17:51 16 мая

Украина "оштрафовала" "Газпром" и теперь собирается арестовать его имущество

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Антимонопольный комитет Украины получил судебное решение по своему обращению о взыскании штрафа с российской компании «Газпром». По мнению украинских антимонопольщиков, «Газпром» нарушает украинское законодательство своей «монополией» на поставку газа Украине.
Представителя АМКУ Михаила Новицкого цитирует ТАСС :
Поступили уже в адрес Антимонопольного комитета постановления об открытии производства по данному делу и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способом.


Украина "оштрафовала" "Газпром" и теперь собирается арестовать его имущество



Сумма, о которой идёт речь в заявлении, составляет 6,4 млрд долларов. Это «штраф», которым украинский суд по запросу АМКУ обложил компанию «Газпром».

При этом стало известно, что высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы «Газпрома» на решение о выплате штрафа за «монопольные» поставки. Теперь у «Газпрома» есть 90 суток, чтобы оспорить решение в Верховном суде Украины, однако решение и этого суда легко прогнозируется уже сейчас.

Стоит заметить, что решение суда фактически противоречит заявлениям исполнительной власти Украины. Ведь Киев постоянно заявляет о том, что «избавился от зависимости», имея в виду поставки российского газа «Газпромом». В том числе и Гройсман, и Порошенко неоднократно заявляли, что Украина основную часть объёмов газа получает «из Европы». Если так, тогда в чём же монополия «Газпрома»?

Другой вопрос: взыскивать штрафную сумму будут каким именно имуществом «Газпрома» - резать трубы или ещё активнее выкачивать из них газ, предназначающийся для Европы?

Использованы фотографии: Газпром
22

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Комментарии 46
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Владимирец Сегодня, 16:44 Новый
    "По мнению украинских антимонопольщиков, «Газпром» нарушает украинское законодательство своей «монополией» на поставку газа Украине."

    Хм, отличная идея. what В соседний магазин возят хлеб только с одного хлебокомбината. На первый раз, пожалуй, отожму у них тысяч сто (виртуально, конечно), а потом и хлебозавод отберу. yes Если, конечно, по башке не надают, что вероятнее всего. recourse
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    Владимирец
    1. 210окв Сегодня, 16:47 Новый
      Ну,теперь за газ совсем перестанут платить...А в принципе-это на руку.Показывает Гыропе кокой у них любимый транзитер..
      Цитата: Владимирец
      "По мнению украинских антимонопольщиков, «Газпром» нарушает украинское законодательство своей «монополией» на поставку газа Украине."
      Хм, отличная идея. what В соседний магазин возят хлеб только с одного хлебокомбината. На первый раз, пожалуй, отожму у них тысяч сто (виртуально, конечно), а потом и хлебозавод отберу. yes Если, конечно, по башке не надают, что вероятнее всего. recourse
      Ответить
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      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 16:47 Новый
        Украина - невменяемая страна и не может быть стороной процесса.
        Чтоб они не делали, не идут дела"(с)
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        Zibelew
        1. рич Сегодня, 16:50 Новый
          А вдруг они по суду отберут у нас весь "Газпром"? Вот печалька то будет hi
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          рич
          1. BATUHAN Сегодня, 16:57 Новый
            Вот это было бы весело. wassat Нам по бую, что есть газпром, что нет его - один хрен за газ плати, за бензин плати. А при таком раскладе миллера экспроприируют!, заставят говорить по-фене, блин, по-украински, вышиванку оденет, на надюхе женится, баба с косой свидетелем пойдет, и с петюней затем бухнет на свадьбе!!!
            Кто слышал, когда там Папандопуло нацгероем признают и Киев в честь него переименуют?
            Папандопуло - мать городов украинских!!!
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            BATUHAN
            1. bulvas Сегодня, 17:42 Новый
              Мы все, конечно понимаем, и посмеяться есть над чем
              Но проблема появится.
              Они начнут отбирать газ, Газпром перекроет поставки, Европе не хватит газа, начнет налаживать поставки со стороны

              Если упыри еще будут развивать тему, например, трубу подорвут, сославшись на "ватников", еще затянут поставки газа.

              Не сами же они все придумывают, подсказывают им еще те крючкотворы, которые запомнили анекдот
              - не съем, так понадкусываю...
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              bulvas
          2. NIKNN Сегодня, 17:25 Новый
            Цитата: рич
            А вдруг они по суду отберут у нас весь "Газпром"? Вот печалька то будет hi

            Вы хотели сказать отберут нас у "Газпрома"? recourse
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            NIKNN
        2. kostiknet Сегодня, 16:55 Новый
          Цитата: Zibelew
          Украина - невменяемая страна и не может быть стороной процесса.

          С Саакой быстро определились! А тут какие то переговоры с лидером конкурса "Умалишенный Года"! Заявить о неадекватности режима окраины и строить их по взрослому!! angry
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          kostiknet
          1. Pirogov Сегодня, 17:09 Новый
            Цитата: kostiknet
            С Саакой быстро определились! А тут какие то переговоры с лидером конкурса "Умалишенный Года"! Заявить о неадекватности режима окраины и строить их по взрослому!!

            ВВП стесняется однако.
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            Pirogov
        3. Монос Сегодня, 17:21 Новый
          Цитата: Zibelew
          Украина - невменяемая страна и не может быть стороной процесса.

          Хор-р-роший тезис! Надо поднимать вопрос о недееспособности Украины, как субъекта международного права! Мол, дурачки они, что с них взять? И под опёку старших товарищей ... Вношу свой вклад в доказательную базу.

          так работает Рада, их законодательный орган.

          это граждане, имеющие избирательное право
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          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:29 Новый
            Витя , хоть и грешно смеяться над больными , но иногда сложно удержаться ...
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            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:43 Новый
              И эти люди верили в светлое будущее ... , а мне кажется они хотели халявы - вот и расхлебывают.
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              cniza
    2. тол100в Сегодня, 16:59 Новый
      Цитата: Владимирец
      Хм, отличная идея.

      Рожденная в одном из полушарий "нижнего" мозга и не успевшего об этом сообщить другой половине, всего того же "нижне-седалищного" мозга! Обо всем этом на "ВО", и не только, говорилось давно, но как всегда , северная БЕЛАЯ СОБАЧКА приходит к ЗОВУЩЕМУ, незаметно, но обязательно! А 404 давно ее зовут!
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      тол100в
    3. biserino Сегодня, 17:02 Новый
      Украина "оштрафовала" "Газпром" и теперь собирается арестовать его имущество
      А арестовать Путина не собрались? bully
      Упьiри, убьiвают русские, а у вас безвиз ходят- что- то не так.
      Ответить
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      biserino
      1. Смог Сегодня, 17:40 Новый
        Цитата: biserino
        А арестовать Путина не собрались?

        Пока нет, только с обыском в прошлом годе хотели придти! Не знаю открыл им Песков или Кужугетыча позвал на помощь что бы отмахнуться.
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        Смог
    4. Венд Сегодня, 17:30 Новый
      Так Украина не получает газ из России, она получает реверсный газ из Европы и платит за него больше.
      Ответить
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      Венд
    5. сибиралт Сегодня, 17:32 Новый
      Усё пропало, Миллер пошел стреляться. belay
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      сибиралт
  2. tchoni Сегодня, 16:44 Новый
    Ну, вот вам и повод вмешаться...
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    tchoni
    1. Александр романов Сегодня, 17:12 Новый
      Цитата: tchoni
      Ну, вот вам и повод вмешаться...

      Перекрыть трубу в европу?
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      Александр романов
  3. cniza Сегодня, 16:45 Новый
    Баян , мы это уже обсуждали.
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    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:03 Новый
      Цитата: cniza
      Баян , мы это уже обсуждали.

      На бис , видать . wink
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      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:07 Новый
        Я понимаю , что от Украины нам никуда не деться и решать это недоразумение нам придется рано или поздно , но достали...
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        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:09 Новый
          Витя , по правилам русского языка не "достали" , а "извлекли" . wink Можешь опять меня буквоедом обозвать . lol
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          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:13 Новый
            Паша , Украина не может извлекать , поскольку потеряла вставлялку ( толи пропила , толи продала уже не помнит) , ну в общем импотент.
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            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:16 Новый
              Судя по роже неопределённого пола существа , в СМИ именуемого "Президент Украины" - не могу с тобой не согласиться .
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              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:21 Новый
                А вот лично он , обувая весь народ Украины , надел на себя , указанную тобой маску - личину , прекрасно себя ощущает.
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                cniza
        2. Аскет Сегодня, 17:26 Новый
          Цитата: cniza
          но достали...

          Если вольер с тигром и козлом перенести на Украину, и посадить туда уборщицу Газпрома, то эта новость займет 99% информационного пространствах Нэзалэжной wassat
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          Аскет
          1. cniza Сегодня, 17:30 Новый
            Уборщицу тогда с портретом Путина в руках.
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            cniza
      2. Смог Сегодня, 17:42 Новый
        Цитата: bouncyhunter
        На бис

        Да,да,да!
        Ответить
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        Смог
  4. alekc73 Сегодня, 16:49 Новый
    Достали.Пока газопроводы идут через Украины и газпром связан поставками в западные страны нынешние власти будут гадить.Как только будет альтернативный маршрут - сразу одумаются.
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    alekc73
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:49 Новый
    Украина "оштрафовала" "Газпром" и теперь собирается арестовать его имущество
    Отличная новость! good Пусть свою трубу перекроют.И газ ГАЗПРОМа оттуда отсосут. И будет им счастье! laughing
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    Наблюдатель2014
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:20 Новый
      резать трубы или ещё активнее выкачивать из них газ, предназначающийся для Европы?
      Однозначно - резать. В торжественной обстановке,чтобы все собрались.И не перекрывая газ.
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      Paranoid50
    2. Аскет Сегодня, 17:22 Новый
      Цитата: Наблюдатель2014
      Украина "оштрафовала" "Газпром" и теперь собирается арестовать его имущество
      Отличная новость! good Пусть свою трубу перекроют.И газ ГАЗПРОМа оттуда отсосут. И будет им счастье! laughing

      Украинские газовики нашли новое месторождение газа. Первая скважина уже пробурена. Совпадение координат скважины с координатами трубы "Газпрома" признано случайным.
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      Аскет
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 16:51 Новый
    Следующее постановление думаю будет об "аресте" Путина...Весна!
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    ОТДЕЛ
    1. Kenneth Сегодня, 17:12 Новый
      Так решение об обыске у него уже принято
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      Kenneth
  7. barclay Сегодня, 16:51 Новый
    Побыстрей надо "завязывать" с транзитом через эту "черную дыру". Они будут вечно трепать нервы. Нормального сотрудничества с ними не будет.
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    barclay
  8. Комментарий был удален.
  9. Сухов Сегодня, 17:01 Новый
    А это что?
    При этом стало известно, что высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы «Газпрома» на решение о выплате штрафа за «монопольные» поставки.

    С "больными" что бы их успокоить - не спорят, а соглашаются.
    Или все таки спорят? what
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    Сухов
  10. К-50 Сегодня, 17:10 Новый
    Бред укропских шизофреников!!! request
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    К-50
    1. Александр романов Сегодня, 17:12 Новый
      Цитата: К-50
      Бред укропских шизофреников!

      Реальность!!!
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      Александр романов
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:22 Новый
        Цитата: Александр романов
        Цитата: К-50
        Бред укропских шизофреников!

        Реальность!!!

        Как говорит дон Педро : "Окружающая реальность это бред , вызванный нехваткой спирта в крови !" wassat
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        bouncyhunter
      2. К-50 Сегодня, 17:44 Новый
        Цитата: Александр романов
        Реальность!!!

        Поясню.
        тарифы заключаются на обоюдной основе. Никто не вправе менять их в одностороннем порядке без согласования. Следовательно, Газпром в праве не платить по таким расценкам и подаст в суд. Если не подействует, то вступит "тяжёлая артиллерия" ввиде МИД РФ. Те будут давить на "партнёров", дескать "уймите это угрёбище своё" и те ВЫНУЖДЕНЫ будут утихомиривать уркаину, потому как это бизнес, их альфа и омега.
        Не решение данного вопроса "партнёрами" бьёт по ним самим, как СЛАБОЙ стороне договорного процесса со всеми остальными нюансами ввиде уменьшения уступок со стороны России по другим КЛЮЧЕВЫМ для ЕС вопросам, которые для них гораздо важнее бадероштатной уркаины.
        Для коклов же это лишение поддержки на международном уровне. Сколько они после этого просуществуют и чего смогут добиться даже Ванга бы не сказала.
        В итоге получится, что уркаина всё равно вернёт всё "до копейки", что себе натырит пока этот вопрос решается и отдать придётся уже как бы не с процентами. В мире бизнеса слабаков не держат, их стригут как овечек.
        В последующем это уркаине грозит ТОЛЬКО поставками газа для её нужд или технического заполнения магистралей газопровода, но не для транзита по её территории. Потому что, как бы не упирались в ЕС, "Северный поток-2" всё равно построят и будет незалэжная, как та старуха у разбитого корыта из сказки А.С.Пушкина. hi
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        К-50
  11. Kenneth Сегодня, 17:14 Новый
    Как будто это первая газовая война. И при других властях было тоже самое. Украина наш враг.
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    Kenneth
  12. biserino Сегодня, 17:16 Новый
    Цитата: alekc73
    Достали.Пока газопроводы идут через Украины и газпром связан поставками в западные страны нынешние власти будут гадить.Как только будет альтернативный маршрут - сразу одумаются.

    Одумаются?! Вряд ли. hi Фаза уже летальная. Все.
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    biserino
  13. behemot Сегодня, 17:16 Новый
    ну а чего то другого от свиноедов можно было ожидать? Наглые свиньи. А как же "европейский газ" по реверсу?
    Остается надеяться что ВВП понимает что делать. Я бы порвал дип отношения и так по факту отсутствующие, визовый режим, такой что бы в принципе визу нельзя было получить, Депортация ВСЕХ хохлов обратно, в Великую Укрию.
    Полная и безоговорочная выплата долга по газу, если не могут - дефолт.
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    behemot
    1. Kenneth Сегодня, 17:21 Новый
      Имели они в виду ваш дефолт. У них и так дефолт по евро облигациям и что
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      Kenneth
  14. Бывший комбат Сегодня, 17:19 Новый
    Наглость хохлов находится в ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ от слабости нынешней российской власти. Немощь, неумение, лентяйство, бестолковость того же ДАМ-а, соплежевание и вялость САМОГО - вот и результат. Вся страна ОБГАЖЕНА какими то НЕДОНОСКАМИ их хохляндии.
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    Бывший комбат
  15. Чаронда Сегодня, 17:23 Новый
    Может после этого Москва перестанет снабжать газом и кредитами бандеровский режим,а его граждан кредитами и рабочими местами,в том числе за счет и в ущерб гражданам РФ
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    Чаронда
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