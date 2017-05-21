Оружие профилактики

Теракт в Петербурге, совершенный выходцами из Средней Азии, вновь со всей остротой поставил вопрос активизации борьбы с организованной преступностью, незаконной миграцией, экстремизмом. Какова здесь роль Совета безопасности? На этот и другие вопросы «Военно-промышленного курьера» ответил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.– Александр Николаевич, каким вопросам СБ РФ уделяет повышенное внимание в канун своего 25-летия?– В поле зрения Совета безопасности постоянно находятся вопросы противодействия экстремистским и сепаратистским проявлениям, борьбы с криминалом, в том числе с незаконным оборотом оружия и наркотиков, обеспечения безопасности в пограничной и миграционной сферах, а также защиты населения от ЧС природного и техногенного характера. Особое внимание уделяется консолидации усилий всех ветвей власти и институтов гражданского общества по нейтрализации новых вызовов и угроз, связанных с международным терроризмом, организованной преступностью, подрывом единства и территориальной целостности страны, попытками дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, в том числе через инспирирование «цветных революций».Недавно утвержден комплекс дополнительных политических, правовых, организационных и практических мер, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности России.Нельзя не учитывать и региональные аспекты общественной безопасности. Они рассматриваются в ходе выездных совещаний секретаря СБ РФ Николая Патрушева в федеральных округах. Многолетняя практика использования такого формата взаимодействия с аппаратами полномочных представителей президента на местах и главами субъектов позволяет вскрывать недостатки в системе обеспечения нацбезопасности на региональном уровне, оперативно вырабатывать согласованные действия по нейтрализации угроз.– Какие конкретные меры принимаются СБ РФ по противодействию преступности в стране?– В 2016 году произошла некоторая стабилизация криминогенной обстановки. В частности, на 9,6 процента снизилось общее количество преступлений, сократился удельный вес тяжких и особо тяжких противоправных деяний. Но мы не ослабляем внимания к этим вопросам, к совершенствованию системы защиты личности, общества и государства.Недавние оперативные совещания совета были посвящены повышению эффективности профилактики преступности, противодействию криминализации сферы оказания социально значимых услуг населению, защите граждан от незаконных методов взыскания просроченных задолженностей, обеспечению прав несовершеннолетних.Не менее важное направление – борьба с незаконным оборотом наркотических средств. На протяжении последних лет уровень наркотизации населения фактически не снижается, и в ближайшее время нам предстоит проанализировать ход реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в этой области, наметить дополнительные меры.Сохраняются проблемы противодействия коррупции. Требуют разбора должностные злоупотребления, связанные со строительством космодрома Восточный, оценка эффективности уголовного преследования лиц, совершивших коррупционные преступления. Соответственно ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с преступностью, принимаются меры по оптимизации деятельности правоохранительных органов. В частности, при участии аппарата Совета безопасности подготовлены предложения по совершенствованию организационно-штатной структуры правоохранительных ведомств, в том числе упразднению ФМС и ФСКН, передаче их функций МВД РФ, а также по созданию Росгвардии. Это сделает борьбу с преступностью более эффективной, улучшит межведомственное взаимодействие в данной сфере, защиту законных интересов и прав граждан.– Для реализации возложенных на Совет безопасности задач образованы межведомственные комиссии. Какова роль Комиссии по общественной безопасности в борьбе с преступностью?– В 2015 и 2016 годах по итогам заседаний комиссии, которую возглавляет постоянный член СБ РФ, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, подготовлены предложения о конкретных мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении крупных массовых мероприятий, в том числе выборов депутатов Государственной думы, развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», декриминализации сферы оказания социально значимых услуг населению, централизованному учету оружия и контролю его оборота. Деятельность комиссии носит межведомственный характер, ее работа позволяет своевременно вскрывать слабые места в системе обеспечения общественной безопасности и потенциальные угрозы, своевременно на них реагировать.В последние годы практикуется предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания и оперативные совещания СБ РФ, что обеспечивает их более тщательную и всестороннюю межведомственную и экспертную проработку, повышает качество документов, представляемых президенту.– Прошел год, как упразднена ФМС, ее функции переданы МВД. Какова на сегодня ситуация в сфере противодействия незаконной миграции?– Эти вопросы в последнее время становятся все более значимыми. Их решению было посвящено заседание СБ РФ в марте 2016 года, где принят комплекс дополнительных мер по совершенствованию государственной миграционной политики. Советом безопасности в приоритетном порядке вырабатываются меры и механизмы оперативного реагирования на угрозы нелегального проникновения в Россию иностранцев, членов международных террористических и экстремистских организаций, в том числе использующих нашу страну как транзит в Европу.В связи с передачей полномочий в сфере миграции в органы внутренних дел при участии аппарата СБ РФ в сжатые сроки реализован целый ряд организационно-штатных мероприятий, сформированы соответствующие подразделения в системе МВД России. Удалось добиться главного – обеспечить непрерывность исполнения функций в сфере миграционной политики и при этом не ослабить контроль ситуации.В результате каких-либо существенных негативных изменений за прошедший год на этом направлении не произошло. Сохранилась тенденция сокращения как прибывающих в Россию, так и находящихся у нас иностранцев. Последовательно продолжается работа по обустройству и предоставлению правового статуса гражданам, бежавшим от войны с юго-востока Украины. За прошедший год наметилась тенденция к сокращению преступлений, совершенных иностранцами.Вместе с тем анализ позволяет отметить и некоторые негативные моменты в данной сфере. В частности, так и не удалось снизить количество иностранных граждан, находящихся в России с превышением сроков пребывания. Требует совершенствования выявление и пресечение административных правонарушений, совершаемых незаконными мигрантами.– Что сделано Советом безопасности для предотвращения вылазок экстремистов, поддержания мира и согласия?– Советом безопасности уделяется повышенное внимание организации работы федеральных органов исполнительной власти по противодействию преступлениям экстремистского характера. В ноябре 2014-го принята Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. В настоящее время это основополагающий документ для борьбы с такими проявлениями. Но не только. Он направлен и на межнациональное и межконфессиональное согласие, формирование в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности, распространению подобных идей.Вопросы противодействия религиозному, национальному и другим проявлениям экстремизма в последние годы регулярно рассматриваются на оперативных совещаниях СБ РФ. Особо подчеркну: сегодня удалось обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку в стране, расставить приоритеты в этой работе. Среди них предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, перекрытие каналов финансирования такого рода деятельности, профилактика межнациональных конфликтов, противодействие в информационной сфере, включая Интернет. Все это приносит результаты.Вместе с тем сохраняется тенденция роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом. Отчасти это свидетельство активной работы правоохранительных органов, которые оперативно реагируют на подобные вылазки. Так, в 2016 году выявлено 1450 преступлений экстремистской направленности, что на 9,1 процента больше, чем в 2015-м.Нельзя не видеть и другой тенденции, связанной с тем, что распространению экстремизма во многом способствуют пропаганда через Интернет идей национального, религиозного и расового превосходства. Как и деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток раскачать общественно-политическую ситуацию в стране.В работе по противодействию этому первостепенное внимание уделяется разработке и реализации профилактических мер, которые позволили правоохранительным структурам и органам власти на местах предотвратить в 2016 году свыше ста межэтнических конфликтных ситуаций.– Впереди президентские выборы, чемпионат мира по футболу. Какова роль СБ РФ в обеспечении безопасности крупных общественно-политических и массовых мероприятий?– СБ РФ уделяет значительное внимание таким кампаниям и событиям, в частности, осуществляя координацию деятельности министерств и ведомств. В 2016 году благодаря этому на высоком уровне обеспечена безопасность выборов в Государственную думу, региональные и местные органы власти. В настоящее время в центре внимания, безусловно, вопросы обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения предстоящих избирательных кампаний в целях создания надлежащих условий для свободного и демократического волеизъявления российских граждан. Осуществляется работа по повышению эффективности межведомственных действий в сфере обеспечения безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу, других важнейших массовых мероприятий. Особый акцент делается на предупреждение террористических и экстремистских проявлений, недопущение хулиганских и других противоправных акций, в том числе со стороны футбольных фанатов.