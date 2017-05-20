Конверсия или смерть!

Российскому ОПК предстоит конверсия. Чтобы не повторить результаты горбачевского эксперимента по реформированию оборонных предприятий, к предстоящим изменениям следует вдумчиво подготовиться, составить всеобъемлющий план действий и четко ему следовать.Выступая в 2016 году на Съезде машиностроителей, президент РФ Владимир Путин призвал руководителей оборонного комплекса страны начинать подготовку к расширению выпуска продукции гражданского назначения. В 2017-м на ОПК приходится пик загрузки по гособоронзаказу, дальше начнется сокращение выпуска продукции военного назначения (ПВН). Перевод мощностей на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения не только позволит сохранить предприятия, но и станет дополнительным стимулом развития.Своими взглядами на то, как следует подходить к вопросу диверсификации, с «Военно-промышленным курьером» поделились исполнительный директор компании «Финвал-инжиниринг» Алексей Петров и ее коммерческий директор Алексей Иванин.– Конверсия производства для нашей промышленности не первая: после Великой Отечественной войны многие заводы достаточно быстро и успешно перешли на выпуск гражданской продукции. Четверть века назад многим предприятиям оборонпрома не удалось вписаться в рынок. Как будет проходить третья волна конверсии, ведь ситуация и в стране, и в мире сильно изменилась?– В сентябре прошлого года наш президент поручил предприятиям ОПК готовиться к переходу на выпуск гражданской продукции.Сложность этого поручения для предприятий ВПК сильно недооценена, прежде всего, потому, что наши «оборонщики» в большинстве своем не имеют опыта работы в условиях рынка и плохо себе представляют, какую гражданскую продукцию они могли бы производить.На наших предприятиях ОПК в принципе нет такого понятия, как маркетинг продукции, а он очень важен. Однако потребности в нем раньше в оборонпроме никто не видел. А теперь, когда предстоит конверсионный переход, никто не знает –, что именно выгодно выпускать. К тому же у большинства руководителей военных заводов нет представления, как продвигать свою продукцию на рынке.Рассмотрим пример с одним оборонным предприятием, где создали прекрасный электродвигатель, бесшумный и надежный. Его можно использовать в гражданском производстве. Заводчане тогда вели переговоры с производителем стиральных машин, но выяснилось, что у гражданских заказчиков требования совершенно иные, нежели у военных. Рассматривалась возможность разместить на предприятии годовой заказ на выпуск 10 тысяч двигателей для стиральных машин –, при том, что Минобороны требовалась поставка всего тысячи в год. Помимо этого заказчик был готов вносить предоплату и забирать двигатели партиями в течение года. Но, разумеется, выставил и свои дополнительные условия. У производителя стиральных машин развернута в стране сеть из более 150 сервисных центров, и, соответственно, заводчане должны были обеспечивать их запчастями в необходимом количестве и ассортименте, а также обучить сервисный персонал обслуживанию и ремонту своего двигателя. На этом этапе переговоры и заглохли – завод оказался попросту не готов к таким условиям работы.У «оборонщиков» подход прост: мы делаем и продаем качественную продукцию государству в нужном количестве и в рамках установленной заказчиком цены, а что дальше – нас не касается. И вдруг от них требуют проявить максимальную гибкость, изучить потребности рынка, определить структуру услуг. Одно дело – просто наладить производство, другое – обеспечивать заказчика запчастями, обучать персонал, выстраивать новую логистику, следить за изменением спроса и т. д. Это отдельный инвестиционный проект, требующий соответствующей квалификации, системного подхода и финансирования.– Какие выводы из этой истории сделали в «Финвале»?– Понимая всю серьезность положения, наша компания выстраивает систему промышленного маркетинга совместно с вновь созданным Агентством по технологическому развитию (АТР). Ищем образцы продукции, востребованные рынком. Разрабатываем технологии, которые помогут наладить производство по конкурентоспособной цене. Будем предлагать их предприятиям ОПК в качестве «комплексных решений» вместе с финансовыми инструментами, которые, надеемся, сможет обеспечить АТР. Мы готовы реализовывать такие проекты «под ключ» – от стадии формирования инвестпроекта до запуска производства.– Где можно получить более подробную информацию о сотрудничестве с вами ?– В ближайшее время – на выставке «Металлообработка», которая пройдет с 15 по 19 мая в Экспоцентре. Мы готовы обсудить там с руководителями предприятий ОПК все темы, связанные с переходом на выпуск гражданской продукции. И, поскольку понимаем, что с нуля построить компетентную рыночную службу маркетинга крайне сложно, будем дополнительно предлагать предприятиям такого рода услуги.– Конверсия предполагает выпуск гражданской продукции на предприятии, занятом военным производством. Есть проблемы в подобном совмещении?– Нужно четко понимать: на оборонном предприятии существует секретность, работает военная приемка, задействована совершенно иная логистика. Так что, по нашему мнению, под гражданскую продукцию нужно создавать новое, на специально выделенной территории, производство «под ключ», – таким образом, оно будет лишено всех обременений, которые есть на предприятиях ОПК.– На крупном заводе вполне реально создать новое производство, которое займется выпуском гражданской продукции. Но есть масса малых и средних предприятий, работающих только на военные нужды. На них не знают рынка, денег там тоже не особо много. С ними как быть?– Для начала – понять, что они собой представляют, какими компетенциями, коль скоро мы ведем речь о продукции высокого передела, обладают. Далее смотрим все технологии, которые могут быть ими использованы. Но в любом случае придется выделять производство, ориентированное только на выпуск гражданской продукции.И тут возникает важнейший вопрос о средствах, которые нужно изыскать на подготовку к конверсионному переходу. Мы готовы консультировать, но не можем оказывать услуги бесплатно.Однако консалтинг – лишь часть предстоящих затрат. Необходимо в дальнейшем провести конструкторско-технологическую переподготовку производства. Важнейшим становится финансовое обеспечение этого процесса. И мы надеемся двигаться совместно с Агентством по технологическому развитию, другими институтами развития –, с Фондом поддержки промышленности, например.– Шутят, что у нас в стране институтов развития…– Да-да, уже больше, чем бизнесов, которым они помогли развиться. Но мы уверены в том, что именно государственные институты должны формировать среду финансовых услуг и поддержки промышленных предприятий. Среду, позволяющую малым и средним предприятиям обращаться с конкретными инвестпроектами и получать на приемлемых условиях кредитование для приобретения консалтинговых, инжиниринговых услуг по проектированию и подготовке производства нового продукта, закупки оборудования, обучения персонала и т. д.– Какие вы видите перспективные рыночные ниши?– В первую очередь это все, что связано с импортозамещением.Причем на рынке сложилась сейчас уникальная ситуация, связанная с тем, что под влиянием действующих двухсторонних санкций, многие ведущие высокотехнологичные иностранные компании сами ищут партнеров в России для организации совместных производств. И немцы, и итальянцы согласны открывать здесь свои производства и находятся в поиске партнеров. Эти производства могли бы выпускать различного рода нефтегазодобывающее оборудование, насосы, комплектующие для станкостроения ( (например, направляющие, привода, системы управления, измерительную технику) и многое другое.Еще одной перспективной нишей является производство запасных частей для иностранной техники. Cегодня на рынке существует огромная потребность в комплектующих изделиях и запасных частях на закупленную нашей страной в больших объемах иностранную дорожно-строительную и иную спецтехнику. Эти запчасти сейчас закупаются либо в Европе, либо в Китае и других странах. И если настроить кооперационные связи между оборонными предприятиями, то практически все необходимое можно разработать и выпускать у нас, на заводах ОПК.Но российские предприятия, претендующие на партнерство в такого рода проектах, должны продемонстрировать определенный уровень организационной и бизнес-зрелости, быть готовыми к формированию и реализации крупного инвестпроекта, направленного на создание нового производства. При этом частично доля инвестиций в проект со стороны российского партнера может быть внесена как раз высвобождающимся высокотехнологичным оборудованием.– Компания «Финвал» готова навести такие мосты?– Безусловно. Без этого ничего не получится. Именно построение таких «мостов» позволит рационально и эффективно задействовать имеющееся у предприятий ВПК высокотехнологичное оборудование. Но это не только наша задача. В этом направлении мы работаем в тесном контакте с Военно-промышленной коллегией РФ, МинпПромтТоргом, различными агентствами, поскольку предприятия находятся в ведомственном подчинении и должны быть мотивированы определенным регламентом.За пять последних лет всеми заводами ОПК страны куплено несколько десятков тысяч современных высокотехнологичных импортных станков и технологических линий. Но это не означает, что они провели комплексное перевооружение, стали центрами компетенций. Вовсе нет.– Что же такое Центры центры Компетенций компетенций и как следует продвигать их услуги в сфере разработки и производства гражданской продукции?– Многие предприятия ОПК в свое время получили от государства немалые деньги под организацию центров компетенций. Кто-то справился с этой задачей лучше, кто-то хуже. Было куплено большое количество самого современного оборудования. Но это только начало пути. Центрам компетенций необходимо развиваться в двух направлениях: прежде всего в сторону усиления научной составляющей , и в сторону развития рыночной, маркетинговой активности, изучения спроса и информирования участников рынка о своих технологических, производственных, научных возможностях и наработках.Что касается научной составляющей, то любой серьезный инвестор или заказчик, изучая возможность сотрудничества с предприятием, в первую очередь, пытается понять наличие у предприятия серьезной научной базы, перспективных разработок и способность коллектива работать над новыми задачами. В центрах компетенций должно быть сосредоточено не только современное оборудование, но и научные кадры, должна быть организована работа с молодежью, студентами по передаче и развитию этих самых компетенций. Ценность центра компетенций, его конкурентоспособность определяется определяются способностью разрабатывать и выпускать продукт, отвечающий самым последним требованиям рынка, постоянно совершенствовать свой товар, всегда быть на шаг впереди, понимать и формировать тренды развития технологии и продукта на 5-10 пять – десять лет вперед.Если говорить о рыночной составляющей, то центры компетенций должны активно продвигать свои услуги, в том числе регулярно участвуя в международных выставках. Предприятиям необходимо рекламировать свои компетенции и достижения, внедрять лучшие практики. Как было в Китае – сначала шили одежду, потом взялись за изготовление изделий машиностроения , сейчас производят самую современную электронику. Китайцы активно продвигают свои производства, технологические достижения и возможности. Руководство КНР системно оказывает самую серьезную поддержку местным производителям в выходе на международные рынки. Нашему государству необходимо учиться оказывать такую же поддержку отечественным производителям. Поддержка должна быть реальной и ощутимой. Неплохо, например, было бы компенсировать затраты предприятий на участие в международных выставках.Еще одной серьезной проблемой и, с другой стороны, резервом развития центров компетенций является их кооперация . Задача состоит в том, чтобы обеспечить региональное или отраслевое взаимодействие в Центрах центрах коллективного пользования, чтобы все наработанные приемы и навыки не замыкались внутри одного предприятия. Ведь в этом случае оборудование может быть недогружено или использоваться не очень эффективно. Поэтому большое внимание должно быть уделено качеству проведения технологических и технических аудитов для выявления свободных мощностей, которые могут быть уже сегодня использованы в кооперации.– Как компания «Финвал» взаимодействует с экспертным сообществом для решения системных задач, стоящих перед отраслью?– В советское время существовала неплохая система организации технического перевооружения, которая сейчас нарушена. Сегодня создание любого нового объекта недвижимости, в том числе и производственного предприятия, регламентируется Градостроительным Кодексомкодексом. Но его реформировали, исключив полностью требования о разработке технологической части проекта. А ведь именно технологическое проектирование должно лежать в основе создания любого объекта промышленности. Без этого невозможно судить об эффективности производства.Так что когда мы говорим о новой волне конверсии, то перепроектирование предприятий на гражданские рельсы должно идти с обязательным требованием наличия качественно проработанного технологического раздела в проектной документации. Наша компания активно работает в этом направлении в экспертном сообществе, мы сотрудничаем с Национальной палатой инженеров (НПИ), где создана рабочая группа по технологическому проектированию и аудиту, занимающаяся вопросами подготовки изменений Градостроительного кодекса. И совместная деятельность экспертов группы и руководства НПИ привела в прошлом году к созданию при Росстандарте специального Ттехнического Комитета комитета № 142 «Технологический инжиниринг и проектирование», в обязанности которого входит формирование новой методологии норм технологического проектирования. Сейчас на повестке дня остро стоит вопрос с обеспечением обеспечения финансирования его работы. Почему мы выступаем за внесение поправок в Градостроительный Кодекскодекс? Да потому, что в нем корень многих проблем. Не стоит ждать эффективности от предприятия, в основе которого не лежит качественный организационно-технологический проект. Если не решить эти вопросы, мы обречены повторить негативный сценарий развития ОПК прошлого века.– Что делать заводам, которые давно построены, их руководству?– Создавать новое, поскольку выпуск гражданской продукции не может начаться как факультативный проект – это должно быть четко спроектированное и адаптированное к условиям рынка производство. Иначе нельзя –, ведь здесь эффективность стоит на первом месте. Определиться в первую очередь с тем, что производить, затем оценить –, что для этого уже имеется на предприятии и что (какое оборудование, технологии, компетенции) необходимо будет докупить. Это понимание послужит основой для формирования полноценного инвестиционного проекта, под который еще нужно будет найти инвестора.Под гражданское производство необходимо выделить отдельную территорию, там должна быть своя администрация, другой менеджмент, знающий, как работает рынок. Накладные расходы должны стать существенно меньше. Задача реорганизации заключается в том, чтобы избежать объективно высоких издержек оборонного предприятия.– Возможно и частно-государственное партнерство?– Конечно, есть ведь еще и инвесторы, готовые вкладывать средства в производство гражданской продукции. Но на военное предприятие им просто так не зайти.– И «Финвал» может принять в этом активное участие?– Да, – как инжиниринговая компания, разрабатывающая организационно-технологические и конструкторские решения, формирующая на их основе инвестпроекты и обеспечивающая их реализацию «под ключ». В части маркетинга мы тоже готовы поучаствовать. В любом случае, Президентом президентом перед предприятиями ОПК уже поставлены задачи, их нужно выполнять. Мы готовы подключаться, искать совместные решения. На первом этапе мы поможем предприятиям провести технологический аудит имеющихся производственных мощностей и разработать проект производства под выпуск гражданской продукции.– А что у вас для этого есть?– Есть видение того, как это можно сделать: многие заводы российского ОПК мы знаем достаточно глубоко, потому что поставляем туда технологии оборудование, оказываем инжиниринговые услуги, обучаем персонал. Кроме того, у нас хорошие рабочие отношения с государственными структурами, отвечающими за развитие «оборонки»: Минпромторгом, ВПК РФ, АТР и др. Плюс отлично налаженные контакты с общественными, в основном инженерными, организациями – РСПП, Национальной Палатой палатой инженеров, СоюзМашемСоюзмашем, Российским инженерным обществом и другими профессиональными объединениями схожей с нашей идеологии.Есть бизнес-опыт: поскольку предприятия ОПК должны, так или иначе, войти в рынок, а «Финвал» 25 лет работает в рыночных условиях, в постижении тонкостей которых мы также можем помочь. Есть большой технологический опыт, нужные компетенции, большая партнерская сеть.Мы умеем организовывать высокопрофессиональные проектные команды. Большинство оборонных компаний работают по функциональной схеме управления, а в бизнесе чаще всего применяется проектная. Отталкиваясь от целей проекта, формируется команда, а поскольку мы имеем серьезные собственные возможности и обширные связи в экспертном сообществе, то подобрать все необходимые компетенции для решения конкретной задачи нам труда не составит.Есть еще одна важная вещь – налаженное взаимодействие с иностранными партнерами, поскольку нужно привлекать новые технологии, обеспечивать их внедрение в отечественную практику.Но главное – это нам интересно, и мы готовы идти этим путем.– Тогда такой вопрос: а чего у вас нет?– Сложный вопрос. Нет у нас четко регламентированной государственной промышленной политики, и это серьезный сдерживающий фактор. Пока нет и внятных финансовых инструментов. Хотя появляются наметки, которые уже обсуждаются, в российских банках еще не понимают, кто и на каких условиях будет осуществлять проектное финансирование данной программы.Среди институтов развития нет явного лидера, способного взять на себя ответственность за формирование технологической политики. До недавнего времени мы даже не видели людей, с которыми было можно обсуждать эти темы, поскольку в организациях такого рода крайне мало инженерных специалистов хорошего уровня и подготовки. К счастью, такие люди стали появляться.Не хватает четкого регламента обеспечения заказа. Что имеется в виду? Сегодня оплатить инжиниринговую услугу, связанную с техническим проектированием, – проблема. Нет статьи, по которой можно провести оплату. И мы зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда клиент просит разработать проект, но его стоимость включить в цену оборудования. Потом открывается тендер на поставку, но, поскольку в нашем предложении оборудования заложена стоимость уже проделанной работы, оно объективно становится дороже. И это также следует регламентировать, системный спрос должен регулироваться государством. Поставщиком комплексных решений «под ключ» должна стать именно инжиниринговая компания, которая готова взять на себя ответственность за весь комплекс работ начиная со стадии разработки инвестпроекта, и заканчивая поставкой и запуском в эксплуатацию всего набора оборудования и, выводом создаваемого производства на запланированные целевые производственные и экономические показатели. Это должно стать общепринятым правилом. Как сегодня это происходит, например, в нефтегазовом секторе и энергетике, где никому не придет в голову покупать отдельно оборудование, инструмент, расходные материалы и т. п. А в машиностроении, к сожалению,– , это обычная практика. Ее необходимо менять.Следует обратить внимание и на такой аспект – сейчас условия для конверсии гораздо суровее, нежели 25 лет назад. Тогда у Китая, например, не было такой мощной экономики и развитой обрабатывающей промышленности. Мы будем вынуждены с самого начала работать на высококонкурентном глобальном рынке, чего не было четверть века назад, и наши предприятия должны сразу ориентироваться на жесткую конкуренцию. Только тогда мы сможем совершить рывок.– Есть опыт конверсии на Западе. Он может быть использован у нас?– Там изначально было в ходу частно-государственное партнерство, то есть идея рынка присутствовала всегда. У нас многие ментально не готовы вести дела в условиях реальной конкуренции. Рынок нужно построить, и в первую очередь – у себя в голове.На Западе изначально идут от того, что нужно потребителю, и никому не придет в голову затевать производство того, что не найдет спроса. Так что вопрос для отечественной промышленности стоит просто – подходить к выбору продукта, который предприятие собирается выпускать, прежде всего, с точки зрения его востребованности мировым рынком, поскольку на объемах продаж только внутри России обеспечить сбыт серьезного количества продукции с низкой себестоимостью крайне сложно.Если мы хотим развивать новые технологии, быть лидерами, нужна определенная промышленная и протекционистская политика. Невозможно развивать индустрию без совершенствования тяжелого машиностроения и совершенствовать технологии без участия академической и вузовской науки. Речь идет о комплексном подходе к технологической и промышленной политике государства, и наше профессиональное сообщество пытается эти вопросы решать.Россия производит массу хороших товаров, иное дело, что их должно быть больше.– Плюс маркетинг?– Государство может создать условия для его развития, а дальше в рынке работать предприятиям, которым следует изменить свои подходы, поскольку наши оборонные заводы никогда не боролись за заказчика. Государство сегодня честно говорит о том, что гособоронзаказ будет уменьшаться, и предупреждает об этом заранее, чтобы у предприятий было время разработать программу действий.– Сейчас в «оборонку» приходят новые кадры, . смогут Смогут они провести переналадку отрасли?– Новые кадры нужны, это очевидно. Но тут важно не допустить перегиба, когда на место специалистов с большим производственным опытом приходят менеджеры, знающие работу в рыночных условиях, понимающие толк в маркетинге, но ничего не смыслящие в технологии. Нужен правильный симбиоз рыночной ориентированности и инженерных компетенций. Так что свои возможности и наработки в обеих областях мы можем предложить новым управленцам. Кстати говоря, запрос на такого рода услуги у нас уже есть.– Сколько времени может занять переформатирование «оборонки»?– В поручении президента Путина указаны конкретные сроки и цифры. К – к 2020 году выпуск гражданской продукции должен составлять 17 процентов, к 2025-му – не менее 30, к 2030-му – как минимум 50% процентов от объема выпуска оборонной продукции. Задача очень амбициозная – у нас 1300 предприятий ОПК. Современные технологии позволяют развернуть производство быстро, в течение года, но прибыльным оно станет только при одном условии – если есть внятная маркетинговая и производственная политика предприятия и понимание того, куда следует приложить усилия.– Главное – все тщательно обдумать, подготовиться, составить план действий и четко ему следовать.