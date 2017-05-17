Французский Терминатор Leclerc с стасорокамиллиметровой пушкой



Танк Leclerc T40



Опытное 140-мм орудие на стенде



Унитарные выстрелы для перспективной пушки

По материалам сайтов:

http://ftr.wot-news.com/

http://btvt.narod.ru/

http://kampfpanzer.de/

http://strangernn.livejournal.com/

http://alternathistory.livejournal.com/

Еще несколько десятилетий назад в мировом танкостроении проявилась специфическая тенденция, прямо связанная с развитием брони и орудий. Усиленное бронирование новейших танков уже не могло уверенно пробиваться существующими пушками. Как следствие, сразу в нескольких ведущих странах началась разработка орудий, отличающихся резким ростом основных характеристик, прежде всего, за счет калибра. Одним из результатов подобных работ стало появление экспериментального танка Leclerc T40 Terminateur, созданного французскими специалистами.Опытный танк нового типа появился в середине девяностых годов, однако некоторые идеи и решения проекта T40 восходили к более ранним разработкам. Так, еще на стадии проектирования базового AMX-56 Leclerc было предложено создать определенный потенциал для будущих модернизаций. В частности, следовало изначально использовать более крупную башню и более объемное боевое отделение, чем того требовала имеющаяся 120-мм пушка. Используя дополнительные объемы, можно было оснастить танк орудием калибром до 140 мм. До определенного времени такие возможности не использовались, но вскоре им нашли применение в новом проекте модернизации.С конца восьмидесятых годов несколько европейских стран вели обсуждение перспектив танкового вооружения. Продолжающееся развитие средств защиты бронетехники постепенно сокращало потенциал существующих орудий калибра 120 мм. Для восстановления желаемого положения дел требовались новые пушки, отличающиеся значительным ростом дульной энергии и, как следствие, основных боевых характеристик. Теоретические изыскания показали, что самым выгодным сочетанием боевых и технических характеристик отличается гладкоствольная пушка калибра 140 мм.Обсуждение новых орудий на международном уровне привело к появлению соглашения о стандартизации разработок в этой области. Промышленность Франции, Германии, Великобритании и США теперь должна была работать над созданием орудий одинакового калибра, использующих выстрелы стандартизированных габаритов. Главной целью работ при этом было создание орудия, отличающегося от существующих 120-мм пушек НАТО вдвое большей дульной энергией.В рамках международной программы создания перспективных пушек Францию представляла компания GIAT Industries (ныне Nexter). Проектирование стартовало в начале девяностых годов. По некоторым данным, компания-разработчик с самого начала работ по этой теме учитывала особенности будущего применения перспективного орудия. Как следствие, оно сразу получило характерные черты, обеспечивающие полную совместимость с основным танком AMX-56 «Леклерк». Таким образом, в случае удачного завершения проекта армия могла бы сэкономить на строительстве полностью новых боевых машин, обойдясь модернизацией имеющихся в наличии.К середине десятилетия компания GIAT изготовила и отправила на полигон опытный образец своей новой 140-мм пушки. Первые испытания показали, что использованные нововведения, прямо связанные с увеличением калибра, действительно позволили вдвое повысить дульную энергию снаряда. В то же время, пушка предназначалась для установки на существующие танки, из-за чего в ее конструкции пришлось предусмотреть ряд мер, направленных на снижение импульса отдачи. По завершении полигонных испытаний на стенде орудие было рекомендовано к установке на носитель в виде существующего танка.Для проверки орудия на самоходном шасси был разработан специальный экспериментальный проект модернизации серийной боевой машины. Обновляемый танк должен был сохранить максимально возможное число существующих агрегатов, но при этом получить новое вооружение и средства управления им. Проект перестройки танка получил рабочее обозначение Leclerc T40. Кроме того, подобное обозначение дополнили именем Terminateur. Иные названия не использовались.В проекте базового танка AMX-56 изначально закладывались определенные возможности для будущей модернизации, которые и были использованы при создании «Терминатора». Как следствие, у серийной машины заимствовались корпус с броней, силовой установкой и ходовой частью, а также существующая башня. Одновременно с этим требовалось солидное обновление оснащения боевого отделения. В результате внешне новый Leclerc T40 значительно походил на машину базового типа, а единственным заметным снаружи отличием была орудийная установка с более мощной пушкой.Танк «Леклерк» экспериментальной версии T40 Terminateur сохранил существующий броневой корпус, имеющий комбинированную защиту лобовой проекции. По известным данным, лобовая броня серийного AMX-56 при обстреле кумулятивными боеприпасами эквивалентна плите толщиной 1200 мм. Компоновка корпуса так же не изменялась. В передней части защищенного объема помещалось отделение управления с местом механика-водителя, в центральной – боевое отделение, а корма по-прежнему отдавалась под силовой блок.Танк сохранял имеющуюся силовую установку на основе дизельного двигателя Wärtsilä V8X 1500 мощностью 1500 л.с. Внутри кормового отсека также размещается маломощная вспомогательная силовая установка, используемая в качестве привода электрогенератора и турбокомпрессора основного двигателя. Сохранялась гидромеханическая трансмиссия с автоматической коробкой передач. На каждом борту корпуса оставили по шесть обрезиненных опорных катков с индивидуальной гидропневматической подвеской. Ведущие колеса находились в корме.Экспериментальный основной танк получил незначительно доработанный купол башни, заимствованный у базовой машины. По-прежнему предлагалось использовать конструкцию сравнительно сложной формы и больших размеров. В лобовой части башни помещалась амбразура для монтажа орудийной установки нового типа, по бокам от нее находились места экипажа, а кормовая ниша вмещала механизированную укладку, связанную с автоматом заряжания.Перспективное танковое орудие от компании GIAT Industries получило ствол калибром 140 мм сравнительно большой длины. За счет увеличения калибра удалось получить двукратный рост дульной энергии, что потребовало принять некоторые сопутствующие меры. Так, ствол получил развитый двухкамерный дульный тормоз высокой эффективности, значительно снижающий импульс отдачи и облегчающий работу усиленных противооткатных устройств. Насколько известно, тормоза отката и дульный тормоз позволили снизить воздействие на конструкцию машины до уровня штатной 120-мм пушки. Ствол оснащен эжектором.В кормовой части башни предлагалось монтировать обновленную укладку боекомплекта, рассчитанную под размещение унитарных 140-мм выстрелов. Сохранение габаритов кормовой ниши привело к определенному сокращению боекомплекта. Общий боезапас танка «Терминатор» состоял всего из 30 снарядов против 40 у базового «Леклерка». При этом около половины боеприпасов располагается за пределами механизированной укладки и может подаваться к орудию только вручную.Точные сведения относительно обновления систем управления огнем отсутствуют. По некоторым данным, модернизированный танк не получил никаких новых технических средств, однако для цифровых систем контроля вооружения было использовано доработанное программное обеспечение, рассчитанное для работы с новым орудием. Сохранились всесуточные и всепогодные оптико-электронные средства наблюдения, дальномер, баллистический вычислитель и т.д.Состав экипажа остался прежним. Управлять экспериментальным танком должны были механик-водитель, командир и наводчик. Водитель располагался в отделении управления корпуса, двое других танкистов – в башне. Все рабочие места оснащались собственными люками и средствами наблюдения.По имеющимся данным, в результате экспериментальной модернизации основные габариты машины не изменились. Длина корпуса осталась на уровне 6,9 м, ширина – 3,7 м, высота – 2,95 м. За счет использования нового орудия длина с пушкой вперед превысила 10 м. Боевая масса с исходных 55-56 т выросла до 58-60 т. Вероятно, это должно было привести к некоторому ухудшению подвижности в сравнении с базовым образцом.Первый и единственный прототип экспериментального основного танка Leclerc T40 Terminateur был построен и выведен на полигон в 1996 году. Результаты проверок были очевидны: орудие увеличенного калибра, имевшее значительное превосходство в дульной энергии, показало более высокие параметры бронепробиваемости и эффективной дальности стрельбы. Тем не менее, точные сведения о подобных параметрах 140-мм пушки и конкретные цифры пока не публиковались.В ходе испытаний пушки и проверок полноценного опытного танка были полностью подтверждены расчетные характеристики. 140-мм гладкоствольное орудие гарантированно поражало все существующие основные танки стран НАТО и вероятного противника. Кроме того, высочайшие его характеристики оказывались чрезвычайно сложным вызовом для конкурирующих создателей бронетехники. Защита от высокоскоростных и высокоэнергетических боеприпасов «Терминатора» могла потребовать создания и внедрения кардинально новых технологий.И без того высокий потенциал опытного танка в будущем мог быть усилен за счет применения управляемого ракетного вооружения. Калибр 140 мм с соответствующей допустимой длиной унитарного выстрела позволял создать управляемую ракету, запускаемую через ствол, с достаточно высокими характеристиками.Тем не менее, проект не был лишен недостатков. Вероятно, главный из них – сокращение боекомплекта в сравнении с серийными танками с пушками меньшего калибра. Замена орудия и перекомпоновка боевого отделения привели к сокращению боезапаса на четверть. Кроме того, уменьшилась емкость автоматизированной укладки, а оставшиеся снаряды большого размера и массы предлагалось загружать в орудие вручную.Еще более серьезным недостатком проекта посчитали отсутствие перспектив. Работы по созданию перспективных танковых орудий начались в конце восьмидесятых годов, когда ситуация в мире и в Европе начала меняться, но пока еще не слишком сильно. Ко времени строительства опытного танка Leclerc T40 обстановка поменялась самым серьезным образом. Организация Варшавского договора прекратила свое существование, а затем распался Советский Союз, считавшийся основной угрозой безопасности европейских стран.Подобное изменение стратегической обстановки на континенте привело к известным последствиям. Многие страны посчитали нецелесообразным сохранение имеющегося финансирования вооруженных сил и перспективных проектов оборонной отрасли. Сокращение военных бюджетов привело к закрытию множества программ, ранее считавшихся важными и перспективными. Та же участь вскоре после проведения испытаний постигла и французского «Терминатора». Фактически, несмотря на все свои преимущества, эта боевая бронированная машина попросту оказалась не нужна заказчику.Единственный опытный танк Leclerc T40, перестроенный из серийной бронемашины AMX-56, отправили на хранение. По известным данным, он до сих пор остается на территории одного их предприятий концерна Nexter и простаивает там без реальных перспектив. Возможно, в будущем уникальный и интереснейший экспериментальный танк передадут какому-либо музею.Насколько известно, в дальнейшем французская оборонная промышленность не проявляла особого интереса к танковым пушкам калибра 140 мм. В то же время, в обозримом будущем Франция может вновь поучаствовать в разработке проекта перспективного танка с усиленным вооружением. Не так давно Германия и Франция раскрыли свои планы по совместной разработке перспективного танка. Для получения повышенных боевых характеристик эту машину могут оснастить новым гладкоствольным орудием калибра 130 мм, разрабатываемым немецкой компанией Rheinmetall.Согласно опубликованным данным, перспективное 130-мм орудие будет иметь значительные преимущества перед существующими системами меньшего калибра. В то же время, оно в некоторой мере проигрывает французской разработке двадцатилетней давности. Возможно, старый проект компании GIAT / Nexter в дальнейшем получит развитие и найдет применение в составе комплекса вооружений танков следующих поколений, но на данный момент он сохраняет статус старой экспериментальной разработки, не вышедшей из стадии испытаний и не имеющей реального будущего.