Украина "оштрафовала" "Газпром" и теперь собирается арестовать его имущество

Поступили уже в адрес Антимонопольного комитета постановления об открытии производства по данному делу и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способом.

Антимонопольный комитет Украины получил судебное решение по своему обращению о взыскании штрафа с российской компании «Газпром». По мнению украинских антимонопольщиков, «Газпром» нарушает украинское законодательство своей «монополией» на поставку газа Украине.Представителя АМКУ Михаила Новицкого цитирует ТАСС Сумма, о которой идёт речь в заявлении, составляет 6,4 млрд долларов. Это «штраф», которым украинский суд по запросу АМКУ обложил компанию «Газпром».При этом стало известно, что высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы «Газпрома» на решение о выплате штрафа за «монопольные» поставки. Теперь у «Газпрома» есть 90 суток, чтобы оспорить решение в Верховном суде Украины, однако решение и этого суда легко прогнозируется уже сейчас.Стоит заметить, что решение суда фактически противоречит заявлениям исполнительной власти Украины. Ведь Киев постоянно заявляет о том, что «избавился от зависимости», имея в виду поставки российского газа «Газпромом». В том числе и Гройсман, и Порошенко неоднократно заявляли, что Украина основную часть объёмов газа получает «из Европы». Если так, тогда в чём же монополия «Газпрома»?Другой вопрос: взыскивать штрафную сумму будут каким именно имуществом «Газпрома» - резать трубы или ещё активнее выкачивать из них газ, предназначающийся для Европы?