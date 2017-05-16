В подразделения РЭБ российской военной базы в Абхазии поступили мобильные комплексы «Леер-2»
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии получили современные мобильные комплексы «Леер-2» на базе бронеавтомобиля «Тигр», сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Автоматизированный комплекс РЭБ «Леер-2» на базе вездехода «Тигр» является уникальным и является одним из лучших в мире. Он предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений и радиоподавления радиоэлектронных средств противника.
Кроме того, «Леер-2» позволяет создавать реальную помеховую обстановку, имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки. Такой комплекс может работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность.
Экипаж 8-ми тонного бронеавтомобиля составляют 2 человека - водитель и оператор. Скорость движения по шоссе до 140 км/час. Броня машины защищает от автоматно-пулеметного огня и взрывов гранат.
С началом летнего периода обучения в ходе тактических учений и занятий по тактико-специальной подготовке военные специалисты РЭБ соединения детально изучат порядок развертывания и свертывания «Леер-2», ведения радиоразведки и подавления радиоэлектронных средств условного противника.
Автоматизированный комплекс РЭБ «Леер-2» на базе вездехода «Тигр» является уникальным и является одним из лучших в мире. Он предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений и радиоподавления радиоэлектронных средств противника.
Кроме того, «Леер-2» позволяет создавать реальную помеховую обстановку, имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки. Такой комплекс может работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность.
Экипаж 8-ми тонного бронеавтомобиля составляют 2 человека - водитель и оператор. Скорость движения по шоссе до 140 км/час. Броня машины защищает от автоматно-пулеметного огня и взрывов гранат.
С началом летнего периода обучения в ходе тактических учений и занятий по тактико-специальной подготовке военные специалисты РЭБ соединения детально изучат порядок развертывания и свертывания «Леер-2», ведения радиоразведки и подавления радиоэлектронных средств условного противника.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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