitchitch Сегодня, 16:24
      Цитата: МПК105
      Там что ему делать-мандарины охранять?


      Извиняюсь , эта штука на 8 тонн ну никак , даже с аккумуляторами . Сомнения бродят по разуму моему . Чего-то многовато хорошо становится в телевизоре , не находите , коллеги ? Как бы ПыФФ на выхлопе не получить .
      Повнимательней надо , повнимательней .
      iliitchitch
  2. LostCoast Сегодня, 15:56
    ...Всегда ищу скрытый смысл в адовых названиях нашей спецтехники - леер по немецки-пустой,по английски-смотреть искоса laughing а по испански-считывание
    LostCoast
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