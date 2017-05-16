17:48 16 мая

В Ираке появился необычный "колесный танк"

В Сети появились снимки необычной боевой машины — гибрида танка и грузовика. Этот колесный «танк» собрали иракские специалисты для борьбы с террористами. Внешне техника представляет собой шасси грузовика, на которое установлена башня от танка Т-55 со 100-мм пушкой, передает ресурс tut.by

В Ираке появился необычный "колесный танк"


Этот полутанк-полугрузовик применяется в боях против террористов. А судя по пояснению к снимку, передвижная конструкция является частью артиллерийских сил.
Для башни смонтирован самодельный барбет, при стрельбе опускаются дополнительные упоры. Возможно, башню от танка установили на грузовик, чтобы увеличить мобильность боевой машины.




Чем было вызвана необходимость такой комбинации, неизвестно. Возможно, подобным образом иракские конструкторы пытались увеличить мобильность орудия или просто использовали башню с поврежденного в боях танка. Также непонятно, насколько эффективно ведет стрельбу танковая башня с грузовика.



Относительно легкий колесный «танк» может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка. Орудие Д-10Т2С может вести огонь осколочно-фугасными, бронебойными и кумулятивными снарядами. Прицельная дальность — 6 км, максимальная дальность - до 15 км

Использованы фотографии: Фото: klkamashiq
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Комментарии 28

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  1. BATUHAN Сегодня, 16:39
    иракские специалисты
    сперва страну сдали американцам, а теперь всякую хрень лепят. Где ваша армия "иракские специалисты"? Распродали, а остальное прос.рали?
    BATUHAN
    1. cniza Сегодня, 16:42
      Вот что США не могут их обеспечить нормальной техникой ? , могут , но ведь они борются с их детищем... вот и выкручиваются иракцы , как могут.
      cniza
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:51
        Там такая армия, проще сразу игилу технику отдавать. Реально воюющая сила в регионе это курды, остальные топчутся на месте.
        DIVAN SOLDIER
      2. bouncyhunter Сегодня, 17:07
        Цитата: cniza
        Вот что США не могут их обеспечить нормальной техникой ? , могут

        Вить , матрасы руководствуются принципом "техника в руках аборигенов - тупое железо" .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:10
          Может , но США поставляет технику на обе стороны фронта и цель у них не закончить войну , а растянуть.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:13
            Цитата: cniza
            цель у них не закончить войну , а растянуть.

            В точку , дружище ! good Ну не нужен матрасам мир на БВ .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:15
              Поэтому , глядя на то как изворачивается армия Ирака , им можно посочувствовать.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:26
                Цитата: cniza
                им можно посочувствовать.

                Не только , можно ещё порадоваться их находчивости и нерукозадости .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:34
                  Вот интересно , а боеприпасы ? , там наверное такой "зверинец" , лишь бы по калибру проходила и ведь воюют.
                  cniza
      3. Alexey RA Сегодня, 17:48
        Цитата: cniza
        Вот что США не могут их обеспечить нормальной техникой ?

        Уже обеспечивали. Полная фигня получилась:
        Alexey RA
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:58
      Цитата: BATUHAN
      Распродали, а остальное прос.рали

      Одна из сильнейших армий в регионе была и не бедная стабильная страна...Тоже самое и на Украине, только еще хуже! Везде где сша появляются , кровь и разруха ..
      ОТДЕЛ
  2. 210окв Сегодня, 16:39
    Двигатель накрылся-башня цела.Вот и весь конструктор..
    210окв
    1. рич Сегодня, 16:44
      Относительно легкий колесный «танк» может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка.

      А не проще ли им было установить эту танковую башню на прицеп. Вывезли на позицию-тягач отцепили в укрытие - отстрелялись - заново прицепили - сменили позицию
      рич
      1. трассер Сегодня, 16:49
        Это идея таких тачанок, только с пушкой. идея в этом.
        трассер
      2. Лопатов Сегодня, 17:01
        Цитата: рич
        А не проще ли им было установить эту танковую башню на прицеп.

        Лучше поставить систему, позволяющую снять башню с платформы и установить на позицию в качестве ДОТ

        Как немцы делали во время Второй Мировой с башнями "Пантер" которые невозможно отремонтировать.

        Pantherturm I (Stahluntersatz)
        Лопатов
        1. рич Сегодня, 17:05
          Сечас наличие переносных ПТРК эти станционарные ДОТы делает ненужными
          рич
      3. san4es Сегодня, 17:20
        [quote=рич][[/quote]
        А не проще ли им было установить эту танковую башню на прицеп. Вывезли на позицию-тягач отцепили в укрытие - отстрелялись - заново прицепили - сменили позицию[/quote]
        ...вот так?:
        san4es
        1. sabakina Сегодня, 17:42
          И какой смысл прицеплять-отцеплять? Пока делаешь это, запросто можно получить ответку.
          sabakina
  3. parusnik Сегодня, 16:40
    Видимо техники не хватает..вот и придумали..
    parusnik
  4. tchoni Сегодня, 16:42
    Да уж. Такой гибрид интересный. Видно в тех условиях колесные САУ предпочтительнее...
    tchoni
    1. seregatara1969 Сегодня, 16:53
      там дождей и грязи не видали пока - колёса практичней выходят
      seregatara1969
  5. алекс-сп Сегодня, 16:50
    Как то мне не верится, что ЭТО будет долго служить...развалится.
    алекс-сп
  6. Avis Сегодня, 17:03
    Какой ещё "танк"... Самоходка, хоть и кустарно-"наколеночная".
    В Зап. Европе нечто подобное вообще в серии было.
    Avis
  7. pepel79 Сегодня, 17:05
    СУ- противотанковая самоходная артиллерийская установка (ПТ-САУ) по Иракски...Это скорее неизбежность, вызванная значительными потерями в технике, нежели попыткой облегчения самой установки с целью быстрой ее переброски на местности, хотя и не исключает ее оригинальности... Но крышу у башни, можно было и убрать, за ненадобностью, да и обзор и вентиляция была бы лучше.
    pepel79
    1. sabakina Сегодня, 17:45
      Ну, как то воевали на СУ-100 и нечего, до Берлина дошли.
      sabakina
  8. san4es Сегодня, 17:23
    Боевая колесница с вертолётным блоком РС
    san4es
  9. Вождь краснокожих Сегодня, 17:31
    Обожаю такие поделки! Они как ювелирные изделия - каждая индивидуальна и обычно в единственном экземпляре!)))
    Вождь краснокожих
  10. warriordima Сегодня, 17:39
    Интересная задумка,вполне думаю рабочая.,только я бы дабавил дисстанц.управление,скворечник "сараб" на башне.))
    warriordima
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