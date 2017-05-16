В Ираке появился необычный "колесный танк"
В Сети появились снимки необычной боевой машины — гибрида танка и грузовика. Этот колесный «танк» собрали иракские специалисты для борьбы с террористами. Внешне техника представляет собой шасси грузовика, на которое установлена башня от танка Т-55 со 100-мм пушкой, передает ресурс tut.by
Этот полутанк-полугрузовик применяется в боях против террористов. А судя по пояснению к снимку, передвижная конструкция является частью артиллерийских сил.
Для башни смонтирован самодельный барбет, при стрельбе опускаются дополнительные упоры. Возможно, башню от танка установили на грузовик, чтобы увеличить мобильность боевой машины.
Чем было вызвана необходимость такой комбинации, неизвестно. Возможно, подобным образом иракские конструкторы пытались увеличить мобильность орудия или просто использовали башню с поврежденного в боях танка. Также непонятно, насколько эффективно ведет стрельбу танковая башня с грузовика.
Относительно легкий колесный «танк» может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка. Орудие Д-10Т2С может вести огонь осколочно-фугасными, бронебойными и кумулятивными снарядами. Прицельная дальность — 6 км, максимальная дальность - до 15 км
Этот полутанк-полугрузовик применяется в боях против террористов. А судя по пояснению к снимку, передвижная конструкция является частью артиллерийских сил.
Для башни смонтирован самодельный барбет, при стрельбе опускаются дополнительные упоры. Возможно, башню от танка установили на грузовик, чтобы увеличить мобильность боевой машины.
Чем было вызвана необходимость такой комбинации, неизвестно. Возможно, подобным образом иракские конструкторы пытались увеличить мобильность орудия или просто использовали башню с поврежденного в боях танка. Также непонятно, насколько эффективно ведет стрельбу танковая башня с грузовика.
Относительно легкий колесный «танк» может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка. Орудие Д-10Т2С может вести огонь осколочно-фугасными, бронебойными и кумулятивными снарядами. Прицельная дальность — 6 км, максимальная дальность - до 15 км
Использованы фотографии: Фото: klkamashiq
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